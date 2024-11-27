Erfahre hier, welche Phishing SMS im Umlauf sind, wie Du Betrüger-SMS erkennst und was Du dagegen tun kannst!

Kurznachrichten gemeint, die es auf Deine persönlichen Daten abgesehen haben. Dazu enthalten sie wahlweise einen Link, fordern Dich zur Herausgabe persönlicher Daten oder einer anderen Interaktion auf. Die SMS-Betrugsmasche ist nicht neu, denn Betrugs-SMS werden seit Jahren verschickt und haben immer neue Inhalte. Klickst Du den Link aus einer Phishing SMS an, kann das massive finanzielle Schäden nach sich ziehen. Dieser freenet-Ratgeber zeigt Dir, welche aktuellen Fake SMS im Umlauf sind, woran Du Betrüger-SMS erkennst und wo Du betrügerische SMS melden kannst. Diese Arten von Betrüger-SMS oder Phishing SMS gibt es Die Bandbreite der aktuellen Fake-SMS ist groß und reicht von angeblichen Nachrichten der Kinder bis hin zu Nachrichten von Versanddienstleistern, Banken und anderen Firmen. Neben Spam-SMS steigen auch WhatsApp Fake-Nachrichten rasant an. Betrugs-SMS: Der Kinder- und Enkeltrick Zu den häufig auftretenden WhatsApp Fake-Nachrichten gehört der Kindertrick oder Enkeltrick über WhatsApp. Der Empfänger erhält von unbekannter Nummer eine Nachricht mit folgenden Inhalten: „Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Nummer. Bitte schreib mir.“

„Hallo Oma/Opa, ich habe eine neue Nummer. Du kannst meine neue Nummer direkt speichern und die alte Nummer löschen.“ Reagierst Du auf diese Nachricht, folgen mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Nachrichten, in denen Dir eine finanzielle Notlage Deines vermeintlichen Kindes oder Enkelkindes vorgetäuscht wird und Du um Geld gebeten wirst. Betrugs-SMS: Falsche Zustellnachrichten Ebenfalls weitverbreitet sind Phishing SMS von angeblichen Versanddienstleistern mit Texten wie: „Guten Tag, Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse für die Paketzustellung!“

„Hallo, Dein Paket liegt zur Abholung bereit. Über den Link erfährst Du den Abholort und Code.“ Weitere Beispiele für Betrüger-SMS sind: „Ihre Daten sind veraltet. Bitte aktualisieren Sie hier (Link) Ihre Daten.“

„Sie erhalten vom Finanzamt 537, 23 Euro erstattet. Bestätigen Sie innerhalb von 12 Stunden Ihr Bankkonto unter (Link)!“

„Ihr Nutzerkonto wurde gesperrt. Sofortiges Handeln erforderlich unter (Link).“

Typische Anzeichen für Betrüger-SMS Zwar lässt sich eine Betrugs-SMS nicht immer zweifelsfrei identifizieren, es gibt jedoch typische Anzeichen, die Dich skeptisch machen sollten. ein unbekannter Absender der SMS

