Samsung Kies ist eine Software zum Datenaustausch zwischen älteren Samsung-Galaxy-Smartphones bzw. Tablets und PCs.

Besitzer älterer Samsung-Smartphones kommen an „Samsung Kies“ kaum vorbei. Seit September 2012 bietet Samsung das Programm als hauseigene Multimedia-Suite an. Sie hilft dir dabei, Android-Updates auf älteren Samsung-Handys zu installieren, Daten zwischen Galaxy-Geräten und Windows- bzw. macOS-Rechnern zu übertragen und deine Multimedia-Bibliothek zu synchronisieren. Das kann die Software Samsung Kies ist eine Anwendung, mit der du Daten von deinem Handy auf deinen PC übertragen und Geräte synchronisieren kannst. Besitzer älterer Samsung-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S4 können sich über Samsung Kies wichtige Firmware-Updates herunterladen und stellen damit sicher, dass auch ein in die Jahre gekommenes Samsung-Modell funktionstüchtig bleibt. Die Kernfunktionen zusammengefasst: Synchronisierung von Kontakten, Terminen und Aufgaben mit Outlook, Google und Yahoo

Transfer von Musik, Videos und Bildern zwischen PC und Smartphone

Erstellen von Back-ups

Installieren von Android-Updates auf älteren Samsung-Smartphones

Abspielen von Audiodateien, Videos und Anzeigen von Fotos

Mit diesen Android-Versionen ist Kies kompatibel Samsung Kies ist längst nicht mit allen Samsung-Geräten und Android-Versionen kompatibel. Vielmehr handelt es sich dabei um ein spezielles Programm, das Nutzern älterer Samsung-Handys bei der Datenübertragung helfen soll. Die aktuelle Version ist Samsung Kies 3. Sie läuft auf allen Galaxy-Geräten ab Android 4.3 bzw. dem Samsung Galaxy S4. Besitzer von Smartphones mit älterem Android-Betriebssystem müssen für den Datentransfer auf den Vorgänger Kies 2.6 zurückgreifen. Ab Android 5.0 bzw. dem Samsung Galaxy S6 wird Kies 3 nicht mehr unterstützt. Wenn du ein moderneres Samsung-Handy wie etwa das aktuelle Flaggschiff Galaxy S20 oder ein Phone aus der Mittelklasse-Reihe Samsung Galaxy A besitzt, steht dir Samsung Smart Switch als neue Synchronisations-Software und direkter Nachfolger von Samsung Kies zur Verfügung.

Abb.: Logos von Samsung Kies und Smart Switch So funktioniert die Datenübertragung mit Samsung Kies Um Samsung Kies zu nutzen, lädst du die Anwendung einfach von der Samsung-Webseite herunter und installierst sie auf deinem PC. Sie funktioniert sowohl auf Windows-Rechnern als auch auf macOS-Geräten. Anschließend schließt du dein Samsung-Gerät per USB-Kabel an deinen Computer an. Sobald die Verbindung steht, sucht die Software automatisch im Netz nach Updates.

Danach kannst du über die Registerkarte „Synchronisierung“ deine Kontakte, Termine und Aufgaben aus Microsoft Outlook, Google oder Yahoo abgleichen. Um Musik-, Bild- und Videodateien vom Smartphone auf den PC – oder andersherum – zu übertragen, schiebst du die Daten per Drag-and-Drop in den gewünschten Ordner des Verzeichnisbaums am linken Rand der Oberfläche. Wenn du eine Datei von deinem PC auf dein Smartphone übertragen möchtest, prüft Samsung Kies automatisch, ob das Dateiformat mit Android kompatibel ist und wandelt es ggf. direkt um. Um ein Back-up von den Daten auf deinem Gerät zu machen, gehst du über den Reiter „Sichern/Wiederherstellen“. Dort findest du alle Funktionen, die dafür notwendig sind. Über Checkboxen kannst du sogar eingrenzen, welche Daten gesichert werden soll, beispielsweise Kontakte, Videos oder Bilder. Samsung Kies Air – die mobile Alternative Die Smartphone-App Samsung Kies Air ist die mobile Variante von Kies. Die App funktioniert drahtlos. Dafür musst du dein Smartphone lediglich über WLAN mit deinem Computer koppeln. Die Synchronisierung von Multimedia-Dateien und Kontakten erfolgt automatisch. Die Verbindung zwischen deinem Samsung-Smartphone und deinem Desktop-Rechner läuft über eine IP-Adresse, die du in der App einsehen kannst.

Um den Datentransfer mit Kies Air einzurichten, musst du diese IP im URL-Fenster des Browsers auf deinem Rechner eingeben. Anschließend bestätigst du den Zugriff in der App und Kies Air ist einsatzbereit. Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass das Smartphone und der PC im selben WLAN eingewählt sind. Im Gegensatz zur PC-Version kannst du über Samsung Kies Air keine Android- beziehungsweise Firmware-Updates auf deinem Samsung-Gerät installieren. Um dein Handy auf den neuesten Stand zu bringen, benötigst du die klassische Software und eine USB-Verbindung. Troubleshooting bei Kies Da die Anwendung schon etwas in die Jahre gekommen ist und nur noch eine untergeordnete Rolle im Produktportfolio von Samsung einnimmt, ist die Entwicklung zum Stillstand gekommen. Der Fokus richtet sich eher auf die neuere Smart Switch App. Daher kann sowohl der Download als auch die Einrichtung und Verwendung des Programms unter Umständen Probleme bereiten. Dennoch: Kies ist ein funktionales Tool, das in der Regel zuverlässig läuft. Fehler können natürlich trotzdem auftreten. Mitunter erkennt Kies das Smartphone nicht, obwohl dieses per USB-Kabel angeschlossen ist. Es gibt aber einige Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben. Zunächst solltest du schauen, ob Kies mit deinen Geräten kompatibel ist. Manchmal reicht es auch aus, das Verbindungskabel vom PC abzuziehen und das Handy erneut anzuschließen. Oder du probierst einen anderen USB-Anschluss am Rechner aus.

Beachte außerdem, dass neuere Samsung-Geräte Kies nicht mehr unterstützen. Für die aktuellen Modelle steht dir Smart Switch zur Verfügung. Wer dennoch auf Samsung Kies vertraut, muss gleichzeitig auch Zugriff auf einen PC mit einer älteren Windows-Version haben. Mit Windows 10 ist Kies nämlich nicht kompatibel. Und wenn dein Samsung Galaxy S4 nach jahrelanger Treue doch mal den Geist aufgibt oder du einfach Lust auf einen Neuanfang mit Smart Switch hast, findest du in unserem Shop Samsung-Smartphones zum Top-Preis. Das Wichtigste zusammengefasst Samsung Kies ist eine Windows- bzw. macOS-Software für den Datentransfer zwischen alten Samsung-Galaxy-Geräten und Rechnern.

Samsung-Geräte mit Android 5.0 oder neuer unterstützen Kies nicht mehr.

Für Nutzer neuerer Samsung-Smartphones stellt der südkoreanische Hersteller das ebenfalls hauseigene Smart Switch zur Verfügung.

Samsung Kies Air dient als Mobile App dem drahtlosen Datentransfer zwischen Galaxy-Geräten und Desktop-Rechnern. Foto: ©Shutterstock/issaro prakalung

