Die Spannung steigt: Handy-Neuheiten 2024
Welche Smartphones kommen im Jahr 2024 neu auf den Markt? freenet bietet Dir einen Überblick über die aktuellen Geräte 2024.
Ende des Jahres 2024 zeichnen sich einige spannende Trends in der Smartphone-Entwicklung ab, die nicht nur technische Innovationen und künstliche Intelligenz, sondern auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit setzen. Schauen wir mal, welche Trends wir ins Jahr 2025 mitnehmen.
Die folgende Tabelle bietet Dir einen Überblick über die wichtigsten Trends und Handy-Neuheiten.
Vor dem genauen Ausblick auf die neuen Smartphones des Jahres 2024 lohnt sich ein kurzer, allgemeiner Blick auf die technischen Trends und Neuerungen:
|Trend
|Modelle
|Beschreibung
|Künstliche Intelligenz
|Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9, iPhone 16
|Der KI-Trend bleibt 2024 stark. Viele Smartphones nutzen künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Bildbearbeitung, automatischen Textzusammenfassungen und Live-Übersetzungen, was die alltägliche Nutzung effizienter und smarter macht.
|Faltbare Smartphones (Foldables)
|Samsung Galaxy Z Fold6, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 40 Ultra
|Diese Smartphones bieten durch klappbare Bildschirme eine größere Displayfläche für Multitasking und Medienkonsum und kombinieren Design mit Funktionalität.
|5G-Technologie
|Honor Magic6 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 Ultra
|5G bleibt auch 2024 ein zentraler Trend. Es ermöglicht schnellere Datenübertragungen und eine stabilere Konnektivität, was besonders für Streaming und Online-Gaming von Vorteil ist.
|Nachhaltigkeit
|Fairphone 5, Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 Ultra
|Immer mehr Hersteller setzen auf umweltfreundliche Materialien und Recyclingfähigkeit. Nachhaltige Produktion und Energieeffizienz stehen im Fokus, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Fairphone zeichnet sich dabei besonders stark für Transparenz, faire Löhne und Reparaturfähigkeit.
|Erweiterte Realität (AR)
|Apple iPhone 16, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra
|AR-Funktionen werden 2024 weiter ausgebaut und bieten neue Möglichkeiten in Spielen, Navigation und Bildung, indem die reale Welt mit digitalen Informationen überlagert wird.
Samsung startet auch 2024 wieder mit spannenden Smartphone-Neuheiten durch. Der koreanische Technologieriese bringt sowohl High-End-Modelle als auch Einsteigermodelle auf den Markt, die mit innovativen Technologien und ansprechendem Design überzeugen. Von verbesserten Kamerasystemen über leistungsstarke Prozessoren bis hin zu neuen faltbaren Smartphones.
|Modell
|Displaygröße
|Akku
|Kamera
|Besonderheiten
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|6,8 Zoll
|5000 mAh
|50 MP
|Galaxy AI Zoom
|Galaxy Z Fold6
|7,6 Zoll
|4500 mAh
|48 MP
|Faltbares Display
|Galaxy A16
|6,7 Zoll
|5000 mAh
|50 MP
|FHD+ Super-AMOLED-Display
Seit Juli 2024 sind die neuen Foldables von Samsung erhältlich: Das Galaxy Z Fold6 und Z Flip6. Diese Modelle vereinen ein schlankes Design mit fortschrittlichen Galaxy AI-Funktionen und bieten dadurch maximale Flexibilität und nahtlose Konnektivität. Ob auf dem großzügigen Hauptdisplay des Z Fold6 oder dem kompakten Frontdisplay des Z Flip6 – die neue Galaxy Z-Serie bringt das mobile Erlebnis auf ein neues Niveau und ist ideal für produktives und kreatives Arbeiten unterwegs.
Doch das ist nicht alles, was Samsung im Jahr 2024 auf Lager hat. Bereits im Januar wurden die neuen Flaggschiff-Modelle der S24-Serie vorgestellt. Diese Smartphones zeichnen sich durch hervorragende Displays, beeindruckende Akkulaufzeiten, erstklassige Kameras und die neueste Generation der Galaxy AI aus. Die S24-Serie setzt neue Standards und bietet Dir eine umfassende mobile Lösung, die Leistung und Innovation vereint.
Interessierst Du Dich stattdessen für Einsteiger- oder Mittelklasse-Handys, hat Samsung mit der neuen Galaxy-A-Reihe weitere vier Neuheiten zu bieten. A16 wurde Mitte November 2024 vorgestellt, A35 und A55 sind im März erschienen. Alle vier sind in stylischen Farben erhältlich und bieten gute Technik zu kleinem Preis.
