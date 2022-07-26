Bei FaceTime den Bildschirm teilen

Wenn du mit deinen Liebsten gemütlich per Videochat kommunizieren willst, ist FaceTime die perfekte App fürs Apple iPhone. Besonders praktisch ist dabei ein zusätzliches Feature namens Share Play. Mit diesem kannst du bei FaceTime im Nu deinen Bildschirm teilen. Wir erklären dir, wie das funktioniert und was es dabei zu beachten gibt.

So kannst du in FaceTime deinen Bildschirm teilen

Egal ob du deiner besten Freundin Urlaubsfotos zeigen oder dir bei einem technischen Problem helfen lassen willst: Die Bildschirmfreigabe in FaceTime ist eine extrem nützliche Funktion. Befolge einfach diese drei Schritte, um deinen Screen zu teilen:

Zunächst einmal rufst du eine oder mehrere Personen via FaceTime an. Anschließend tippst du auf das Symbol „Inhalt teilen“. Zu guter Letzt drückst du noch auf das Symbol „Meinen Bildschirm teilen“.

Das war’s auch schon – nach einem kurzen Countdown ist der Content deines Displays nun für alle Anrufteilnehmer sichtbar. Wenn du die Funktion wieder deaktivieren willst, musst du einfach nur auf „Nicht mehr teilen“ tippen.

Übrigens: Die Funktion Share Play ist in iOS 15 leider noch nicht verfügbar. Erst nach einem Update auf iOS 15.1 kannst du auf das praktische Apple-Feature zugreifen.

Der umgekehrte Fall: Trete einer Share Play-Session bei