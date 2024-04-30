Die Technik im HMD Pulse Low-Budget-Smartphone

Auf dem Mobile World Congress 2024 wurde das HMD Pulse (Human Mobile Devices) Nokia Smartphone angekündigt. Seit Ende April 2024 läuft nun der Verkauf des HMD Pulse. Bekannt ist das Unternehmen HMD bisher als Nokia. Jetzt schlägt der Konzern neue Wege ein und bringt erstmals Smartphones auf den Markt, die nicht die Markenbezeichnung Nokia tragen. Das HMD Pulse, HMD Pulse Plus und HMD Pulse Pro sind Einsteiger-Smartphones im unteren Preisbereich. Wie gut ist die Technik im HMD Pulse und welche Besonderheiten erwarten Dich bei diesen Low-Budget-Smartphones?

Herzstück des Nokia Pulse ist der Unisoc T606 Prozessor aus chinesischer Produktion. Er wird bereits seit dem Jahr 2019 in Smartphones aus dem Low-Budget-Segment verwendet und ist ein Octa-Core-Modell mit 1,6 GHz. Hinzu kommt ein Arbeitsspeicher von 4 GB. Das HMD Pulse hat außerdem einen Gerätespeicher von 64 GB, den Du jedoch mit einer Speicherkarte um bis zu 256 GB erweitern kannst. Als Betriebssystem ist ab Werk Android 14 installiert. HMD gibt an, dass zwei Jahre lang System-Updates angeboten werden und Sicherheits-Updates drei Jahre lang erfolgen. Für ein Low-Budget-Smartphone ist das ein überzeugender Service. Power für das Smartphone liefert ein 5.000 mAH Akku, der mit maximal zehn Watt geladen werden kann. GPS, LTE und NFC sind auf dem Gerät verfügbar, auf 5G verzichtet der Hersteller HMD bei seinem Einsteiger-Smartphone jedoch.

Display und Auflösung beim Nokia Pulse

Mit einer Größe von 6,65 Zoll (ca. 17 cm) fällt das Display des HMD Pulse durchschnittlich aus. Allerdings ist bei einer Auflösung von 1.612 × 720 Pixeln keine brillante Darstellung komplexer grafischer Inhalte zu erwarten. Die Bildwiederholrate ist statisch und beträgt 90 Hz. Hinzu kommen 600 Nits Maximalhelligkeit. Für Gamer ist das HMD Pulse (Human Mobile Devices) Nokia folglich uninteressant. Einfache Anwendungen meistert das Display hingegen zufriedenstellend.

Die Kamera-Ausstattung des HMD Pulse

Im Einsteigerbereich ist auch die Kameratechnik des neuen HMD Pulse angesiedelt. Es ist mit einer Selfiekamera ausgestattet, die mit 8 MP auflöst. Die Auslösung der Hauptkamera beträgt 12 MP und eine zweite rückseitige Kamera löst lediglich mit 2 MP auf. Klassische Schnappschüsse aus dem Alltag sind mit dieser Technik problemlos möglich. Bei schwierigen Lichtverhältnissen dürfte die Kameratechnik jedoch schnell an ihre Grenzen kommen.

Eine Besonderheit: Das HMD Pulse kannst Du selbst reparieren

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass Du das HMD Pulse selbst reparieren kannst. Hierzu lässt sich die rückseitige Abdeckung mit der SIM-Nadel und einem Plektrum aus Kunststoff abnehmen. Austauschbar sind das Display, der Akku und Ladeanschluss sein. Die passenden Ersatzteile werden durch eine Zusammenarbeit mit iFixit vertrieben. Bisher bieten diese Möglichkeit nur die Fairphone-Smartphones wie das aktuelle Fairphone 5. Aufgrund des deutlich niedrigeren Preises könnte das HMD Pulse hier eine Nische füllen, für die es bisher kein Angebot gab.