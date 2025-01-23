Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16: Duell der Giganten
Die beiden wichtigsten Flaggschiffe der Smartphonewelt im Duell S25 vs. iPhone 16. Gibt es einen klaren Sieger?
Die beiden wichtigsten Flaggschiffe der Smartphonewelt im Duell S25 vs. iPhone 16. Gibt es einen klaren Sieger?
Apple und Samsung dominieren die Smartphonewelt. Bereits im September 2024 bringt der amerikanische Konzern Apple das iPhone 16 als neues Spitzenmodell auf den Markt. Im Januar 2025 folgt Samsung mit der Präsentation des Galaxy S25 als Flaggschiff des südkoreanischen Konzerns. Im Duell der Giganten stellt freenet Dir beide Geräte vor und vergleicht Kameras, Performance, Akkuleistung, Display, Design und mehr. Im großen Vergleich Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16 findest Du heraus, welches Smartphone besser zu Dir passt!
Der erste Vergleichspunkt im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S25 ist das Display und hier zeigen sich bereits einige Unterschiede. Apples iPhone 16 hat ein 6,1 Zoll großes OLED-Display. Das Dynamic AMOLED-Display vom S25 ist hingegen 6,2 Zoll groß. Bei Samsungs Flaggschiff erhältst Du mit maximal 120 Hertz die bessere Bildwiederholrate, denn hier bietet Apple nur 60 Hertz.
iPhone 16: 6,1 Zoll großes OLED-Display mit maximal 60 Hertz
Samsung S25: 6,2 Zoll großes Display mit bis zu 120 Hertz
Noch wichtiger als die Qualität des Displays ist die Performance eines Smartphones. Das Samsung Galaxy S25 ist mit dem Snapdragon 8 Elite für Galaxy ausgestattet und kann auf 12 GB RAM zugreifen. Im iPhone 16 steckt der Apple A18 Prozessor, dem 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Damit gewinnt Samsung das Duell Galaxy S25 vs. iPhone 16 hinsichtlich der Performance und bietet Dir das leistungsstärkere Gerät.
|Galaxy S25
|iPhone 16
|Prozessorkerne
|8
|6
|RAM
|12 GB
|8 GB
Wenig überraschend ist die grundlegend unterschiedliche Software. Beim Samsung Galaxy S25 handelt es sich um ein Android-Smartphone. Du kannst Dich hier auf die neueste Version Android 15 und die Benutzeroberfläche One UI 7.0 freuen. Apple setzt bekanntlich auf das eigene Betriebssystem iOS. Auch das iPhone 16 ist mit der neuesten Version, iOS 18, ausgestattet. Da iOS grundlegend anders aufgebaut ist, sind Apple-Smartphones weniger anfällig für Hackerangriffe. Legst Du besonders großen Wert auf Sicherheit, ist das iPhone 16 deshalb die bessere Wahl. Generell liegt es an deinen Vorlieben, ob Android oder iOs besser zu Dir passen.
Welches Flaggschiff ist das bessere Kamerahandy? Die Kameratechnik beim Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16 zeigt nur wenige Unterschiede. Die Auflösung von Frontkamera, Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera sind sehr ähnlich. Das Samsungs Galaxy S25 hat zusätzlich eine Telelinse. Eine bessere Blende erwartet Dich hingegen beim iPhone 16. Die Kameradaten im Überblick:
|Kamera
|iPhone 16
|Samsung Galaxy S25
|Selfiekamera
|12 MP, f/1.9
|12 MP, f/2.2
|Hauptkamera
|48 MP, f/1.6
|50 MP, f/1.8
|Ultraweitwinkel
|12 MP, f/2.2
|12 MP, f/2.2
|Teleobjektiv
|nicht vorhanden
|10 MP, f/2.4
Ein Alleinstellungsmerkmal des iPhone 16 gegenüber dem Galaxy S25 von Samsung sind die zusätzlichen Tasten. Mit dem Action-Button lassen sich Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Noch spannender ist die neue Taste Camera Control beim iPhone 16, mit der die Bedienung der Kameras komfortabler ist.
Wie verhält es sich mit der KI im Duell Galaxy S25 vs. iPhone 16? Für das iPhone 16 ist die markeneigene KI Apple Intelligence vorgesehen. Allerdings warten Kunden in Europa noch darauf, dass die üppigen KI-Features auf den aktuellen iPhones ausgerollt werden. Samsung ist hier schon einen Schritt weiter. Galaxy AI kennen wir bereits von der Galaxy S24-Reihe. Beim Samsung S25 gab es ein Update für Galaxy AI mit weiteren praktischen KI-Funktionen. Damit untermauert Samsung sein Vorhaben, im Bereich KI Marktführer zu werden.
Der Akku im iPhone 16 mit 3.561 mAh ist der Verlierer im Akkuvergleich der Flaggschiffe. Im Samsung Galaxy S25 ist ein Akku mit 4.000 mAh fest verbaut, der mehr Ausdauer bietet. Keine Unterschiede zeigen sich bei der maximalen Ladegeschwindigkeit, denn sie beträgt in beiden Fällen 25 Watt.
|Galaxy S25
|iPhone 16
|Kapazität
|5.000 mAh
|3.561 mAh
|Max. Videowiedergabe
|29 Stunden
|22 Stunden
Mit 6,2 Zoll etwas größeres Display beim S25 von Samsung
Samsung S25 mit Snapdragon 8 Elite und 12 GB RAM
iPhone 16 mit Apple A18 und 8 GB RAM
Rückseitige Triple-Kamera beim Samsung S25, Dual-Kamera beim iPhone 16
Ausdauernderer Akku im Galaxy S25 (4.000 mAh)
Aktuell mehr KI-Features durch Galaxy AI beim S25
Action Button und Camera Control für einfache Bedienung beim iPhone 16
Aufgrund des neuen Snapdragon-Prozessors, größeren Arbeitsspeichers, der Triple-Kamera, des stärkeren Akkus und großzügigeren Displays gewinnt das Samsung-Smartphone das Duell Galaxy S25 vs. iPhone 16.
Auffällig ist, dass das Galaxy S25 eine rückseitige Triple-Kamera hat, wohingegen das iPhone 16 nur mit einer Dual-Kamera ausgestattet ist. Auflösung und Blende unterscheiden sich nur geringfügig voneinander.
Da iOS kaum Angriffspunkte für Hacker bietet, ist das iPhone 16 von Apple sicherer als das mit Android 15 ausgestattete Galaxy S25 von Samsung.
Mit 4.000 mAh ist der Akku des Samsung S25 ausdauernder als der Akku mit 3.561 mAh im iPhone 16. Beide Geräte bieten mit bis zu 25 Watt die gleiche Ladegeschwindigkeit.
©Foto: Samsung, Apple