Willst Du auf dem neuesten Stand sein und suchst ein Handy mit eSIM? Finde das richtige Modell in der Liste der besten eSIM-Handys von freenet.

Apple-Handys mit eSIM Bereits seit einigen Jahren unterstützt Apple das Konzept „eSIM“ und hat damit die Art und Weise, Mobilfunktarife zu verwalten, revolutioniert. Die ersten eSIM-fähigen Modelle waren das iPhone XR, XS und XS Max im Jahr 2018. Seitdem hat Apple kontinuierlich weitere Geräte mit eSIM-Unterstützung auf den Markt gebracht. Mit dem iPhone 13 hat Apple eine weitere bahnbrechende Innovation eingeführt, denn es ist das erste iPhone, das Dual-SIM-fähig ist und zwei eSIMs unterstützt. Dadurch kannst Du zwei Telefonnummern gleichzeitig nutzen, ohne auf einen physischen SIM-Kartensteckplatz angewiesen zu sein. Tipp: Du bist auf der Suche nach einem passenden eSIM-Vertrag? Bei freenet findest Du eSIM-Tarife zu besten Preisen.

Doch damit nicht genug, denn das iPhone 14 bringt eine verbesserte eSIM-Unterstützung mit, um die Performance auf ein noch höheres Niveau zu heben. Mit diesem leistungsstarken Gerät bist Du bereit, die neuesten technologischen Innovationen zu erleben und das volle Potenzial der eSIM-Technologie auszuschöpfen.

Auch die Modelle aus der 15er-Serie von Apple sind eSIM-fähig. Du kannst bei diesen Modellen zwei SIM-Karten verwenden – die klassische SIM-Karte und eine eSIM. Die 15er-Modelle haben allesamt die neueste Technik sowie eine hochwertige Ausstattung zu bieten. Die beiden Pro-Varianten, das iPhone 15 Pro sowie das 15 Pro Max, kommen zudem erstmals in Titan in Raumfahrt-Qualität daher, und sind somit besonders robust.

Mit dem iPhone 16 geht Apple noch einen Schritt weiter in der Nutzung von eSIM-Technologie. Mit allen Modellen der iPhone-16-Reihe kannst Du nicht nur eine eSIM, sondern sogar zwei eSIMs verwenden. Möchtest Du Deine physische Nano-SIM-Karte weiterhin nutzen, findest Du dafür ebenfalls einen Steckplatz. Das iPhone-Modell für preisbewusste Apple-Fans, das iPhone 16e, ist seit März 2025 verfügbar und ebenfalls eSIM-fähig.

Auch im Jahr 2025 sind eSIM-fähige Handys ein wichtiges Thema bei Apple. Alle Modelle der iPhone 17-Reihe unterstützen die Nutzung von eSIM. Während Du beim iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max zwischen eSIM und physischer SIM-Karte wählen kannst, ist mit dem iPhone Air erstmals ein Apple-Smartphone für den europäischen Markt präsentiert worden, das ausschließlich mit eSIM nutzbar ist.

Dies sind die eSIM-fähigen Handys von Apple: iPhone XS & XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 11, Pro & Pro Max

iPhone 12, mini, Pro & Pro Max

iPhone 13, mini, Pro & Pro Max

iPhone 14, 14+, Pro & Pro Max

iPhone 15, 15+, Pro & Pro Max

iPhone 16, 16+, Pro & Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max + iPhone Air eSIM-Handys von Xiaomi Xiaomi hat etwas länger gebraucht, um das Potenzial der eSIM zu erkennen. Am 4. Oktober 2022 hat der chinesische Hersteller zum ersten Mal ein eSIM-kompatibles Handy für seine Kunden angeboten: Das Xiaomi T12 Pro markierte das Debüt der Marke im Bereich eSIM-Smartphones. Mit der Einführung der beiden Modelle Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro wurde das Portfolio weiter ausgebaut. Die Premium-Modelle sind zudem Dual-SIM-fähig und ermöglichen Dir die Verwendung einer eSIM sowie einer Nano-SIM-Karte. Egal, ob Du private und geschäftliche Kommunikation trennen möchtest oder verschiedene Mobilfunkanbieter für unterschiedliche Zwecke brauchst, diese Funktion gibt Dir die nötige Freiheit. Die neuesten Smartphones des chinesischen Herstellers sind ebenfalls dual-SIM-fähig: Das seit März verfügbare Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Ultra kannst Du somit mit gleich zwei SIM-Karten nutzen und bist immer flexibel unterwegs. Die beiden Modelle sind nicht nur eSIM-fähig, sondern verfügen zudem über ein hochwertiges Leica-Kamerasystem sowie über einen ultraschnellen Prozessor.

