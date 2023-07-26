Vergleich: Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung präsentiert seine neuen Foldables. Hier erfährst Du, wie das Z Flip 5 und das Z Fold 5 im direkten Vergleich abschneiden.
Überdimensionaler Bildschirm, aber gleichzeitig platzsparend für die Hosentasche – faltbare Handys ermöglichen Dir beides. Nachdem sich Klapphandys bereits in den ersten Jahren nach der Geburtsstunde der mobilen Telefone großer Beliebtheit erfreuten, erobert der Klapp-Trend nun auch den Bereich der Smartphones.
Obwohl sich immer mehr Hersteller an die Produktion der faltbaren Handys wagen, gelten Foldables nach wie vor als Nischenprodukte. Hier stechen vor allem die Modelle von Samsung heraus. Seit 2019 präsentiert der Tech-Riese mit der Galaxy Z-Reihe seine Foldables und arbeitet daran, die Falthandys ebenso massentauglich zu gestalten, wie die Flaggschiff-Modelle der Galaxy S-Reihe. Zum internationalen Release des Z Flip 5 und des Z Fold 5 hat freenet die neuesten faltbaren Innovationen aus dem Hause Samsung genauer unter die Lupe genommen.
Bereits beim ersten Blick auf die beiden Samsung Smartphones fällt auf: Bei dem neuen Galaxy Z Flip 5 handelt es sich um das handlichere Modell. Es erweist sich als die Top-Begleitung für unterwegs: Mit kompakten 85,1 x 71,9 x 15,1 mm im geschlossenen Zustand, passt das Z Flip 5 in jede noch so kleine Tasche. Einmal horizontal aufgefaltet, misst das Modell 165,1 x 71,9 x 6,9 mm und liegt mit 187 Gramm komfortabel in der Hand. Rein optisch weicht das Z Flip 5 nur gering von seinem Vorgängermodell, dem Samsung Z Flip 4, ab: Samsung bleibt dem Clamshell-Design treu, das für die Z-Serie bekannt ist.
Statt klein und kompakt bevorzugst Du eher ein Smartphone mit Tablet-Feeling? Dann lass Dich vom neu erhältlichen Galaxy Z Fold 5 überzeugen. Während das Modell im zugeklappten Zustand 154,9 x 67,1 x 13,4 mm misst, beweist sich das Z Fold 5 – einmal vertikal aufgeklappt – mit einer Größe von stolzen 154,9 x 129,9 x 6,1 mm. Erwartest Du wortwörtlich Großes von Deinem Smartphone, kommst Du hier auf Deine Kosten. Auch beim Galaxy Z Fold 5 nimmt Samsung nur minimale Anpassungen in der Optik vor und behält das elegante Design des Vorgängermodells, Samsung Galaxy Z Fold 4, bei.
Doch im Battle Z Flip 5 vs. Z Fold 5 sind auch Gemeinsamkeiten zu erkennen: Samsung setzt bei beiden Geräten neue Maßstäbe im Bereich der Falthandys, denn der Tech-Riese entwickelte die Scharniere seiner Geräte weiter. Das Ergebnis: Ein schmaleres, fast nahtloses Design im geschlossenen und aufgeklappten Zustand.
Spielst Du mit dem Gedanken, Dir eines der beiden Samsung-Foldables zuzulegen, hast Du beim Kauf die Auswahl zwischen diesen Farben:
|Samsung Galaxy Z Flip 5
|Samsung Galaxy Z Fold 5
|Cream
|Cream
|Graphite
|Icy Blue
|Lavender
|Phantom Black
|Green
Durch ihre Falt-Funktion sind die beiden Samsung Modelle bereits optisch ein echter Hingucker. Der Vergleich Z Fold 5 vs. Flip zeigt jedoch außerdem: Nach IPX8 zertifiziert, überzeugen beide Foldables nicht nur mit einem zeitlosen Design, sondern halten auch kurzen Tauchgängen bis zu einer Tiefe von zwei Metern stand.
