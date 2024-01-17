Im Januar 2024 präsentiert Samsung die neuen Geräte der S24-Serie. Höchste Zeit also für einen ausführlichen Vergleich aller S24-Modelle.

Galaxy S24-Serie: Größe, Gewicht & Display Schon mit einem kurzen Blick auf die Größe des Displays bzw. der Geräte im Allgemeinen zeigen sich bei der Samsung S24-Serie Unterschiede: Das Basismodell S24 misst etwa 6,2 Zoll und gehört somit heutezutage zu den handlichen Geräten. Deutlich größer sind die Modelle S24+ und S24 Ultra, die Varianten messen 6,7 bzw. 6,8 Zoll in der Diagonale. Hier kannst Du also alle Inhalte auf einem deutlich größeren Display erleben. Die Auflösung beträgt bei den größeren Modellen 3.120 × 1.440 Pixel (Quad HD+), bei der Standard-Ausführung sind es 2.340 × 1.080 Pixel (FHD+). Die Modelle der Samsung S24-Serie sind zudem unterschiedlich schwer, das S24 Ultra bringt etwas mehr als 230 Gramm auf die Waage. Beim klassischen S24 sind es hingegen nur 167 Gramm. Dieser Unterschied dürfte sich im Alltag deutlich bemerkbar machen. << In unserer Video-Review speziell zum Samsung S24 und S24+ erhaltet Ihr nochmal alle wichtigen Infos zu den neuen Samsung-Geräten. >>

Galaxy S24-Serie: Prozessor & Speicherplatz Das Basismodell Samsung Galaxy S24 und das S24+ nutzen den Exynos 2400 SoC (System on a Chip). Dieser kombiniert mehrere Prozessor- und Grafikkerne, um eine gute Performance zu ermöglichen. Das Betriebssystem Android lässt sich flüssig bedienen und auch Spiele sollten derzeit kein Problem darstellen. Deutlich mehr Leistung, etwa mit Blick für eine zukünftige Nutzung oder auch für aufwendige Anwendungen aus dem KI-Bereich, bietet jedoch das neue Samsung Galaxy S24 Ultra. Hier setzt der Hersteller auf den Snapdragon 8 der dritten Generation, der auch für die genannten Einsatzbereiche viele Optimierungen mit sich bringt. Zudem sorgen hier zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher für ein effektives Multitasking, mehrere Apps lassen sich ohne Probleme gleichzeitig verwenden. Das S24 und das S24+ sind in den folgenden Farbvarianten erhältlich: Marble Gray, Onyx Black, Cobalt Violet, Amber Yellow

Onyx Black

Cobalt Violet

Das Samsung Galaxy S24 Ultra steht Dir in den folgenden Farbtönen zur Verfügung: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow Galaxy S24-Serie: Kamera-Setup Mit einer modernen, leistungsstarken Triple-Kamera stellen die Modelle S24 und S24+ eine gute Wahl für hervorragende Aufnahmen dar. Nicht nur einfache Schnappschüsse sind möglich, sondern auch brillante Bilder für die Ewigkeit. Die beiden Modelle der S24-Serie sind mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet, hinzu kommen jeweils eine weitere Linse mit 12- bzw. 10-Megapixel-Auflösung für Ultraweitwinkelaufnahmen bzw. als Teleobjektiv. Das Ultra-Modell der neuen Samsung S24-Serie verfügt über eine Vierfachkamera mit ganzen 200 Megapixel Auflösung beim Hauptsensor, sodass Du hiermit besonders detailreiche Aufnahmen anfertigen kannst. Hinzu kommen eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei Teleobjektive mit 50 bzw. 10 Megapixeln Auflösung. Passende Software-Features, die Dir auf Deinem Top-Smartphone eine einfache, schnelle Nachbearbeitung ermöglichen, sind natürlich auch bei der Samsung S24-Serie mit dabei. Mit diesen nimmst Du verschiedene Optimierungen automatisch vor, etwa mit Blick auf die Belichtung.

