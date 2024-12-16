Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Smartphones wird vom Verbraucherschutzverband auf zweieinhalb Jahre geschätzt. Zwar sorgt die Anschaffung eines neuen Smartphones für Vorfreude auf eine modernere Technik und bessere Qualität, sie ist jedoch auch mit der Frage verbunden, wie Daten vom alten auf das neue Gerät übertragen werden können. Wenn Du auf ein neues Samsung-Handy Daten übertragen möchtest, findest Du hier Anleitungen für unterschiedliche Möglichkeiten zur Datenübertragung. Samsung: Daten auf neues Handy übertragen - Voraussetzungen Bevor Du gleich mehrere Möglichkeiten vorgestellt bekommst, um auf ein neues Samsung-Handy Daten zu übertragen, sollten zunächst einige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Datenübertragung erfüllt sein. Wichtig ist, dass beide Geräte mindestens 20 Prozent Akku haben. Für die meisten Übertragungsmöglichkeiten benötigst Du zudem eine stabile Internetverbindung. Außerdem dauert es einen Moment, alle Kontakte, Fotos, Videos, Apps und andere Daten zu übertragen. Plane daher mindestens eine halbe Stunde Zeit hierfür ein. Neues Handy: Daten übertragen bei Samsung mit Smart Switch Eine beliebte und häufig genutzte Möglichkeit, um auf ein neues Samsung-Handy Daten zu übertragen ist die App Smart Switch. Auf neueren Geräten wie dem Samsung Galaxy S24 ist die App bereits vorinstalliert. Wichtig ist, dass die App sowohl auf Deinem alten als auch auf dem neuen Handy installiert ist. Du kannst sie kostenlos im Play Store herunterladen und sie herstellerübergreifend auf allen Android-Smartphones verwenden. Danach folgst Du diesen Schritten, um auf Dein Samsung-Handy Daten zu übertragen: Schritt 1: Öffne sowohl auf dem alten als auch auf dem neuen Handy Smart Switch.

Schritt 2: Wähle auf Deinem neuen Handy in der App den Punkt „Daten empfangen” aus und tippe dann auf „Galaxy/Android” als Quelle.

Schritt 3: Tippe auf den Punkt „Herstellen einer Verbindung” und entscheide Dich dann zwischen den Möglichkeiten „drahtlos” oder „Kabel”.

Schritt 4: Nimm jetzt Dein altes Handy und tippe in der Smart Switch App den Punkt „Daten senden” an. Wähle danach die gleiche Übertragungsart wie auf dem neuen Handy.

Schritt 5: Wähle im Pop-up-Fenster aus, welche Daten Du auf das neue Handy übertragen möchtest.

Schritt 6: Nach der Auswahl der Daten tippe auf „Übertragen” und warte den Übertragungsvorgang ab.

Schritt 7: Nachdem auf Dein neues Samsung-Handy Daten übertragen wurden, tippe auf „schließen”.

Samsung Galaxy S24 128 GB Amber Yellow Performance Kamera Speicher Online bestellbar Details 799.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Von iOS auf neues Samsung-Handy Daten übertragen Möchtest Du von einem iPhone auf ein neues Samsung-Handy Daten übertragen, ist das ebenfalls mit der App Smart Switch möglich. Sie muss dafür jedoch nur auf Deinem neuen Samsung-Smartphone installiert sein. Die App nutzt die Verbindung zu iCloud, um Daten vom alten iPhone auf das neue Samsung-Handy zu übermitteln. Folge hierzu diesen Schritten: Schritt 1: Starte die App Smart Switch auf dem neuen Samsung-Handy.

Schritt 2: Tippe auf „Daten empfangen”.

Schritt 3: Wähle als Datenquelle „iPhone” aus.

Schritt 4: Lege als Verbindungsart „Kabel” fest und verbinde beide Handys per Kabel miteinander.

