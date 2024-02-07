Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID - was ist das?
Der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID erhöht das Sicherheitsniveau, vor allem beim Einloggen. freenet erklärt Dir alle Vorteile und wie Du die zusätzliche Sicherung einrichtest.
Apple-Produkte, etwa das neue iPhone 15, überzeugen auch im Jahr 2024 viele Anwender mit einer einfachen Bedienung, einer langen Updateversorgung und praktischen, durchdachten Features. Zu den bekanntesten Beispielen dürfte AirDrop gehören, ein Dienst zum bequemen Teilen wichtiger Dateien. Doch bevor Du mit Deinen neuen Geräten in die Apple-Welt eintauchen kannst, musst Du eine sogenannte Apple-ID erstellen. Diese stellt quasi Deine Eintrittskarte in die Welt der Apple-Geräte dar.
Solltest Du noch keine Apple-ID haben, kannst Du diese im Rahmen der Geräteeinrichtung erstellen. Hierfür benötigst Du nur eine E-Mail-Adresse und ein sicheres Kennwort. Neben einer bestehenden E-Mail-Adresse kannst Du Dir auch selbst eine bei Apple erstellen. Achte bei der Passwortvergabe unbedingt auf eine sichere Variante, die Du natürlich bei keinem weiteren Dienst verwenden solltest. Das Kennwort stellt die grundlegende Sicherung Deiner persönlichen Daten dar und verhindert einen unbefugten Zugriff auf die Dienste und Informationen.
Doch das einfache Kennwort für Deine Apple-ID reicht in der heutigen Zeit für einen sicheren, einfachen Anmeldevorgang nicht aus. Apple setzt bereits seit einigen Jahren auf die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, häufig auch als "2FA" abgekürzt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Verfahren für mehr Sicherheit beim Einloggen. Das Grundprinzip: Jede Anfrage eines Log-in-Vorgangs muss durch eine zweite Instanz bestätigt werden. Hierbei kann es sich etwa um einen Einmal-Code handeln, den Du per E-Mail oder auch per SMS an die hinterlegten Kontaktdaten erhältst. Erst nach der Bestätigung kannst Du Dich dann erfolgreich einloggen und auf die Dienste zurückgreifen.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung soll das Sicherheitsniveau beim Einloggen deutlich erhöhen. Denn selbst mit dem richtigen Passwort erhalten Unbefugte keinen Zugriff auf Deine Daten oder Konten. In Zeiten des regelmäßigen Identitätsdiebstahls stellt die zusätzliche Absicherung eine sinnvolle Möglichkeit dar, die du, auch bei anderen Diensten, unbedingt in Anspruch solltest.
Nun aber zum Apple Sicherheitsschlüssel. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme, die im Rahmen der genannten Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Einsatz kommt. Anstelle einer häufig genutzten Software-Lösung für die erweiterte Freigabe setzt der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID allerdings auf moderne und praktische Hardware. Grundsätzlich empfiehlt der Hersteller Apple diese Lösung vor allem für VIPs, Journalisten oder auch Regierungsmitglieder, bei denen eine zusätzliche Sicherung persönlicher Daten von besonders großer Bedeutung ist. Du kannst den Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID mit der richtigen Hardware aber natürlich auch im privaten Umfeld nutzen.
Den Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID musst Du einmalig einrichten. Du kannst ihn dann immer wieder für die Freigabe unterschiedlicher Vorgänge nutzen. Dies gilt nicht nur beim einfachen Log-in, sondern auch für das Zurücksetzen des Passworts oder auch eine Entsperrung einer gesperrten ID. Hierbei handelt es sich also um ein leistungsstarkes Werkzeug für mehr Sicherheit Deiner Apple-ID.
Grundsätzlich ist die Einrichtung eines Sicherheitsschlüssels für die Apple-ID schnell erledigt. Dabei solltest Du dennoch einige wesentliche Punkte beachten, unter anderem mit Blick auf die genutzte Hardware. Vor der Einrichtung musst Du nämlich einen passenden Sicherheitsschlüssel kaufen. Laut Apple werden hier alle FIDO® Certified-Sicherheitsschlüssel problemlos unterstützt. Dies sind etwa Modelle aus dem Hause YubiKey oder FEITIAN.