Lesetipp: Samsung-Gerüchte
Apple hat am 9. September 2024 bei seiner jährlichen Keynote die neue iPhone-16-Serie vorgestellt und damit erneut die Smartphone-Welt aufgemischt. Wie erwartet, besteht die neue Reihe aus vier Modellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.
|Modell
|Displaygröße
|Prozessor
|Kamera
|Besonderheiten
|iPhone 16
|6,1 Zoll
|A18 Chip
|48 MP Hauptkamera
|Verbesserte Akkulaufzeit, Capture Button
|iPhone 16 Plus
|6,7 Zoll
|A18 Chip
|48 MP Hauptkamera
|Größeres Display, Capture Button
|iPhone 16 Pro
|6,3 Zoll
|A18 Pro Chip
|48 MP Ultraweitwinkelkamera
|Capture Button, ProMotion Display
|iPhone 16 Pro Max
|6,9 Zoll
|A18 Pro Chip
|48 MP Ultraweitwinkelkamera
|Größtes Display, ProMotion, Capture Button
Die neuen iPhones bringen einige interessante Neuerungen mit sich. Alle Modelle sind nun mit dem A18-Chip ausgestattet, wobei die Pro-Versionen den leistungsstärkeren A18 Pro erhalten haben. Eine der größten Überraschungen war die Einführung des "Capture Button", der zusätzliche Kamerafunktionen bietet.
Das iPhone 16 Pro und Pro Max verfügen über verbesserte Kamerasysteme, darunter eine neue 48 MP Ultraweitwinkelkamera. Zudem wurden die Displaygrößen leicht erhöht, mit 6,3 Zoll für das Pro und 6,9 Zoll für das Pro Max.
Entgegen einiger Gerüchte wurde kein iPhone 16 Ultra vorgestellt. Apple scheint sich vorerst auf die bewährte Vier-Modell-Strategie zu konzentrieren.
Das neue iPhone SE 4 wurde ebenfalls nicht präsentiert. Es bleibt abzuwarten, ob Apple dieses Mittelklasse-Modell zu einem späteren Zeitpunkt oder erst 2025 vorstellen wird.
Lesetipp: iPhone-Gerüchte
Der chinesische Hersteller Xiaomi hat bisher (Stand Mai 2024) bereits einige neue Handys auf den Markt gebracht. Die neue Xiaomi 14-Reihe enthält neben dem Basismodell auch das Xiaomi 14 Ultra, das im Vergleich ein besseres Display, mehr Akkuleistung und ein umfangreicheres Kamerasystem zu bieten hat. Ob es auch ein Xiaomi 14 Lite geben wird, ist noch unklar.
|Modell
|Displaygröße
|Akku
|Kamera
|Besonderheiten
|Xiaomi 14 Ultra
|6,8 Zoll
|5000 mAh
|200 MP
|Hochwertiges Display
|Xiaomi Redmi Note 13
|6,5 Zoll
|4500 mAh
|50 MP
|Budget-Modell
Außerdem ist im Januar 2024 die aus drei Modellen bestehende Xiaomi Redmi Note 13 Serie erschienen. Dabei handelt es sich um günstige Einstiegssmartphones, die dennoch mit sehr guten Spezifikationen überzeugen. So trumpft etwa die Hauptkamera der Pro-Modelle mit einer Auflösung von 200 Megapixeln auf.
Im Herbst ist darüber hinaus mit der neuen Xiaomi 14T-Serie zu rechnen. Spekulationen zufolge könnte auch der globale Release des Xiaomi Mix Fold anstehen. Ob das bisher nur in China erschienene Falthandy tatsächlich 2024 nach Deutschland kommt, bleibt aber abzuwarten.
Am 13. August 2024 hat Google die neuesten Mitglieder seiner Pixel-Familie vorgestellt: das Pixel 9, Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL. Mit einem erfrischend neuen Design, das den ikonischen Kamerabalken hinter sich lässt und sich an der Eleganz des iPhones orientiert, setzt die Pixel 9-Reihe neue Maßstäbe. Angetrieben vom leistungsstarken Tensor G4 Prozessor und ausgestattet mit 12 GB RAM im Pixel 9 sowie 16 GB RAM in den Pro-Modellen, bieten diese Geräte beeindruckende Leistung und Effizienz.
Gleichzeitig wurde auch das neue Foldable, das Google Pixel 9 Pro Fold, vorgestellt. Es präsentiert sich mit dem bisher größten Display unter den Google-Smartphones und ist dabei noch schlanker als sein Vorgänger, das Pixel Fold. Neben der herausragenden Hardware und Software überzeugt das Pixel 9 Pro Fold mit einem eleganten Design, einem fortschrittlichen Kamerasystem und mehreren Displays, die maximale Produktivität ermöglichen.
Doch das ist noch nicht alles: Bereits im Mai 2024 kam das Google Pixel 8a vorgestellt. Wie seine beiden größeren Geschwister verfügt das Mittelklasse-Modell über den leistungsstarken Tensor G3 Prozessor mit KI-Funktionen, hat aber ein kleineres Display und etwas weniger Akkukapazität.
Lesetipp: Gerüchte zu neuen Google-Handys
Auch der Blick auf kleinere Hersteller lohnt sich. Welche Smartphone-Neuheiten gibt es 2024 jenseits von Samsung, Apple & Co.?
