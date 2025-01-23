Der erste Vergleichspunkt im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S25 ist das Display und hier zeigen sich bereits einige Unterschiede. Apples iPhone 16 hat ein 6,1 Zoll großes OLED-Display. Das Dynamic AMOLED-Display vom S25 ist hingegen 6,2 Zoll groß. Bei Samsungs Flaggschiff erhältst Du mit maximal 120 Hertz die bessere Bildwiederholrate , denn hier bietet Apple nur 60 Hertz.

Apple und Samsung dominieren die Smartphonewelt. Bereits im September 2024 bringt der amerikanische Konzern Apple das iPhone 16 als neues Spitzenmodell auf den Markt. Im Januar 2025 folgt Samsung mit der Präsentation des Galaxy S25 als Flaggschiff des südkoreanischen Konzerns. Im Duell der Giganten stellt freenet Dir beide Geräte vor und vergleicht Kameras, Performance, Akkuleistung, Display, Design und mehr. Im großen Vergleich Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16 findest Du heraus, welches Smartphone besser zu Dir passt!

S25 vs. iPhone 16: Wer gewinnt das Performance-Duell?

Noch wichtiger als die Qualität des Displays ist die Performance eines Smartphones. Das Samsung Galaxy S25 ist mit dem Snapdragon 8 Elite für Galaxy ausgestattet und kann auf 12 GB RAM zugreifen. Im iPhone 16 steckt der Apple A18 Prozessor, dem 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Damit gewinnt Samsung das Duell Galaxy S25 vs. iPhone 16 hinsichtlich der Performance und bietet Dir das leistungsstärkere Gerät.

Galaxy S25 iPhone 16 Prozessorkerne 8 6 RAM 12 GB 8 GB

Grundlegende Softwareunterschiede beim Galaxy S25 vs. iPhone 16

Wenig überraschend ist die grundlegend unterschiedliche Software. Beim Samsung Galaxy S25 handelt es sich um ein Android-Smartphone. Du kannst Dich hier auf die neueste Version Android 15 und die Benutzeroberfläche One UI 7.0 freuen. Apple setzt bekanntlich auf das eigene Betriebssystem iOS. Auch das iPhone 16 ist mit der neuesten Version, iOS 18, ausgestattet. Da iOS grundlegend anders aufgebaut ist, sind Apple-Smartphones weniger anfällig für Hackerangriffe. Legst Du besonders großen Wert auf Sicherheit, ist das iPhone 16 deshalb die bessere Wahl. Generell liegt es an deinen Vorlieben, ob Android oder iOs besser zu Dir passen.

Kameras beim Samsung S25 vs. iPhone 16

Welches Flaggschiff ist das bessere Kamerahandy? Die Kameratechnik beim Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16 zeigt nur wenige Unterschiede. Die Auflösung von Frontkamera, Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera sind sehr ähnlich. Das Samsungs Galaxy S25 hat zusätzlich eine Telelinse. Eine bessere Blende erwartet Dich hingegen beim iPhone 16. Die Kameradaten im Überblick:

Kamera iPhone 16 Samsung Galaxy S25 Selfiekamera 12 MP, f/1.9 12 MP, f/2.2 Hauptkamera 48 MP, f/1.6 50 MP, f/1.8 Ultraweitwinkel 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Teleobjektiv nicht vorhanden 10 MP, f/2.4

Samsung S25 vs. iPhone 16: Apple punktet mit zusätzlichen Tasten

Ein Alleinstellungsmerkmal des iPhone 16 gegenüber dem Galaxy S25 von Samsung sind die zusätzlichen Tasten. Mit dem Action-Button lassen sich Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Noch spannender ist die neue Taste Camera Control beim iPhone 16, mit der die Bedienung der Kameras komfortabler ist.

KI-Pakete beim Galaxy S25 und iPhone 16

Wie verhält es sich mit der KI im Duell Galaxy S25 vs. iPhone 16? Für das iPhone 16 ist die markeneigene KI Apple Intelligence vorgesehen. Allerdings warten Kunden in Europa noch darauf, dass die üppigen KI-Features auf den aktuellen iPhones ausgerollt werden. Samsung ist hier schon einen Schritt weiter. Galaxy AI kennen wir bereits von der Galaxy S24-Reihe. Beim Samsung S25 gab es ein Update für Galaxy AI mit weiteren praktischen KI-Funktionen. Damit untermauert Samsung sein Vorhaben, im Bereich KI Marktführer zu werden.

Wer ist Ausdauersieger im Duell S25 vs. iPhone 16?

Der Akku im iPhone 16 mit 3.561 mAh ist der Verlierer im Akkuvergleich der Flaggschiffe. Im Samsung Galaxy S25 ist ein Akku mit 4.000 mAh fest verbaut, der mehr Ausdauer bietet. Keine Unterschiede zeigen sich bei der maximalen Ladegeschwindigkeit, denn sie beträgt in beiden Fällen 25 Watt.