Welche Smartphones kommen im Jahr 2024 neu auf den Markt? freenet bietet Dir einen Überblick über die aktuellen Geräte 2024.

Samsung Galaxy Z Fold6 5G 256 GB Pink Performance Display Akku Online bestellbar Details 1999.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256 GB Yellow Display Performance Akku Online bestellbar Details 1199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Interessierst Du Dich stattdessen für Einsteiger- oder Mittelklasse-Handys, hat Samsung mit der neuen Galaxy-A-Reihe weitere vier Neuheiten zu bieten. A16 wurde Mitte November 2024 vorgestellt, A35 und A55 sind im März erschienen. Alle vier sind in stylischen Farben erhältlich und bieten gute Technik zu kleinem Preis.

Samsung Galaxy A15 128 GB Dual SIM 5G Blue Black Display Performance Kamera Online bestellbar Details 149.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB Awesome Navy Display Kamera Design Online bestellbar Details 379.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Samsung Galaxy A55 5G 128 GB Awesome Navy Performance Kamera Speicher Online bestellbar Details 439.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Lesetipp: Samsung-Gerüchte Neue Smartphones von Apple Apple hat am 9. September 2024 bei seiner jährlichen Keynote die neue iPhone-16-Serie vorgestellt und damit erneut die Smartphone-Welt aufgemischt. Wie erwartet, besteht die neue Reihe aus vier Modellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Modell Displaygröße Prozessor Kamera Besonderheiten iPhone 16 6,1 Zoll A18 Chip 48 MP Hauptkamera Verbesserte Akkulaufzeit, Capture Button iPhone 16 Plus 6,7 Zoll A18 Chip 48 MP Hauptkamera Größeres Display, Capture Button iPhone 16 Pro 6,3 Zoll A18 Pro Chip 48 MP Ultraweitwinkelkamera Capture Button, ProMotion Display iPhone 16 Pro Max 6,9 Zoll A18 Pro Chip 48 MP Ultraweitwinkelkamera Größtes Display, ProMotion, Capture Button Die neuen iPhones bringen einige interessante Neuerungen mit sich. Alle Modelle sind nun mit dem A18-Chip ausgestattet, wobei die Pro-Versionen den leistungsstärkeren A18 Pro erhalten haben. Eine der größten Überraschungen war die Einführung des "Capture Button", der zusätzliche Kamerafunktionen bietet. Das iPhone 16 Pro und Pro Max verfügen über verbesserte Kamerasysteme, darunter eine neue 48 MP Ultraweitwinkelkamera. Zudem wurden die Displaygrößen leicht erhöht, mit 6,3 Zoll für das Pro und 6,9 Zoll für das Pro Max. Entgegen einiger Gerüchte wurde kein iPhone 16 Ultra vorgestellt. Apple scheint sich vorerst auf die bewährte Vier-Modell-Strategie zu konzentrieren. Das neue iPhone SE 4 wurde ebenfalls nicht präsentiert. Es bleibt abzuwarten, ob Apple dieses Mittelklasse-Modell zu einem späteren Zeitpunkt oder erst 2025 vorstellen wird. Lesetipp: iPhone-Gerüchte Neue Handys von Xiaomi Der chinesische Hersteller Xiaomi hat bisher (Stand Mai 2024) bereits einige neue Handys auf den Markt gebracht. Die neue Xiaomi 14-Reihe enthält neben dem Basismodell auch das Xiaomi 14 Ultra, das im Vergleich ein besseres Display, mehr Akkuleistung und ein umfangreicheres Kamerasystem zu bieten hat. Ob es auch ein Xiaomi 14 Lite geben wird, ist noch unklar. Modell Displaygröße Akku Kamera Besonderheiten Xiaomi 14 Ultra 6,8 Zoll 5000 mAh 200 MP Hochwertiges Display Xiaomi Redmi Note 13 6,5 Zoll 4500 mAh 50 MP Budget-Modell

Xiaomi 14 512 GB Dual SIM Black Performance Display Display Online bestellbar Details 1099.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Außerdem ist im Januar 2024 die aus drei Modellen bestehende Xiaomi Redmi Note 13 Serie erschienen. Dabei handelt es sich um günstige Einstiegssmartphones, die dennoch mit sehr guten Spezifikationen überzeugen. So trumpft etwa die Hauptkamera der Pro-Modelle mit einer Auflösung von 200 Megapixeln auf.