Dies sind die eSIM-Handys von Xiaomi: Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 13 Pro & Pro +

12T Pro

13, Pro & Lite

13T & 13T Pro

14 & Ultra

14T &14T Pro

15 & 15 Ultra

Seit Mai 2025 ist das aktuell schmalste Smartphone von Samsung mit eSIM-Funktion auf dem Markt. Das Samsung Galaxy S25 Edge hat einen Durchmesser von nur 5,8 mm und ist somit äußerst handlich. Auch die im Spätsommer 2025 vorgestellte Fan Edition, das Samsung Galaxy S25 FE, unterstützt eSIM.

Das erste Handy mit eSIM von Samsung war das Samsung Fold, das 2019 auf den Markt kam. Im Anschluss gab es diese Funktion erstmal nur bei den Premium-Modellreihen Galaxy S und Z. Das Samsung Galaxy A54 war das erste Smartphone der A-Serie mit eSIM-Funktion. Das aktuelle Nachfolgemodell Samsung Galaxy A56 gilt als eines der besten Mittelklasse-Handys 2026 und bietet Dir eine starke Leistung zu einem attraktiven Preis.

Dies sind die Handys mit eSIM von Samsung: Galaxy A17, A26, A36 & A56

Galaxy A35 & A55

Galaxy A54

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25, S25+ & S25 Ultra

Galaxy S24, S24+ & Ultra

Galaxy S23, S23+ & Ultra

Galaxy S23 FE, S24 FE & S25 FE

Galaxy S22, S22+ & Ultra

Galaxy S21, S21+ & Ultra

Galaxy S20, S20+ & Ultra

Galaxy Z Flip, Flip2, Flip3, Flip4, Flip5, Flip6, Flip7 & Flip7 FE

Galaxy Z Fold, Fold2, Fold3, Fold4, Fold5, Fold6 & Fold7 eSIM-fähige Google-Handys Google zählt zu den ersten großen Herstellern, die Android-Smartphones mit eSIM-Funktion angeboten haben. Derzeit sind das Google Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL die eSIM-fähigen Spitzenmodelle des Herstellers. Als Einsteigermodell eignet sich das seit April 2025 verfügbare Pixel 9a.

Das sind die eSIM-fähigen Handys von Google: Pixel 3, 3 XL, 3a & 3a XL

Pixel 4, 4a & 4 XL

Pixel 5 & 5a

Pixel 6, 6a & 6 Pro

Pixel 7, 7a & 7 Pro

Pixel Fold und 9 Pro Fold

Pixel 8, 8a & 8 Pro

Pixel 9, 9a, Pro & Pro Max

Pixel 10, 10 Pro & 10 Pro XL Motorola-Handys mit eSIM Motorola bietet für viele Smartphones ebenfalls die Unterstützung von eSIM an. Das gilt beispielsweise für das faltbare Spitzenmodell Motorola Razr 60 Ultra, das Motorola Edge 60 Fusion und das Motorola Edge 60 Pro.

Das sind die eSIM-Handys von Motorola: G53

Razr

Razr 2019

Razr 2022

Razr40 ultra

Edge+

Edge40 Neo & Pro

Moto G54

Razr 40 Ultra, 50 Ultra, 60 Ultra

Edge 60 Pro & Edge 60 Fusion

Moto G54, G55, G56 & G57 Andere eSIM-Handys Andere Hersteller wie Sony, Huawei und HONOR blicken ebenfalls in die Zukunft und haben neue Modelle mit eSIM-Funktion auf den Markt gebracht. Zu den besten eSIM-Smartphones gehören das Huawei P40 Pro, das HONOR magic 3 pro und das Sony Xperia 1 VI. Das sind die Handys mit eSIM von Sony: Xperia 10 IV

Xperia 10 III Lite

Xperia 5 IV, 10 IV & 1 IV

Xperia 1 V, 10 V & 5 V

Xperia 1 VI & 10 VI Auch unter den nachhaltigen Handys gibt es eSIM-fähige Geräte. Ein Beispiel dafür ist das Fairphone 6, das zudem Dual-SIM-fähig ist. Vorteil des Fairphone 6 ist der hohe Anspruch an Nachhaltigkeit, denn es wird zu einem großen Teil aus Recyclingmaterialien gefertigt und viele Komponenten lassen sich bei einem Defekt einfach austauschen.

