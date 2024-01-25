Samsung S23 vs. S24: Größe, Gewicht und Display

Beide Geräte liegen gut in der Hand. Samsung versteht es, ein angenehmes Gefühl beim Halten und der Nutzung zu erzielen. Hierfür verfügen die Modelle etwa über einen stabilen Rahmen aus Aluminium. Mit 167 (S24) und 168 Gramm (S23) sind beide Smartphones beinahe identisch schwer, auch die Abmessungen unterscheiden sich kaum. Das Display des neuen S24 fällt mit 6,2 Zoll in der Diagonale unwesentlich kleiner aus. Da aber sowohl das S24 als auch das Samsung Galaxy S23 eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Bildpunkten vorweisen können, fällt die Pixeldichte beim Nachfolger etwas höher aus.

Beide Geräte überzeugen mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von maximal 120 Hertz. Flüssiges Scrollen und saubere Wiedergaben all Deiner Inhalte sind somit gewährleistet.

Auch für den individuellen Geschmack ist immer gesorgt. So bietet Samsung beide Modelle in unterschiedlichen, attraktiven Farben an. Hier kannst Du also bequem die genau richtige Ausführung wählen.

Farbvarianten des neuen Galaxy S24:

Marble Gray

Onyx Black

Cobalt Violet

Amber Yellow

Farbvarianten des Samsung Galaxy S23:

Schwarz

Beige

Grün

Lavendel

Samsung S23 vs. S24: Performance, Prozessor & Arbeitsspeicher

Auch das Samsung Galaxy S23 überzeugt im Jahr 2024 mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit, hierfür sorgen der Snapdragon 8 Gen2 Prozessor und bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Doch gerade bei aufwendigen Anwendungen, etwa im Rahmen der Bildbearbeitung oder bei aktuellen 3D-Games, ist das neue Samsung Galaxy S24 mit einem Exynos 2400 Prozessor deutlich besser aufgestellt. Auch im Bereich der Effizienz hat der neuere SoC (System on a Chip) natürlich ganz klar die Nase vorn. Der Arbeitsspeicher beträgt auch beim Nachfolger acht Gigabyte.

Beim internen Speicher zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Modellen. Standardmäßig bieten Dir das S24 und das S23 128 Gigabyte internen Speicher, auf Wunsch gibt es aber auch jeweils eine Ausführung mit bis zu 256 Gigabyte Kapazität.