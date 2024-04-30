Auf dem Mobile World Congress 2024 wurde das HMD Pulse (Human Mobile Devices) Nokia Smartphone angekündigt. Seit Ende April 2024 läuft nun der Verkauf des HMD Pulse. Bekannt ist das Unternehmen HMD bisher als Nokia. Jetzt schlägt der Konzern neue Wege ein und bringt erstmals Smartphones auf den Markt, die nicht die Markenbezeichnung Nokia tragen. Das HMD Pulse, HMD Pulse Plus und HMD Pulse Pro sind Einsteiger-Smartphones im unteren Preisbereich. Wie gut ist die Technik im HMD Pulse und welche Besonderheiten erwarten Dich bei diesen Low-Budget-Smartphones?
Herzstück des Nokia Pulse ist der Unisoc T606 Prozessor aus chinesischer Produktion. Er wird bereits seit dem Jahr 2019 in Smartphones aus dem Low-Budget-Segment verwendet und ist ein Octa-Core-Modell mit 1,6 GHz. Hinzu kommt ein Arbeitsspeicher von 4 GB. Das HMD Pulse hat außerdem einen Gerätespeicher von 64 GB, den Du jedoch mit einer Speicherkarte um bis zu 256 GB erweitern kannst. Als Betriebssystem ist ab Werk Android 14 installiert. HMD gibt an, dass zwei Jahre lang System-Updates angeboten werden und Sicherheits-Updates drei Jahre lang erfolgen. Für ein Low-Budget-Smartphone ist das ein überzeugender Service. Power für das Smartphone liefert ein 5.000 mAH Akku, der mit maximal zehn Watt geladen werden kann. GPS, LTE und NFC sind auf dem Gerät verfügbar, auf 5G verzichtet der Hersteller HMD bei seinem Einsteiger-Smartphone jedoch.
Display und Auflösung beim Nokia Pulse
Mit einer Größe von 6,65 Zoll (ca. 17 cm) fällt das Display des HMD Pulse durchschnittlich aus. Allerdings ist bei einer Auflösung von 1.612 × 720 Pixeln keine brillante Darstellung komplexer grafischer Inhalte zu erwarten. Die Bildwiederholrate ist statisch und beträgt 90 Hz. Hinzu kommen 600 Nits Maximalhelligkeit. Für Gamer ist das HMD Pulse (Human Mobile Devices) Nokia folglich uninteressant. Einfache Anwendungen meistert das Display hingegen zufriedenstellend.
Die Kamera-Ausstattung des HMD Pulse
Im Einsteigerbereich ist auch die Kameratechnik des neuen HMD Pulse angesiedelt. Es ist mit einer Selfiekamera ausgestattet, die mit 8 MP auflöst. Die Auslösung der Hauptkamera beträgt 12 MP und eine zweite rückseitige Kamera löst lediglich mit 2 MP auf. Klassische Schnappschüsse aus dem Alltag sind mit dieser Technik problemlos möglich. Bei schwierigen Lichtverhältnissen dürfte die Kameratechnik jedoch schnell an ihre Grenzen kommen.
Eine Besonderheit: Das HMD Pulse kannst Du selbst reparieren
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass Du das HMD Pulse selbst reparieren kannst. Hierzu lässt sich die rückseitige Abdeckung mit der SIM-Nadel und einem Plektrum aus Kunststoff abnehmen. Austauschbar sind das Display, der Akku und Ladeanschluss sein. Die passenden Ersatzteile werden durch eine Zusammenarbeit mit iFixit vertrieben. Bisher bieten diese Möglichkeit nur die Fairphone-Smartphones wie das aktuelle Fairphone 5. Aufgrund des deutlich niedrigeren Preises könnte das HMD Pulse hier eine Nische füllen, für die es bisher kein Angebot gab.
Auch interessant: das neue HMD Pulse Plus und HMD Pulse Pro
Neben dem bereits ausführlich vorgestellten HMD Pulse erscheinen mit wenig Verzögerung noch zwei weitere Smartphones der Einsteigerklasse von HMD. Das Modell HMD Pulse Plus unterscheidet sich nur in wenigen Punkten vom HMD Pulse. Es hat mit 128 GB einen größeren Speicher und die Hauptkamera löst statt mit 12 mit stattlichen 50 MP auf. Angeboten wird es mit einem UVP von 160 Euro, also 20 Euro teurer als das Nokia Pulse. Das etwas größere HMD Pulse Pro ist ebenfalls mit 128 GB Speicher ausgestattet, verfügt zusätzlich über sechs statt vier GB Arbeitsspeicher und sowohl die Hauptkamera als auch die Selfie-Kamera lösen mit 50 MP aus. Für das HMD Pulse Pro wird ein Einführungspreis von 180 Euro aufgerufen.
Fazit zum HMD Pulse (Human Mobile Devices) Nokia
Mit dem HMD Pulse, dem HMD Pulse Plus sowie dem HMD Pulse Pro kommen drei günstige Einsteiger-Smartphones auf den Markt. Sie bieten eine einfache technische Ausstattung, die für alltägliche Anwendungen zufriedenstellend ist. Ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Preis-Segment ist die Tatsache, dass sich alle drei Geräte relativ einfach selbst reparieren lassen. Sowohl Akku als auch Display können von Laien ausgetauscht werden, was die Nutzungsdauer der neuen HMD-Smartphones deutlich verlängern dürfte. Zu den Schwachstellen der Geräte gehören vor allem der einfache Prozessor, die Kameratechnik und die Tatsache, dass der 5G-Standard nicht unterstützt wird.
FAQ
Wie gut ist Nokia Pulse?
Angesichts des Preises sind die Spezifikationen angemessen. Wie bei einer niedrigen unverbindlichen Preisempfehlung von 140 Euro zu erwarten ist, kommt das Nokia Pulse mit einer sehr einfachen technischen Ausstattung auf den Markt. Der Prozessor ist ein Unisoc T606 mit 1,6 GHz und der Arbeitsspeicher beträgt 4 GB. Auch das 6,65 Zoll (ca. 17 cm) große Display ist mit 1612 × 720 Pixeln Auflösung ist eher einfach gehalten.
Welche Strategie verfolgt HMD mit den neuen Smartphone-Modellen ohne den Markennamen Nokia?
HMD setzt bei den neuen HMD Pulse Modellen auf sehr günstige Einsteiger-Smartphones mit einfacher technischer Ausstattung. Ein besonderes Merkmal ist, dass sich die Smartphones selbst reparieren lassen, womit sie in Konkurrenz zum Fairphone treten.
Welche neuen Smartphone-Modelle plant HMD einzuführen?
Zunächst erscheinen das HMD Pulse, HMD Pulse Plus und HMD Pulse Pro jeweils mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von unter 200 Euro. Angekündigt wurden jedoch bereits drei weitere Modelle, nämlich das HMD Legend, HMD Legend Plus sowie HMD Legend Pro.
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Modelle der HMD Pulse-Serie?
Im Vergleich zum HMD Pulse ist das HMD Pulse Plus mit einem größeren Speicher und einer besseren Hauptkamera ausgestattet. Das Pulse Pro von HMD verfügt zusätzlich dazu über 6 GB Arbeitsspeicher und hat eine Selfie-Kamera mit 50 MP Auflösung an Bord. Preislich liegen die Modelle laut UVP jeweils nur 20 Euro auseinander.