In puncto Display zeigt der Falthandy-Vergleich vor allem Neuerungen beim Samsung Galaxy Flip 5. Denn hier ist das Frontdisplay mit 3,4 Zoll (8,61 cm) jetzt noch größer und bietet Dir mehr Funktionen – eine erhebliche Verbesserung zum 1,9-Zoll-Super-AMOLED-Panel des Z Flip 4. Steuere über das Frontdisplay zum Beispiel Deine Playlist oder chatte mit Deinen Liebsten, ohne das Handy überhaupt aufzuklappen. Und das ist nicht alles: Das Frontdisplay ist in der neuen Ausführung nicht nur noch praktischer, sondern auch individuell anpassbar. Im aufgeklappten Zustand erwartet Dich beim Z Flip 5 ein 6,7 Zoll (17,03 cm) großes Dynamic AMOLED Hauptdisplay. Mit einer Auflösung von 2.640 x 1.080 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz profitierst Du von einer gestochen scharfen Wiedergabe all Deiner Inhalte.
Weitere Besonderheiten des Hauptdisplays beim Galaxy Z Flip 5:
Dark Mode
Always On Display
Adaptive Helligkeit
Augenkomfort
Bildschirmschoner
Einfacher Modus
Bildschirmzoom
Bildschirmrecorder
Multitouch
Am Display des Fold Z 5 nimmt Samsung keine umfassenden Veränderungen vor und orientiert sich weiterhin am erstklassigen Display des Vorgängermodells. Im Vergleich zum Flip 5 hat das Fold 5 die Nase in Sachen Display dennoch vorne. Bereits im geschlossenen Zustand punktet das Fold 5 mit einem 6,2 Zoll Frontdisplay. Einmal aufgeklappt, entfaltet das Fold 5 aber erst sein ganzes Können. Das 7,6 Zoll (19,21 cm) große Hauptdisplay im Tablet-Format bietet viel Platz. Ausgestattet mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz, tauchst Du regelrecht in Deinen Lieblings-Content ein: Vor allem für Gamer ein klarer Vorteil, die ihre Spiele fast schon hautnah erleben möchten. Mit dem zusätzlich erhältlichen S-Pen hältst Du außerdem auch unterwegs Deine besten Ideen fest.
Weitere Besonderheiten des Hauptdisplays beim Galaxy Z Fold 5:
Dark Mode
Adaptive Helligkeit
Augenkomfort
Bildschirmschoner
Einfacher Modus
Bildschirmzoom
Bildschirmrecorder
Multitouch
Fortsetzen von Apps auf dem Frontdisplay
Bitte lächeln: Weiter geht es im Vergleich Galaxy Z Flip 5 vs. Galaxy Z Fold 5 mit der Kategorie Kamera. Hier setzt sich das Fold 5 ab. Kameratechnisch erwartet Dich beim Galaxy Z Fold 5 ein umfassendes Kamerasetup, bestehend aus einer Dreifach-Hauptkamera und je einer Frontkamera im aufgeklappten und geschlossenen Zustand. Mit diesen Highlights garantiert Dir das Fold 5 messerscharfe Aufnahmen:
Weitwinkelobjektiv: 50 MP, 1/1.56“ Sensor, F1.8 Blende, Autofokus, OIS, Dual Pixel, 10x Digitalzoom
Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, 1/3.21“ Sensor, F2.2 Blende, 2x Digitalzoom
Makroobjektiv: 10 MP, 1/3.94“ Sensor, F2.4 Blende, Autofokus, OIS, 10x Digitalzoom
Frontkamera: Weitwinkelobjektiv mit 10 MP, 1/3.24“ Sensor, F2.2 Blende, Dual Pixel
Frontkamera (innen): Weitwinkelobjektiv mit 4 MP, 1/3.1“ Sensor, F1.8 Blende
Mit einer 12-MP-Zweifach-Hauptkamera fällt das Kamerasetup beim Z Flip 5 vergleichsweise schmaler aus. Highlight ist hier jedoch die 12-MP-Frontkamera. Durch Quick Shot knipst Du Deine Selfies in Hauptkamera-Qualität. Für ausgefallene Posen findest Du außerdem die FlexCam: Fotografiere Dich mit diesem Kamera-Feature komplett freihändig aus allen möglichen Winkeln.
Eine Top-Kamera darf bei Deinem nächsten Smartphone nicht fehlen? Dann lass Dich im freenet Magazin von den Samsung Handys mit der besten Kamera inspirieren.
