Die Spannung steigt: Handy-Neuheiten 2024

Welche Smartphones kommen im Jahr 2024 neu auf den Markt? freenet bietet Dir einen Überblick über die aktuellen Geräte 2024.

Inhalt

Smartphone-Neuheiten im Jahr 2024 – wichtige Trends

Ende des Jahres 2024 zeichnen sich einige spannende Trends in der Smartphone-Entwicklung ab, die nicht nur technische Innovationen und künstliche Intelligenz, sondern auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit setzen. Schauen wir mal, welche Trends wir ins Jahr 2025 mitnehmen.

Die folgende Tabelle bietet Dir einen Überblick über die wichtigsten Trends und Handy-Neuheiten.

Vor dem genauen Ausblick auf die neuen Smartphones des Jahres 2024 lohnt sich ein kurzer, allgemeiner Blick auf die technischen Trends und Neuerungen:

TrendModelleBeschreibung
Künstliche IntelligenzSamsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9, iPhone 16Der KI-Trend bleibt 2024 stark. Viele Smartphones nutzen künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Bildbearbeitung, automatischen Textzusammenfassungen und Live-Übersetzungen, was die alltägliche Nutzung effizienter und smarter macht.
Faltbare Smartphones (Foldables) Samsung Galaxy Z Fold6, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 40 UltraDiese Smartphones bieten durch klappbare Bildschirme eine größere Displayfläche für Multitasking und Medienkonsum und kombinieren Design mit Funktionalität.
5G-TechnologieHonor Magic6 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 Ultra5G bleibt auch 2024 ein zentraler Trend. Es ermöglicht schnellere Datenübertragungen und eine stabilere Konnektivität, was besonders für Streaming und Online-Gaming von Vorteil ist.
Nachhaltigkeit Fairphone 5, Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 UltraImmer mehr Hersteller setzen auf umweltfreundliche Materialien und Recyclingfähigkeit. Nachhaltige Produktion und Energieeffizienz stehen im Fokus, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Fairphone zeichnet sich dabei besonders stark für Transparenz, faire Löhne und Reparaturfähigkeit.
Erweiterte Realität (AR) Apple iPhone 16, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 UltraAR-Funktionen werden 2024 weiter ausgebaut und bieten neue Möglichkeiten in Spielen, Navigation und Bildung, indem die reale Welt mit digitalen Informationen überlagert wird.

Neue Smartphones von Samsung

Samsung startet auch 2024 wieder mit spannenden Smartphone-Neuheiten durch. Der koreanische Technologieriese bringt sowohl High-End-Modelle als auch Einsteigermodelle auf den Markt, die mit innovativen Technologien und ansprechendem Design überzeugen. Von verbesserten Kamerasystemen über leistungsstarke Prozessoren bis hin zu neuen faltbaren Smartphones.

ModellDisplaygrößeAkkuKameraBesonderheiten
Samsung Galaxy S24 Ultra6,8 Zoll5000 mAh50 MPGalaxy AI Zoom
Galaxy Z Fold67,6 Zoll4500 mAh48 MPFaltbares Display
Galaxy A166,7 Zoll5000 mAh50 MPFHD+ Super-AMOLED-Display

Seit Juli 2024 sind die neuen Foldables von Samsung erhältlich: Das Galaxy Z Fold6 und Z Flip6. Diese Modelle vereinen ein schlankes Design mit fortschrittlichen Galaxy AI-Funktionen und bieten dadurch maximale Flexibilität und nahtlose Konnektivität. Ob auf dem großzügigen Hauptdisplay des Z Fold6 oder dem kompakten Frontdisplay des Z Flip6 – die neue Galaxy Z-Serie bringt das mobile Erlebnis auf ein neues Niveau und ist ideal für produktives und kreatives Arbeiten unterwegs.

Doch das ist nicht alles, was Samsung im Jahr 2024 auf Lager hat. Bereits im Januar wurden die neuen Flaggschiff-Modelle der S24-Serie vorgestellt. Diese Smartphones zeichnen sich durch hervorragende Displays, beeindruckende Akkulaufzeiten, erstklassige Kameras und die neueste Generation der Galaxy AI aus. Die S24-Serie setzt neue Standards und bietet Dir eine umfassende mobile Lösung, die Leistung und Innovation vereint.

