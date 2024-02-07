Apple-ID als Grundlage für die Nutzung der Apple-Produkte

Apple-Produkte, etwa das neue iPhone 15, überzeugen auch im Jahr 2024 viele Anwender mit einer einfachen Bedienung, einer langen Updateversorgung und praktischen, durchdachten Features. Zu den bekanntesten Beispielen dürfte AirDrop gehören, ein Dienst zum bequemen Teilen wichtiger Dateien. Doch bevor Du mit Deinen neuen Geräten in die Apple-Welt eintauchen kannst, musst Du eine sogenannte Apple-ID erstellen. Diese stellt quasi Deine Eintrittskarte in die Welt der Apple-Geräte dar.

Solltest Du noch keine Apple-ID haben, kannst Du diese im Rahmen der Geräteeinrichtung erstellen. Hierfür benötigst Du nur eine E-Mail-Adresse und ein sicheres Kennwort. Neben einer bestehenden E-Mail-Adresse kannst Du Dir auch selbst eine bei Apple erstellen. Achte bei der Passwortvergabe unbedingt auf eine sichere Variante, die Du natürlich bei keinem weiteren Dienst verwenden solltest. Das Kennwort stellt die grundlegende Sicherung Deiner persönlichen Daten dar und verhindert einen unbefugten Zugriff auf die Dienste und Informationen.

Grundlagenwissen: Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Anmelden

Doch das einfache Kennwort für Deine Apple-ID reicht in der heutigen Zeit für einen sicheren, einfachen Anmeldevorgang nicht aus. Apple setzt bereits seit einigen Jahren auf die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, häufig auch als "2FA" abgekürzt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Verfahren für mehr Sicherheit beim Einloggen. Das Grundprinzip: Jede Anfrage eines Log-in-Vorgangs muss durch eine zweite Instanz bestätigt werden. Hierbei kann es sich etwa um einen Einmal-Code handeln, den Du per E-Mail oder auch per SMS an die hinterlegten Kontaktdaten erhältst. Erst nach der Bestätigung kannst Du Dich dann erfolgreich einloggen und auf die Dienste zurückgreifen.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung soll das Sicherheitsniveau beim Einloggen deutlich erhöhen. Denn selbst mit dem richtigen Passwort erhalten Unbefugte keinen Zugriff auf Deine Daten oder Konten. In Zeiten des regelmäßigen Identitätsdiebstahls stellt die zusätzliche Absicherung eine sinnvolle Möglichkeit dar, die du, auch bei anderen Diensten, unbedingt in Anspruch solltest.

Was ist der Apple Sicherheitsschlüssel?

Nun aber zum Apple Sicherheitsschlüssel. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme, die im Rahmen der genannten Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Einsatz kommt. Anstelle einer häufig genutzten Software-Lösung für die erweiterte Freigabe setzt der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID allerdings auf moderne und praktische Hardware. Grundsätzlich empfiehlt der Hersteller Apple diese Lösung vor allem für VIPs, Journalisten oder auch Regierungsmitglieder, bei denen eine zusätzliche Sicherung persönlicher Daten von besonders großer Bedeutung ist. Du kannst den Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID mit der richtigen Hardware aber natürlich auch im privaten Umfeld nutzen.

Den Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID musst Du einmalig einrichten. Du kannst ihn dann immer wieder für die Freigabe unterschiedlicher Vorgänge nutzen. Dies gilt nicht nur beim einfachen Log-in, sondern auch für das Zurücksetzen des Passworts oder auch eine Entsperrung einer gesperrten ID. Hierbei handelt es sich also um ein leistungsstarkes Werkzeug für mehr Sicherheit Deiner Apple-ID.