Wurde mein Handy gehackt? Finde heraus, wie Du feststellst, ob Dein Handy gehackt wurde, und was jetzt wichtig ist!

Hackerangriffe gehören inzwischen zum Alltag und treffen vor allem Firmen und große Onlineportale. Allerdings sind auch private Handys nicht vor Hackern sicher. Wurde ein Handy gehackt, ist schnelles Handeln wichtig, um den Schaden zu begrenzen. Dieser Artikel liefert Dir wichtige Informationen und Tipps, wenn Du Dich fragst: Wurde mein Handy gehackt? Außerdem gibt das freenet-Team Tipps zur Vorbeugung von Hackerangriffen. Handy wird gehackt: erste Anzeichen Wenn ein Handy gehackt wird, ist das nicht immer gleich zu erkennen. Allerdings deuten einige Veränderungen in der alltäglichen Handhabung darauf hin, dass Dein Handy gehackt ist. Zu den typischen Anzeichen dafür, dass Dein Android Handy gehackt wurde oder Dein iPhone gehackt ist, gehören: langsamere Reaktionszeit bei Anwendungen

starkes Aufheizen des Geräts

schnelles Entladen des Akkus

hoher Datenverbrauch

neue Apps, die Du nicht installiert hast

plötzlich auftretende Pop-ups

ausgegangene Anrufe und SMS, die nicht von Dir stammen Beobachtest Du einige dieser Anzeichen, bringt ein „Wurde mein Handy gehackt Test Android“ Klarheit. Er kann zum Beispiel mit Antiviren-Programmen durchgeführt werden, die als Mobile Security App in den Stores von Apple und Google zum Download angeboten werden.

Was tun, wenn das Handy gehackt wurde? Wurde Dein Android-Smartphone oder iPhone gehackt, solltest Du sofort handeln. Dadurch lässt sich der Schaden begrenzen. Hierbei sind folgende Schritte hilfreich: Schritt 1: Trenne das Smartphone sofort vom Internet oder schalte es in den Flugmodus.

Schritt 2: Lösche alle verdächtigen Apps vom Gerät.

Schritt 3: Ändere über ein anderes Gerät Deine Passwörter bei wichtigen Log-Ins wie Bezahldiensten, Onlineshops, Social Media und Ähnlichem.

Schritt 4: Führe einen Virenscan mit einer Antiviren-App durch und entferne verdächtige Inhalte. Wurde Dein Smartphone mit Android gehackt und alle genannten Maßnahmen bringen nicht den gewünschten Erfolg, kannst Du einen Werksreset durchführen. Dabei gehen jedoch alle von Dir gemachten Einstellungen und Daten verloren. Das sollte also nur der letzte Weg sein, wenn Dein Handy gehackt wurde und Du einen Handy Datenklau vermeiden willst. Häufige Methoden, wie Hacker Smartphones angreifen In den meisten Fällen gelangen schädliche Programme auf das Gerät, über die anschließend das Handy gehackt wird. Teilweise arbeiten Betrüger auch mit dem Ausspähen von Daten. Die gängigsten Betrugsmaschen und Sicherheitsrisiken sind: Angriffsmethode Beschreibung Phishing-Angriffe Unbekannte Absender verschicken E-Mails mit Links, die Viren enthalten. Durch Anklicken der Links kann sich die Schadsoftware auf dem Handy installieren. Malware-Apps Infizierte Apps aus unseriösen Quellen installieren Schadsoftware auf dem Smartphone durch den Download der App. Bluetooth-Exploits Sicherheitslücken bei Bluetooth-Verbindungen ermöglichen es, Daten abzufangen, wenn mehrere Geräte verbunden sind. SIM-Swapping Betrüger portieren die Telefonnummer auf eine neue SIM-Karte und erhalten so Zugriff auf die Online-Identität und alle damit verbundenen Aktivitäten. Fake-Websites Betrüger kopieren echte Webseiten, um Nutzer über die Google-Suche auf die Fake-Website zu leiten. Beim Einloggen werden die Nutzerdaten an die Betrüger weitergegeben. Unterschiede zwischen Android und iOS bei Hackerangriffen Dass ein Android Handy gehackt wurde, kommt deutlich häufiger vor als ein Hackerangriff auf iPhones mit iOS als Betriebssystem. Der Grund hierfür sind die Schwachstellen bei Android, die es Betrügern leichter machen, ein Gerät zu hacken. Eine typische Schwachstelle sind Android-Kernels, die bei Tests regelmäßig Sicherheitslücken aufweisen. Außerdem werden Apps vor der Bereitstellung im Google Play Store weniger intensiv überprüft, als es beim App-Store von Apple der Fall ist.

