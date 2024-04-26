Prepaid vs. Vertrag: Was ist besser?
Prepaid oder Handyvertrag? Was eignet sich für wen? freenet erklärt, wie Du am günstigsten telefonierst.
Früher war die Frage Prepaid oder Vertrag leicht zu beantworten: Prepaid für die Wenignutzer, Vertrag für die Vieltelefonierer. Mittlerweile haben sich Pre- und Postpaid aber stark angenähert. Die Unterschiede erklärt Dir freenet hier!
Ein Prepaid-Tarif funktioniert denkbar einfach: Du kaufst Dir eine SIM-Karte, legst sie in Dein Smartphone ein und lädst sie mit einem Guthaben auf. Das nutzt Du zum Telefonieren, Simsen und Surfen, bis es aufgebraucht ist. Dann musst Du erneut Geld aufladen.
Prepaid-Tarife sind dabei deutlich flexibler als Postpaid-Verträge. Es gibt weder eine Mindestvertragslaufzeit noch eine Grundgebühr. Wenn Du Dein Smartphone nur gelegentlich nutzt, eignet sich ein Prepaid-Tarif eher für Dich als ein Vertrag. Aber aufgepasst: Viele Anbieter deaktivieren die Karte, wenn sie zwei Jahre nicht aufgeladen wurde.
Früher wurden bei einem Prepaid-Tarif Gesprächsminuten und SMS genau abgerechnet, inzwischen haben sich aber Flatrates und Datenpakete durchgesetzt. Du kannst Dir also problemlos von dem Guthaben auf Deiner Prepaid-Karte ein gewisses Datenvolumen für den Monat buchen.
Ist Dein Guthaben leer, kannst Du Dein Smartphone nur noch eingeschränkt nutzen. Du kannst nur noch die Notrufnummern wählen und angerufen werden, aber nicht mehr selbst anrufen oder simsen. Die Prepaid-Karte lässt sich aber jederzeit wieder aufladen. Mit einer automatischen Aufladung umgehst Du dieses Problem sogar komplett: In diesem Fall wird Dein Guthaben automatisch zu einem von Dir festgelegten Zeitpunkt oder beim Unterschreiten eines Mindestbetrags aufgeladen.
Prepaid-Tarife stehen Handyverträgen heutzutage also in kaum etwas nach. Sie sind sogar in Kombination mit einem Smartphone erhältlich. Dabei handelt es sich allerdings meist nicht um Topgeräte, sondern um günstigere Modelle. Woran es Prepaid-Tarifen im Vergleich zu Handyverträgen oft noch fehlt: Letztere beinhalten in der Regel mehr Services und Leistungen, außerdem sind die Tarife auf dem neuesten Stand. Denn während die meisten Handyverträge inzwischen auch 5G abdecken, verfügen viele Prepaid-Tarife nur über LTE.
Ein Handyvertrag statt Prepaid ist normalerweise die teurere, aber auch die leistungsstärkere Variante. Du profitierst von einem größeren Angebot an Tarifen, die oft Spitzenservices wie hohes Datenvolumen oder Highspeed-Internet beinhalten. Gerade, wenn Du Dein Handy viel zum Surfen, Streamen oder Gamen nutzt, ist es sinnvoll, einen Handyvertrag statt Prepaid zu wählen, der Deinen Ansprüchen entspricht. Zudem gibt es sie häufig mit aktuellen Top-Smartphones – oft zu jeder Vertragsverlängerung.
Gerade das kostet aber einiges. Verträge mit Smartphone haben eine höhere monatliche Grundgebühr, über die Du das Smartphone abbezahlst. Handyverträge ohne Handy sind günstiger als mit Handy, aber die monatliche Gebühr bleibt. Diese enthält dafür häufig Flatrates oder Freiminuten für Telefonie und SMS sowie ein Datenpaket fürs Surfen. Auch spezielle Auslandsoptionen sind oft bereits enthalten.
Handyverträge haben eine feste Laufzeit, die oft 24 Monate beträgt. Erst nach Ablauf der zwei Jahre kannst Du zu einem anderen Anbieter wechseln, hast aber weiterhin bestimmte Kündigungsfristen einzuhalten. Es gibt mittlerweile aber auch Tarife mit kürzerer Laufzeit, zum Beispiel monatlich kündbare Tarife. Die Kosten für Deinen Vertrag werden alle 30 Tage von Deinem Girokonto abgezogen. Es ist also nicht nötig, Dein Guthaben im Auge zu behalten. Hast Du die Grenze Deines Datenpakets erreicht, wird Deine Surfgeschwindigkeit in der Regel bis zum Monatsende gedrosselt oder Du buchst weiteres Datenvolumen dazu.
Es kommt immer darauf an, was Du Dir von Deinem Handytarif wünschst: Möchtest Du es möglichst günstig? Dann ist Prepaid die bessere Option. Oder legst Du Wert auf ein hohes Datenvolumen und ein topaktuelles Smartphone? Dann solltest Du besser einen Handyvertrag abschließen.
Ein Prepaid-Tarif eignet sich für Dich, wenn ...
... Du Deine Handykosten genau im Griff haben möchtest.
... Du Wert auf Flexibilität bei den monatlichen Kosten legst.
... Du Dein Smartphone nur wenig nutzt oder ein Zweithandy brauchst.
Ein Handyvertrag eignet sich für Dich, wenn …
... Du keine Mühe mit Deinem Tarif haben möchtest und es gut findest, wenn die monatlichen Kosten einmal im Monat bequem von Deinem Konto abgezogen werden.
... Du Dein Handy intensiv nutzt.
… Du Wert auf die aktuellste Technik wie schnelle Internetverbindungen und hohe Datenvolumina legst.
... wenn Du immer ein neues, aktuelles Smartphone haben möchtest.
Foto: ©unsplash/Brett Jordan