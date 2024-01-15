Die neuen Geräte der Xiaomi Redmi Note 13 Serie sollen auch deutsche Kunden überzeugen. Im freenet-Vergleich findest Du alle enthaltenen Modelle, inklusive Stärken, Schwächen und Unterschiede.

Display und Größe Die neue Xiaomi Redmi Note 13 Serie besteht in Deutschland aus drei Modellen: dem Redmi Note 13,

dem Redmi Note 13 Pro und

dem Redmi Note 13 Pro+. Bei den Displays zeigen sich zunächst keine Unterschiede. Alle Varianten bieten Dir ein 6,7 Zoll großes Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Allerdings lösen die beiden Pro-Varianten deutlich höher auf und ermöglichen somit eine besonders detaillierte, saubere Darstellung aller Inhalte. Durch abgerundete Kanten liegen alle Geräte gut in der Hand, das Pro+-Smartphone ist jedoch mit einem Curved-Display ausgestattet und hierdurch rund einen Millimeter dicker. Im Alltag dürfte sich dies allerdings kaum bemerkbar machen. Hardware und Speicher Schon die günstigen Einstiegsmodelle aus dem Hause Xiaomi sind bei den Kunden für leistungsstarke Hardware und eine gute Performance bekannt. Dies gilt auch für die Ausführungen aus der Xiaomi Redmi Note 13 Serie. Das Basismodell nutzt einen MediaTek Dimensity 6080 Prozessor, der auf wahlweise sechs oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Dies sorgt im Alltag für eine gute Performance und eine flüssige Nutzung des Betriebssystems Android 13. Gerade bei aufwendigen Internetseiten oder hochauflösenden 3D-Games dürften die Ressourcen allerdings schnell knapp werden.

Für diese und ähnliche Anwendungsbereiche stellen die beiden Pro-Modelle der Xiaomi Redmi Note 13 Serie eine gute Wahl dar. Im Top-Modell Pro+ kommt ein MediaTek Dimensity 7200 Ultra Prozessor der neuesten Generation zum Einsatz, der acht oder zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher nutzen kann. Auch der Snapdragon 7s Gen 2 aus dem Pro-Modell bietet deutlich mehr Performance.

Während das Basismodell die beiden Speichervarianten 128 GB und 256 GB zur Verfügung stellt, kannst du bei den Pro-Geräten zwischen 256 und 512 GB wählen. Kameratechnik Auch bei der verbauten Kameratechnik lohnt sich für Dich ein genauer Blick auf die unterschiedlichen Modelle der Xiaomi Redmi Note 13 Serie. Möchtest Du nur spontan und schnell einfache Schnappschüsse aufnehmen? Hierfür ist das Einstiegsmodell mit einem 108 MP-Hauptsensor gut geeignet. Weitere Linsen gibt es jedoch nicht, der zweite Sensor mit einer 2 MP-Auflösung ist nur für ergänzende Tiefeninformationen verantwortlich. Deutlich mehr Qualität und Auflösung sicherst Du Dir allerdings mit einem Griff zu einem der Pro-Modelle aus der Xiaomi Redmi Note 13 Serie. Der Hauptsensor überzeugt mit einer maximalen Auflösung von 200 Megapixeln und ermöglicht somit hervorragende Aufnahmen, inklusive feiner Details. Bei beiden Varianten kommt zudem eine Triple-Kamera zum Einsatz. Der Hauptsensor wird also durch eine Acht-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine Zwei-Megapixel-Makrokamera unterstützt. Moderne Software-Lösungen spielen eine zunehmende Rolle, wenn es um exzellente Aufnahmen in überragender Qualität geht. Auch die Xiaomi Redmi Note 13 Serie ist hier auf dem neuesten Stand und bietet praktische Features, wenn es etwa um eine grundlegende Überarbeitung bestehender Bilder geht. Korrekturen bei der Belichtung sind so etwa mit wenigen Handgriffen möglich.

