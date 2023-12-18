Länger surfen und spielen – Samsung-Akkuverbrauch optimieren
Du hast das Gefühl, es sei dringend nötig den Akkuverbrauch von Deinem Samsung-Handy zu optimieren? freenet zeigt Dir, was zu beachten ist.
Mit wenigen Handgriffen und dank moderner Technik kannst Du die Akkulaufzeit Deines Samsung-Smartphones deutlich verbessern.
Nicht benötigte Anwendungen kannst Du deinstallieren, um den Akku zu entlasten und gleichzeitig Speicherplatz freizugeben.
Zusätzlich solltest Du auf die Bildschirmhelligkeit, regelmäßige Software-Updates und das richtige Aufladen achten.
Bei einem Verschleiß des Akkus nach einigen Jahren der Nutzung hilft nur ein Austausch, der häufig allerdings nicht sehr günstig ist.
Moderne Smartphones eignen sich schon lange nicht mehr nur für das einfache Telefonieren mit Freunden oder das Verschicken einer Kurznachricht. Bei den aktuellen Modellen handelt es sich um Hochleistungscomputer im Taschenformat. Schnelles Surfen im Internet, Multitasking mit mehreren Apps oder das Spielen hochauflösender Games unterwegs, all dies stellt mit den aktuellen Endgeräten kein Problem dar. Leistungsstarke Hardware ist hierfür verantwortlich. Doch für die mobile Nutzung ist eine Stromversorgung besonders wichtig, die in diesem Fall über einen vergleichsweise kleinen Akku erfolgt.
Willst Du den Akkuverbrauch Deines Samsung-Handys optimieren, ist es zunächst nötig, zu verstehen, warum die Akkulaufzeit eingeschränkt sein könnte. Eine zentrale Ursache können die auf dem Endgerät installierten Apps sein. Je mehr Anwendungen installiert und aktiv sind, desto höher fällt der Energiebedarf aus. Weitere Faktoren, die die Akulaufzeit beeinflussen könnten, sind die Helligkeit des Displays, die Bildwiederholfrequenz oder die WLAN- und Netzwerksuche.
Um herauszufinden, welche Apps die größten Stromfresser sind, kannst Du einen Blick in die Einstellungen Deines Handys werfen. Navigiere dafür zum Punkt “Akku”. Im Untermenü “Akkunutzung” zeigt Dir das System, welche Anwendungen wie viel Energie verbrauchen. Entdeckst Du dort eine App, die Du eigentlich kaum verwendest, kannst Du sie löschen oder deren Hintergrundnutzung einschränken.
Für mehr Akkulaufzeit lohnt sich ein Blick auf die Einstellungen Deines Samsung-Smartphones. Rufe die Einstellungen auf und navigiere wiederholt in den Bereich "Akku". Hier erhältst Du nämlich nicht nur einen Überblick über den aktuellen Verbrauch, sondern kannst auch praktische Optionen für ein effektives Energiemanagement nutzen.
Das Betriebssystem Android kann nämlich ab Werk eine intelligente Verwaltung der Apps vorweisen. Aktiviere die entsprechende Option auf Deinem Endgerät, damit inaktive Apps automatisch deaktiviert werden. Dies spart viel Energie. In den Einstellungen Deines Smartphones kannst Du zudem ganz einfach festlegen, ob der praktische Energiesparmodus automatisch aktiviert werden soll. So kannst Du für mehr Laufzeit sorgen.
Abgesehen von dem Aufräumen der Apps kannst Du folgende Schritte unternehmen, um den Akkulaufzeit bei Deinem Samsung-Handy zu verlängern:
Wenn es das Umgebungslicht zulässt, kannst Du die Bildschirmhelligkeit herunterregeln. Soll Dein Handy diese Aufgabe für Dich übernehmen, aktiviere “Adaptive Helligkeit”. Auch der Dark Mode führt zu einem reduzierten Energieverbrauch.
Achte darauf, dass sich Dein Betriebssystem stets auf dem neuesten Stand befindet und führe regelmäßig Software-Updates durch.
Benötigst Du sie nicht, schalte die Suche nach WLAN, Bluetooth, GPS oder Mobilfunksignalen aus, denn auch das frisst Energie.
Aktiviere den Energiesparmodus.
Handyakkus sind temperaturempfindlich. Vermeide es, sie Extremtemperaturen auszusetzen.
Das richtige Aufladen des Akkus ist extrem wichtig für seine Lebensdauer. Wertvolle Tipps dafür erhältst Du in dem freenet-Ratgeber “Handy schneller laden: So geht’s”.
Helfen die genannten Tipps nicht und erzielst Du keine Verbesserung mit Blick auf die Akkulaufzeit, kannst Du über einen Austausch des Akkus nachdenken. Bei den meisten Samsung-Geräten ist der Akku fest verbaut, sodass das nicht in Eigenregie nötig ist. Du kannst Dich dafür aber mit dem Samsung-Service in Verbindung setzen. Manche Geräte des koreanischen Herstellers kommen jedoch mit einem praktischen Wechselakku, sodass Du die Batterie ganz einfach selbst austauschen kannst. Ein Beispiel ist das Samsung Galaxy XCover 5.
Wenn der Akku in Deinem Smartphone aus dem Hause Samsung überraschend schnell leer ist, solltest Du zunächst einen Blick in die Einstellungen werfen. Hier werden alle Anwendungen aufgelistet, die viel Strom benötigen. Deinstalliere oder beende diese, um den Akku zu entlasten. Dies hilft bei einem verschleißbedingten Problem allerdings nur wenig, hier solltest Du Dir einen Austausch überlegen.
Mit einfachen Tipps und Tricks hast Du auf Deinem Samsung-Smartphone die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu optimieren und somit für eine längere Akkulaufzeit zu sorgen. Hierfür bietet etwa das Betriebssystem Android die richtigen Features, etwa eine intelligente Verwaltung der Apps. Diese werden dann im Hintergrund deaktiviert.
Apps, die im Hintergrund ständig Daten austauschen, sind in der Regel verantwortlich für einen hohen Energieverbrauch. Dies gilt etwa für die Anwendungen der sozialen Netzwerke, etwa Facebook, Snapchat oder Instagram. Aber auch Instant-Messenger oder Spiele können viel Strom verbrauchen und die Akkulaufzeit reduzieren, wenn diese im Hintergrund aktiv sind.
Foto: ©Unsplash/Sten Ritterfeld