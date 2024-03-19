Refurbished: Das steckt dahinter

Der englische Begriff refurbished bedeutet renovieren, aufmöbeln oder überholen. In Bezug auf Elektrogeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops handelt es sich um gebrauchte Geräte, die sorgfältig aufbereitet wurden. Ziel ist es, die Geräte in einen Zustand zu versetzen, der denen von Neugeräten möglichst nahekommt: Es wird generalüberholt.

Dennoch müssen refurbished Handys deutlich von neuen oder gebrauchten Geräten unterschieden werden. Ein Händler muss die Geräte, die er Dir verkauft, entsprechend kennzeichnen.

Neu: Das Handy ist fabrikneu und Du bist der erste Nutzer, der es verwendet.

Gebraucht: Das Handy hatte Vornutzer und weist meist entsprechende Gebrauchsspuren auf. Die Mängel werden vom Händler angegeben und müssen nicht ausgebessert werden.

Refurbished: Das Handy ist zwar gebraucht, allerdings wurden Mängel beseitigt und Hardware-Elemente ausgetauscht, sodass es qualitativ einem Neugerät entspricht.

Prozess der Aufbereitung

Wiederaufbereitete Handys durchlaufen einen komplexen Prozess. Zunächst werden sie gründlich getestet. Sowohl die Software als auch die Hardwarekomponenten müssen fehlerfrei funktionieren. Dazu prüfen Spezialisten jede einzelne Anwendung, denn auch Funktionen wie der Blaulichtfilter müssen einwandfrei arbeiten. Stellen die Prüfer einen Fehler fest, wird die entsprechende Software neu installiert. Außerdem werden Apps mit persönlichen Daten des Vorbesitzers gelöscht.

Danach wird das Handy zerlegt und die einzelnen Hardwarekomponenten geprüft und bei Bedarf repariert oder ausgewechselt. Nach der anschließenden Reinigung setzen die Spezialisten das Gerät wieder zusammen, prüfen es erneut und schicken es letztlich in den Verkauf.

Vorteile von refurbished Handys

Für Dich als Kunden haben refurbished Handys einen enormen Vorteil. Du erhältst Geräte, die in einen Neuzustand zurückversetzt wurden, für einen wesentlich geringeren Preis als ein Neugerät. Die Ersparnis kann bis zu 50 % betragen. Gerade bei kostenintensiven Smartphones wie dem iPhone 12 oder dem iPhone 13 lohnt sich der Kauf eines generalüberholten Modells.

Zusätzlich leistest Du durch die Anschaffung eines refurbished Handys einen Beitrag zum Umweltschutz und hilfst Ressourcen zu schonen. Für die Produktion von Smartphones ist der Einsatz von seltenen Rohstoffen notwendig. Dieser werden nur sehr aufwendig gewonnen, da sie nur in geringer Konzentration im Gestein vorkommen. Darüber hinaus kommen verschiedene giftige Chemikalien zum Einsatz, um die Rohstoffe zu extrahieren. Diese stellen eine Belastung für die Umwelt dar.

Nachteile von generalüberholten Handys

Vor dem Kauf eines refurbished Handys solltest Du Dir die einzelnen Geräte genau ansehen. Du erhältst kein Neugerät, also musst Du mit Mängeln rechnen. Es kann vereinzelt passieren, dass ein Smartphone nicht richtig funktioniert oder nicht der Produktbeschreibung entspricht. Insbesondere die Akkus weisen oft eine geringere Lebensdauer auf als die von Neugeräten. So kann es passieren, dass Du den Akku eines refurbished iPhones schneller wechseln musst, als Dir lieb ist.

Außerdem solltest Du bedenken, dass refurbished Handys als gebrauchte Handys auch schon etwas älter sein können und deshalb vielleicht nicht mehr lange mit Software-Updates vom Hersteller versorgt werden.

Worauf Du beim Kauf von generalüberholten Smartphones achten solltest

Bei refurbished Handys handelt es sich rechtlich um Gebrauchtware. Demzufolge sind Händler auch an die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gebunden. Dazu zählen:

14 Tage Widerrufsrecht

1 Jahr Gewährleistung

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus gewähren Händler und spezielle Online-Plattformen zusätzliche Garantien oder Services für Ihre Produkte. Achte Dir gerade beim Online-Kauf genau darauf, welche Bedingungen der Shop Dir bietet.

Wenn Du ein generalüberholtes Handy im lokalen Geschäft kaufst, prüfe das Gerät direkt vor Ort: Begutachte den äußeren Zustand sowie die Funktionstüchtigkeit der Apps.