eine dringende Handlungsaufforderung

ein Link in der Betrugs-SMS

fehlerhaftes Deutsch

eine namenlose oder falsche Ansprache in der SMS

4 Schutzmaßnahmen gegen Phishing SMS: So reagierst Du auf Betrüger-SMS richtig Phishing SMS sind lästig und potenziell gefährlich, aber mit den richtigen Schutzmaßnahmen kannst Du Dich effektiv davor schützen. Wichtig ist vor allem, ruhig zu bleiben und überlegt zu handeln, um nicht Opfer eines Betrugs zu werden. 1. SMS ignorieren und Spam-Filter nutzen Eine der besten Schutzmaßnahmen ist, Phishing SMS zu ignorieren und direkt zu löschen. Spam-Filter helfen zusätzlich, indem sie die meisten Phishing-Versuche und Betrüger-SMS erkennen und abfangen. 2. Verdächtige Links niemals anklicken Erhältst Du eine Betrüger-SMS, solltest Du unter keinen Umständen den Link anklicken und auch sonst nicht auf die Betrugs-SMS reagieren. Phishing SMS werden nur dann gefährlich, wenn Du darauf reagierst – vor allem durch das Anklicken von Links. Diese können zu gefälschten Webseiten führen oder schädliche Software enthalten. Halte Dich strikt an die Regel: Keine Links anklicken! 3. Nummern blockieren und SMS melden Um weiteren Spam zu verhindern, blockiere die Nummer des Absenders. Wenn Privatpersonen Betrüger-SMS oder WhatsApp Fake-Nachricht bekommen, können diese bei unterschiedlichen Stellen gemeldet werden. Direkt unter dem Text der Betrüger-SMS findest Du die Option „Spam melden“, über die Du die Spam-Nummer melden kannst. Eine offizielle Stelle, bei der Verbraucher Betrugs-SMS melden können, ist die Bundesnetzagentur. Unter bundesnetzagentur.de findest Du ein Meldeformular. Füllst Du das aus, kannst Du in wenigen Minuten eine Spam-SMS melden. Bist Du hingegen bereits Opfer einer Phishing SMS geworden und es ist ein finanzieller Schaden entstanden, solltest Du Dich direkt an die Polizei wenden. 4. Smartphone aktuell halten und Sicherheit stärken Ein aktuelles Betriebssystem und Security-Apps sind essenziell, um Dein Smartphone vor Phishing-Angriffen zu schützen. Aktiviere automatische Updates und prüfe regelmäßig, ob Deine Software auf dem neuesten Stand ist. Darüber hinaus gibt es Informationsvideos und Schulungen zum Thema Cyber-Sicherheit. Sie vermitteln Dir nicht nur nützliches Wissen zur Abwehr von Betrüger-SMS, sondern auch zu allen anderen potenziellen Bedrohungen für die Sicherheit des Smartphones.

Zukunftsausblick: Trends im Phishing-Bereich KI erweitert nicht nur die Nutzungsmöglichkeiten von Smartphones, sie könnte auch im Kampf gegen Phishing SMS zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Auf KI basierende Tools könnten typische Muster von Betrüger-SMS erkennen und eingehende Nachrichten direkt blockieren. Allerdings hilft KI nicht nur im Kampf gegen SMS-Betrugsmaschen, sondern auch den SMS-Betrügern selbst. Intelligente Programme zur Texterstellung erleichtern ihnen das Erstellen betrügerischer SMS und die Kommunikation mit Opfern ihres Phishing-Angriffs.

Fazit: Schütze Dich aktiv vor Betrugs-SMS und Phishing Betrüger-SMS haben es auf Deine persönlichen Daten abgesehen und enthalten oft einen Link, hinter dem sich Malware verbirgt. Auch Spam SMS, die angeblich von Deinem Kind oder Enkelkind stammen und Phishing SMS von vermeintlichen Unternehmen sind weitverbreitet. Um Dich effektiv vor Phishing-Versuchen zu schützen, solltest Du keinesfalls enthaltene Links anklicken oder auf die Betrugs-SMS reagieren. Blockiere stattdessen die Nummer und lösche die Betrüger-SMS. Falls Du eine Phishing SMS erhältst, kannst Du sie zudem bei Deinem Mobilfunkanbieter oder der Bundesnetzagentur melden. Durch die Verwendung eines Spam-Filters und einer Security-App für Smartphones erhältst Du zusätzlichen Schutz. FAQ zu Betrüger-SMS Wie sicher sind SMS? Da SMS nicht verschlüsselt sind, können sie von Betrügern abgefangen werden. Wie melde ich SMS-Spam? Unterhalb der SMS findest Du die Option „Spam melden“. Tippe darauf, um eine Spam-SMS zu melden. Betrüger-SMS können außerdem über ein Formular an die Bundesnetzagentur gemeldet werden. Sind SMS kostenpflichtig? Der Empfang von SMS ist immer kostenlos. Wenn Du SMS verschickst, fallen je nach gewähltem Tarif und Mobilfunkanbieter unterschiedlich hohe Kosten an. Wie kann ich unerwünschte SMS blockieren? In den Einstellungen unter dem Punkt „Nachrichten“ kannst Du SMS von einzelnen Nummern blockieren oder den Punkt „unbekannte Absender filtern“ auswählen. Fotos: ©CanvaPro, Apple

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen