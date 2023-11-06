Natürlich kannst Du Dir die beiden Top-Smartphones günstig bei freenet sichern. Im Shop findest Du sowohl das neue iPhone 15 als auch das beliebte Google Pixel 8.

Das iPhone 15 und das Google Pixel 8 haben in Bezug auf Größe kaum einen Unterschied. Das iPhone 15 hat ein 6,1-Zoll-Display , während das Google Pixel 8 mit 6,2 Zoll nur etwas größer ist. Allerdings hat das iPhone 15 in puncto Pixeldichte und Auflösung die Nase vorn. Mit einer Auflösung von 2556 x 1179 Pixeln und einer Pixeldichte von 460 ppi bietet es eine beeindruckende Bildqualität. Das Google Pixel 8 hingegen verfügt über eine geringere Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln und eine Pixeldichte von bis zu 428 ppi. Beide Geräte sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar, da sie eine maximale Helligkeit von bis zu 200 Nits haben. Das iPhone 15 ist zudem mit einem Gewicht von maximal 171 Gramm leichter und möglicherweise angenehmer zu handhaben.

Pixel 8 vs. iPhone 15 Vorteile in der Übersicht

beide Smartphones bieten ein knapp über sechs Zoll großes Display mit hoher Auflösung, allerdings hat hier das iPhone 15 knapp die Nase vorn

bei der Performance und der Ausstattung überzeugen beide Geräte auf ganzer Linie, mehr Akkulaufzeit verspricht jedoch das Pixel 8

Praktisch: Beide Geräte bieten eine besonders lange Versorgung mit Updates, langfristig stellen also beide Smartphones eine gute Wahl dar.

Pixel 8 vs. iPhone 15: Akkulaufzeit und Hardware

Sowohl das Pixel 8 als auch das iPhone 15 sind seit dem Herbst 2023 auf dem Markt. Im Google-Smartphone kommt der Google Tensor G3-Prozessor zusammen mit dem Titan M2-Sicherheitschip zum Einsatz. Zusätzlich stehen acht Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung, um für eine gute Performance bei allen alltäglichen Aufgaben zu sorgen.

Auch beim iPhone 15 lässt die verbaute Hardware nahezu keine Wünsche offen. Hier kommt der A16 Bionic Chip zum Einsatz. Die CPU bietet sechs Kerne und kann zudem auf eine Fünfkern-GPU zurückgreifen. Bis zu sechs Gigabyte Arbeitsspeicher bleiben zwar deutlich hinter dem Google Pixel 8 zurück, durch die Optimierung des Betriebssystems und einer effektiven Anpassung überzeugt die Performance dennoch auf ganzer Linie.

Lange Akkulaufzeiten sollen sowohl das iPhone 15 als auch das Google Pixel 8 durch die Kombination aus großen Akkus und effizienten Prozessoren ermöglichen. Beim iPhone 15 gibt der Hersteller bis zu 20 Stunden mögliche Videowiedergabe an, bevor die Batterie mit maximal 20 Watt Ladeleistung wieder gefüllt werden muss. Deutlich mehr kannst Du beim neuen Google Pixel 8 erwarten. Das Smartphone verspricht mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit. Nutzt Du den Extrem-Energiesparmodus, sind sogar bis zu 72 Stunden maximal möglich.

Tipp: Im freenet Ratgeber erfährst Du, welche Smartphones des Jahres 2023 einen besonders großen Akku bieten können.

Pixel 8 vs. iPhone 15: Software und Funktionen

Der größte Unterschied zwischen dem Pixel 8 von Google und dem iPhone 15 von Apple zeigt sich mit Blick auf die installierte Software. Das iPhone nutzt das Betriebssystem iOS in der aktuellen Version 17 und kann die gewöhnlichen Software-Features vorweisen. Hierzu gehören etwa der Browser "Safari" oder auch AirDrop für den einfachen Datenaustausch zwischen Apple-Geräten. Schon im Rahmen der Einrichtung ist ein Apple-Account für die Verwendung des Geräts notwendig.

Das Pixel 8 nutzt hingegen Android 14 als Betriebssystem, welches auch durch Google entwickelt wird. Durch den Verzicht auf eine zusätzliche Oberfläche und die Fokussierung auf die grundlegenden Features bieten die Pixel-Geräte traditionell eine gute Performance. Hier ist jedoch ein Google-Konto für die Nutzung aller Features notwendig. Gleichzeitig verspricht Google für einen Zeitraum von sieben Jahren regelmäßige Sicherheits- und Funktionsupdates. Dies ermöglicht eine langfristige Verwendung der Geräte. Somit stellen diese im Sinne der Nachhaltigkeit eine gute Lösung dar.

Gleichzeitig verspricht Google für einen Zeitraum von sieben Jahren regelmäßige Sicherheits- und Funktionsupdates. Dies ermöglicht eine langfristige Verwendung der Geräte. Somit stellen diese im Sinne der Nachhaltigkeit eine gute Lösung dar.

Welches Smartphone hat die bessere Kamera?

Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl Deines Smartphones ist die Qualität der Kamera. Sowohl das Google Pixel 8 als auch das iPhone 15 haben beeindruckende Kamerafunktionen, die es wert sind, näher betrachtet zu werden. Lass uns die Kameraeigenschaften und Besonderheiten beider Smartphones vergleichen, um herauszufinden, welches von ihnen in puncto Fotografie die Nase vorn hat:

Google Pixel 8: Dieses Smartphone verfügt über eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera mit Octa PD (Octa-Phasenvergleichsautofokus), was schnelle und präzise Fokussierung ermöglicht. Das Pixel 8 ist dafür bekannt, beeindruckende Fotos mit hoher Detailgenauigkeit und hervorragender Bildqualität aufzunehmen.

iPhone 15: Das iPhone 15 hingegen bietet eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Eine besondere Funktion des iPhone 15 ist die TrueDepth-Frontkamera, die nicht nur für Face-ID, sondern auch für hochwertige Selfies genutzt wird.

Beide Smartphones versprechen Dir beeindruckende Kameraerlebnisse, aber Deine Wahl hängt von deinen individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.

iPhone 15 und Google Pixel – alle Daten in der Tabelle