Du findest wenig Gefallen an den vorgegebenen App-Icons auf dem Home-Screen deines Smartphones und hättest gerne mal ein bisschen Abwechslung? Kein Problem! Wir zeigen dir, wie du sowohl bei Android als auch bei iOS die App-Symbole ganz einfach ändern kannst.

App-Icons ändern bei Android

Um bei deinem Android-Smartphone die App-Symbole zu ändern, benötigst du die Anwendung "X Icon Changer" ( Android). Folgendermaßen gehst du vor:

Öffne die App, nachdem du sie installiert hast. Gehe als erstes alle notwendigen Schritte nach Anweisung durch, um die App vollständig einzurichten. Nun werden dir alle Apps angezeigt, die auf deinem Smartphone installiert sind. Tippe auf die Anwendung, deren Icon du ändern willst. Anschließend vergrößert sich das Symbol. Im unteren Bereich des Displays öffnen sich mögliche Alternativen, von denen du eine auswählen kannst.

Übrigens: Du kannst das vorinstallierte Icon auch durch ein eigenes Foto aus deiner Galerie ersetzen! Wähle dazu einfach den Reiter „Photo“. Ebenso kannst du die Bezeichnungen einzelner Apps verändern. Tippe dazu im Menü einfach auf den Stift.

Du kannst den Stil deiner App-Icons auf deinem Home-Screen auch mithilfe eines alternativen Launchers und eines Icon-Packs en bloc verändern, zum Beispiel mit "Nova Launcher" ( Android). Und so funktioniert’s:

Lade die kostenlose Version des Launchers sowie das Icon-Pack aus dem Google Play Store herunter und installiere die beiden Anwendungen. Als nächstes öffnest du im App Drawer die „Nova Einstellungen“. Drücke nun auf die Option „Erscheinungsbild“ und danach auf das „Symbolthema“. Anschließend musst du nur noch das von dir favorisierte Icon-Pack auswählen – fertig!

App-Icon ändern beim iPhone

Du möchtest auf deinem iPhone die App-Icons ändern? Wenn dein Apple-Handy mit iOS 14 oder einer neueren Version läuft, geht das glücklicherweise ganz einfach: