Die Auswahl an Smartphones ist riesig. freenet hilft Dir bei der Suche nach dem Handy, das ohne Wenn und Aber zu Dir passt.

Wer ein Smartphone sucht, kann schnell den Überblick verlieren. Schließlich bringen beliebte Anbieter wie Apple oder Samsung ein Top-Modell nach dem anderen heraus. Ausführliche Testberichte können die erste Anlaufstelle sein, um sich zu informieren. Noch wichtiger ist aber, dass Du Dir im Vorfeld überlegst, was Dir bei Deinem neuen Smartphone wirklich wichtig ist. Liegt der Fokus auf der Kamera oder soll es vor allem handlich sein? Suchst Du ein Modell, das Dir besonders großen Gaming-Spaß bietet oder mit einem wechselbaren Akku Langlebigkeit verspricht? freenet hilft Dir dabei, eine Antwort auf die Frage „Welches Handy passt zu mir?“ zu finden. Welches Handy passt zu mir? – Fragen für die Kaufentscheidung Dein Smartphone sollte als Dein täglicher Begleiter zu Dir, Deinem Leben und den Anforderungen passen, die Du im Alltag an das Gerät hast. In der Vielfalt des Smartphone-Dschungels kann es schwierig sein, sich zwischen den verlockenden Angeboten der Tech-Giganten zu entscheiden. Daher lohnt es sich, wenn Du Dir vor der Kaufentscheidung ein paar Fragen stellst, die Dir Klarheit über Deine Wünsche verschaffen. freenet hat für Dich einen Fragenkatalog zusammengestellt, der Dir bei der Entscheidung hilft: Wofür verwendest Du Dein Smartphone im Alltag hauptsächlich?

In welcher Preisspanne liegt Dein Budget? Kompakte Smartphones: Welche Handy-Größe passt zu mir? Das Smartphone von heute verfügt meistens über ein Display jenseits der 6 Zoll. Ein Gerät in dieser Größenordnung ist nicht immer praktisch, wenn Du es in der Hosentasche tragen willst oder nur eine kleine Handtasche dabeihast. Du bist auf der Suche nach einem kompakten Smartphone? Dann kommst du am iPhone SE (2022) mit seinem 4,7 Zoll großen Display nicht vorbei. Das kleine Kraftpaket von Apple läuft mit dem hauseigenen A15 Bionic, einem sechskernigen Chip, der nicht nur ordentlich Power mitbringt, sondern auch sehr effizient arbeitet. Dadurch erhältst Du trotz einer geringen Batteriekapazität von gerade mal 2018 mAh sehr lange Akkulaufzeiten. Die lichtempfindliche 12-MP-Weitwinkelkamera beschert Dir außerdem detailreiche Fotoaufnahmen.

iPhone SE 3rd generation 64GB Polarstern Performance Kamera Ausstattung Online bestellbar Details 509.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Du gehörst zur Android-Fraktion? In diesem Fall könnte auf die Frage „Welches Handy passt zu mir“ das im freenet Shop erhältliche Samsung Galaxy Z Flip4 die Antwort sein. Im ausgeklappten Zustand bietet es zwar einen großzügigen 6,7-Zoll-Screen, zugeklappt misst es aber gerade einmal 8,5 cm und ist somit handlicher als die meisten anderen aktuellen High-End-Smartphones. Mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 verfügt das Galaxy Z Flip4 über einen der Top-Prozessoren auf dem Markt und bietet Dir damit ein flüssigen Smartphone-Erlebnis. Die AMOLED-Technologie sorgt darüber hinaus für ein kontrast- und farbenreiches Bild und die hohe Frequenz von 120 Hz beschert Dir butterweiche Übergänge. Zudem lässt sich das faltbare Modell kabellos laden und ist nach IPX8 wasserdicht.

Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB Blue Shadow Akku Display Performance Online bestellbar Details 1199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Top-Displays: Welcher Handy-Bildschirm passt zu mir? Dein Handy soll Dir im Alltag entspanntes Streaming über Netflix, ultimativen Gaming-Spaß oder komfortable Videoanrufe ermöglichen? Dann empfiehlt sich die Investition in ein Smartphone mit einem größeren Display, das Dir eine gute Performance liefert. Bei den besten Smartphones ab 5,5 Zoll steht das iPhone 14 Pro Max ganz oben auf der Liste. Wie beim iPhone SE (2022) ist auch beim aktuellen Apple-Flaggschiff der kraftvolle A15 Bionic am Werk. Dazu verfügt das Premium-Handy über eine hervorragende Dreifach-Kamera mit Teleobjektiv und ein kontrastreiches, scharfes 6,7-Zoll-OLED-Display mit dynamischer 120-Hz-Rate. Eine überragende Akkuleistung rundet die Performance des iPhone 14 Pro Max ab.

Wenn es um Smartphones mit großem Display geht, ist der Tech-Gigant Google mit seinen Modellen der Pixel-Reihe einer der Top-Hersteller. Das Google Pixel 7 Pro punktet neben seinem 6,7 Zoll großen Display, das mit QHD+ auflöst, ebenfalls durch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der von Google selbst entwickelte Tensor-Chip kann es in Sachen Rechenpower fast mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 aufnehmen und beschert Dir flüssige Bildwechsel ohne Ruckeln.

Google Pixel 10 Pro 256 GB Jade Akku Ausstattung Display Online bestellbar Details 1199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Fotografie-Spaß: Welche Handy-Kamera passt zu mir? Hersteller und Verbraucher sind sich einig: Ein gutes Handy muss selbstverständlich auch eine gute Kamera haben. Somit ist es nicht gerade überraschend, dass nahezu alle moderneren Smartphones ein anständiges Linsensystem bieten. Im Vergleich der aktuellen Top-Modelle, sticht das OnePlus 10 Pro ganz besonders heraus. Vor allem die Leistung der Hauptkamera macht einen hervorragenden Eindruck. Die lichtempfindliche Weitwinkellinse ist mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet und löst mit 48 MP auf. Damit erhältst Du knackscharfe Fotos mit reichlich Details – sogar bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Zudem lassen sich hochwertige 8K-Videos mit 24 fps aufnehmen. Die 50-MP-Ultraweitwinkelkamera erfasst einen Bildbereich von 120 Grad und macht damit das Fotografieren von großen Motiven zum Kinderspiel. Sofern Du den Action-Cam-Modus aktiviert hast, sind sogar bis zu 150 Grad möglich. Hinzu kommt eine 8-MP-Telelinse, die ebenfalls optisch stabilisiert ist und einen bis zu 3,3-fachen optischen Zoom ermöglicht.

Du bist Apple-Fan und bei der Frage „Welches Handy passt zu mir?“ spielt der Kamera-Aspekt eine wichtige Rolle für Dich? Dann sprechen erneut einige Argumente für das bereits vorgestellte iPhone 14 Pro Max. Dank seiner spitzenmäßigen Triple Cam sind Dir grandiose Aufnahmen garantiert. Tipp: Entdecke weitere Smartphones mit Top-Kamera aus dem Hause Apple in der freenet Bestenliste. NNachhaltige Handys: Welches Modell passt zu mir? Du achtest im Alltag auf Nachhaltigkeit und möchtest das auch bei der Wahl Deines neuen Smartphones tun? freenet zeigt Dir, welche Handy-Hersteller bei ihren Modellen auf eine modulare Bauweise setzen. Sollten der Akku, die Kamera, das Display oder der Lautsprecher einmal das Zeitliche segnen, kannst Du die einzelnen Teile einfach tauschen – ohne, dass gleich ein komplett neues Handy nötig ist. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Deinen Geldbeutel. Eines der Top-Modelle unter den nachhaltigen Smartphones mit dieser Bauweise ist das Fairphone 4. Alle Teile, mit Ausnahme der 3905-mAh-Batterie, sind von einer Fünf-Jahres-Garantie abgedeckt. In dieser Zeit sind Dir außerdem Updates auf Android 12 und 13 garantiert. Ein weiterer Pluspunkt: Die Materialien, die Fairphone für sein Spitzenmodell verwendet, stammen aus fairer Produktion.