Im Vergleich Samsung Galaxy Flip 5 vs. Fold 5 sichert sich das Fold 5 auch in der Kategorie Performance und Akku einen nächsten Punkt. Denn in Kombination mit der beeindruckenden Prozessor-Power des Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy und einem zwölfGB RAM-Arbeitsspeicher erlebst Du rasantes und flüssiges Gaming – egal ob zuhause oder unterwegs.
Das Galaxy Z Fold5 kann nicht nur Spaß, sondern auch Produktivität. Nutze bis zu drei Apps zeitgleich und beantworte Nachrichten, während Du Videos schaust oder eine Präsentation finalisierst. Dank 4.400 mAh-Akku begleitet Dich das Fold 5 durch Deinen gesamten Tag. In Sachen Performance hält das Flip 5 zwar nicht ganz mit den Möglichkeiten des Fold 5 mit, entpuppt sich jedoch auch als solider Begleiter für den Alltag: Der Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor und ein acht GB großer RAM-Arbeitsspeicher ermöglichen ein blitzschnelles Handling. Auch der Akku mit einer Kapazität von 3.700 mAh lässt Dich über viele Stunden hinweg nicht im Stich.
Bevor Du eines der beiden neuen Samsung Foldables in den Warenkorb legst, fragst Du Dich sicher: Wie fallen die Kosten für das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Fold 5 aus? Im direkten Vergleich ist das Z Flip 5 mit 1199 Euro (256 GB) im Gegensatz zum Z Fold 5 für 1899 Euro (256 GB) günstiger. Zugegeben, mit einem Preis im vierstelligen Bereich gelten beide Modelle nicht als klassische Schnäppchen. Gemessen an Innovation und der verarbeiteten Technik erscheinen beide Preise jedoch fair. Egal, für welches Modell Du Dich entscheidest, für die Kaufsumme erhältst Du in jedem Fall ein leistungsstarkes High-End-Smartphone, das neben der Falttechnik auch noch mit einer Vielzahl weiterer Features auffährt.
Das Warten hat für alle Samsung-Fans endlich ein Ende: Die neuen Foldables der Z-Reihe sind da. Die Highlights in Kürze:
Mit kompakten 5,1 x 71,9 x 15,1 mm im geschlossenen Zustand, passt das Flip 5 perfekt in die Hosentasche. Echtes Tablet-Feeling kommt im Gegensatz dazu beim Fold 5 mit den Maßen 154,9 x 129,9 x 6,1 mm auf.
Beim Flip 5 erhält das Frontdisplay mit 3,4 Zoll ein Upgrade zum Vorgängermodell. Das 7,6 Zoll große AMOLED-Display des Fold 5 lädt zum Eintauchen in die liebsten Inhalte ein.
In puncto Kamera punktet das Z Fold 5 mit einer 50 MP starken Dreifach-Kamera. Besonderheit beim Z Flip 5 ist dagegen die 12 –MP-Selfie-Kamera, die Selbstporträts in gestochen scharfer Auflösung knipst.
Neben dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy läuft das Flip 5 mit einem acht GB RAM-Arbeitsspeicher und einem 3.700 mAh-Akku. Das Fold 5 erscheint mit zwölf GB RAM-Arbeitsspeicher und 4.400 mAh-Akku.
Mit 1199 Euro ist das Samsung Galaxy Z Flip 5 günstiger als das Z Fold 5 für 1899 Euro.
Welches der beiden Samsung Foldables besser ist, hängt von Deinen persönlichen Bedürfnissen ab. Rein von den technischen Features, schneidet das Fold 5 im Vergleich knapp besser ab. So punktet das Fold 5 beispielsweise mit einem riesigen 7,6 Zoll Display, einer 50-MP-Hauptkamera, starker Performance und einem 4.400 mAh-Akku. Legst Du eher Wert auf ein handliches Allround-Smartphone für Deinen Alltag, bist Du auch mit dem Flip 5 bestens beraten.
In ihrer Aufmachung unterscheiden sich das Flip 5 und das Fold 5 in verschiedenen Punkten. Der auffälligste Unterschied liegt jedoch bereits im Design der beiden Foldables. Während sich das Flip 5 mit den Maßen 165,1 x 71,9 x 6,9 mm im aufgeklappten Zustand als handlich erweist, kommt beim Fold 4 mit 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Tablet-Feeling auf. Während sich das Flip 5 wie ein herkömmliches Klapphandy horizontal öffnen lässt, ist die Faltung beim Fold senkrecht verarbeitet.