Wirf auch unbedingt einen genauen Blick auf die Anschlussmöglichkeiten. Neben Varianten mit einer kabellosen NFC-Schnittstelle stehen auch Lightning-, USB-A- oder USB-C-Modelle bereit. Zudem musst Du im Rahmen der Einrichtung mindestens zwei Sicherheitsschlüssel hinzufügen, falls eines der Exemplare verloren geht.
Apple-Sicherheitsschlüssel einrichten auf iPhone oder iPad:
Navigiere in die App "Einstellungen"
Tippe nun auf Deinen Namen und wähle dann "Anmeldung & Sicherheit"
Wähle "Zwei-Faktor-Authentifizierung", dann "Sicherheitsschlüssel" und "Sicherheitsschlüssel hinzufügen"
Befolge nun die auf dem Display angezeigten Schritte
Apple-Sicherheitsschlüssel einrichten auf dem Mac:
Rufe das Apple-Menü auf, wähle "Systemeinstellungen" und klicke dann auf Deinen Benutzernamen
Rufe die Bereiche "Anmeldung & Sicherheit" sowie "Zwei-Faktor-Authentifizierung" auf
Bei "Sicherheitsschlüssel" findest Du den Menüpunkt "Einrichten"
Befolge nun die einzelnen Schritte auf dem Display
Der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID kann im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen. Hier musst Du Dir also keine Gedanken über einen Verlust des Kennworts oder das Abfangen eventueller Einmal-Codes machen, da nur Du über die notwendige Hardware für den Log-in-Vorgang verfügst. Somit sind gerade sensible Daten besonders effektiv geschützt. Nach der erstmaligen Einrichtung überzeugt der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID auch mit einem hohen Anwendungskomfort.
Allerdings solltest Du Dir auch die Nachteile ins Gedächtnis rufen. Der Sicherheitsschlüssel für Deine Apple-ID muss immer zur Hand sein. Dies gilt auch dann, wenn Du Dich unterwegs anmelden möchtest. Kannst Du gerade nicht auf den Sicherheitsschlüssel zugreifen, kannst Du den Vorgang nicht freigeben. Zudem sind die Sicherheitsschlüssel zwar nicht besonders teuer, dennoch entstehen durch sie zusätzliche Kosten. Dies gilt vor allem dann, wenn Du direkt mehr als zwei Sicherheitsschlüssel kaufst. Bis zu sechs Schlüssel kannst Du im Rahmen der Einrichtung ganz einfach hinterlegen. Auch deshalb lohnt sich die Nutzung des Sicherheitsschlüssels nur dann, wenn Du wirklich wichtige Dateien oder Erinnerungen besonders zuverlässig schützen möchtest.
Der Sicherheitsschlüssel für die Apple-ID kommt als zusätzliche Absicherung zum Einsatz.
Er dient dazu, verschiedene Vorgänge mit Deiner Apple-ID freizugeben.
Dies gilt etwa für das einfache Einloggen oder auch das Zurücksetzen des Passworts.
Du benötigst zusätzliche Hardware, hier werden alle FIDO® Certified-Sicherheitsschlüssel unterstützt.
Mindestens zwei und maximal sechs Sicherheitsschlüssel sind pro Apple-ID möglich.
Der Sicherheitsschlüssel stellt eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme dar, die vor allem beim Einloggen für deutlich mehr Sicherheit sorgen soll. So ist beispielsweise erst nach der Freigabe eines Log-in-Versuchs durch den Sicherheitsschlüssel das Anmelden möglich. Somit besteht selbst mit dem richtigen Passwort kein direkter Zugriff auf Deinen Account.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Passwort für Deine Apple-ID wiederherzustellen, solltest Du dieses vergessen haben. So kannst Du unter anderem die Sicherheitsfragen beantworten oder mithilfe der Apple Support-App das Kennwort zurücksetzen. Hierfür sind mehrere Schritte notwendig, die Dir aber übersichtlich auf dem Display angezeigt werden.
Nein, die Apple-ID und das Passwort hierfür sind nicht identisch. Bei der Apple-ID handelt es sich in der Regel um eine bei der Registrierung festgelegte E-Mail-Adresse, also eine Art Benutzername. Das Kennwort stellt hingegen die erste von zwei notwendigen Sicherungsmaßnahmen dar, die Du für das Einloggen bei den Diensten oder auch die Aktivierung neuer Geräte benötigst.
Foto: ©Unsplash | Mediamodifier