Schritt 5: Jetzt wählst Du die Daten zur Übertragung vom iPhone auf das Samsung-Smartphone aus und wartest den Übertragungsvorgang ab. Auf Samsung-Handy Daten übertragen: Weitere Möglichkeiten microSD-Karte: Lege eine microSD-Karte in Dein altes Handy. Darauf kannst Du alle Daten zur Übertragung speichern und die Karte anschließend in das neue Handy legen. Das funktioniert allerdings nur, wenn beide Geräte über einen Slot für microSD-Karten verfügen.

Google-Konto: Melde Dich auf Deinem neuen Smartphone in Deinem Google-Konto an und synchronisiere die Daten.

NFC: Unterstützen beide Geräte den NFC-Standard, kannst Du ihn aktivieren und die Geräterückseiten aneinander legen. Danach werden Deine Daten per NFC vom alten auf das neue Handy übertragen.

Cloud-Dienste: Hast Du Fotos, Videos, Apps und andere Daten bei einem Cloud-Dienstleister gespeichert, kannst Du Deine Daten direkt aus der Cloud auf das neue Samsung-Handy laden. Auf neues Samsung-Handy Daten übertragen: Häufige Probleme Ein häufig auftretendes Problem bei der Datenübertragung mit Smart Switch ist ein Abbruch der Verbindung. Hiergegen hilft es, die Daten per USB-Kabel zu übertragen. Löst das Dein Problem nicht, kannst Du die App Smart Switch deinstallieren und neu herunterladen. Möchtest Du auf Dein Samsung-Handy Daten übertragen, aber Smart Switch baut keine Verbindung auf, ist die App möglicherweise auf einem der beiden Geräte nicht installiert.

Fazit: Ganz einfach auf neues Samsung-Handy Daten übertragen Auf ein neues Samsung-Handy Daten zu übertragen, ist wahlweise per microSD-Karte oder mit der App Smart Switch möglich. Achte auf eine stabile Internetverbindung und ausreichend Akkuladung. Alternativ dazu klappt die Datenübertragung von einem alten auf ein neues Handy auch per NFC, über Dein Google-Konto oder einen Cloud-Dienstleister. Möchtest Du von einem iPhone auf ein Samsung-Handy Daten übertragen, nutzt Du dazu idealerweise die App Smart Switch oder eine Speicherkarte. FAQ zu neues Handy Daten übertragen bei Samsung Wie übertrage ich alle Daten von Samsung- zu Samsung-Handy? Wenn Du bei Samsung auf ein neues Handy Daten übertragen möchtest, kannst Du unterschiedliche Methoden nutzen. Möglich ist die Datenübertragung zum Beispiel mit der App Smart Switch, einer microSD-Karte, per Cloud oder NFC. In welchem Handy muss die SIM-Karte bei Smart Switch sein? Möchtest Du auf ein neues Samsung-Handy Daten übertragen und nutzt dazu die App Smart Switch, spielt die SIM-Karte für die Übertragung keine Rolle. Es ist daher egal, ob sie sich im alten oder neuen Smartphone befindet. Wie bekomme ich alle Daten vom alten aufa neue Samsung-Handy? Nutzt Du für die Datenübertragung Smart Switch, wählst Du aus, welche Daten vom alten auf das neue Samsung-Handy übertragen werden. Verwendest Du eine microSD-Karte, entscheidest Du ebenfalls selbst, welche Daten Du auf der Karte speicherst. Über eine Synchronisation mit Deinem Google-Konto werden ebenfalls alle wichtigen Daten auf das neue Samsung-Handy übertragen. Wie überträgt man Apps auf ein neues Samsung-Handy? Über den Play Store von Google gehst Du auf Dein Nutzerprofil und wählst hier den Punkt „Apps und Geräte verwalten”. Unter dem Punkt „Apps teilen” kannst Du die Apps auswählen, die an Dein neues Handy gesendet werden sollen. Foto: ©Freepik wirestore

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen