Apple-ID ohne Kreditkarte: So geht’s
Du willst die Vorzüge des Apple-Stores nutzen, aber die Apple-ID lieber ohne Kreditkarte erstellen? So funktioniert’s.
Du willst die Vorzüge des Apple-Stores nutzen, aber die Apple-ID lieber ohne Kreditkarte erstellen? So funktioniert’s.
Wer iCloud-Funktionen oder den App Store nutzen möchte, braucht eine Apple-ID. Bei der Einrichtung eines Accounts fragt Apple nach einer Zahlungsmethode, über die künftige Käufe automatisch abgerechnet werden. Das ist zwar sehr praktisch – bei einigen Nutzern führt das allerdings zu Bedenken.
Ob Du skeptisch wegen der Sicherheit Deiner Daten bist, keine Kreditkarte hast oder einfach nicht willst, dass Deine Kinder im App Store auf Einkaufstour gehen – es gibt eine Lösung. freenet verrät Dir, wie Du ganz einfach und sicher eine Apple-ID ohne Kreditkarte erstellst.
Für die Registrierung bei Apple musst Du, wie bei den meisten Benutzerkonten, zunächst einen Benutzernamen und ein Kennwort festlegen, einige Angaben zu Deinen persönlichen Informationen tätigen und einige Sicherheitsfragen beantworten.
Kleiner Tipp am Rande: Genauso wie Du eine Apple-ID ohne Kreditkarte einrichten kannst, hast Du auch die Möglichkeit, Deine E-Mail-Adresse nicht preiszugeben. Wähle einfach die Option „Gratis E-Mail von iCloud“ bei der Anmeldung, und Du bekommst eine brandneue E-Mail-Adresse, die speziell für Deine Apple-ID erstellt wird.
Wenn Du eine Apple-ID anlegen willst, ohne eine Kreditkarte anzugeben, musst Du einfach nur die folgenden Schritte befolgen:
Öffne den App-Store, iTunes oder iBooks und wähle eine kostenfreie App zum Download aus, indem Du auf „Laden“ tippst.
Sobald Du nach Deiner Apple-ID gefragt wirst, klickst Du auf „Neue Apple-ID erstellen“. Solltest Du die Option nicht sehen, bist Du möglicherweise bereits mit einer anderen Apple-ID angemeldet.
Als nächstes gibst Du eine E-Mail-Adresse und ein Passwort in die davor vorgesehenen Felder ein. Die E-Mail-Adresse ist ab jetzt Deine Apple-ID. Akzeptiere die AGBs und klicke auf „Weiter“.
Im nächsten Schritt musst Du noch Deinen vollen Namen und Dein Geburtsdatum eingeben.
Beantworte einige Sicherheitsfragen, um Dein Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Bei der Abfrage Deiner Zahlungsinformationen wähle „Keine“, um die Apple-ID ohne eine Zahlungsmethode einzurichten. Falls diese Option nicht verfügbar ist, überprüfe, ob offene Zahlungen oder Abonnements mit einer anderen Apple-ID bestehen.
Hat alles geklappt, solltest Du eine E-Mail von Apple erhalten haben. Sobald Du diese bestätigt hast, ist Deine Apple-ID einsatzbereit.
Du möchtest eine Apple-ID auf Deinem Mac bzw. über einen Browser erstellen und hast keine Kreditkarte? Auch das ist kein Problem. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung wird Dir mit Sicherheit helfen:
Gehe zunächst auf die Website appleid.apple.com und klicke auf „Deine Apple-ID erstellen“.
Trage anschließend Deine persönlichen Daten in das bereitgestellte Online-Formular ein.
Wähle ein Passwort und beantworte die vorgegebenen Sicherheitsfragen.
Nun musst Du nur noch den Sicherheitscode eingeben und Deine E-Mail-Adresse bestätigen.