Galaxy S24-Serie: Ausstattung & Software Mit dem neuen Android 14 sind die Modelle der S24-Serie von Samsung auch softwaremäßig auf dem neuesten Stand. Zudem folgt der Hersteller dem Trend und setzt auf eine zunehmende KI-Unterstützung. Alle drei Geräte bieten praktische Features, die im Alltag eine Entlastung darstellen können. Dies gilt etwa für eine praktische Live-Übersetzung oder auch die bereits genannte Möglichkeit, Deine Bilder bequem und automatisch optimieren zu lassen. Natürlich verfügen zudem alle Modelle der neuen Samsung S24-Serie über aktuelle WLAN-Lösungen (Wi-Fi6) und eine vollständige 5G-Unterstützung für schnelles Surfen im Internet. Dank stabiler, effizienter Bluetooth-Verbindungen (5.3) verbindest Du externe Hardware mit wenigen Handgriffen. Beim Lieferumfang zeigen sich bei den Modellen der Samsung S24-Serie keine Unterschiede. Neben dem Smartphone an sich findest Du ein Ladekabel, ein Tool für das Einlegen der SIM-Karte und die obligatorischen Handbücher im Lieferumfang. Hier erwarten Dich also keine großen Überraschungen. Galaxy S24-Serie: Die technische Daten Hier findest Du alle wichtigen technischen Daten der drei Modelle der neuen Samsung Galaxy S24-Serie im direkten Vergleich: Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Display 6,2 Zoll 6,7 Zoll 6,8 Zoll Auflösung 2.340 x 1.080 Pixel (FHD+) 3.120 x 1.440 Pixel (Quad HD+) 3.120 x 1.440 Pixel (Quad HD+) Prozessor Exynos 2400 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB 12 GB 12 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Kamera Triple-Kamera (50/12/10 Megapixel) Triple-Kamera (50/12/10 Megapixel) Quad-Kamera (200/12/50/10 Megapixel) Akkukapazität 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Betriebssystem Android 14 Android 14 Android 14 Abmessungen 147,0 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Gewicht 167 g 196 g 232 g Farben Marble Gray, Onyx Black ,Cobalt Violet, Amber Yellow Marble Gray, Onyx Black ,Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Die S24-Serie im Vergleich - Zusammenfassung Wie die Vorgängerreihe, setzt sich die neue Samsung Galaxy S24-Serie aus drei Geräten zusammen.

Das S24 markiert den Einstieg in die Welt der Samsung-Topmodelle.

Das S24+ bietet ein größeres Display samt höherer Auflösung und mehr Akkukapazität.

Das S24 Ultra von Samsung ist für professionelle Anwender und Kunden mit hohen Ansprüchen konzipiert. Das Gerät bietet mehr Speicherplatz, mehr Rechenleistung und eine deutlich bessere Kamera. FAQ - häufig gestellte Fragen Wie unterscheiden sich das Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra voneinander? Die Modelle unterscheiden sich bei der Samsung S24-Serie vor allem mit Blick auf die Details. So ist das Standardmodell S24 im direkten Vergleich zu den Modellen S24+ und S24 Ultra deutlich kleiner, zudem bieten die größeren Modelle eine höhere Bildschirmauflösung und mehr Speicherplatz. Für wen ist jedes Modell aus der Samsung S24 Serie am besten geeignet? Das klassische Samsung Galaxy S24 ist mit seinem handlichen Design und einer modernen Hardware für Nutzer auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone zu einem fairen Preis geeignet. Wer jedoch ein deutlich größeres Display und eine höhere Auflösung wünscht, trifft mit dem Samsung S24+ eine gute Wahl. Das Samsung S24 Ultra nutzt zusätzlich einen stärkeren Prozessor und bietet eine bessere Kamera, sodass das Smartphone für höchste Ansprüche geeignet ist. Welche S24-Smartphones werden mit Exynos 2400 betrieben? Der Exynos 2400 kommt in dem Basismodell S24 und dem S24+ zum Einsatz. Er überzeugt mit einer hohen Effizienz und einer guten Leistung, die für die meisten Bedürfnisse ausreichen dürfte. Foto: ©Samsung

