Eigene Handynummer herausfinden auf dem Smartphone

Ob bei der Angabe in einem wichtigen Vertrag oder auch einfach für die Weitergabe an einen Freund oder einen Kollegen - die eigene Telefonnummer spielt in vielen Fällen eine wichtige Rolle. Wenn Du sie Dir einfach nicht merken kannst oder sie gerade auch nicht griffbereit hast, helfen Dir die folgenden Tipps und Tricks, selbst unterwegs ohne Probleme Deine eigene Handynummer herauszufinden.

Eine Möglichkeit, schnell an Deine eigene Handynummer zu gelangen, findet sich direkt auf dem Smartphone. Denn hier gibt es über die Einstellungen entsprechende Bereiche, in denen Du Dir Deine eigene Nummer anzeigen lassen kannst. Die hierfür notwendigen Schritte unterscheiden sich allerdings, abhängig von Deinem genutzten Endgerät. freenet zeigt Dir im Folgenden übersichtlich die Handgriffe für Smartphones mit iOS oder Android als Betriebssystem.

Eigene Handynummer herausfinden auf einem Android-Smartphone:

Rufe zunächst die Einstellungen auf Deinem Gerät auf

Navigiere dann in den Bereich "Über das Telefon"

Klicke dann auf den Punkt "Status"

Wichtig ist hier der Punkt "Status der SIM-Karte"

Hier kannst Du dann Deine Telefonnummer unter dem Punkt "Meine Telefonnummer" finden

Eigene Handynummer herausfinden auf einem iOS-Smartphone:

Auch auf dem iPhone musst Du zunächst die Einstellungen aufrufen

Schaue dann im Punkt "Telefon" nach

Hier zeigt Dir Dein Smartphone direkt Deine aktuelle Telefonnummer der eingelegten SIM-Karte

Du suchst noch ein passendes Smartphone und bist Dir nicht sicher, ob es ein Gerät mit Android oder lieber mit iOS sein soll? freenet hat für Dich alle Unterschiede, Vorteile und Möglichkeiten von Android und iOS gegenübergestellt.

Besonders praktisch: USSD-Code eingeben

Eine weitere Möglichkeit ist, die eigene Handynummer über die Tastatur herauszufinden. Mit Hilfe eines entsprechenden Codes wird Dir Deine Rufnummer innerhalb weniger Sekunden angezeigt. Dieser Weg empfiehlt sich etwa für ältere Geräte und Smartphones, bei denen sich aufgrund unterschiedlicher Software-Versionen die genannten Schritte nicht durchführen lassen. Im Übrigen funktioniert der Abruf der eigenen Telefonnummer auch auf Handys ohne Android- oder iOS-Betriebssystem.

Für die einfache und schnelle Abfrage der Nummer benötigst Du nur die Tastatur Deines Handys und den passenden Code. Die anschließende Übermittlung bzw. die Formulierung der Antwort auf Deinen Befehl erfolgt dann über das Mobilfunknetz und ist somit unabhängig von Deinem genutzten Endgerät.

Abfrage der eigenen Handynummer via USSD-Code:

Starte die Abfrage, indem Du das Nummern- bzw. Tastenfeld des Geräts aufrufst

Gib nun den jeweiligen Code für Deinen Netzbetreiber ein: Bist Du mit Deinem Smartphone im Netz der Telekom unterwegs, lautet der USSD-Code *135#, im Vodafone-Netz musst Du *#62# eingeben

Nachdem Du nach der erfolgreichen Eingabe die Anruftaste betätigt hast, erscheint nach einer kurzen Wartezeit eine Nachricht mit Deiner Telefonnummer auf dem Display

Für die Abfrage Deiner Telefonnummer musst Du zunächst herausfinden, welches Netz Du nutzt. Dies wird Dir entweder oben in der Statusleiste Deines Endgeräts oder in den Einstellungen angezeigt. Anschließend kannst Du den richtigen Code für die Abfrage nutzen.

Übrigens: Auch Senioren greifen immer häufiger auf die moderne Technik zurück und nutzen Smartphones, um mit Freunden oder der Familie zu kommunizieren. freenet hat sich mit der Frage beschäftigt, ob iPhones gut für Senioren geeignet sind.