Samsung Galaxy Z Fold6 5G 256 GB Pink

Performance
Display
Akku
Online bestellbar
1999.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256 GB Yellow

Display
Performance
Akku
Online bestellbar
1199.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Interessierst Du Dich stattdessen für Einsteiger- oder Mittelklasse-Handys, hat Samsung mit der neuen Galaxy-A-Reihe weitere vier Neuheiten zu bieten. A16 wurde Mitte November 2024 vorgestellt, A35 und A55 sind im März erschienen. Alle vier sind in stylischen Farben erhältlich und bieten gute Technik zu kleinem Preis.

Samsung Galaxy A15 128 GB Dual SIM 5G Blue Black

Display
Performance
Kamera
Online bestellbar
149.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB Awesome Navy

Display
Kamera
Design
Online bestellbar
379.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Samsung Galaxy A55 5G 128 GB Awesome Navy

Performance
Kamera
Speicher
Online bestellbar
439.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Neue Smartphones von Apple

Apple hat am 9. September 2024 bei seiner jährlichen Keynote die neue iPhone-16-Serie vorgestellt und damit erneut die Smartphone-Welt aufgemischt. Wie erwartet, besteht die neue Reihe aus vier Modellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

ModellDisplaygrößeProzessorKameraBesonderheiten
iPhone 166,1 ZollA18 Chip48 MP HauptkameraVerbesserte Akkulaufzeit, Capture Button
iPhone 16 Plus6,7 ZollA18 Chip48 MP HauptkameraGrößeres Display, Capture Button
iPhone 16 Pro6,3 ZollA18 Pro Chip48 MP UltraweitwinkelkameraCapture Button, ProMotion Display
iPhone 16 Pro Max6,9 ZollA18 Pro Chip48 MP UltraweitwinkelkameraGrößtes Display, ProMotion, Capture Button

Die neuen iPhones bringen einige interessante Neuerungen mit sich. Alle Modelle sind nun mit dem A18-Chip ausgestattet, wobei die Pro-Versionen den leistungsstärkeren A18 Pro erhalten haben. Eine der größten Überraschungen war die Einführung des "Capture Button", der zusätzliche Kamerafunktionen bietet.

Das iPhone 16 Pro und Pro Max verfügen über verbesserte Kamerasysteme, darunter eine neue 48 MP Ultraweitwinkelkamera. Zudem wurden die Displaygrößen leicht erhöht, mit 6,3 Zoll für das Pro und 6,9 Zoll für das Pro Max.

Entgegen einiger Gerüchte wurde kein iPhone 16 Ultra vorgestellt. Apple scheint sich vorerst auf die bewährte Vier-Modell-Strategie zu konzentrieren.

Das neue iPhone SE 4 wurde ebenfalls nicht präsentiert. Es bleibt abzuwarten, ob Apple dieses Mittelklasse-Modell zu einem späteren Zeitpunkt oder erst 2025 vorstellen wird.

Neue Handys von Xiaomi

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat bisher (Stand Mai 2024) bereits einige neue Handys auf den Markt gebracht. Die neue Xiaomi 14-Reihe enthält neben dem Basismodell auch das Xiaomi 14 Ultra, das im Vergleich ein besseres Display, mehr Akkuleistung und ein umfangreicheres Kamerasystem zu bieten hat. Ob es auch ein Xiaomi 14 Lite geben wird, ist noch unklar.

ModellDisplaygrößeAkkuKameraBesonderheiten
Xiaomi 14 Ultra6,8 Zoll5000 mAh200 MPHochwertiges Display
Xiaomi Redmi Note 136,5 Zoll4500 mAh50 MPBudget-Modell

Xiaomi 14 512 GB Dual SIM Black

Performance
Display
Display
Online bestellbar
1099.90
Zum Produkt
Zum Produkt

Außerdem ist im Januar 2024 die aus drei Modellen bestehende Xiaomi Redmi Note 13 Serie erschienen. Dabei handelt es sich um günstige Einstiegssmartphones, die dennoch mit sehr guten Spezifikationen überzeugen. So trumpft etwa die Hauptkamera der Pro-Modelle mit einer Auflösung von 200 Megapixeln auf.

Im Herbst ist darüber hinaus mit der neuen Xiaomi 14T-Serie zu rechnen. Spekulationen zufolge könnte auch der globale Release des Xiaomi Mix Fold anstehen. Ob das bisher nur in China erschienene Falthandy tatsächlich 2024 nach Deutschland kommt, bleibt aber abzuwarten.

Smartphone-Neuheiten von Google

Am 13. August 2024 hat Google die neuesten Mitglieder seiner Pixel-Familie vorgestellt: das Pixel 9, Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL. Mit einem erfrischend neuen Design, das den ikonischen Kamerabalken hinter sich lässt und sich an der Eleganz des iPhones orientiert, setzt die Pixel 9-Reihe neue Maßstäbe. Angetrieben vom leistungsstarken Tensor G4 Prozessor und ausgestattet mit 12 GB RAM im Pixel 9 sowie 16 GB RAM in den Pro-Modellen, bieten diese Geräte beeindruckende Leistung und Effizienz.