Der koreanische Tech-Riese Sony präsentierte im Mai 2024 seine neuen Geräte, die bereits mit Spannung erwartet wurden. Im Fokus der Aufregung stand das neue Flaggschiff Sony Xperia 1 VI, das eine beeindruckende Zoom-Kamera, einen Hochleistungsprozessor und AI-Funktionen bietet. Gleichzeitig stellte Sony das Mittelklasse-Modell Xperia 10 VI vor. Einen Nachfolger des im Vorjahr erschienenen 5 V gibt es jedoch nicht.
Im April 2024 stellte Motorola seine neue Motorola Edge 50 Reihe vor, bestehend aus Edge 50 Fusion, Edge 50 Ultra und Edge 50 Pro. Ein Fokus der Serie ist ihr stylisches Design in Pantone-Farben. Darüber hinaus rechnet die Branche damit, dass der Hersteller im Sommer mit dem Motorola Razr 50 eine neue Reihe an Klapphandys herausbringt.
Mit dem Honor Magic6 Pro brachte das chinesische Unternehmen im Februar 2024 ein beeindruckendes Kamera-Handy auf den Markt, das zusätzlich mit seinem starken Akku und seinem Hochleistungsprozessor überzeugt. Bereits einen Monat erschien das Foldable Honor Magic V2, das mit vergleichbaren Geräten von Samsung mehr als mithalten kann.
Der britische Hersteller Nothing brachte im März 2024 mit dem Nothing Phone (2a) eine günstigere, teilweise aber sogar leistungsstärkere Version des im Juli 2023 erschienenen Nothing Phone (2) heraus. Für den Juli 2024 wird die Vorstellung des neuen Nothing Phone (3) erwartet, das wohl wieder mit einem innovativen Design glänzen wird.
Nokia wird zu HMD – diesen Markenwandel hat das finnische Unternehmen Anfang 2024 bekannt gegeben. Im April 2024 kamen so die ersten HMD-Smartphones auf den Markt (HMD Pulse, Pulse Plus und Pulse Pro), die so günstig sind wie kaum andere neue Handys.
Hast Du schon einmal etwas von der EU-Richtlinie 2022/2380 gehört? Die Auswirkungen dieser Vorgaben merkst Du spätestens ab Ende 2024, wenn Du Dich auf die Suche nach einem neuen Smartphone machst. Denn durch die neue Richtlinie sollen die Zeiten verschiedener Kabel und zahlreicher Stecker endgültig vorbei sein. Dies erleichtert Dir den Alltag, soll aber auch Müll durch unnötig viele verschiedene Kabel deutlich reduzieren.
Alle Geräte, die Du ab Ende Dezember 2024 kaufst, müssen mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein. Viele Smartphones verfügen bereits über den praktischen, einheitlichen Standard, aber eben nicht alle. So musstest Du bisher verschiedene Kabel für die unterschiedlichen Techniken bereithalten. Apple hat bei der iPhone 15-Reihe bereits den Wechsel gewagt und die insgesamt vier Geräte mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Das passende Datenkabel für den neuen Standard liegt den neuen Geräten bereits bei.
Übrigens: Die Vorgabe, auf eine USB-C-Schnittstelle zu setzen, erstreckt sich nicht nur auf die Smartphones aller bekannten Hersteller. Auch bei Laptops und vielen weiteren tragbaren Geräten kommt die einheitliche Technik zum Einsatz, damit Du immer schnell das passende Kabel zur Hand hast.
Auch im Jahr 2024 kannst Du Dich als Technik-Enthusiast wieder auf viele unterschiedliche Geräte und neue Smartphones freuen.
Zu den neuen Handys, die 2024 erscheinen, zählen sowohl Premium-Geräte wie die S24-Reihe von Samsung, die Google Pixel 9-Reihe oder das neue iPhone 16, als auch gute Einsteiger- oder Mittelklassemodelle wie die Redmi Note 13 Serie oder das Google Pixel 8a.
Viele neue Smartphones arbeiten mit Künstlicher Intelligenz.
Ebenfalls im Trend liegen faltbare Handys. Neue Foldables für das Jahr 2024 sind beispielsweise das Samsung Galaxy Fold6 und Flip6 oder das Google Pixel Fold 2.
Neue Smartphones kommen 2024 über das ganze Jahr hinweg. Anfang des Jahres erschienen bereits die neue Samsung Galaxy S24-Serie und das Xiaomi 14. Im Juli präsentierte Samsung seine neuen Foldables. Am 9. September 2024 stellte Apple die iPhone 16-Serie vor.
Im Jahr 2024 erschienen beispielsweise von Samsung die neue S24-Serie, die Modelle Galaxy A15, A16, A25, A34, A55, das Ultra sowie das Z Flip6 und Fold6. Xiaomi bringt das Xiaomi 14 auf den Markt, Google die neue Google Pixel 9 Serie. Auch das neue Apple iPhone 16 ist ab Mitte September bei den Händlern erhältlich.
Alle großen und bekannten Hersteller dürften in den kommenden Jahren mit neuen, attraktiven Smartphones auf sich aufmerksam machen. 2024 zählen dazu Samsung, Apple, Google, Xiaomi, aber auch andere Marken wie Sony, Motorola, Nothing, Honor oder HMD.
Foto: © Samsung, Xiaomi, Google, Nothing, Sony