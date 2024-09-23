WhatsApp ohne SIM-Karte nutzen: so gelingt es

Etwa zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen WhatsApp und machen die App damit zum beliebtesten Messenger und Marktführer. Du kannst per WhatsApp Textnachrichten, Sprachnachrichten, Videos und Fotos verschicken, Anrufe tätigen, Videocalls machen und Statusmeldungen posten. Wenn Du auf diese praktischen Funktionen nicht verzichten möchtest, derzeit aber keine aktive SIM-Karte besitzt, dann erfährst Du hier, wie Du WhatsApp ohne SIM verwendest. Das freenet-Team stellt Dir drei unterschiedliche Möglichkeiten vor, um auch ohne SIM-Karte WhatsApp zu nutzen. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob Du ein Smartphone wie das iPhone 16 mit iOS18 oder ein Android-Smartphone wie das Samsung Galaxy S24 oder das Google Pixel 9 Pro besitzt.

WhatsApp ohne SIM über den Festnetztrick verwenden

Beim Einrichten von WhatsApp muss eine Telefonnummer angegeben werden, über die Du einen Bestätigungscode erhältst. Mit deaktivierter SIM-Karte ist das über Deine Handynummer nicht möglich. Hier bietet sich ein kleiner Umweg an, nämlich über Deine Festnetznummer. Zunächst installierst Du die App des Messenger auf Deinem Smartphone und stellst hierzu eine WLAN-Verbindung her. Danach stimmst Du den Nutzungsbedingungen zu. Jetzt muss eine Telefonnummer für den Bestätigungscode angegeben werden. Hier gibst Du Deine Festnetznummer an.

Dabei ist es wichtig, die Ländervorwahl mit anzugeben und die führende Null Deiner Festnetznummer wegzulassen. Nachdem Du bei der Sicherheitsabfrage die eingegebene Festnetznummer bestätigt hast, wählst Du die Übermittlungsoption für den Bestätigungscode. Hier musst Du Dich für die Option „Anruf“ entscheiden. Nachdem Dir per Anruf der Code mitgeteilt wurde, kannst Du ihn auf dem Smartphone bei WhatsApp eingeben. Jetzt ist die Anmeldung abgeschlossen und Du kannst den Messenger direkt verwenden.

Schritt Beschreibung Schritt 1 App auf dem Smartphone installieren und WLAN-Verbindung herstellen Schritt 2 Telefonnummer angeben (Festnetznummer mit Ländervorwahl) Schritt 3 Übermittlungsoption "Anruf" wählen Schritt 4 Bestätigungscode per Anruf erhalten und eingeben

Gerät verknüpfen, um ohne SIM-Karte WhatsApp zu verwenden

Die Nutzung von WhatsApp ohne SIM ist auch über die Verknüpfung von Geräten möglich. Das setzt jedoch voraus, dass Du den Messenger auf einem Gerät bereits erfolgreich installiert hast. Eine Verknüpfung ist übrigens auch dann praktisch, wenn Du den Messenger auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden möchtest. WhatsApp erlaubt die Verknüpfung von bis zu vier zusätzlichen Geräten. Um eine solche Verknüpfung herzustellen, gehst Du folgendermaßen vor:

Schritt Beschreibung Schritt 1 Browser auf dem Gerät ohne SIM öffnen und WhatsApp Web aufrufen Schritt 2 Desktop-Ansicht aktivieren, um QR-Code anzuzeigen Schritt 3 WhatsApp auf dem Gerät mit aktiver SIM öffnen Schritt 4 In den Einstellungen den Punkt „verknüpfte Geräte“ wählen Schritt 5 QR-Code scannen und Verknüpfung abschließen

Damit ist die Verknüpfung abgeschlossen und Du kannst WhatsApp ohne SIM-Karte auf dem verknüpften Gerät verwenden. Auf die gleiche Weise ist es möglich, noch bis zu drei weitere Geräte mit Deinem Hauptgerät zu verknüpfen.

WhatsApp mit deaktivierter SIM-Karte weiterhin nutzen

Verwendest Du eine Prepaid-SIM-Karte und befindet sich darauf kein Guthaben mehr, wird diese vorübergehend deaktiviert. Die erneute Aktivierung der SIM-Karte erfolgt erst nach dem Aufladen von neuem Guthaben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Du WhatsApp in der Zwischenzeit nicht mehr nutzen kannst. Sofern das Gerät per WLAN mit dem Internet verbunden ist, kannst Du den Messenger auch weiterhin ohne Einschränkungen verwenden. Wichtig ist allerdings, dass Du die App nicht neu installierst oder den Messenger gleichzeitig per App auf einem anderen Gerät verwendest. Dann müsstest Du einen Bestätigungscode eingeben, welchen Du ohne aktive SIM-Karte nicht erhalten kannst.