Fairphone 4 5G 128 GB Grau Nachhaltigkeit Performance Akku Online bestellbar Details 399.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Preis-Leistungs-Verhältnis: Welches Handy passt zu meinem Budget? Ordentliche Leistung zum kleinen Preis? Für hochkarätige Premium-Modelle musst Du heutzutage meist tief in die Tasche greifen. Nicht so beim Samsung Galaxy A53. Das Midrange-Modell bietet Dir eine Bildwiederholrate von 120 Hz, eine erstklassige Fotoqualität und einen extrem ausdauernden 5000-mAh-Akku – und das für unter 500 Euro!

Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Awesome Olive Design Display Akku Online bestellbar Details 459.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Ordentlich Power zum kleinen Preis erhältst Du auch mit dem Nothing Phone (1). Der agile Snapdragon 778G+ aus dem Hause Qualcomm sorgt für ein schnelles Arbeitstempo und ermöglicht flotte 5G-Verbindungen. Außerdem punktet das Gerät dank seiner 4.350 mAh starken Batterie auch mit sehr langen Akkulaufzeiten. Trotz dieser Vorzüge kostet das stylische Android-Phone nur rund 450 Euro.

Nothing Phone (3a) Dual SIM 128 GB Black Performance Performance Design Online bestellbar Details 249.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Fazit: Welches Handy passt zu mir? Ob kompakt, nachhaltig, günstig oder mit Top-Kamera und -Display ausgestattet: Auf die Frage „Welches Handy passt zu mir?“ gibt es für jeden Smartphone-Fan die passende Antwort. Das sind die Top-Modelle der einzelnen Kategorien auf einen Blick: Du bevorzugst kompakte Smartphones? Dann dürften Dir das iPhone SE (2022) oder das Samsung Galaxy Z Flip4 gefallen.

Das Display Deines neuen Begleiters darf etwas größer sein? Dann schau Dir das iPhone 14 Pro Max oder das Google Pixel 6 Pro etwas näher an.

Spitzenmäßige Schnappschüsse und Videos sind Dir mit dem OnePlus 10 Pro oder dem iPhone 14 Pro Max garantiert.

Du legst Wert auf Nachhaltigkeit und modulare Bauweise? Dann dürfte das Fairphone 4 genau das richtige Modell für Dich sein.

Viel Leistung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis bekommst Du sowohl mit dem Samsung Galaxy A53 als auch mit dem Nothing Phone (1). FAQ Welches Smartphone soll ich mir kaufen? Welches Handy Dein Leben als neuer Alltagsbegleiter am besten bereichern kann, hängt von Deinen individuellen Ansprüchen ab. Streamen, Gamen und Videocalls sind Teil Deines Alltages? Dann wählst Du im Idealfall ein Modell mit einem großen Display und leistungsstarken Prozessor. Du bist viel unterwegs und verstaust Dein Hab und Gut am liebsten in der Hosentasche? Dann passt ein kompaktes Handy zu Dir. Tipp: Stöbere Dich durch die freenet Bestenliste der faltbaren Handys 2023. Wenn Dir Nachhaltigkeit wichtig ist, wähle einen Hersteller, der auf modulare Bauweisen setzt und wenn das Fotografieren Deine Passion ist, suche Dir eines der Top-Modelle der besten Kamera-Handys aus. Wie finde ich das perfekte Smartphone für mich? Welches Smartphone genau das richtige für Dich ist und zu Deinem Alltag passt, findest Du mithilfe der richtigen Fragen leicht heraus. Mach Dir vor dem Kauf bewusst, welche Kriterien Dir am wichtigsten sind und welche Gadgets Dir das neue Gerät liefern soll. Diese Fragen helfen Dir bei der Entscheidung: Wofür verwendest Du Dein Smartphone im Alltag hauptsächlich?

Foto: ©Pexels

