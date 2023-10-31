Mehrere Bluetooth-Geräte verbinden bei Android - so geht’s
Viele Android-Geräte lassen sich mit nicht nur einem, sondern gleich mehreren Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden. freenet zeigt Dir, wie’s geht!
Bluetooth ist grundsätzlich ein Industriestandard für die kabellose Datenübertragung zwischen Geräten. Hierbei erfolgt die Übertragung über kurze Distanzen. Die Technik kam bereits in den 1990er-Jahren auf den Markt. Der Name leitet sich im Übrigen vom dänischen König Harald “Blauzahn” Gormsson ab, der für seine gute Kommunikationsfähigkeit bekannt war. Das Logo zeigt ein Monogramm der hierzu passenden altnordischen Runen. Die grundlegenden Features von Bluetooth wurden vor allem für Ericsson entwickelt, andere Teile stammen von Nokia und Intel. Du nutzt Bluetooth wahrscheinlich vor allem für die Verbindung zu Kopfhörern und Lautsprechern oder für die Verwendung externer Zubehörteile.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Technik immer wieder weiter, der aktuelle Standard trägt die Kennung Bluetooth 5.4. Im Rahmen der Verbesserung konzentrierten sich die Entwickler auf die wesentlichen Aspekte der Technik, unter anderem die Reichweite, die Übertragungsqualität oder auch die allgemeine Stabilität.
Kopfhörer, Lautsprecher und weiteres Zubehör kannst Du in der Regel mit wenigen Handgriffen mit Deinem aktuellen Smartphone koppeln. Hierfür navigierst Du zunächst in die Einstellungen Deines Geräts, die Du in der App-Übersicht aufrufen kannst. Hier gibt es einen einzelnen Menüpunkt, der unmissverständlich als "Bluetooth" bezeichnet ist.
In den Einstellungen Deines Smartphones kannst Du dann die gewünschten Geräte mit Deinem Smartphone verbinden. Hier werden Dir alle verfügbaren Geräte und Verbindungen in der Nähe angezeigt. Mit der Funktion "Koppeln" stellst Du eine dauerhafte Verbindung her, etwa zu Deinen Kopfhörern. Besonders praktisch: Diese Schritte musst Du nur einmalig durchführen. Anschließend werden die Verbindungen zwischen den gekoppelten Geräten immer automatisch hergestellt, wenn sich diese in der Nähe befinden.
Übrigens: Auch das Trennen einer bestehenden Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät ist schnell erledigt. Tippe hierfür in den Einstellungen auf die jeweilige Variante und entferne diese mit der entsprechenden Option in den weitergehenden Details.
Dass sich grundsätzlich mehrere Bluetooth-Geräte mit einem Android-Gerät verbinden lassen, ist klar. In der Vergangenheit war die Regel: Immer nur eine Verbindung ist aktiv, mehrere Bluetooth-Geräte lassen sich gleichzeitig zumindest auf den ersten Blick nicht verwenden.
Dank moderner Technik lassen sich mittlerweile aber auch mehrere Bluetooth-Geräte mit einem Android-Handy koppeln. Dazu gibt es etwa diese zwei Optionen:
Wer mehrere Bluetooth-Geräte bei Android verbinden will, sollte auf High-End-Smartphones von Samsung setzen, die Bluetooth 5.0 vorweisen. Diese verfügen nämlich über eine zentrale Neuerung, die unter der Option "Dual Audio" zu finden ist. Dank dieser Technologie kannst Du den gleichen Ton auf unterschiedlichen Bluetooth-Geräten genießen, was Dir zum Beispiel beim Musikhören mit Freunden zugutekommt.
Um mehrere Bluetooth-Geräte zu verbinden, musst Du das Dual-Audio-Feature wie folgt aktivieren:
Stelle sicher, das Bluetooth aktiviert ist und beide Bluetooth-Geräte mit dem Handy gekoppelt sind.
Starte die Medienwiedergabe.
Wische einmal nach unten, um die Statusleiste aufzurufen, und klicke auf “Medienausgabe”.
Setze bei den ausgewählten Bluetooth-Geräten ein Häkchen, um sie zu aktivieren. Du kannst die Lautstärke separat anpassen.
Zu den Samsung-Geräten, die Dual Audio unterstützen, gehören die Galaxy S-Serie, inklusive dem Samsung Galaxy S23, die Flip- und Fold-Serien, inklusive dem Flip5 und dem Fold5, sowie das günstigere Smartphone Samsung Galaxy A54.
Falls Du kein Handy mit Dual-Audio-Funktion besitzt, kannst Du einen sogenannten Bluetooth-Splitter verwenden, um mehrere Bluetooth-Kopfhörer anschlißen zu können. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das ein- und ausgehende Signale bündelt. Du kannst es also zwischen Dein Handy und Deine Bluetooth-Geräte zwischenschalten. Es erfordert allerdings meist einen Klinkenanschluss, der heutzutage nicht mehr an allen Handys vorhanden ist.
Möchtest Du bei Android mehrerer Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden und nutzen, ist dies mit der Option "Dual Audio" möglich.
Vor allem Samsung-Handys können diese Funktion bereits vorweisen.
Verfügt dein Handy nicht über das Dual-Audio-Feature, kannst Du zu einem Bluetooth-Splitter greifen, um mehrere Bluetooth-Geräte mit Deinem Android-Handy zu verbinden.
Grundsätzlich lassen sich viele verschiedene Geräte per Bluetooth mit Deinem Android-Smartphone verbinden. In Zeiten, in denen immer mehr Technik und Geräte im Alltag genutzt wird, ist dies von großer Bedeutung. Hier kannst Du Kopfhörer, Lautsprecher oder sogar Autoradios mit wenigen Handgriffen mit Deinem Smartphone koppeln.
Moderne Smartphones bieten dank aktueller Bluetooth-Schnittstellen die Möglichkeit, Inhalte auf zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig abzuspielen. Allerdings unterstützen diese Funktion nicht alle Smartphones und Bluetooth-Geräte, hier solltest Du also vor einer Entscheidung genau vergleichen. Die Funktion "Dual Audio" spielt hierfür eine zentrale Rolle.
Foto: © Pixabay/StockSnap