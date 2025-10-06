06.10.2025

iPhone 16e vs. Samsung Galaxy S25 FE: Budget-Flaggschiffe im Duell

Bietet Apples iPhone 16e oder Samsungs Galaxy S25 FE die bessere Ausstattung? Entdecke die Antwort im freenet-Vergleich!

Produktbilder iPhone 16e und Samsung Galaxy S25 FE, jeweils Vorder- und Rückansicht, verschiedene Farben
Inhalt

Seit dem Frühjahr 2025 ist das iPhone 16e als Apples neue Mittelklasse und Nachfolger des iPhone SE Gen. 3 erhältlich. Samsung hat im Herbst ebenfalls ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse präsentiert, nämlich das Galaxy S25 FE. Welches Modell hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis und wo liegen die jeweiligen Stärken? Das findest Du hier im großen Vergleich iPhone 16e vs. S25 FE heraus.

Das Wichtigste zum iPhone 16e vs. Galaxy S25 FE von Samsung

Ein erstes Fazit zum Vergleich Galaxy S25 FE vs. iPhone 16e zeigen diese Fakten:

  • Samsungs Galaxy S25 FE mit besserem Display, längerer Akkulaufzeit und besserer Kameratechnik

  • Apples iPhone 16e mit kompakteren Maßen, schnellerer Performance und mehr Speicheroptionen

  • beide Modelle mit umfangreichen KI-Features und langen Updates

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die technischen Daten der Smartphones, bevor ein ausführlicher Vergleich des iPhone 16e vs. S25 FE folgt:

Merkmal iPhone 16e Galaxy S25 FE
MarkteinführungFebruar 2025September 2025
Maße + Gewicht146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 167 g161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
Display6,1 Zoll, 60 Hz6,7 Zoll, 60 – 120 Hz
ProzessorA18 Chip (Apple)Exynos 2400 (Samsung)
Arbeitsspeicher8 GB RAM8 GB RAM
Gerätespeicher128, 256 oder 512 GB128 oder 256 GB
Akkukapazität4.000 mAh4.900 mAh
Kamera (Rückseite)48 MP Fusion-KameraTriple-Kamera mit 50 + 12 + 8 MP
Frontkamera12 MP12 MP
BetriebssystemiOS 18Android 16
KI-FunktionenApple IntelligenceGalaxy AI
GerätefarbenSchwarz, WeißIcyblue, Navy, Schwarz

Design und Maße des Galaxy S25 FE vs. iPhone 16e

Beim Design bleiben beide Hersteller ihren Standards treu und sorgen mit hochwertigen Materialien für ein elegantes Aussehen des iPhone 16e und Galaxy S25 FE. Allerdings fallen die Smartphones unterschiedlich groß aus. Mit 146,7 x 71,5 Millimetern ist das iPhone 16e sehr kompakt. Das Galaxy S25 FE misst hingegen 161,3 x 76,6 Millimeter und ist mit 190 Gramm spürbar schwerer.

  • iPhone 16e: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 g, Farben Schwarz und Weiß

  • Galaxy S25 FE: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 g, Farben Icyblue, Navy und Schwarz

Samsung gewinnt Displayvergleich des iPhone 16e vs. S25 FE

Während das Design beim Vergleich iPhone 16e vs. Galaxy S25 FE Geschmackssache ist, zeigt der Displayvergleich technische Unterschiede. Hier gewinnt klar das Galaxy S25 FE. Es hat einerseits mit 6,7 Zoll das größere Display, andererseits mit variablen 60 bis 120 Hertz und 1.900 Nits bessere Werte bei der Bildwiederholfrequenz und Helligkeit. Apple setzt beim iPhone 16e auf Ceramic Shield, Samsung beim Galaxy S25 FE auf Gorilla Glass Victus 2.

  • iPhone 16e: 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel, 60 Hz, 1.200 Nits

  • Galaxy S25 FE: 6,7 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel, 60 bis 120 Hz, 1.900 Nits

Wer hat die bessere Kamera, iPhone 16e oder Samsung S25 FE?


Möchtest Du möglichst vielseitige Möglichkeiten zur Fotografie bei einem Smartphone haben, geht der Punkt im Kameravergleich des iPhone 16e vs. S25 FE an die Fan Edition von Samsung. Sie ist mit einer Triple-Kamera ausgestattet und hat sowohl einen Bildstabilisator als auch einen dreifachen optischen Zoom. Apples iPhone 16e muss hingegen mit einer 48-Megapixel-starken Fusion-Kamera auskommen. Die Auflösung der Frontkameras liegt in beiden Fällen bei 12 Megapixeln.