Jetzt umsteigen: Warum eSIM-Handys die bessere Wahl sind Wenn Du auf der Suche nach einem neuen Handy bist, rät freenet Dir, den Kauf eines eSIM-fähigen Handys ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Eine eSIM bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die Dein Leben einfacher und komfortabler machen können. Vorteile von eSIM-Handys im Überblick: Flexibilität ohne Grenzen: Egal, ob Du auf Reisen bist oder regelmäßig zwischen verschiedenen Ländern pendelst: Mit einem eSIM-Handy kannst Du problemlos zwischen verschiedenen Mobilfunkanbietern wechseln, ohne physische SIM-Karten austauschen zu müssen. Einfache Aktivierung und Konfiguration: Die Aktivierung eines Mobilfunkdienstes auf einem Handy mit eSIM ist kinderleicht. Statt eine physische SIM-Karte zu kaufen und einzulegen, kannst Du den Aktivierungsprozess direkt über das Gerät selbst durchführen. Dies erspart Dir den Aufwand, zu einem Mobilfunkgeschäft zu gehen oder auf den Versand einer SIM-Karte zu warten. Platzersparnis und elegantes Design: Da keine physischen SIM-Karten mehr nötig sind, können die Hersteller den verfügbaren Platz im Inneren des Geräts optimal nutzen und gleichzeitig eine hohe Leistungsfähigkeit gewährleisten. Mit einem eSIM-Smartphone erhältst Du ein schlankeres und eleganteres Gerät, das perfekt in Deine Tasche passt. Zukunftssicherheit: Die eSIM-Technologie befindet sich im Aufschwung und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen. Durch den Kauf eines eSIM-Handys bist Du bereits für die Zukunft gerüstet und kannst von den neuesten Entwicklungen und Innovationen in Bezug auf Mobilfunkkonnektivität profitieren. Umweltfreundlichkeit: Die Verwendung einer eSIM-Karte spart Platz und Plastikmüll. Dadurch trägst Du aktiv zum Umweltschutz bei. Mit all diesen Vorteilen bietet ein Handy mit eSIM eine moderne und flexible Lösung für Deine mobilen Kommunikationsbedürfnisse. Es ist an der Zeit, die Grenzen herkömmlicher SIM-Karten zu überwinden und die Freiheit der eSIM-Technologie zu genießen! eSIM-Handys 2026: Häufig gestellte Fragen Welche Handys haben eine eSIM? Die meisten aktuellen Geräte sind eSIM-fähig. Zu ihnen zählen alle iPhones ab dem Modell XS, also auch die aktuellen Modelle iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air. Samsung-Flaggschiffe sind seit dem Galaxy S20 eSIM-fähig, was daher auch für die aktuellen Geräte Galaxy S25, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 und Galaxy S25 FE gilt. Ebenso sind das Xiaomi 15 und Google Pixel 10 eSIM-Handys. Was ist eine eSIM? Eine eSIM ist im Gegensatz zu einer normalen SIM-Karte fest in einem Gerät verbaut. Mit einer eSIM kannst Du mehrere Mobilfunkanbieterprofile auf Deinem Handy speichern und zwischen ihnen wechseln, ohne physische SIM-Karten austauschen zu müssen. Welche Vorteile hat eine eSIM? Neben den Problemen mit den unterschiedlichen Formaten der SIM-Karten fällt auch der umständliche Kartentausch als solches weg. Technisch ermöglicht der fest verbaute Chip mehrere Profile von verschiedenen Betreibern. Auf Auslandsreisen musst Du also keine SIM-Karte mehr kaufen, sondern kannst recht einfach ein neues Profil auf Dein Gerät spielen. Wie aktiviere ich eine eSIM auf meinem Handy? Die Aktivierung einer eSIM erfolgt in der Regel über die Einstellungen des Smartphones. Du benötigst einen QR-Code oder eine Aktivierungsnummer von Deinem Mobilfunkanbieter, um den Prozess abzuschließen. Kann ich sowohl eine physische SIM-Karte als auch eine eSIM gleichzeitig nutzen? Ja, viele eSIM-fähige Smartphones unterstützen Dual-SIM-Funktionen, sodass Du eine physische SIM-Karte zusammen mit einer eSIM verwenden kannst. Das trifft beispielsweise auf die iPhone 17-Reihe, die Modelle der Serie Galaxy S25 sowie die neuen Pixel 10 Smartphones, Xiaomi 15-Modelle und das Fairphone 6 zu. Fotos: ©Unsplash|Opal Pierce, Apple, Xiaomi, Samsung, Google

