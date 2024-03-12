Galaxy S23 Ultra vs. S24 Ultra: Gehäuse, Display & Design

Beide Geräte überzeugen bereits auf den ersten Blick mit einem großen und hochauflösenden Display. Der Bildschirm misst bei beiden Modellen 6,8 Zoll in der Diagonale und bietet somit viel Platz für alle Inhalte. Diese kommen dank der Quad-HD+-Auflösung besonders gut zur Geltung. Auch die Bildwiederholfrequenz ist beim Samsung Galaxy S23 Ultra und dem Samsung Galaxy S24 Ultra mit 120 Hertz identisch. Eine absolut flüssige Wiedergabe Deiner Videos oder bequemes Scrollen auf großen, komplexen Internetseiten sind somit immer gesichert.

Mit deutlich über 230 Gramm Gewicht sind die beiden Smartphones alles andere als leicht, aber auch hier zeigen sich quasi keine Unterschiede. Eine entsprechend große Hosentasche oder eine Handtasche sind für das bequeme Mitnehmen problemlos möglich.

Bei der Auswahl Deines Smartphones kannst Du Deinem individuellen Geschmack freien Lauf lassen. Das kantige, moderne Smartphone gibt es nämlich in vielen unterschiedlichen Farben zu kaufen.

Farbvarianten für das Samsung Galaxy S24 Ultra:

Green, Phantom Black, Lavender

Cream, Lime, Sky Blue

Graphite, Red

Farbvarianten für das Samsung Galaxy S23 Ultra:

Titanium Grey, Titanium Black

Titanium Violet, Titanium Yellow

Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange

Galaxy S23 Ultra vs. S24 Ultra: Prozessor, Speicher und Akku

Da es sich bei den beiden Smartphones aus dem Hause Samsung um absolute Top-Modelle handelt, setzt der Hersteller unter anderem auf einen leistungsstarken Prozessor und viel Arbeitsspeicher. In beiden Geräten sind es bis zu zwölf Gigabyte RAM, die auch für intensives Multitasking problemlos ausreichen dürfte.

Beim Prozessor gibt es aber deutliche Unterschiede. Im S24 Ultra kommt der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der laut Samsung die stärkste CPU darstellen soll, die bisher überhaupt in einem Samsung-Smartphone zum Einsatz kam. KI-Anwendungen und mehr nutzt Du somit ohne Probleme. Das S23 Ultra nutzt hingegen noch den Vorgänger unter der Bezeichnung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, der allerdings auch für die kommenden Jahre noch genügend Leistung zur Verfügung stellen dürfte.

Legst Du jedoch großen Wert auf eine langfristige Nutzung des Smartphones, stellt das neuere S24 Ultra eine deutlich bessere Wahl für Dich dar.