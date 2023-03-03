Seit Anfang März 2023 ist das neue Smartphone von Xiaomi verfügbar. Hier findest Du alle technischen Daten des Xiaomi 13 Lite in der Übersicht.

In den letzten Monaten kursierten viele Gerüchte und Versprechungen rund um die neue Xiaomi Modellreihe. Seit dem 8. März 2023 ist es endlich so weit und die 13er-Serie ist auf dem deutschen Markt erhältlich. Diese besteht aus dem Xiaomi 13, dem Xiaomi 13 Pro sowie dem Xiaomi 13 Lite. Hier findest Du sämtliche Infos zum Xiaomi 13 Lite inklusive aller technischen Daten und Funktionen in der Übersicht.

Xiaomi 13 Lite: Geschwungenes Design Das Design des Xiaomi 13 Lite zeichnet sich durch die geschwungenen Kanten aus, die das Smartphone umrahmen. Dadurch liegt es besonders komfortabel in der Hand. Wie schon von den anderen Flagship-Smartphones des chinesischen Herstellers bekannt, kommt auch bei diesem Modell das gebogene Display zum Einsatz, das die Anzeige bis über die Ränder erweitert. Laut dem Xiaomi 13 Lite Datenblatt misst das Smartphone in der Höhe 159,2 Millimeter und in der Tiefe 72,7 Millimeter. Es ist 72,7 Millimeter breit und hat ein Gewicht von 171 Gramm. Als Farbvarianten stehen Dir bei dem Xiaomi 13 Lite die folgenden Farbtöne zur Auswahl: Black

Lite Blue

Lite Pink Xiaomi 13 Lite: Farbenfrohes Display Das Xiaomi 13 Lite verfügt über ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Auf dem 6.55-Zoll-großen Bildschirm lassen sich über 68 Milliarden Farben bestaunen und dank TrueColor wird auch jede dieser Farben genau so angezeigt, wie sieht im echten Leben aussieht. Dank Dolby® Vision und Dolby® Atmos haben Videos auf dem Display des Xiaomi 13 Lite eine ganze neue Grafik- und Klangqualität.

Xiaomi 13 Lite: Gleich zwei Frontkameras In puncto Kamera versprechen das Xiaomi 13 Lite und seine technischen Daten Meisterleistungen. Auf der Rückseite verfügt das Gerät über eine Flagship-Dreifachkamera. Diese besteht aus einer Weitwinkel-Kamera mit 50 MP Auflösung, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP Auflösung und einer 2-MP-Makro-Kamera. Der IMX766-Sensor wurde ebenfalls von den Xiaomi-Flagship-Smartphones übernommen, dazu kommen die Softwarefunktionen der Xiaomi Imaging Engine. Auf der Vorderseite hat das Xiaomi 13 Lite laut Datenblatt gleich zwei Frontkameras zu bieten: Eine 32-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit Dual-LEDs sowie einen 8-MP-Tiefensensor. Dank Xiaomi-Selfie-Glow kannst Du auch bei Dunkelheit einzigartige Selfies schießen und mit dem Dynamic Framing sind auch hervorragende Gruppen-Selfies möglich. Neben der Möglichkeit 4K-Videos aufzunehmen, hat das Xiaomi 13 Lite noch eine ganze Reihe an weiteren Zusatzfunktionen zu bieten, unter anderem AI-Beauty oder den Dokumentenscanner. Xiaomi 13 Lite: Schneller Prozessor & viel Speicherplatz Das Xiaomi 13 Lite ist mit dem Prozessor Snapdragon 7 Gen 1 ausgestattet. Hinzu kommt der Adreno™ GPU-Grafikprozessor. So ist ein schnelles und flüssiges Mobile Gaming mit tollen Grafiken möglich. Als Arbeitsspeicher hat das Xiaomi 13 Lite 8 GB zu bieten, der interne Speicher bietet mit 128 GB genügend Platz für Fotos, Apps und andere Dateien. Xiaomi 13 Lite: Leistungsstarker Akku Der Akku des Xiaomi 13 Lite zeigt in der Übersicht eine Kapazität von 4.500 mAh an. Dank 67W-TurboCharge kannst Du nach nur 40 Minuten aufladen, mehr als einen Tag Akkuleistung genießen. Der große VC-Kühlmechanismus sorgt zudem zuverlässig dafür, dass das Xiaomi 13 Lite nicht überhitzt. Technische Daten des Xiaomi 13 Lite in der Übersicht Hier findest Du nochmals die wichtigsten Daten und Funktionen des Xiaomi 13 Lite in der Übersicht: Das gebogene AMOLED-Display hat eine Bildschirmdiagonale von 6.55 Zoll und bietet dank TrueColor lebensechte Farben.

Das Smartphone verfügt über drei Kameras auf der Rück- sowie zwei Kameras auf der Vorderseite . Dank Xiaomi Selfie Glow sind auch hervorragende Selbstporträts bei Dunkelheit möglich.

Der schnelle Prozessor ermöglicht flüssiges mobiles Gaming und der interne Speicher bietet ausreichend Platz für all Deine Fotos und Apps.

Das Xiaomi 13 Lite läuft mit dem Betriebssystem Android 12 und ist zudem nach IP53 zertifiziert.

Das Entsperren des Smartphones funktioniert über eine AI-Gesichtserkennung.

