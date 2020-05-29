In klaren, wolkenfreien Nächten zeigen sie sich – die glitzernden Punkte am schwarzen Himmel: Sterne, Sternbilder und ferne Galaxien faszinieren uns Menschen schon immer. Doch wo genau war nochmal der Große Wagen? Und ist der Stern da hinten Venus, Merkur oder doch ein Flugzeug?

Wenn du dir diese und ähnliche Fragen auch schon gestellt hast, ist eine Sternbilder-App das Richtige für dich. Per GPS erkennt sie deine aktuelle Position und zeigt dir genau, was da so schön leuchtet. Neben Sternbildern bieten Astro-Apps häufig noch weitere spannende Funktionen, mit denen du beim nächsten Nachtspaziergang garantiert mit Expertenwissen glänzt.

Sternbilder per App erkennen: So funktioniert‘s

Damit deine Sternatlas-App die Sternbilder erkennt, musst du meistens nicht mehr tun, als dein Smartphone in Richtung des Himmels zu halten. Auf deinem Screen siehst du dann den Himmelsausschnitt, den deine Astro-App durch die Namen von Sternen, Sternbildern, Kometen, Satelliten oder Galaxien ergänzt. Das klappt nicht nur nachts, sondern per GPS auch am Tag.

Die Auswahl an Sternbilder-Apps ist inzwischen riesig. Die meisten sind kostenlos, dafür siehst du mehr oder weniger regelmäßige Werbeeinblendungen. Viele Anbieter bieten allerdings zusätzlich eine Premium-Version ohne Werbung und mit erweiterten Funktionen. Eine App-Idee mit Bildungswert, die wir richtig gut finden: Wir stellen dir exemplarisch fünf Astro-Apps vor.

Star Walk 2

Star Walk 2 ( iOS | Android) ist die ideale Sternbilder-App für Einsteiger. Neben einer übersichtlichen Sternbild-Karte bietet die App eine Suchfunktion sowie Informationen zu Mondphasen sowie Sonnenaufgang und -untergang. Die Basis-Version der Sternbilder-App ist kostenlos, in der Pro-Version bekommst du zusätzlich 3D-Visualisierungen und verschiedene Echtzeit-Daten.