Leider ist auch ein iPhone nicht komplett sicher vor Hackerangriffen. Allerdings macht Apple es Betrügern mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen deutlich schwerer, ein iPhone zu hacken. Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Hackerangriffen Indem Du regelmäßig Updates auf Deinem Smartphone durchführst, kannst Du effektiv Dein Handy schützen. Achte bei der Passwortvergabe darauf, ausreichend lange und sichere Passwörter zu wählen. Außerdem können Antiviren-Programme auf dem Handy Malware erkennen und unschädlich machen. Speziell für iOS und Android sind verschiedene Mobile Security Apps teilweise als kostenlose Basisversion erhältlich. Übrigens spielt auch die Bezugsquelle neuer Apps eine Rolle für den Schutz vor Hackerangriffen. Du solltest sie nur in App-Stores von Google oder Apple herunterladen. Falls Du unterwegs gerne öffentliche WLAN-Netzwerke nutzt, solltest Du besonders vorsichtig sein. Sie können sich als Falle entpuppen, nach deren Nutzung Dein Android Handy gehackt ist.

Fazit zur Frage: Handy gehackt, was tun? Hast Du den Verdacht, dass Dein Handy gehackt wurde, hilft ein Test mit einem Antiviren-Programm. Tritt dabei ein Verdacht auf, solltest Du Dein Handy umgehend vom Internet trennen und die verdächtigen Programme löschen. Ändere zur Sicherheit auch Deine Passwörter. Um es erst gar nicht dazu kommen zu lassen, dass Dein Handy gehackt wird, bieten sich Mobile Security Apps als Sicherheitsvorkehrung an. Sie liefern zuverlässigen Schutz vor Hackerangriffen und Datenklau auf dem Handy. FAQ zum Thema: Was tun, wenn Handy gehackt wurde? Wie kann ich feststellen, ob mein Handy gehackt wurde? Anzeichen wie ein hoher Datenverbrauch, schneller Akkuverbrauch, Erhitzen des Geräts und neue Apps auf dem Gerät sind erste Hinweise für einen Hackerangriff. Sicherheiten liefern Dir ein Virenscan oder ein „Wurde mein Handy gehackt Test“. Was kann ich tun, wenn mein Handy gehackt wurde? Trenne sofort jede Internetverbindung und entferne alle verdächtigen Apps vom Handy. Danach solltest Du Deine Passwörter ändern und ein Antiviren-Programm installieren. Im Notfall kannst Du Dein Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wie kann ich mein Handy in Zukunft vor Hackerangriffen schützen? Nutze ein seriöses Antiviren-Programm, lade Apps nur aus offiziellen Stores herunter, meide öffentliche WLAN-Netzwerke und öffne keine unbekannten Anhänge in E-Mails. Welche Apps sind am besten geeignet, um mein Handy vor Hackerangriffen sicher zu halten? Zu den beliebten und seriösen Antiviren-Apps gehören unter anderem AviraAntivirus Security, BitdefenderMobile Security, AVG AntiVirus Free, Avast Mobile Security und Kaspersky. Fotos: ©CanvaPro, Apple, Instagram, Apple-App-Store