Im Herbst ist darüber hinaus mit der neuen Xiaomi 14T-Serie zu rechnen. Spekulationen zufolge könnte auch der globale Release des Xiaomi Mix Fold anstehen. Ob das bisher nur in China erschienene Falthandy tatsächlich 2024 nach Deutschland kommt, bleibt aber abzuwarten. Smartphone-Neuheiten von Google Am 13. August 2024 hat Google die neuesten Mitglieder seiner Pixel-Familie vorgestellt: das Pixel 9, Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL. Mit einem erfrischend neuen Design, das den ikonischen Kamerabalken hinter sich lässt und sich an der Eleganz des iPhones orientiert, setzt die Pixel 9-Reihe neue Maßstäbe. Angetrieben vom leistungsstarken Tensor G4 Prozessor und ausgestattet mit 12 GB RAM im Pixel 9 sowie 16 GB RAM in den Pro-Modellen, bieten diese Geräte beeindruckende Leistung und Effizienz.

Google Pixel 9 Pro 256 GB Porcelain Ausstattung Display Bedienung Online bestellbar Details 1199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Google Pixel 9 Pro XL 256 GB Obsidian Display Performance Kamera Online bestellbar Details 1299.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Gleichzeitig wurde auch das neue Foldable, das Google Pixel 9 Pro Fold, vorgestellt. Es präsentiert sich mit dem bisher größten Display unter den Google-Smartphones und ist dabei noch schlanker als sein Vorgänger, das Pixel Fold. Neben der herausragenden Hardware und Software überzeugt das Pixel 9 Pro Fold mit einem eleganten Design, einem fortschrittlichen Kamerasystem und mehreren Displays, die maximale Produktivität ermöglichen. Doch das ist noch nicht alles: Bereits im Mai 2024 kam das Google Pixel 8a vorgestellt. Wie seine beiden größeren Geschwister verfügt das Mittelklasse-Modell über den leistungsstarken Tensor G3 Prozessor mit KI-Funktionen, hat aber ein kleineres Display und etwas weniger Akkukapazität. Lesetipp: Gerüchte zu neuen Google-Handys

Google Pixel 9 Pro Fold 256 GB Porcelain Ausstattung Display Kamera Online bestellbar Details 1899.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Google Pixel 8a Dual SIM 128 GB Obsidian Display Performance Preis-Leistungs-Verhältnis Online bestellbar Details 549.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Lesetipp: Gerüchte zu neuen Google-Handys Smartphone-Neuheiten von anderen Herstellern Auch der Blick auf kleinere Hersteller lohnt sich. Welche Smartphone-Neuheiten gibt es 2024 jenseits von Samsung, Apple & Co.? Sony Der koreanische Tech-Riese Sony präsentierte im Mai 2024 seine neuen Geräte, die bereits mit Spannung erwartet wurden. Im Fokus der Aufregung stand das neue Flaggschiff Sony Xperia 1 VI, das eine beeindruckende Zoom-Kamera, einen Hochleistungsprozessor und AI-Funktionen bietet. Gleichzeitig stellte Sony das Mittelklasse-Modell Xperia 10 VI vor. Einen Nachfolger des im Vorjahr erschienenen 5 V gibt es jedoch nicht. Motorola Im April 2024 stellte Motorola seine neue Motorola Edge 50 Reihe vor, bestehend aus Edge 50 Fusion, Edge 50 Ultra und Edge 50 Pro. Ein Fokus der Serie ist ihr stylisches Design in Pantone-Farben. Darüber hinaus rechnet die Branche damit, dass der Hersteller im Sommer mit dem Motorola Razr 50 eine neue Reihe an Klapphandys herausbringt.

motorola edge50 fusion 256 GB Forest Blue Kamera Speicher Performance Online bestellbar Details 349.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Honor Mit dem Honor Magic6 Pro brachte das chinesische Unternehmen im Februar 2024 ein beeindruckendes Kamera-Handy auf den Markt, das zusätzlich mit seinem starken Akku und seinem Hochleistungsprozessor überzeugt. Bereits einen Monat erschien das Foldable Honor Magic V2, das mit vergleichbaren Geräten von Samsung mehr als mithalten kann. Nothing Der britische Hersteller Nothing brachte im März 2024 mit dem Nothing Phone (2a) eine günstigere, teilweise aber sogar leistungsstärkere Version des im Juli 2023 erschienenen Nothing Phone (2) heraus. Für den Juli 2024 wird die Vorstellung des neuen Nothing Phone (3) erwartet, das wohl wieder mit einem innovativen Design glänzen wird.