Alternativ kannst Du iTunes öffnen und im Menü ein kostenloses Produkt auswählen. Sobald Du auf „Laden“ klickst, fragt das System nach Deiner Apple-ID: Klicke hier auf „Apple-ID erstellen“ und gib die notwendigen Daten an. Steht die Option „Apple ID erstellen“ nicht zur Verfügung, bist Du vermutlich mit einer anderen ID oder auf einer anderen Plattform eingeloggt.
Wenn Du nach der gewünschten Zahlungsmethode gefragt wirst, klickst Du einfach auf „Keine“, um die Apple-ID ohne Kreditkarte einzurichten. Im Anschluss erhältst Du eine E-Mail, die Du vor der Nutzung Deiner Apple-ID bestätigen musst.
Eine Apple-ID ohne Zahlungsmethode anzulegen, ist also recht einfach. Falls Du später doch nicht widerstehen kannst, beispielsweise ein kostenpflichtiges Spiel zu kaufen, kannst Du jederzeit eine Zahlungsmethode zu Deinem Account hinzufügen.
In Deutschland kannst Du übrigens nicht nur eine Kredit- oder Debitkarte als Zahlungsmittel hinterlegen. Stattdessen ist es auch möglich, per Apple Pay oder PayPal zu bezahlen oder die Kosten über Deine Handyrechnung abrechnen zu lassen. Letztere Option ist allerdings nicht bei allen Mobilfunkanbietern gegeben.
Falls Du eine bereits gespeicherte Kreditkarte entfernen möchtest, geht das in der Regel problemlos. Nur, wenn Du aktive Abonnements bei Apple Music oder anderen Apps hast, offene Zahlungen ausstehen oder es eine Familienfreigabe gibt, ist das Entfernen der Zahlungsmethode nicht möglich.
Wenn vor allem der Faktor Sicherheit der Grund ist, warum Du die Apple-ID ohne Kreditkarte erstellen möchtest, ist eventuell eine Prepaid-Kreditkarte eine gute Alternative für Dich.
Kleiner Hinweis: Sofern Du eine Apple-ID hast, kannst Du Deine persönlichen Daten von Deinem aktuellen Apple-Handy ganz einfach auf ein neues iPhone übertragen.
Möchtest Du den App-Store nutzen, brauchst Du in jedem Fall eine Apple-ID. Wenn Du Sicherheitsbedenken hast, geht das auch ohne die Angabe einer Zahlungsmethode.
Die Vorgehensweise ist bei Mac, iPhone, iPad und iPod ähnlich und funktioniert in der Regel problemlos, indem Du bei der Zahlungsmethode auf „Keine“ klickst.
Probleme entstehen häufig dadurch, dass Nutzer noch über eine andere ID oder Plattform angemeldet sind, oder durch offene Zahlungen und Abonnements.
Wenn Du Dich später doch für die Verknüpfung mit einer Zahlungsmethode entscheidest oder eine bestehende löschen möchtest, kannst Du das in Deinem Account jederzeit tun.
Ja, Du kannst problemlos eine Apple-ID erstellen, ohne Kreditkarteninformationen anzugeben. Diese Möglichkeit steht Dir sowohl auf einem iPhone, iPad, iPod Touch als auch auf einem Mac oder über einen Webbrowser zur Verfügung. Während des Anmeldeprozesses wählst Du einfach die Option „Keine“ als Zahlungsmethode. Diese Option ist besonders praktisch für diejenigen, die ihre finanziellen Daten nicht preisgeben möchten oder keine Kreditkarte haben.
Ja, Du kannst jederzeit eine Zahlungsmethode zu Deiner Apple-ID hinzufügen oder eine bereits hinterlegte entfernen. Für Nutzer in Deutschland stehen hierfür verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter Kredit- oder Debitkarten, Apple Pay, PayPal und sogar die Abrechnung über die Handyrechnung. Beachte jedoch, dass Du eine hinterlegte Zahlungsmethode nicht entfernen kannst, wenn Du aktive Abonnements laufen hast, offene Zahlungen ausstehenoder eine Familienfreigabe eingerichtet ist.
Foto: ©Unsplash/JamesYarema