Google Pixel 9 Pro 256 GB Porcelain

Energieeffizienzklasse
Ausstattung
Display
Bedienung
Online bestellbar
1199.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt

Google Pixel 9 Pro XL 256 GB Obsidian

Energieeffizienzklasse
Display
Performance
Kamera
Online bestellbar
1299.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt

Gleichzeitig wurde auch das neue Foldable, das Google Pixel 9 Pro Fold, vorgestellt. Es präsentiert sich mit dem bisher größten Display unter den Google-Smartphones und ist dabei noch schlanker als sein Vorgänger, das Pixel Fold. Neben der herausragenden Hardware und Software überzeugt das Pixel 9 Pro Fold mit einem eleganten Design, einem fortschrittlichen Kamerasystem und mehreren Displays, die maximale Produktivität ermöglichen.

Doch das ist noch nicht alles: Bereits im Mai 2024 kam das Google Pixel 8a vorgestellt. Wie seine beiden größeren Geschwister verfügt das Mittelklasse-Modell über den leistungsstarken Tensor G3 Prozessor mit KI-Funktionen, hat aber ein kleineres Display und etwas weniger Akkukapazität.

Google Pixel 9 Pro Fold 256 GB Porcelain

Ausstattung
Display
Kamera
Online bestellbar
1899.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Google Pixel 8a Dual SIM 128 GB Obsidian

Display
Performance
Preis-Leistungs-Verhältnis
Online bestellbar
549.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Smartphone-Neuheiten von anderen Herstellern

Auch der Blick auf kleinere Hersteller lohnt sich. Welche Smartphone-Neuheiten gibt es 2024 jenseits von Samsung, Apple & Co.?

Sony

Der koreanische Tech-Riese Sony präsentierte im Mai 2024 seine neuen Geräte, die bereits mit Spannung erwartet wurden. Im Fokus der Aufregung stand das neue Flaggschiff Sony Xperia 1 VI, das eine beeindruckende Zoom-Kamera, einen Hochleistungsprozessor und AI-Funktionen bietet. Gleichzeitig stellte Sony das Mittelklasse-Modell Xperia 10 VI vor. Einen Nachfolger des im Vorjahr erschienenen 5 V gibt es jedoch nicht.

Motorola

Im April 2024 stellte Motorola seine neue Motorola Edge 50 Reihe vor, bestehend aus Edge 50 Fusion, Edge 50 Ultra und Edge 50 Pro. Ein Fokus der Serie ist ihr stylisches Design in Pantone-Farben. Darüber hinaus rechnet die Branche damit, dass der Hersteller im Sommer mit dem Motorola Razr 50 eine neue Reihe an Klapphandys herausbringt.

motorola edge50 fusion 256 GB Forest Blue

Kamera
Speicher
Performance
Online bestellbar
349.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Honor

Mit dem Honor Magic6 Pro brachte das chinesische Unternehmen im Februar 2024 ein beeindruckendes Kamera-Handy auf den Markt, das zusätzlich mit seinem starken Akku und seinem Hochleistungsprozessor überzeugt. Bereits einen Monat erschien das Foldable Honor Magic V2, das mit vergleichbaren Geräten von Samsung mehr als mithalten kann.

Nothing

Der britische Hersteller Nothing brachte im März 2024 mit dem Nothing Phone (2a) eine günstigere, teilweise aber sogar leistungsstärkere Version des im Juli 2023 erschienenen Nothing Phone (2) heraus. Für den Juli 2024 wird die Vorstellung des neuen Nothing Phone (3) erwartet, das wohl wieder mit einem innovativen Design glänzen wird.

Nothing Phone (2a) 128 GB Black

Display
Performance
Kamera
Online bestellbar
409.00
Zum Produkt
Zum Produkt

HMD

Nokia wird zu HMD – diesen Markenwandel hat das finnische Unternehmen Anfang 2024 bekannt gegeben. Im April 2024 kamen so die ersten HMD-Smartphones auf den Markt (HMD Pulse, Pulse Plus und Pulse Pro), die so günstig sind wie kaum andere neue Handys.

HMD Pulse Pro 128 GB Glacier Green

Energieeffizienzklasse
Preis-Leistungs-Verhältnis
Kamera
Performance
Online bestellbar
159.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt
