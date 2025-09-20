Alle Details findest Du in der Tabelle:

iPhone Air mit 5,54 mm Tiefe noch schmaler als das Samsung Galaxy S25 Edge mit 5,8 mm Dicke

Mehr Speicherplatz beim iPhone Air, mehr Arbeitsspeicher beim Samsung Galaxy S25 Edge

Beide Modelle bringen Top-Performance, starke Kameras und moderne Designs. In unserem Vergleich Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air erfährst Du, welche Stärken die Geräte haben und wo die Unterschiede liegen.

Design im Vergleich: Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air



Das Galaxy S25 Edge präsentiert sich mit klaren Linien und drei eleganten Titan-Farbvarianten. Apple setzt beim iPhone Air auf ein leichtes und besonders widerstandsfähiges Titan-Gehäuse. Beide Modelle gehören zu den dünnsten Smartphones ihrer Klasse: Das Samsung Galaxy S25 Edge misst nur 5,8 mm, während das iPhone Air mit 5,64 mm sogar noch schlanker ausfällt. So wirkt das iPhone Air besonders edel und filigran, während das Galaxy S25 Edge mit seinem Edge-Design und modernen Farboptionen einen dynamischen Auftritt hinlegt.

Samsung Galaxy S25 Edge: Farben Titanium Silver, Titanium Jetblack, Titanium Icyblue

Apple iPhone Air: Design aus Titan in Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau

Displays des Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air

Beim Display liefern beide Hersteller absolute Spitzenwerte. Das Galaxy S25 Edge bringt ein 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Panel mit Quad-HD+-Auflösung (3.120 x 1.440 Pixel) und 120-Hz-Bildwiederholrate. Apple setzt auf ein 6,5-Zoll-Super Retina XDR-Display mit 2.736 x 1.260 Pixeln, ebenfalls mit bis zu 120 Hz.

Das iPhone Air überzeugt mit bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien, während Samsung mit seiner sehr hohen Auflösung punktet.

Samsung Galaxy S25 Edge: 6,7 Zoll, Quad-HD+, 120 Hz, bis zu 2.600 Nits

Apple iPhone Air: 6,5 Zoll, 460 ppi, 120 Hz, bis zu 3.000 Nits

Große Unterschiede bei der Kamera: Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air



Die größten Unterschiede gibt es bei den Kameras. Samsung verbaut beim Galaxy S25 Edge eine 200-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Hinzu kommt eine 12-MP-Frontkamera. Apple setzt auf das 48-MP-Fusion Kamera-System mit zusätzlicher 12-MP-Tele-Linse sowie eine 18-MP-Center-Stage-Frontkamera.

Damit bietet Samsung eine extreme Hauptkamera-Auflösung, während Apple mit starker Bildverarbeitung und einer besonders guten Selfie-Kamera punktet.

Samsung Galaxy S25 Edge : 200-MP + 12-MP-Rückkameras, 12-MP-Frontkamera

Apple iPhone Air: 48-MP-Hauptkamera + 12 MP Tele, 18-MP-Frontkamera

Starke Performance beim Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air

Im Inneren arbeiten zwei der schnellsten Prozessoren am Markt. Das Galaxy S25 Edge bringt einen Octa-Core-Prozessor mit bis zu 4,47 GHz Taktung und 12 GB Arbeitsspeicher mit. Das iPhone Air kommt mit dem neuen Apple A19 Pro Chip und 8 GB Arbeitsspeicher.

Beide Modelle liefern im Alltag und beim Gaming eine exzellente Performance. Den kleinen Vorteil beim Multitasking hat das Samsung Galaxy S25 Edge durch den größeren RAM, während Apple mit der engen Verzahnung von Hard- und Software überzeugt.

Hinsichtlich der Speicheroptionen ist das Samsung Galaxy S25 Edge in zwei Varianten erhältlich: 256 GB und 512 GB Speicher, jeweils mit 12 GB RAM. Das iPhone Air bietet mit 256 GB, 512 GB und 1 TB noch mehr Auswahl.

Samsung Galaxy S25 Edge : Octa-Core bis 4,47 GHz, 12 GB RAM, 256 oder 512 GB

Apple iPhone Air: A19 Pro Chip, 8 GB RAM, 256 GB, 512 GB oder 1 TB

Akkuleistung im Vergleich: Samsung Galaxy S25 Edge vs. iPhone Air

Samsung stattet das Galaxy S25 Edge mit einem 3.900 mAh Akku aus, der bis zu 24 Stunden Videowiedergabe schafft. Das iPhone Air weist eine Kapazität von 3.026 mAh auf und kann bis zu 27 Stunden Videos wiedergeben mit MagSafe-Option schafft es sogar eine Wiedergabezeit von bis zu 40 Stunden.

Damit hat Apple bei der Akkulaufzeit die Nase vorn, auch wenn das S25 Edge die größere Akkukapazität aufweist.