Nothing Phone (2a) 128 GB Black Display Performance Kamera Online bestellbar Details 409.00 € Zum Produkt Zum Produkt

HMD Nokia wird zu HMD – diesen Markenwandel hat das finnische Unternehmen Anfang 2024 bekannt gegeben. Im April 2024 kamen so die ersten HMD-Smartphones auf den Markt (HMD Pulse, Pulse Plus und Pulse Pro), die so günstig sind wie kaum andere neue Handys.

HMD Pulse Pro 128 GB Glacier Green Preis-Leistungs-Verhältnis Kamera Performance Online bestellbar Details 159.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Tipp: neue Schnittstelle für Deine Geräte Hast Du schon einmal etwas von der EU-Richtlinie 2022/2380 gehört? Die Auswirkungen dieser Vorgaben merkst Du spätestens ab Ende 2024, wenn Du Dich auf die Suche nach einem neuen Smartphone machst. Denn durch die neue Richtlinie sollen die Zeiten verschiedener Kabel und zahlreicher Stecker endgültig vorbei sein. Dies erleichtert Dir den Alltag, soll aber auch Müll durch unnötig viele verschiedene Kabel deutlich reduzieren. Alle Geräte, die Du ab Ende Dezember 2024 kaufst, müssen mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein. Viele Smartphones verfügen bereits über den praktischen, einheitlichen Standard, aber eben nicht alle. So musstest Du bisher verschiedene Kabel für die unterschiedlichen Techniken bereithalten. Apple hat bei der iPhone 15-Reihe bereits den Wechsel gewagt und die insgesamt vier Geräte mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Das passende Datenkabel für den neuen Standard liegt den neuen Geräten bereits bei. Übrigens: Die Vorgabe, auf eine USB-C-Schnittstelle zu setzen, erstreckt sich nicht nur auf die Smartphones aller bekannten Hersteller. Auch bei Laptops und vielen weiteren tragbaren Geräten kommt die einheitliche Technik zum Einsatz, damit Du immer schnell das passende Kabel zur Hand hast. Smartphone-Neuheiten 2024 zusammengefasst Auch im Jahr 2024 kannst Du Dich als Technik-Enthusiast wieder auf viele unterschiedliche Geräte und neue Smartphones freuen.

Zu den neuen Handys, die 2024 erscheinen, zählen sowohl Premium-Geräte wie die S24-Reihe von Samsung, die Google Pixel 9-Reihe oder das neue iPhone 16, als auch gute Einsteiger- oder Mittelklassemodelle wie die Redmi Note 13 Serie oder das Google Pixel 8a.

Viele neue Smartphones arbeiten mit Künstlicher Intelligenz .

Ebenfalls im Trend liegen faltbare Handys. Neue Foldables für das Jahr 2024 sind beispielsweise das Samsung Galaxy Fold6 und Flip6 oder das Google Pixel Fold 2.

FAQ – häufig gestellte Fragen Wann kommen neue Smartphones im Jahr 2024? Neue Smartphones kommen 2024 über das ganze Jahr hinweg. Anfang des Jahres erschienen bereits die neue Samsung Galaxy S24-Serie und das Xiaomi 14. Im Juli präsentierte Samsung seine neuen Foldables. Am 9. September 2024 stellte Apple die iPhone 16-Serie vor. Welche Handys kommen 2024 raus? Im Jahr 2024 erschienen beispielsweise von Samsung die neue S24-Serie, die Modelle Galaxy A15, A16, A25, A34, A55, das Ultra sowie das Z Flip6 und Fold6. Xiaomi bringt das Xiaomi 14 auf den Markt, Google die neue Google Pixel 9 Serie. Auch das neue Apple iPhone 16 ist ab Mitte September bei den Händlern erhältlich. Welche Marken stellen 2024 neue Handys vor? Alle großen und bekannten Hersteller dürften in den kommenden Jahren mit neuen, attraktiven Smartphones auf sich aufmerksam machen. 2024 zählen dazu Samsung, Apple, Google, Xiaomi, aber auch andere Marken wie Sony, Motorola, Nothing, Honor oder HMD. Foto: © Samsung, Xiaomi, Google, Nothing, Sony

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen