Bei FaceTime den Bildschirm teilen
Mit Share Play kannst du im Handumdrehen deinen Bildschirm in FaceTime teilen. Wir zeigen dir, wie es geht.
Wenn du mit deinen Liebsten gemütlich per Videochat kommunizieren willst, ist FaceTime die perfekte App fürs Apple iPhone. Besonders praktisch ist dabei ein zusätzliches Feature namens Share Play. Mit diesem kannst du bei FaceTime im Nu deinen Bildschirm teilen. Wir erklären dir, wie das funktioniert und was es dabei zu beachten gibt.
Egal ob du deiner besten Freundin Urlaubsfotos zeigen oder dir bei einem technischen Problem helfen lassen willst: Die Bildschirmfreigabe in FaceTime ist eine extrem nützliche Funktion. Befolge einfach diese drei Schritte, um deinen Screen zu teilen:
Zunächst einmal rufst du eine oder mehrere Personen via FaceTime an.
Anschließend tippst du auf das Symbol „Inhalt teilen“.
Zu guter Letzt drückst du noch auf das Symbol „Meinen Bildschirm teilen“.
Das war’s auch schon – nach einem kurzen Countdown ist der Content deines Displays nun für alle Anrufteilnehmer sichtbar. Wenn du die Funktion wieder deaktivieren willst, musst du einfach nur auf „Nicht mehr teilen“ tippen.
Übrigens: Die Funktion Share Play ist in iOS 15 leider noch nicht verfügbar. Erst nach einem Update auf iOS 15.1 kannst du auf das praktische Apple-Feature zugreifen.
Wenn eine andere Person in FaceTime ihren Bildschirm teilen möchte und du dieser Session beitreten möchtest, tippst du einfach neben den Button „Bildschirmfreigabe beitreten“ auf „Öffnen“. Nun wird der Displayinhalt der entsprechenden Person auf deinem iPhone angezeigt.
Falls du stattdessen wieder deinen eigenen Screen teilen willst, drückst du einfach auf das Symbol „Inhalte teilen“, dann auf das Icon „Meinen Bildschirm teilen“ und zuletzt auf „Film ersetzen“.
Du würdest gerne die Bildschirmfreigabe ausprobieren, hast aber noch Bedenken bezüglich der (Daten-)Sicherheit? Dann können wir dich beruhigen. Wenn du deinen Bildschirm freigegeben hast, können andere Anrufteilnehmer nicht auf dein System zugreifen. Benachrichtigungen, die während der aktivierten Bildschirmfreigabe eintrudeln, sind zudem für andere Anrufteilnehmer nicht sichtbar.
Falls du via FaceTime deinen Bildschirm teilen und dabei Video- oder Musik-Streamingdienste nutzen möchtest, gibt es leider eine kleine Einschränkung. Zahlungspflichtige Inhalte sind nämlich nur dann für andere Anrufteilnehmer sichtbar, wenn diese ebenfalls ein entsprechendes Abo abgeschlossen haben.
Bei FaceTime den Bildschirm zu teilen, geht bei einem aktiven Videoanruf innerhalb von wenigen Sekunden.
Zudem kannst du dir auch den Screen eines anderen Anrufteilnehmers darstellen lassen, wenn dieser sein Display freigibt.
Voraussetzung ist, dass auf deinem iPhone mindestens iOS 15.1 läuft.
Andere Anrufteilnehmer können deinen Displaycontent lediglich sehen, aber nicht darauf zugreifen.
Foto: ©Shutterstock/ThirtyPlus