Ausstattung und Schnittstellen Nicht nur mit Blick auf die Performance oder die Kamera sind die Modelle der Xiaomi Redmi Note 13 Serie auf dem neuesten Stand, auch die allgemeinen Features werden Dich überzeugen. Vorsichtig solltest Du allerdings sein, wenn Du das schnelle 5G-Netz für mobiles Surfen nutzen möchtest. Nicht alle angebotenen Varianten des Standardmodells unterstützen derzeit die entsprechenden Standards, sondern nur die gängigen LTE-Frequenzen. Hier solltest Du also genau hinschauen. Großzügig dimensionierte Akkus sorgen bei der Xiaomi Redmi Note 13 Serie im Zusammenspiel mit der effizienten Hardware für lange Laufzeiten. Im Redmi Note 13 Pro kommt ein 5.100 mAh großer Akku zum Einsatz, beim Pro+- und dem Basismodell sind es maximal 5.000 mAh. Bis zu 120 Watt Ladeleistung im Top-Modell füllen die Batterie schnell mit Strom, sollte Dir unterwegs einmal die Energie ausgehen. Schnelles Surfen per WLAN ist problemlos möglich, auch Bluetooth im aktuellen Standard ist mit an Bord. So verbindest Du bei Bedarf Dein externes Zubehör ohne Probleme mit Deinem Smartphone der Xiaomi Redmi Note 13 Serie. Für das einfache Entsperren des Geräts bieten vielfältige Möglichkeiten, etwa durch einen im Display integrierten Fingerabdruckscanner. Aber auch das schnelle Freigeben mittels Gesichtsscan ist ohne Probleme möglich. Natürlich sind alle der Varianten der Xiaomi Redmi Note 13 Serie mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Das passende USB-Kabel, etwa für die Verbindung zum Computer, liegt dem Gerät bei. Gleiches gilt auch für eine einfache Schutzhülle, sodass Dein Gerät gut abgesichert ist. Technische Daten im Überblick Xiaomi Redmi Note 13 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Display 6,67 Zoll FHD+ AMOLED-Display 6,67 Zoll AMOLED-Display 6,67 Zoll CrystalRes AMOLED-Display Auflösung 1.080 x 2.040 Pixel 1.220 x 2.712 Pixel 1.220 x 2.712 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 120 Hz 120 Hz Abmessungen 161,1 mm x 75 mm x 7,6 mm 161,2 mm x 74,2 mm x 8 mm 161,4 mm x 74,2 mm x 8,9 Prozessor MediaTek Dimensity 6080 Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Dimensity 7200 Ultra Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB 8 GB, 12 GB 8 GB, 12 GB Speicherplatz 128 GB, 256 GB 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB Kamera 108 GB Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 2 MP Makrokamera 200 GB Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 2 MP Makrokamera 200 GB Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 2 MP Makrokamera Akku 5.000 mAh 5.100 mAh 5.000 mAh Farben Graphite Black, Arctic White, Ocean Teal Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Teal Midnight Black, Moonlight White, Aurora Purple Xiaomi Redmi Note 13 Serie Vergleich - Zusammenfassung Die neue Xiaomi Redmi Note 13 Serie bietet drei Geräte.

Neben der günstigen Einstiegsvariante sind auch wieder leistungsstarke Pro-Modelle vertreten.

Alle drei Geräte sind mit einem guten Akku ausgestattet.

Wer hohen Wert auf gute Fotos legt, sollte zu einem der beiden Pro-Modelle greifen, da hier eine deutlich bessere Kamera verbaut ist. FAQ - häufig gestellte Fragen Welches ist das neueste Redmi Note? Im Januar 2024 kommt auch in Deutschland die Xiaomi Redmi Note 13 Serie auf den Markt, die gleichzeitig als neueste Serie gilt. Dementsprechend dürfen sich die Kunden hier auf neue Technik und viele Verbesserungen an den richtigen Stellen verlassen. Welche Serie von Xiaomi ist die beste? Die Redmi Note-Serie aus dem Hause Xiaomi erfreut sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit und gilt somit als die beste Lösung des chinesischen Herstellers. Hier treffen eine umfangreiche Ausstattung, moderne Hardware und eine hervorragende Qualität auf direktem Wege aufeinander. Gibt es das Redmi Note 13 in Deutschland? Seit Januar 2024 gibt es die neue Xiaomi Redmi Note 13 Serie in Deutschland zu kaufen. Dazu gehören neben dem Basismodell auch das Xiaomi Redmi Note 13 Pro und das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Foto: ©Xiaomi

