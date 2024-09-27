Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T: Vor- und Nachteile beider Geräte
Der freenet-Vergleich Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T zeigt Dir alle Unterschiede zwischen den Top-Smartphones von Xiaomi.
Im Februar 2024 brachte der chinesische Hersteller Xiaomi das Smartphone Xiaomi 14 für einen UVP von 1.099 Euro auf den Markt. Im September 2024 wurde die neue T-Serie präsentiert und mit ihr das Xiaomi 14T als direkter Nachfolger des Xiaomi 13T. Es ist für einen UVP von 649 Euro auch auf dem europäischen Markt erhältlich. Im Duell Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T zeigt Dir das freenet-Team alle wichtigen Unterschiede und markanten Neuheiten des Xiaomi 14T. Finde hier heraus, welches Smartphone eher zu Dir passt!
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Display
|6,36 Zoll AMOLED, 1.200 x 2.670 Pixel, 120 Hz, 4.000 Nits
|6,67 Zoll AMOLED, 144 Hz, 4.000 Nits
|Prozessor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|MediaTek Dimensity 8300 Ultra
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Speicherplatz
|256 GB oder 512 GB
|256 GB
|Kamera
|Triple-Kamera (3 x 50 MP), Selfie-Kamera 32 MP
|Triple-Kamera (3 x 50 MP), Selfie-Kamera 32 MP
|Akku
|4.610 mAh, 90 Watt, kabelloses Laden
|5.000 mAh, 67 Watt, kabelloses Laden
|Betriebssystem
|Android 14
|Android 14, AI-Funktionen wie Google Gemini
|Preis
|1.099 Euro (UVP)
|649 Euro (UVP)
Ein wichtiges Vergleichskriterium sind die Displays von Smartphones, schließlich haben sie erheblichen Einfluss auf die Handhabung. Hier zeigt sich bereits der erste markante Unterschied beim Xiaomi 14 vs. 14T. Während das ältere Xiaomi 14 ein 6,36 Zoll großes AMOLED-Display hat, fällt das Display beim neueren Xiaomi 14T genau wie bereits beim Xiaomi 13T mit 6,67 Zoll größer aus. Identisch sind die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und die maximale Helligkeit von 4.000 Nits bei beiden Geräten.
|Feature
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Displaygröße
|6,36 Zoll
|6,67 Zoll
|Auflösung
|1.200 x 2.670 Pixel
|1.200 x 2.670 Pixel
|Bildwiederholfrequenz
|120 Hz
|144 Hz
|Max. Helligkeit
|4.000 Nits
|4.000 Nits
In beiden Fällen setzt der chinesische Hersteller einen Octa-Core-Prozessor ein. Allerdings handelt es sich um verschiedene Modelle. Das Xiaomi 14 ist im Februar mit dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm auf den Markt gekommen. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Prozessor, welcher auch in Smartphones von Samsung und anderen Herstellern verwendet wird.
Im jüngeren Xiaomi 14T steckt hingegen der Dimensity 8300 Ultra von MediaTek. Identisch ist der vorhandene Arbeitsspeicher. Er beträgt bei beiden Xiaomi-Smartphones 12 GB. Der angebotene Gerätespeicher zeigt einen weiteren Unterschied beim Xiaomi 14T vs. 14. Das Xiaomi 14 erhältst Du in einer Variante mit 256 GB und einer Variante mit 512 GB Speicher, wobei die größere Speicherversion einhundert Euro teurer ist. Das Xiaomi 14T wird nur mit 256 GB Gerätespeicher angeboten.
|Feature
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 3
|Dimensity 8300 Ultra
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Speicheroptionen
|256 GB oder 512 GB
|256 GB
Spannend ist auch die Frage: Wer schneidet beim Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14 hinsichtlich der Akkuleistung besser ab? Im Xiaomi 14 steckt ein 4.610 mAh starker Akku. Seine Ladegeschwindigkeit liegt bei 90 Watt und induktives Laden wird unterstützt. Damit hast Du jede Menge Power zum Ansehen von Videos, für Games und andere Nutzungsmöglichkeiten. Das Xiaomi 14T überrascht mit einem noch leistungsstärkeren Akku mit 5.000 mAh. Hier beträgt die maximale Ladegeschwindigkeit 67 Watt. Allerdings unterstützt das Xiaomi 14T kein kabelloses Laden.
