Galaxy S23 Ultra vs. S24 Ultra - Alle wichtigen Unterschiede
Mit dem S23 Ultra und dem S24 Ultra hat Samsung auch im Jahr 2024 zwei Top-Geräte für Dich im Sortiment. Doch wo genau liegen die Unterschiede bei den Geräten?
Beide Geräte überzeugen bereits auf den ersten Blick mit einem großen und hochauflösenden Display. Der Bildschirm misst bei beiden Modellen 6,8 Zoll in der Diagonale und bietet somit viel Platz für alle Inhalte. Diese kommen dank der Quad-HD+-Auflösung besonders gut zur Geltung. Auch die Bildwiederholfrequenz ist beim Samsung Galaxy S23 Ultra und dem Samsung Galaxy S24 Ultra mit 120 Hertz identisch. Eine absolut flüssige Wiedergabe Deiner Videos oder bequemes Scrollen auf großen, komplexen Internetseiten sind somit immer gesichert.
Mit deutlich über 230 Gramm Gewicht sind die beiden Smartphones alles andere als leicht, aber auch hier zeigen sich quasi keine Unterschiede. Eine entsprechend große Hosentasche oder eine Handtasche sind für das bequeme Mitnehmen problemlos möglich.
Bei der Auswahl Deines Smartphones kannst Du Deinem individuellen Geschmack freien Lauf lassen. Das kantige, moderne Smartphone gibt es nämlich in vielen unterschiedlichen Farben zu kaufen.
Farbvarianten für das Samsung Galaxy S24 Ultra:
Green, Phantom Black, Lavender
Cream, Lime, Sky Blue
Graphite, Red
Farbvarianten für das Samsung Galaxy S23 Ultra:
Titanium Grey, Titanium Black
Titanium Violet, Titanium Yellow
Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange
Da es sich bei den beiden Smartphones aus dem Hause Samsung um absolute Top-Modelle handelt, setzt der Hersteller unter anderem auf einen leistungsstarken Prozessor und viel Arbeitsspeicher. In beiden Geräten sind es bis zu zwölf Gigabyte RAM, die auch für intensives Multitasking problemlos ausreichen dürfte.
Beim Prozessor gibt es aber deutliche Unterschiede. Im S24 Ultra kommt der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der laut Samsung die stärkste CPU darstellen soll, die bisher überhaupt in einem Samsung-Smartphone zum Einsatz kam. KI-Anwendungen und mehr nutzt Du somit ohne Probleme. Das S23 Ultra nutzt hingegen noch den Vorgänger unter der Bezeichnung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, der allerdings auch für die kommenden Jahre noch genügend Leistung zur Verfügung stellen dürfte.
Legst Du jedoch großen Wert auf eine langfristige Nutzung des Smartphones, stellt das neuere S24 Ultra eine deutlich bessere Wahl für Dich dar.
Mit modernen Smartphones hast Du immer eine hervorragende Kamera mit dabei. Dies gilt vor allem für das S23 Ultra und das S24 Ultra, denn beide Modelle sind mit einer Quad-Kamera ausgestattet. Mit bis zu 200-Megapixel-Auflösung kommen selbst feine Details ohne Probleme zur Geltung. Die zusätzlichen Linsen liefern weitere Informationen, etwa für die Tiefe oder auch Ultraweitwinkelaufnahmen.
Eine praktische Frontkamera darf in den beliebten Smartphones natürlich ebenfalls nicht fehlen. Hier beträgt die maximale Auflösung zwölf Megapixel. Mit den praktischen Frontkameras fertigst Du nicht nur brillante Selfies an, sondern kannst auch die Gesichtsentsperrung verwenden.
Beide Samsung-Geräte verfügen über Android 14 als neuestes Betriebssystem, dennoch ist das Galaxy S24 Ultra die deutlich bessere Wahl mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit. Denn für dieses Modell gilt erstmals die Updategarantie des koreanischen Herstellers. Für mindestens sieben Jahre stellt er Sicherheits- und Funktionsupdates garantiert zur Verfügung.
Auch mit einem genauen Blick auf die Akkulaufzeit lässt das S24 Ultra den Vorgänger deutlich hinter sich. Während beim S23 Ultra bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit (Videowiedergabe) möglich sind, bringt es der Nachfolger nämlich auf beeindruckende 30 Stunden. Somit bist Du den gesamten Tag über mit der notwendigen Energie für alle Anwendungen versorgt. Serienmäßig sind natürlich beide Top-Smartphones mit Schnellladefunktionen, kabellosem Aufladen und einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet.
Die weitere Ausstattung ist auf dem neuesten Stand der Technik, etwa mit der Unterstützung für alle gängigen 5G-Frequenzen oder auch Wi-Fi6. Schnelle Datenverbindungen sind somit jederzeit gesichert. 512 Gigabyte interner Speicherplatz, Bluetooth nach aktuellem Standard und mehr Features runden das attraktive Gesamtpaket der Smartphones in beiden Fällen ab.
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Display
|6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X
|6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X
|Auflösung
|3.088 x 1.440 (Quad HD+)
|3.088 x 1.440 (Quad HD+)
|Bildwiederholrate
|120 Hz
|120 Hz
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|12 GB
|Speicherplatz
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB
|Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 3
|Akkukapazität
|5.000 mAh
|5.000 mAh
|Kamera
|200 MP + 10 MP + 12 MP + 10 MP
|200 MP + 10 MP + 12 MP + 10 MP
|Frontkamera
|12 MP
|12 MP
|Abmessungen
|163,4 x 78,1 x 8,9 mm
|162,3 x 79,0 x 8,6 mm
|Gewicht
|233 g
|232 g
Grundsätzlich triffst Du mit beiden Samsung-Geräten eine gute Wahl, da diese eine überragende Performance und eine umfangreiche Ausstattung vorweisen können.
Mit Blick auf den Prozessor oder die Akkulaufzeit ist das S24 Ultra dann aber doch die bessere Wahl.
Im Bereich des Preis-Leistungs-Verhältnisses kann das S23 Ultra mehr überzeugen, da dieses als älteres Modell bereits deutlich günstiger zu kaufen ist.
Brillante Aufnahmen, schnelles Surfen via 5G oder ein hochauflösendes Display sind bei beiden Modellen mit dabei.
Die Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der beiden Geräte vor allem im Detail. Kunden können sich etwa auf mehr Farben verlassen, wenn es das S24 Ultra sein soll. Auch der Akku hält dank zahlreicher Optimierungen deutlich länger durch.
Das S24 Ultra ist in vielen Bereichen im Vergleich zum S23 Ultra besser, die Unterschiede fallen aber überschaubar aus. Mehr Leistung und eine bessere Akkulaufzeit bekommst Du aber nur mit dem neueren Modell.
Das Galaxy S24 Ultra stellt in der aktuellen Baureihe das Top-Modell dar. Hier profitierst Du von der besten Ausstattung, der neuesten Technik und den meisten Neuerungen im Vergleich zu den älteren Ausführungen.
Foto:©Samsung