Retro-Handy ist kein offizieller Begriff und es gibt auch keine einheitliche Definition. Im Allgemeinen ist etwas „retro“, wenn es Elemente früherer Stilrichtungen aufgreift oder hinsichtlich Design oder Funktionen gezielt an ältere Traditionen oder Merkmale anknüpft. Oft wird retro auch synonym zum englischen Begriff „ Vintage “ gebraucht.

Der Retro-Trend macht auch vor Mobiltelefonen nicht halt. Wenn es um Retro-Handys geht, stehen gleich mehrere Fragen im Raum. Zunächst ist zu klären, was genau eigentlich retro ist und was entsprechend ein Retro Handy? Welche Modelle gibt es? Und welche waren damals die Besten und Beliebtesten? Wir zücken die Taschenlampe und bringen etwas Licht ins Dunkel.

Vintage bedeutet wiederum so viel wie „altmodisch“, „alt“, „klassisch“ oder „aus einer bestimmten Zeit stammend“. Das Wort „retro“ stammt hingegen aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „rückwärts“ oder „rückwärtsgewandt“.

In Bezug auf Handys heißt retro daher meist: klassisches bis altmodisches Design. Natürlich kann sich das Label aber ebenso auf die Bedienung, den Komfort und Funktionsumfang beziehen. Dabei muss retro aber keineswegs immer heißen, dass das jeweilige Modell keine technisch aktuellen Features bietet.

Viele denke beim Begriff Retro-Handy sicher als erstes an die beliebten alten Nokia-Modelle, die aus einer Zeit stammen, in der iPhones und die Smartphone-Ära noch Zukunftsmusik waren. Aber damals galten die Nokia-Handys als Mobilfunk-Meilensteine, und sie zählen bis heute zu den meistverkauften Handys überhaupt.

Klingelt es auch dir bei Namen wie Motorola, Sony Ericsson, Siemens und Blackberry noch in den Ohren? Dann bist du hier richtig.

Typische Retro-Handys

Im Smartphone-Bereich gelten ebenfalls Modelle bestimmter Bauarten als Retro-Handys. Dazu zählen zum Beispiel Smartphones, die mit einer physischen Tastatur ausgestattet sind, anstatt mit einer rein digitalen.

Darüber hinaus bezeichnet man Klapp-Smartphones häufig als Retro-Handys. Damit sind aber nicht etwa die neuartigen Smartphones mit faltbarem Display à la Samsung gemeint, sondern vielmehr solche Handymodelle, die sich mit einem Handgriff aufklappen lassen, um daraufhin den Bildschirm und eine klassischerweise darunter angebrachte Tastatur freizugeben.

Auch die sogenannten Slider-Smartphones werden häufig mit dem Label „Retro-Handy“ versehen. Diese Art Handy kennzeichnet vor allem, dass die Tastatur unter dem Display versteckt ist und mit einer gleitenden Bewegung zum Vorschein gebracht werden kann. Slider-Smartphones mit Tastatur waren lange der Standard, sind aber inzwischen etwas aus der Mode gekommen. Auch deshalb wird diese Variante oft als Retro-Handy bezeichnet.

Kult in Neuauflage: Das Nokia 3310

Ein perfektes Beispiel dafür, dass Retro nicht nur als Senioren-Handy, sondern auch als Neuauflage Potenzial hat, ist das legendäre Nokia 3310. Nach wie vor gibt es viele Fans der alten Handys. Immer mehr Unternehmen nehmen das als Anlass, entsprechende Modelle wieder auf den Markt zu bringen. Hier und da wird das klassische Design etwas aufgefrischt und mit neuen, modernen Features versehen.