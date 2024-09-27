Im Februar 2024 brachte der chinesische Hersteller Xiaomi das Smartphone Xiaomi 14 für einen UVP von 1.099 Euro auf den Markt. Im September 2024 wurde die neue T-Serie präsentiert und mit ihr das Xiaomi 14T als direkter Nachfolger des Xiaomi 13T. Es ist für einen UVP von 649 Euro auch auf dem europäischen Markt erhältlich. Im Duell Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T zeigt Dir das freenet-Team alle wichtigen Unterschiede und markanten Neuheiten des Xiaomi 14T. Finde hier heraus, welches Smartphone eher zu Dir passt!

Duell Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T: Was unterscheidet die Displays?

Ein wichtiges Vergleichskriterium sind die Displays von Smartphones, schließlich haben sie erheblichen Einfluss auf die Handhabung. Hier zeigt sich bereits der erste markante Unterschied beim Xiaomi 14 vs. 14T. Während das ältere Xiaomi 14 ein 6,36 Zoll großes AMOLED-Display hat, fällt das Display beim neueren Xiaomi 14T genau wie bereits beim Xiaomi 13T mit 6,67 Zoll größer aus. Identisch sind die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und die maximale Helligkeit von 4.000 Nits bei beiden Geräten.

Feature Xiaomi 14 Xiaomi 14T Displaygröße 6,36 Zoll 6,67 Zoll Auflösung 1.200 x 2.670 Pixel 1.200 x 2.670 Pixel Bildwiederholfrequenz 120 Hz 144 Hz Max. Helligkeit 4.000 Nits 4.000 Nits

Unterschied Xiaomi 14T vs. 14 beim Prozessor und Speicher

In beiden Fällen setzt der chinesische Hersteller einen Octa-Core-Prozessor ein. Allerdings handelt es sich um verschiedene Modelle. Das Xiaomi 14 ist im Februar mit dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm auf den Markt gekommen. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Prozessor, welcher auch in Smartphones von Samsung und anderen Herstellern verwendet wird.

Im jüngeren Xiaomi 14T steckt hingegen der Dimensity 8300 Ultra von MediaTek. Identisch ist der vorhandene Arbeitsspeicher. Er beträgt bei beiden Xiaomi-Smartphones 12 GB. Der angebotene Gerätespeicher zeigt einen weiteren Unterschied beim Xiaomi 14T vs. 14. Das Xiaomi 14 erhältst Du in einer Variante mit 256 GB und einer Variante mit 512 GB Speicher, wobei die größere Speicherversion einhundert Euro teurer ist. Das Xiaomi 14T wird nur mit 256 GB Gerätespeicher angeboten.

Feature Xiaomi 14 Xiaomi 14T Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 8300 Ultra RAM 12 GB 12 GB Speicheroptionen 256 GB oder 512 GB 256 GB

Besserer Akku für das neuere Xiaomi 14T

Spannend ist auch die Frage: Wer schneidet beim Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14 hinsichtlich der Akkuleistung besser ab? Im Xiaomi 14 steckt ein 4.610 mAh starker Akku. Seine Ladegeschwindigkeit liegt bei 90 Watt und induktives Laden wird unterstützt. Damit hast Du jede Menge Power zum Ansehen von Videos, für Games und andere Nutzungsmöglichkeiten. Das Xiaomi 14T überrascht mit einem noch leistungsstärkeren Akku mit 5.000 mAh. Hier beträgt die maximale Ladegeschwindigkeit 67 Watt. Allerdings unterstützt das Xiaomi 14T kein kabelloses Laden.

Feature Xiaomi 14 Xiaomi 14T Akkukapazität 4.610 mAh 5.000 mAh Ladegeschwindigkeit 90 Watt 67 Watt Induktives Laden Ja Ja

Kein Unterschied beim Xiaomi 14 vs. 14T bezüglich der Kamera



Sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet, deren technische Daten gleichauf liegen. Im Detail bedeutet das:

Die hohe Auflösung der Kameras sorgt für erstklassige Bildergebnisse auch in schwierigen Situationen wie etwa bei Dunkelheit. Hinzu kommen umfangreiche Möglichkeiten der Bildbearbeitung, auch mithilfe von KI-Tools.

Feature Xiaomi 14 Xiaomi 14T Hauptkamera 50 MP, opt. Bildstabilisator 50 MP, opt. Bildstabilisator Ultraweitwinkelkamera 50 MP, 2x opt. Zoom 50 MP, 2x opt. Zoom Telelinse 50 MP, 2x opt. Zoom 50 MP, 2x opt. Zoom Selfie-Kamera 32 MP 32 MP

Betriebssystem, Konnektivität und mehr beim Xiaomi 14 und 14T

Xiaomi hat für das neue Xiaomi 14T umfangreiche AI-Features beworben. Das Smartphone unterstützt Google Gemini, einen AI-Untertitel und verschiedene AI-Funktionen für Fotos und Videos. Das Xiaomi 14 war zwar nicht ab Werk mit HyperOS verfügbar, die umfangreichen KI-Features wurden jedoch nachträglich auch für dieses Modell ausgerollt.

Außerdem gibt es noch einige Gemeinsamkeiten beider Modelle wie zum Beispiel Android 14 als Betriebssystem. Hinsichtlich der Konnektivität bieten Dir sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T LTE, 5G und WLAN. Beide Geräte kannst Du auf Wunsch als Dual-SIM-Smartphone verwenden und dadurch private von geschäftlicher Kommunikation trennen.