Akkuverbrauch optimieren bei Samsung-Handys – das Wichtigste im Überblick

Mit wenigen Handgriffen und dank moderner Technik kannst Du die Akkulaufzeit Deines Samsung-Smartphones deutlich verbessern.

Nicht benötigte Anwendungen kannst Du deinstallieren, um den Akku zu entlasten und gleichzeitig Speicherplatz freizugeben.

Zusätzlich solltest Du auf die Bildschirmhelligkeit, regelmäßige Software-Updates und das richtige Aufladen achten.

Bei einem Verschleiß des Akkus nach einigen Jahren der Nutzung hilft nur ein Austausch, der häufig allerdings nicht sehr günstig ist.

Samsung-Akku schnell leer: Was sind die Gründe für eine kurze Akkulaufzeit?

Moderne Smartphones eignen sich schon lange nicht mehr nur für das einfache Telefonieren mit Freunden oder das Verschicken einer Kurznachricht. Bei den aktuellen Modellen handelt es sich um Hochleistungscomputer im Taschenformat. Schnelles Surfen im Internet, Multitasking mit mehreren Apps oder das Spielen hochauflösender Games unterwegs, all dies stellt mit den aktuellen Endgeräten kein Problem dar. Leistungsstarke Hardware ist hierfür verantwortlich. Doch für die mobile Nutzung ist eine Stromversorgung besonders wichtig, die in diesem Fall über einen vergleichsweise kleinen Akku erfolgt.

Willst Du den Akkuverbrauch Deines Samsung-Handys optimieren, ist es zunächst nötig, zu verstehen, warum die Akkulaufzeit eingeschränkt sein könnte. Eine zentrale Ursache können die auf dem Endgerät installierten Apps sein. Je mehr Anwendungen installiert und aktiv sind, desto höher fällt der Energiebedarf aus. Weitere Faktoren, die die Akulaufzeit beeinflussen könnten, sind die Helligkeit des Displays, die Bildwiederholfrequenz oder die WLAN- und Netzwerksuche.

Um herauszufinden, welche Apps die größten Stromfresser sind, kannst Du einen Blick in die Einstellungen Deines Handys werfen. Navigiere dafür zum Punkt “Akku”. Im Untermenü “Akkunutzung” zeigt Dir das System, welche Anwendungen wie viel Energie verbrauchen. Entdeckst Du dort eine App, die Du eigentlich kaum verwendest, kannst Du sie löschen oder deren Hintergrundnutzung einschränken.

Akkuverbrauch von Samsung-Handys: Einstellungen optimieren für weniger Verbrauch

Für mehr Akkulaufzeit lohnt sich ein Blick auf die Einstellungen Deines Samsung-Smartphones. Rufe die Einstellungen auf und navigiere wiederholt in den Bereich "Akku". Hier erhältst Du nämlich nicht nur einen Überblick über den aktuellen Verbrauch, sondern kannst auch praktische Optionen für ein effektives Energiemanagement nutzen.

Das Betriebssystem Android kann nämlich ab Werk eine intelligente Verwaltung der Apps vorweisen. Aktiviere die entsprechende Option auf Deinem Endgerät, damit inaktive Apps automatisch deaktiviert werden. Dies spart viel Energie. In den Einstellungen Deines Smartphones kannst Du zudem ganz einfach festlegen, ob der praktische Energiesparmodus automatisch aktiviert werden soll. So kannst Du für mehr Laufzeit sorgen.