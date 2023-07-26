Obwohl sich immer mehr Hersteller an die Produktion der faltbaren Handys wagen, gelten Foldables nach wie vor als Nischenprodukte. Hier stechen vor allem die Modelle von Samsung heraus. Seit 2019 präsentiert der Tech-Riese mit der Galaxy Z-Reihe seine Foldables und arbeitet daran, die Falthandys ebenso massentauglich zu gestalten, wie die Flaggschiff-Modelle der Galaxy S-Reihe . Zum internationalen Release des Z Flip 5 und des Z Fold 5 hat freenet die neuesten faltbaren Innovationen aus dem Hause Samsung genauer unter die Lupe genommen.

Überdimensionaler Bildschirm, aber gleichzeitig platzsparend für die Hosentasche – faltbare Handys ermöglichen Dir beides. Nachdem sich Klapphandys bereits in den ersten Jahren nach der Geburtsstunde der mobilen Telefone großer Beliebtheit erfreuten, erobert der Klapp-Trend nun auch den Bereich der Smartphones.

Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Samsung Galaxy Z Fold 5: Design

Bereits beim ersten Blick auf die beiden Samsung Smartphones fällt auf: Bei dem neuen Galaxy Z Flip 5 handelt es sich um das handlichere Modell. Es erweist sich als die Top-Begleitung für unterwegs: Mit kompakten 85,1 x 71,9 x 15,1 mm im geschlossenen Zustand, passt das Z Flip 5 in jede noch so kleine Tasche. Einmal horizontal aufgefaltet, misst das Modell 165,1 x 71,9 x 6,9 mm und liegt mit 187 Gramm komfortabel in der Hand. Rein optisch weicht das Z Flip 5 nur gering von seinem Vorgängermodell, dem Samsung Z Flip 4, ab: Samsung bleibt dem Clamshell-Design treu, das für die Z-Serie bekannt ist.

Statt klein und kompakt bevorzugst Du eher ein Smartphone mit Tablet-Feeling? Dann lass Dich vom neu erhältlichen Galaxy Z Fold 5 überzeugen. Während das Modell im zugeklappten Zustand 154,9 x 67,1 x 13,4 mm misst, beweist sich das Z Fold 5 – einmal vertikal aufgeklappt – mit einer Größe von stolzen 154,9 x 129,9 x 6,1 mm. Erwartest Du wortwörtlich Großes von Deinem Smartphone, kommst Du hier auf Deine Kosten. Auch beim Galaxy Z Fold 5 nimmt Samsung nur minimale Anpassungen in der Optik vor und behält das elegante Design des Vorgängermodells, Samsung Galaxy Z Fold 4, bei.

Doch im Battle Z Flip 5 vs. Z Fold 5 sind auch Gemeinsamkeiten zu erkennen: Samsung setzt bei beiden Geräten neue Maßstäbe im Bereich der Falthandys, denn der Tech-Riese entwickelte die Scharniere seiner Geräte weiter. Das Ergebnis: Ein schmaleres, fast nahtloses Design im geschlossenen und aufgeklappten Zustand.

Spielst Du mit dem Gedanken, Dir eines der beiden Samsung-Foldables zuzulegen, hast Du beim Kauf die Auswahl zwischen diesen Farben:

Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Cream Cream Graphite Icy Blue Lavender Phantom Black Green

Durch ihre Falt-Funktion sind die beiden Samsung Modelle bereits optisch ein echter Hingucker. Der Vergleich Z Fold 5 vs. Flip zeigt jedoch außerdem: Nach IPX8 zertifiziert, überzeugen beide Foldables nicht nur mit einem zeitlosen Design, sondern halten auch kurzen Tauchgängen bis zu einer Tiefe von zwei Metern stand.

Galaxy Z Flip 5 vs. Galaxy Z Fold 5: Display

In puncto Display zeigt der Falthandy-Vergleich vor allem Neuerungen beim Samsung Galaxy Flip 5. Denn hier ist das Frontdisplay mit 3,4 Zoll (8,61 cm) jetzt noch größer und bietet Dir mehr Funktionen – eine erhebliche Verbesserung zum 1,9-Zoll-Super-AMOLED-Panel des Z Flip 4. Steuere über das Frontdisplay zum Beispiel Deine Playlist oder chatte mit Deinen Liebsten, ohne das Handy überhaupt aufzuklappen. Und das ist nicht alles: Das Frontdisplay ist in der neuen Ausführung nicht nur noch praktischer, sondern auch individuell anpassbar. Im aufgeklappten Zustand erwartet Dich beim Z Flip 5 ein 6,7 Zoll (17,03 cm) großes Dynamic AMOLED Hauptdisplay. Mit einer Auflösung von 2.640 x 1.080 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz profitierst Du von einer gestochen scharfen Wiedergabe all Deiner Inhalte.

Weitere Besonderheiten des Hauptdisplays beim Galaxy Z Flip 5:

Dark Mode

Always On Display

Adaptive Helligkeit

Augenkomfort

Bildschirmschoner

Einfacher Modus

Bildschirmzoom

Bildschirmrecorder

Multitouch

Am Display des Fold Z 5 nimmt Samsung keine umfassenden Veränderungen vor und orientiert sich weiterhin am erstklassigen Display des Vorgängermodells. Im Vergleich zum Flip 5 hat das Fold 5 die Nase in Sachen Display dennoch vorne. Bereits im geschlossenen Zustand punktet das Fold 5 mit einem 6,2 Zoll Frontdisplay. Einmal aufgeklappt, entfaltet das Fold 5 aber erst sein ganzes Können. Das 7,6 Zoll (19,21 cm) große Hauptdisplay im Tablet-Format bietet viel Platz. Ausgestattet mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz, tauchst Du regelrecht in Deinen Lieblings-Content ein: Vor allem für Gamer ein klarer Vorteil, die ihre Spiele fast schon hautnah erleben möchten. Mit dem zusätzlich erhältlichen S-Pen hältst Du außerdem auch unterwegs Deine besten Ideen fest.

Weitere Besonderheiten des Hauptdisplays beim Galaxy Z Fold 5: