Wer iCloud-Funktionen oder den App Store nutzen möchte, braucht eine Apple-ID. Bei der Einrichtung eines Accounts fragt Apple nach einer Zahlungsmethode, über die künftige Käufe automatisch abgerechnet werden. Das ist zwar sehr praktisch – bei einigen Nutzern führt das allerdings zu Bedenken.

Ob Du skeptisch wegen der Sicherheit Deiner Daten bist, keine Kreditkarte hast oder einfach nicht willst, dass Deine Kinder im App Store auf Einkaufstour gehen – es gibt eine Lösung. freenet verrät Dir, wie Du ganz einfach und sicher eine Apple-ID ohne Kreditkarte erstellst.

Apple-ID ganz ohne Zahlungsmethode und E-Mail

Für die Registrierung bei Apple musst Du, wie bei den meisten Benutzerkonten, zunächst einen Benutzernamen und ein Kennwort festlegen, einige Angaben zu Deinen persönlichen Informationen tätigen und einige Sicherheitsfragen beantworten.

Kleiner Tipp am Rande: Genauso wie Du eine Apple-ID ohne Kreditkarte einrichten kannst, hast Du auch die Möglichkeit, Deine E-Mail-Adresse nicht preiszugeben. Wähle einfach die Option „Gratis E-Mail von iCloud“ bei der Anmeldung, und Du bekommst eine brandneue E-Mail-Adresse, die speziell für Deine Apple-ID erstellt wird.

Apple-ID ohne Kreditkarte erstellen: So funktioniert’s beim iPhone, iPad und iPod Touch

Wenn Du eine Apple-ID anlegen willst, ohne eine Kreditkarte anzugeben, musst Du einfach nur die folgenden Schritte befolgen:

Öffne den App-Store, iTunes oder iBooks und wähle eine kostenfreie App zum Download aus, indem Du auf „Laden“ tippst. Sobald Du nach Deiner Apple-ID gefragt wirst, klickst Du auf „Neue Apple-ID erstellen“. Solltest Du die Option nicht sehen, bist Du möglicherweise bereits mit einer anderen Apple-ID angemeldet. Als nächstes gibst Du eine E-Mail-Adresse und ein Passwort in die davor vorgesehenen Felder ein. Die E-Mail-Adresse ist ab jetzt Deine Apple-ID. Akzeptiere die AGBs und klicke auf „Weiter“. Im nächsten Schritt musst Du noch Deinen vollen Namen und Dein Geburtsdatum eingeben. Beantworte einige Sicherheitsfragen, um Dein Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei der Abfrage Deiner Zahlungsinformationen wähle „Keine“, um die Apple-ID ohne eine Zahlungsmethode einzurichten. Falls diese Option nicht verfügbar ist, überprüfe, ob offene Zahlungen oder Abonnements mit einer anderen Apple-ID bestehen. Hat alles geklappt, solltest Du eine E-Mail von Apple erhalten haben. Sobald Du diese bestätigt hast, ist Deine Apple-ID einsatzbereit.

Apple-ID anlegen ohne Kreditkarte auf dem Mac

Du möchtest eine Apple-ID auf Deinem Mac bzw. über einen Browser erstellen und hast keine Kreditkarte? Auch das ist kein Problem. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung wird Dir mit Sicherheit helfen:

Gehe zunächst auf die Website appleid.apple.com und klicke auf „Deine Apple-ID erstellen“. Trage anschließend Deine persönlichen Daten in das bereitgestellte Online-Formular ein. Wähle ein Passwort und beantworte die vorgegebenen Sicherheitsfragen. Nun musst Du nur noch den Sicherheitscode eingeben und Deine E-Mail-Adresse bestätigen.

Alternativ kannst Du iTunes öffnen und im Menü ein kostenloses Produkt auswählen. Sobald Du auf „Laden“ klickst, fragt das System nach Deiner Apple-ID: Klicke hier auf „Apple-ID erstellen“ und gib die notwendigen Daten an. Steht die Option „Apple ID erstellen“ nicht zur Verfügung, bist Du vermutlich mit einer anderen ID oder auf einer anderen Plattform eingeloggt.

Wenn Du nach der gewünschten Zahlungsmethode gefragt wirst, klickst Du einfach auf „Keine“, um die Apple-ID ohne Kreditkarte einzurichten. Im Anschluss erhältst Du eine E-Mail, die Du vor der Nutzung Deiner Apple-ID bestätigen musst.