  • iPhone 16e: 48-MP-Fusion Kamera, 12-MP-Frontkamera

  • Galaxy S25 FE: 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, 8-MP-Telekamera, 12-MP-Frontkamera

Prozessor und Speicher beim iPhone 16e vs. Galaxy S25 FE


Das iPhone 16e ist mit dem leistungsstarken A18 Chip bestückt und nutzt 8 GB Arbeitsspeicher. Demgegenüber steht der Prozessor Exynos 2400 mit ebenfalls 8 GB RAM im Galaxy S25 FE. Da das Budget-iPhone eine etwas bessere Performance bietet, geht der Punkt im Prozessorvergleich S25 FE vs. iPhone 16e an Apple. Hier hast Du übrigens auch mehr Speichervarianten zur Auswahl, denn neben 128 und 256 GB wird außerdem ein Modell mit 512 GB Gerätespeicher angeboten.

  • iPhone 16e: A18 Chip von Apple, 8 GB RAM, 128 bis 512 GB

  • Galaxy S25 FE: Exynos 2400 von Samsung, 8 GB RAM, 128 oder 256 GB

Die Akkuleistung beim Galaxy S25 FE vs. iPhone 16e


Auch was die Akkuleistung betrifft, gibt es im Duell iPhone 16e vs. S25 FE einen klaren Sieger, nämlich die Fan Edition von Samsung. Das Galaxy S25 FE hat einerseits mit 4.900 mAh die größere Akkukapazität und längere Laufzeit, andererseits lässt es sich mit bis zu 45 Watt schneller aufladen. Innerhalb von 30 Minuten erreichst Du hierbei eine Aufladung auf etwa 65 Prozent. Apples iPhone 16e hat hingegen eine Akkukapazität von rund 4.000 mAh und eine maximale Ladeleistung von 20 Watt.

  • iPhone 16e: 4.000 mAh, bis 20 Watt, kabelloses Laden möglich

  • Galaxy S25 FE: 4.900 mAh, bis 45 Watt, kabelloses Laden möglich

Software und KI mit großen Unterschieden

Ein grundlegender Unterschied zwischen Samsung und Apple, der sich auch im Vergleich Samsung S25 FE vs. iPhone 16e zeigt, ist die verwendete Software. Samsung hat das Galaxy S25 FE mit Android 16 als Betriebssystem ausgestattet und bietet umfangreiche KI-Funktionen durch Galaxy AI. Apple nutzt auf dem iPhone 16e hingegen das eigene Betriebssystem iOS 18 und stellt KI-Funktionen über Apple Intelligence bereit.

  • iPhone 16e: iOS 18, Apple Intelligence

  • Galaxy S25 FE: Android 16, Galaxy AI

Verwandte Artikel

Fazit des Duells iPhone 16e vs. Samsung S25 FE

Das Samsung Galaxy S25 FE eignet sich für Dich, wenn Du:

  • ein großes Display bevorzugst

  • eine lange Akkulaufzeit und hohe Ladegeschwindigkeit haben möchtest

  • gerne sehr unterschiedliche Situationen fotografierst

  • lange Updates für Dein Smartphone erhalten möchtest

Mit dem iPhone 16e liegst Du richtig, wenn Du:

  • Dir ein kompaktes Gerätemaß wünschst

  • Wert auf eine sehr gute Performance legst

  • hohe Sicherheitsstandards haben möchtest

  • einen großen Gerätespeicher benötigst

FAQ

Welches Samsung entspricht dem iPhone 16e?

Anhand der technischen Ausstattung lässt sich das Samsung Galaxy S25 FE mit dem iPhone 16e von Apple vergleichen. Es bietet in vielen Bereichen eine gleichwertige oder etwas bessere Technik und ist nur geringfügig teurer als das iPhone 16e.

Welches Handy ist vergleichbar mit dem iPhone 16e?

Sowohl preislich als auch im Bezug auf die technische Ausstattung sind das Samsung Galaxy S25 FE, das Xiaomi 15T und das Google Pixel 9a mit dem iPhone 16e vergleichbar.

Was ist besser, iPhone oder Samsung S25?

Smartphones von Apple und Samsung haben ihre eigenen Stärken. Legst Du großen Wert auf Sicherheit, eine gute Performance und schätzt den Apple-Kosmos, bietet sich das iPhone als Smartphone für Dich an. Das Samsung S25 kommt infrage, wenn Dir Akkulaufzeit, umfangreiche Fotomöglichkeiten und ein großes Display wichtig sind.

Wann kommt das Samsung Galaxy S25 FE raus?

Die Fan Edition Galaxy S25 FE von Samsung ist Anfang September 2025 auf dem europäischen Markt erschienen.

Fotos: ©Apple, ©Samsung

Mia

Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn.

Alle Artikel aufrufen
Weitere Beiträge zu diesen Themen
Apple Samsung Vergleich
