Bluetooth als praktischer und kabelloser Standard

Bluetooth ist grundsätzlich ein Industriestandard für die kabellose Datenübertragung zwischen Geräten. Hierbei erfolgt die Übertragung über kurze Distanzen. Die Technik kam bereits in den 1990er-Jahren auf den Markt. Der Name leitet sich im Übrigen vom dänischen König Harald “Blauzahn” Gormsson ab, der für seine gute Kommunikationsfähigkeit bekannt war. Das Logo zeigt ein Monogramm der hierzu passenden altnordischen Runen. Die grundlegenden Features von Bluetooth wurden vor allem für Ericsson entwickelt, andere Teile stammen von Nokia und Intel. Du nutzt Bluetooth wahrscheinlich vor allem für die Verbindung zu Kopfhörern und Lautsprechern oder für die Verwendung externer Zubehörteile.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Technik immer wieder weiter, der aktuelle Standard trägt die Kennung Bluetooth 5.4. Im Rahmen der Verbesserung konzentrierten sich die Entwickler auf die wesentlichen Aspekte der Technik, unter anderem die Reichweite, die Übertragungsqualität oder auch die allgemeine Stabilität.

Bluetooth-Geräte verbinden - so funktioniert das Pairing

Kopfhörer, Lautsprecher und weiteres Zubehör kannst Du in der Regel mit wenigen Handgriffen mit Deinem aktuellen Smartphone koppeln. Hierfür navigierst Du zunächst in die Einstellungen Deines Geräts, die Du in der App-Übersicht aufrufen kannst. Hier gibt es einen einzelnen Menüpunkt, der unmissverständlich als "Bluetooth" bezeichnet ist.

In den Einstellungen Deines Smartphones kannst Du dann die gewünschten Geräte mit Deinem Smartphone verbinden. Hier werden Dir alle verfügbaren Geräte und Verbindungen in der Nähe angezeigt. Mit der Funktion "Koppeln" stellst Du eine dauerhafte Verbindung her, etwa zu Deinen Kopfhörern. Besonders praktisch: Diese Schritte musst Du nur einmalig durchführen. Anschließend werden die Verbindungen zwischen den gekoppelten Geräten immer automatisch hergestellt, wenn sich diese in der Nähe befinden.

Übrigens: Auch das Trennen einer bestehenden Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät ist schnell erledigt. Tippe hierfür in den Einstellungen auf die jeweilige Variante und entferne diese mit der entsprechenden Option in den weitergehenden Details.