|Feature
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Akkukapazität
|4.610 mAh
|5.000 mAh
|Ladegeschwindigkeit
|90 Watt
|67 Watt
|Induktives Laden
|Ja
|Ja
Sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet, deren technische Daten gleichauf liegen. Im Detail bedeutet das:
Die hohe Auflösung der Kameras sorgt für erstklassige Bildergebnisse auch in schwierigen Situationen wie etwa bei Dunkelheit. Hinzu kommen umfangreiche Möglichkeiten der Bildbearbeitung, auch mithilfe von KI-Tools.
|Feature
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Hauptkamera
|50 MP, opt. Bildstabilisator
|50 MP, opt. Bildstabilisator
|Ultraweitwinkelkamera
|50 MP, 2x opt. Zoom
|50 MP, 2x opt. Zoom
|Telelinse
|50 MP, 2x opt. Zoom
|50 MP, 2x opt. Zoom
|Selfie-Kamera
|32 MP
|32 MP
Xiaomi hat für das neue Xiaomi 14T umfangreiche AI-Features beworben. Das Smartphone unterstützt Google Gemini, einen AI-Untertitel und verschiedene AI-Funktionen für Fotos und Videos. Das Xiaomi 14 war zwar nicht ab Werk mit HyperOS verfügbar, die umfangreichen KI-Features wurden jedoch nachträglich auch für dieses Modell ausgerollt.
Außerdem gibt es noch einige Gemeinsamkeiten beider Modelle wie zum Beispiel Android 14 als Betriebssystem. Hinsichtlich der Konnektivität bieten Dir sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T LTE, 5G und WLAN. Beide Geräte kannst Du auf Wunsch als Dual-SIM-Smartphone verwenden und dadurch private von geschäftlicher Kommunikation trennen.
|Feature
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14T
|Betriebssystem
|Android 14
|Android 14
|Konnektivität
|5G, WLAN, LTE
|5G, WLAN, LTE
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
Im Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14 kommen einige Gemeinsamkeiten wie etwa das Kamera-Set-up zum Vorschein. Wichtige Unterschiede beim Xiaomi 14 vs. 14T gibt es jedoch auch, denn das neuere Xiaomi 14T hat einen besseren Akku, ein größeres Display und kommt mit einem anderen Prozessor auf den Markt. Vor allem der Größenunterschied des Displays steigert den Komfort bei der alltäglichen Benutzung. Außerdem ist das Xiaomi 14T mit 649 Euro deutlich günstiger als der UVP von 1.099 Euro für das Xiaomi 14, in dem jedoch der erprobtere Prozessor steckt und für das es mehr Speichervarianten gibt.
Das Xiaomi 14T hat ein etwa 0,3 Zoll größeres Display, einen ausdauernderen Akku und statt dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 den Dimensity 8300 Ultra als Prozessor. Dafür ist das Xiaomi 14 kompakter und in zwei Speicherversionen erhältlich.
Beide Modelle bieten Dir ein gleichwertiges Kamera-Set-up mit jeweils 50 MP Auflösung bei den rückseitigen Kameras und 32 MP bei der Selfie-Kamera.
Bildwiederholfrequenz und maximale Helligkeit liegen bei beiden Modellen gleichauf. Es gibt jedoch einen wichtigen Größenunterschied. Das Display des Xiaomi 14 misst 6,36 Zoll, das des Xiaomi 14T hingegen 6,67 Zoll.
Wer Wert auf kompakte Gerätemaße für eine einfachere Handhabung legt, der wird mit dem Xiaomi 14 mehr Freude haben. Es ist etwas kleiner und leichter als das Xiaomi 14T und wird vom leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben. Außerdem erhältst Du das Xiaomi 14 zusätzlich zur Version mit 128 GB auch mit 512 GB Speicher.
Foto: ©Xiaomi