WhatsApp wird von mehr als 70 Prozent der deutschen Internetnutzer regelmäßig verwendet und ist somit der beliebteste Messenger hierzulande. Während Du auf einem klassischen Smartphone mit einer SIM-Karte einfach die App installierst, gilt für die Verwendung von WhatsApp mit Dual SIM eine Besonderheit. Wie Du WhatsApp für beide Rufnummern nutzbar machst, das erfährst Du in unserem Ratgeber.

WhatsApp mit Dual SIM Smartphone: die Voraussetzungen

Dual SIM bedeutet, dass Du ein Smartphone mit zwei Rufnummern nutzen kannst, um beispielsweise private und geschäftliche Kommunikation besser zu trennen. Mit den beiden Rufnummern lassen sich auch unterschiedliche Dienste auf dem Smartphone, wie beispielsweise der beliebte Messenger WhatsApp, verwenden.

Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei und Sony bieten Geräte mit Dual SIM Funktion an. Um ein solches Dual SIM Handy in vollem Umfang nutzen zu können, benötigst Du zwei SIM-Karten oder eSIMs. Bei freenet findest Du eine Auswahl attraktiver SIM-Only-Tarife als zweite SIM für Dein Smartphone.

WhatsApp und Dual SIM: drei Möglichkeiten in der Übersicht

Um auf einem Smartphone mit Dual SIM WhatsApp für beide Rufnummer zu verwenden, hast Du verschiedene Möglichkeiten. Besitzer von Android-Smartphones können wählen, ob sie ein weiteres WhatsApp Konto hinzufügen, den Messenger klonen oder zusätzlich WhatsApp Business herunterladen. Nutzer von iPhones hingegen haben lediglich die Option, WhatsApp und zusätzlich WhatsApp Business auf dem Gerät zu installieren. Auf diesem Weg kombinierst Du quasi Dual SIM und Dual WhatsApp.

WhatsApp Dual SIM für Android-Geräte für iOS-Geräte Weiteres WhatsApp Konto hinzufügen - Über WhatsApp-Einstellungen separate Konten für beide Rufnummern einrichten - Nicht verfügbar Messenger WhatsApp für Dual SIM klonen - Unterstützt von verschiedenen Herstellern (z. B. Samsung, Xiaomi) und Drittanbieter-Apps wie Parallel Space - Nicht verfügbar WhatsApp mit WhatsApp Business kombinieren - WhatsApp Business kann als separate App für die zweite Rufnummer verwendet werden - WhatsApp Business kann als separate App für die zweite Rufnummer verwendet werden

Für Android: weiteres WhatsApp Konto hinzufügen

Bereits seit Oktober 2023 besteht auf Android-Smartphones die Möglichkeit, WhatsApp mit Dual SIM und zwei verschiedenen Konten für die jeweiligen Rufnummern zu nutzen. Ein zweites WhatsApp Konto kannst Du mit folgenden fünf Schritten in wenigen Minuten anlegen:

Schritt 1: Öffne die App.

Schritt 2: Gehe auf die WhatsApp Einstellungen.

Schritt 3: Tippe neben Deinem Namen auf den Pfeil.

Schritt 4: Tippe die Option „Konto hinzufügen“ an.

Schritt 5: Richte Dein zweites WhatsApp Konto ein.

Die Einstellungen für Benachrichtigungen und Privatsphäre legst Du für beide Konten separat fest. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Du ein WhatsApp Konto geschäftlich nutzen möchtest und ein anderes privat. Um zwischen den beiden Konten zu wechseln, tippst Du etwas länger auf Dein Profilbild bei WhatsApp.

Für Android: Messenger WhatsApp für Dual SIM klonen

Bevor es die Funktion zum Anlegen von zwei Konten bei WhatsApp gab, war das Klonen der App die gängige Praxis, um bei einem Smartphone mit Dual SIM WhatsApp verwenden zu können. Diese Option besteht selbstverständlich weiterhin und wird von vielen Herstellern unterstützt. Bei Geräten von Samsung nennt sie sich „Dual Messenger“, auf Xiaomi-Smartphones „Dual Apps“, bei Modellen von OnePlus „Parallele Apps“ und bei Geräten von Huawei „App Twin“. Besitzt Du ein Smartphone anderer Hersteller, kannst Du Dir zum Klonen von Apps die App „Parallel Space – Mehrfachkonten“ herunterladen und darüber WhatsApp klonen.

Für Android und iOS: WhatsApp mit WhatsApp Business kombinieren

Apples iPhones sind mit iOS als Betriebssystem ausgestattet. Wer auf seinem iPhone Dual SIM und WhatsApp verwenden möchte, der benötigt eine zusätzliche App. Neben dem Messenger WhatsApp installierst Du die App WhatsApp Business auf Deinem iPhone. WhatsApp Business gibt es zum kostenlosen Download im App-Store, übrigens sowohl für iOS als auch für Android. Entwickelt wurde WhatsApp Business für kleine Unternehmen oder Solo-Selbstständige. Allerdings ist die Nutzung auch Privatpersonen erlaubt. Auf diese Weise kannst Du die zweite Rufnummer Deines Geräts mit der Business-App von WhatsApp verknüpfen.