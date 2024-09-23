WhatsApp ohne SIM-Karte nutzen: so gelingt es
Erfahre hier, wie Du auf einem Smartphone oder Tablet ohne aktive SIM-Karte ganz einfach WhatsApp ohne SIM verwenden kannst.
Etwa zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen WhatsApp und machen die App damit zum beliebtesten Messenger und Marktführer. Du kannst per WhatsApp Textnachrichten, Sprachnachrichten, Videos und Fotos verschicken, Anrufe tätigen, Videocalls machen und Statusmeldungen posten. Wenn Du auf diese praktischen Funktionen nicht verzichten möchtest, derzeit aber keine aktive SIM-Karte besitzt, dann erfährst Du hier, wie Du WhatsApp ohne SIM verwendest. Das freenet-Team stellt Dir drei unterschiedliche Möglichkeiten vor, um auch ohne SIM-Karte WhatsApp zu nutzen. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob Du ein Smartphone wie das iPhone 16 mit iOS18 oder ein Android-Smartphone wie das Samsung Galaxy S24 oder das Google Pixel 9 Pro besitzt.
Beim Einrichten von WhatsApp muss eine Telefonnummer angegeben werden, über die Du einen Bestätigungscode erhältst. Mit deaktivierter SIM-Karte ist das über Deine Handynummer nicht möglich. Hier bietet sich ein kleiner Umweg an, nämlich über Deine Festnetznummer. Zunächst installierst Du die App des Messenger auf Deinem Smartphone und stellst hierzu eine WLAN-Verbindung her. Danach stimmst Du den Nutzungsbedingungen zu. Jetzt muss eine Telefonnummer für den Bestätigungscode angegeben werden. Hier gibst Du Deine Festnetznummer an.
Dabei ist es wichtig, die Ländervorwahl mit anzugeben und die führende Null Deiner Festnetznummer wegzulassen. Nachdem Du bei der Sicherheitsabfrage die eingegebene Festnetznummer bestätigt hast, wählst Du die Übermittlungsoption für den Bestätigungscode. Hier musst Du Dich für die Option „Anruf“ entscheiden. Nachdem Dir per Anruf der Code mitgeteilt wurde, kannst Du ihn auf dem Smartphone bei WhatsApp eingeben. Jetzt ist die Anmeldung abgeschlossen und Du kannst den Messenger direkt verwenden.
|Schritt
|Beschreibung
|Schritt 1
|App auf dem Smartphone installieren und WLAN-Verbindung herstellen
|Schritt 2
|Telefonnummer angeben (Festnetznummer mit Ländervorwahl)
|Schritt 3
|Übermittlungsoption "Anruf" wählen
|Schritt 4
|Bestätigungscode per Anruf erhalten und eingeben
Die Nutzung von WhatsApp ohne SIM ist auch über die Verknüpfung von Geräten möglich. Das setzt jedoch voraus, dass Du den Messenger auf einem Gerät bereits erfolgreich installiert hast. Eine Verknüpfung ist übrigens auch dann praktisch, wenn Du den Messenger auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden möchtest. WhatsApp erlaubt die Verknüpfung von bis zu vier zusätzlichen Geräten. Um eine solche Verknüpfung herzustellen, gehst Du folgendermaßen vor:
|Schritt
|Beschreibung
|Schritt 1
|Browser auf dem Gerät ohne SIM öffnen und WhatsApp Web aufrufen
|Schritt 2
|Desktop-Ansicht aktivieren, um QR-Code anzuzeigen
|Schritt 3
|WhatsApp auf dem Gerät mit aktiver SIM öffnen
|Schritt 4
|In den Einstellungen den Punkt „verknüpfte Geräte“ wählen
|Schritt 5
|QR-Code scannen und Verknüpfung abschließen
Damit ist die Verknüpfung abgeschlossen und Du kannst WhatsApp ohne SIM-Karte auf dem verknüpften Gerät verwenden. Auf die gleiche Weise ist es möglich, noch bis zu drei weitere Geräte mit Deinem Hauptgerät zu verknüpfen.
Verwendest Du eine Prepaid-SIM-Karte und befindet sich darauf kein Guthaben mehr, wird diese vorübergehend deaktiviert. Die erneute Aktivierung der SIM-Karte erfolgt erst nach dem Aufladen von neuem Guthaben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Du WhatsApp in der Zwischenzeit nicht mehr nutzen kannst. Sofern das Gerät per WLAN mit dem Internet verbunden ist, kannst Du den Messenger auch weiterhin ohne Einschränkungen verwenden. Wichtig ist allerdings, dass Du die App nicht neu installierst oder den Messenger gleichzeitig per App auf einem anderen Gerät verwendest. Dann müsstest Du einen Bestätigungscode eingeben, welchen Du ohne aktive SIM-Karte nicht erhalten kannst.
|Bedingung
|Nutzung
|Keine aktive SIM
|Nutzung von WhatsApp weiterhin per WLAN möglich
|App neu installieren oder auf anderem Gerät nutzen
|Bestätigungscode erforderlich, der ohne SIM nicht empfangen werden kann
Auch ohne aktive SIM-Karte musst Du nicht auf den beliebten Messenger und seine vielen praktischen Funktionen verzichten. Hast Du die App bereits installiert und lediglich kein Guthaben auf Deiner SIM-Karte, nutzt Du WhatsApp in vollem Umfang per WLAN weiter. Es ist außerdem möglich, Geräte ohne SIM-Karte mit einem anderen Endgerät mit aktiver SIM zu verknüpfen und den Messenger auf beiden Geräten zu verwenden. Um WhatsApp ohne SIM neu zu installieren, kannst Du für die Verifizierung per Code bei der Einrichtung Deine Festnetznummer angeben und Dir den Code per Anruf übermitteln lassen.
Ja, die Verwendung von WhatsApp funktioniert auch ohne SIM-Karte. Hierzu muss bei der Installation ein kleiner Umweg über die Festnetznummer oder eine Verknüpfung mit anderen Geräten in Kauf genommen werden.
Falls Du keine aktive SIM-Karte besitzt, kannst Du zum Einrichten von WhatsApp auf dem Handy oder Tablet eine Festnetznummer zur Verifizierung verwenden. Achte jedoch darauf, den Bestätigungscode für die Anmeldung per Anruf anzufordern, da die Übermittlung von SMS an Festnetznummer nicht möglich ist.
Für die Nutzung des Messengers WhatsApp ist eine Internetverbindung zwingend erforderlich. Du hast jedoch die Wahl zwischen mobilem Datennetz mit aktiver SIM-Karte und WLAN zur Nutzung von WhatsApp ohne SIM-Karte.
Ja, das ist möglich. Du kannst bis zu vier Geräte mit einem Haupttelefon mit aktiver SIM-Karte verknüpfen und auf den verknüpften Geräten auch ohne SIM-Karte WhatsApp verwenden.
Foto: ©Unsplash Deeksha Pahariya, Pixabay