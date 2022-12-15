App-Icons ändern: So wird’s gemacht
Du wünschst dir etwas Abwechslung für deinen Home-Screen? Wir zeigen dir, wie du deine App-Icons ändern kannst.
Du findest wenig Gefallen an den vorgegebenen App-Icons auf dem Home-Screen deines Smartphones und hättest gerne mal ein bisschen Abwechslung? Kein Problem! Wir zeigen dir, wie du sowohl bei Android als auch bei iOS die App-Symbole ganz einfach ändern kannst.
Um bei deinem Android-Smartphone die App-Symbole zu ändern, benötigst du die Anwendung "X Icon Changer" ( Android). Folgendermaßen gehst du vor:
Öffne die App, nachdem du sie installiert hast.
Gehe als erstes alle notwendigen Schritte nach Anweisung durch, um die App vollständig einzurichten.
Nun werden dir alle Apps angezeigt, die auf deinem Smartphone installiert sind. Tippe auf die Anwendung, deren Icon du ändern willst.
Anschließend vergrößert sich das Symbol. Im unteren Bereich des Displays öffnen sich mögliche Alternativen, von denen du eine auswählen kannst.
Übrigens: Du kannst das vorinstallierte Icon auch durch ein eigenes Foto aus deiner Galerie ersetzen! Wähle dazu einfach den Reiter „Photo“. Ebenso kannst du die Bezeichnungen einzelner Apps verändern. Tippe dazu im Menü einfach auf den Stift.
Du kannst den Stil deiner App-Icons auf deinem Home-Screen auch mithilfe eines alternativen Launchers und eines Icon-Packs en bloc verändern, zum Beispiel mit "Nova Launcher" ( Android). Und so funktioniert’s:
Lade die kostenlose Version des Launchers sowie das Icon-Pack aus dem Google Play Store herunter und installiere die beiden Anwendungen.
Als nächstes öffnest du im App Drawer die „Nova Einstellungen“.
Drücke nun auf die Option „Erscheinungsbild“ und danach auf das „Symbolthema“.
Anschließend musst du nur noch das von dir favorisierte Icon-Pack auswählen – fertig!
Du möchtest auf deinem iPhone die App-Icons ändern? Wenn dein Apple-Handy mit iOS 14 oder einer neueren Version läuft, geht das glücklicherweise ganz einfach:
Als erstes öffnest du die vorinstallierte Kurzbefehle-App und tippst auf das Plus rechts oben, um einen neuen Kurzbefehl zu erstellen.
Wähle nun in der Menüleiste zunächst „Aktion hinzufügen“ und suche anschließend nach der Option „Öffne App“.
Tippe nun auf „Auswählen“ und wähle die App, deren Icon du ändern möchtest.
Gib dem Kurzbefehl einen Namen und füge ihn zum Home-Screen hinzu, indem du auf die drei kleinen Pünktchen rechts oben und danach auf „Zum Home-Bildschirm“ drückst.
Nun tippst du noch auf „Foto auswählen“, um ein neues Icon für die App festzulegen. Ebenso kannst du noch einen neuen Namen für die App eingeben.
Drücke auf „Hinzufügen“, um den Vorgang abzuschließen. Die Anwendung erscheint nun auf deinem Home-Screen im neuen Look und gegebenenfalls mit neuer Bezeichnung.
Beachte: Bei der App, die nun im neuen Gewand (und gegebenenfalls mit neuer Bezeichnung) auf dem Home-Screen zu sehen ist, handelt es sich lediglich um eine Verknüpfung. Die ursprüngliche Anwendung existiert weiter und ist auch nach wie vor sichtbar.
Am besten verschiebst du die Ursprungsversion in einen separaten Ordner, damit keine Verwirrung aufkommt. Löschen solltest du sie nicht, da sonst auch die Verknüpfung mit dem neuen App-Icon verschwindet.
Außerdem musst du, wenn du die jeweilige App öffnen willst, immer einen Umweg über die Kurzbefehle-App gehen. Klar, dass das für den einen oder anderen Nutzer etwas zu umständlich ist. Doch zum Glück gibt es eine iOS-Anwendung, die auch dieses Problem löst. Diese nennt sich "Icon Themer" ( iOS) und ist kostenlos im App Store verfügbar.
Um die App-Icons mit dieser App neu zu gestalten, gehst du folgendermaßen vor:
Lade dir zunächst einmal den "Icon Themer" aus dem App Store herunter.
Öffne die Einstellungen der Kurzbefehle-App und aktiviere die Option „Nicht vertrauenswürdige Kurzbefehle erlauben“.
Nun fügst du den "Icon Themer" zu deinen Kurzbefehlen dazu.
Öffne anschließend die App "Icon Themer" und wähle die Anwendung aus, deren Icon du ändern möchtest. Hier wirst du feststellen, dass sich leider nicht alle Apps mit dem Tool bearbeiten lassen.
Wenn du die Anwendung ausgewählt hast, die du individuell gestalten möchtest, stehen dir mehrere Optionen offen. Du kannst dich entscheiden, ob du auf eines der Icon-Packs zurückgreifst, die beim „Icon Themer“ inklusive sind, oder ob du doch lieber eine eigene Grafik verwendest. Diese muss jedoch quadratisch sein, damit du sie nutzen kannst. Darüber hinaus kannst du auch die Bezeichnung der jeweiligen App ändern.
Bestätige deine Auswahl.
Es ist geschafft: Deine App-Icons erstrahlen nun in neuem Glanz und lassen sich öffnen, ohne dass vorher die Kurzbefehle-App aufpoppt.
Wenn du bei deinem Android-Handy einzelne App-Icons ändern möchtest, musst du die App "X Icon Changer" installieren. Das Prozedere geht recht schnell und einfach.
Auch mit Icon-Packs von "Nova Launcher" kannst du bei Android-Modellen den Look deines Home-Screens verändern.
Bei einem iPhone mit iOS 14 kannst du App-Icons ändern, indem du auf die Kurzbefehle-App zurückgreifst.
Wenn dir der Zwischenschritt über die Kurzbefehle-App zu umständlich ist, kannst du auch auf die kostenlose App "Icon Themer" zurückgreifen.
Foto: ©Shutterstock/N.Z.Photography