Das Xiaomi 14 und das iPhone 15 besitzen schnelle Prozessoren und viele Funktionen. Doch ist das Gerät von Apple tatsächlich besser als das neue Modell von Xiaomi?

Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Material, Gehäuse und Display Rein optisch liegen beide Modelle nah beieinander: sowohl das iPhone 15 als auch das Xiaomi 14 greifen auf ihr klassisches Design zurück, mit abgerundeten Ecken, Metallrahmen aus Aluminium und stoßfestem Glas auf der Rückseite. Das iPhone 15 ist dabei zirka 20 g leichter als das Xiaomi 14, wobei beide Geräte leicht sind und gut in der Hand liegen. Beide Modelle sind außerdem nach IP68 zertifiziert und gegen Staub und Untertauchen unter Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 m geschützt. Im Xiaomi 14 ist ein CrystalRes AMOLED-Display mit einer Größe von 6,36 Zoll verbaut. Die Bildschirmauflösung beträgt 1.200 x 2.670 Pixel bei einer Pixeldichte von 460 ppi. Dem entgegen steht das OLED-Display im iPhone 15, mit einer Größe von 6,1 Zoll und einer Auflösung von 1.179 x 2.556 Pixel. Die Pixeldichte bei diesem Gerät beträgt 461 ppi. Die Geräte gewährleisten Dir damit ein nahezu gleiches Bilderlebnis.

Xiaomi 14 512 GB Dual SIM Black Performance Display Display Online bestellbar Details 1099.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Apple iPhone 15 128 GB Schwarz Performance Kamera Speicher Online bestellbar Details 749.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Prozessor und Akku Das Herz des iPhone 15 bildet der in ihm verbaute Apple A16 Bionic Prozessor mit einem Arbeitsspeicher von 6 GB RAM, der für die schnelle Ausführung der Anwendungen sorgt. Er ermöglicht den schnellen Aufbau von Websites und das Abspielen von Videos ohne zwischenzeitliches Stocken. Noch schneller arbeitet das Xiaomi 14 mit seinem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dieser verfügt über einen Arbeitsspeicher von 12 GB RAM und hat damit im Vergleich zum iPhone 15 erheblich mehr Leistung und sorgt für die noch schnellere Ausführung der Programme. Mit einem Akku von 3.349 mAh scheint das iPhone 15 auf den ersten Blick eine geringere Kapazität zu haben als sein Konkurrent mit 4.610 mAh. Allerdings erlaubt iPhone 15 Akku ungefähr 14 Stunden Nutzung ohne Aufladen, während der Hochleistungsprozessor vom Xiaomi 14 nur 12 Stunden ermöglicht. Aufgeladen ist der Xiaomi-Akku allerdings in unschlagbaren 43 Minuten im 90W HyperCharge, das iPhone 15 braucht bei kompletter Entleerung 110 Minuten. Im Vergleich ist das iPhone 15 die effizientere Wahl, das Xiaomi 14 ist dagegen das leistungsfähigere Modell und damit besonders für Gamer interessant. Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Speicherkapazität und Preis Das iPhone 15 ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich: Das günstigste Modell für 949 Euro verfügt über eine Speicherkapazität von 128 GB. Beim zweiten Modell erhöht sich diese auf 256 GB. Benötigst Du viel Speicherplatz, solltest Du Dich für die Variante mit 512 GB Speicherkapazität entscheiden, solltest dann aber 1.329 Euro einplanen. Das Xiaomi 14 ist in zwei Varianten mit 256 GB oder 512 GB internem Speicher erhältlich. Zudem kann eine externe Speicherkarte die Kapazität um maximal 1 TB erhöhen. In Sachen Speicherkapazität hat das Xiaomi 14 die Nase vorn. Auch preislich unterscheidet sich das Xiaomi von seinem Konkurrenten: für zirka 999 Euro bekommst Du das Modell mit 256 GB Speicher, für den doppelten Speicher bezahlst Du lediglich 100 Euro mehr. Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Kamera-Setup Beide Smartphones bieten beeindruckende Kamerasysteme für den Alltag und Hobbyfotografen. Das Xiaomi 14 ist dabei mit einer Triple-Kamera aus 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Teleobjektiv und 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie einer 32-MP-Frontkamera ausgestattet. Die Kamera ermöglicht damit kreative Fotoaufnahmen mit Bokeh-Effekt und 10-cm-Makrofotografie. Das iPhone 15 verfügt dagegen nur über zwei Kameras auf der Rückseite: Eine 48-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Ergänzt werden die beiden durch einen Quad-Pixel-Sensor, der eine 12-MP-Teleobjekt mit zweifachem Zoomfaktor ersetzt, und eine 12-MP-Frontkamera mit Photonic Engine.

Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Software, Ausstattung und Details Das Xiaomi 14 ist mit dem aktuellen hauseigenen Betriebssystem Xiaomi HyperOS ausgestattet. Zusätzlich verfügt das Smartphone über verschiedene Sensoren, einen Fingerabdrucksensor im Display sowie eine AI-Gesichtserkennung. Auch das Kamerasystem wurde mit zahlreichen Features für eine hochwertige Fotografie ausgestattet. Updates garantiert der südkoreanische Hersteller für bis zu fünf Jahre. Beim iPhone 15 ist ebenfalls das aktuellste hauseigene Betriebssystem iOS 17 vorinstalliert. Und Apple hat bei der aktuellen Reihe auch nicht an Features gespart: Die Dynamic Island bringt neue Möglichkeiten, um Benachrichtigungen, Statusinformationen und Steuerelemente anzuzeigen, die Face ID sorgt für Sicherheit sowie leichtes Entsperren und auch beim iPhone ist das Kamerasystem mit zahlreichen intelligenten Funktionen für optimale Fotos ausgestattet. Updates erhältst du bei Apple in der Regel fünf bis sieben Jahre lang. Xiaomi 14 vs. iPhone 15: Technische Daten im Überblick Beide Smartphones ähneln sich in vielen Details, weisen aber auch teils deutliche Unterschiede auf. Dabei ist das neuere Xiaomi 14 etwas besser ausgestattet, das iPhone 15 braucht sich dennoch nicht zu verstecken. Xiaomi 14 iPhone 15 Display 6,36" AMOLED Display 6,1" All‑Screen OLED Display Auflösung 2.670 x 1.200 Pixel 2.556 x 1.179 Pixel Bildwiederholrate maximal 120 Hz maximal 60 Hz Arbeitsspeicher 12 GB RAM 6 GB RAM Speicherplatz 256 GB; 512 GB 128 GB; 256 GB; 512 GB Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A16 Bionic Akkukapazität 4.610 mAh 3.349 mAh Kamera 50 MP + 32 MP + 50 MP 48 MP + 12 MP Frontkamera 32 MP 12 MP Abmessungen 152,8 x 71,5 x 8,2 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Gewicht 193 g 171 g FAQ Worin unterscheiden sich die Designs vom Xiaomi 14 und iPhone 15? Insgesamt sind sich das Xiaomi 14 und iPhone 15 von außen sehr ähnlich. Sowohl die Form, als auch Größe und Gewicht unterscheiden sich nur minimal. Auch die Kameras sind ähnlich angeordnet - allerdings fällt hier auf, dass das iPhone 15 lediglich über zwei Kameras auf der Rückseite verfügt, während das Xiaomi 14 drei Kameras besitzt. Der größte äußerliche Unterschied liegt bei der Farbe der Gehäuse: Während das Xiaomi 14 in Black, White und Jade Green erhältlich ist, glänzt das iPhone 15 in den fünf Farben Schwarz, Blau, Grün, Gelb und Pink. Welches der beiden Smartphones bietet die bessere Bildschirmauflösung? Das Display des Xiaomi 14 überzeugt mit einer Auflösung von 1.200 x 2.670 Pixeln. Die Auflösung des iPhone 15 beträgt 1.179 x 2.556 Pixel. Dieser Unterschied fällt jedoch beim alltäglichen Gebrauch kaum ins Gewicht. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Prozessoren der beiden Modelle? Im iPhone 15 ist ein Apple A16 Bionic Prozessor mit 6 GB RAM verbaut. Im Xiaomi 14 arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor mit 12 GB RAM. Das Xiaomi 14 verfügt somit über den schnelleren Prozessor, der sich besonders beim Gaming bemerkbar macht. Welches Gerät verfügt über die bessere Akkulaufzeit? Während der Akku des iPhone 15 eine Kapazität von 3.349 mAh aufweist, verfügt der Akku des Xiaomi 14 über eine Kapazität von 4.610 mAh. Die reine Akkulaufzeit richtet sich jedoch immer stark nach dem individuellen Einsatz der Funktionen des Geräts. Damit ist die Laufzeit des iPhone etwas länger als die des Xiaomi, da der leistungsstärkere Prozessor mehr Energie verbraucht. Ausgeglichen wird das allerdings durch die Schnellladefunktion des Xiaomi 14: Mit dem 90W HyperCharge ist das Smartphone in ungefähr 43 Minuten voll geladen. Foto: ©Apple/Xiaomi

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen