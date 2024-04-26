Prepaid vs. Vertrag: Was ist besser?

Früher war die Frage Prepaid oder Vertrag leicht zu beantworten: Prepaid für die Wenignutzer, Vertrag für die Vieltelefonierer. Mittlerweile haben sich Pre- und Postpaid aber stark angenähert. Die Unterschiede erklärt Dir freenet hier!

Was ist ein Prepaid-Vertrag?

Ein Prepaid-Tarif funktioniert denkbar einfach: Du kaufst Dir eine SIM-Karte, legst sie in Dein Smartphone ein und lädst sie mit einem Guthaben auf. Das nutzt Du zum Telefonieren, Simsen und Surfen, bis es aufgebraucht ist. Dann musst Du erneut Geld aufladen.

Prepaid-Tarife sind dabei deutlich flexibler als Postpaid-Verträge. Es gibt weder eine Mindestvertragslaufzeit noch eine Grundgebühr. Wenn Du Dein Smartphone nur gelegentlich nutzt, eignet sich ein Prepaid-Tarif eher für Dich als ein Vertrag. Aber aufgepasst: Viele Anbieter deaktivieren die Karte, wenn sie zwei Jahre nicht aufgeladen wurde.

Früher wurden bei einem Prepaid-Tarif Gesprächsminuten und SMS genau abgerechnet, inzwischen haben sich aber Flatrates und Datenpakete durchgesetzt. Du kannst Dir also problemlos von dem Guthaben auf Deiner Prepaid-Karte ein gewisses Datenvolumen für den Monat buchen.

Ist Dein Guthaben leer, kannst Du Dein Smartphone nur noch eingeschränkt nutzen. Du kannst nur noch die Notrufnummern wählen und angerufen werden, aber nicht mehr selbst anrufen oder simsen. Die Prepaid-Karte lässt sich aber jederzeit wieder aufladen. Mit einer automatischen Aufladung umgehst Du dieses Problem sogar komplett: In diesem Fall wird Dein Guthaben automatisch zu einem von Dir festgelegten Zeitpunkt oder beim Unterschreiten eines Mindestbetrags aufgeladen.

Prepaid-Tarife stehen Handyverträgen heutzutage also in kaum etwas nach. Sie sind sogar in Kombination mit einem Smartphone erhältlich. Dabei handelt es sich allerdings meist nicht um Topgeräte, sondern um günstigere Modelle. Woran es Prepaid-Tarifen im Vergleich zu Handyverträgen oft noch fehlt: Letztere beinhalten in der Regel mehr Services und Leistungen, außerdem sind die Tarife auf dem neuesten Stand. Denn während die meisten Handyverträge inzwischen auch 5G abdecken, verfügen viele Prepaid-Tarife nur über LTE.