27.09.2024

Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T: Vor- und Nachteile beider Geräte

Der freenet-Vergleich Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T zeigt Dir alle Unterschiede zwischen den Top-Smartphones von Xiaomi.

Xiaomi14 vs. 14T
Das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14T in der Übersicht

Im Februar 2024 brachte der chinesische Hersteller Xiaomi das Smartphone Xiaomi 14 für einen UVP von 1.099 Euro auf den Markt. Im September 2024 wurde die neue T-Serie präsentiert und mit ihr das Xiaomi 14T als direkter Nachfolger des Xiaomi 13T. Es ist für einen UVP von 649 Euro auch auf dem europäischen Markt erhältlich. Im Duell Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T zeigt Dir das freenet-Team alle wichtigen Unterschiede und markanten Neuheiten des Xiaomi 14T. Finde hier heraus, welches Smartphone eher zu Dir passt!

Xiaomi 14Xiaomi 14T
Display6,36 Zoll AMOLED, 1.200 x 2.670 Pixel, 120 Hz, 4.000 Nits6,67 Zoll AMOLED, 144 Hz, 4.000 Nits
ProzessorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3MediaTek Dimensity 8300 Ultra
RAM12 GB12 GB
Speicherplatz256 GB oder 512 GB256 GB
KameraTriple-Kamera (3 x 50 MP), Selfie-Kamera 32 MPTriple-Kamera (3 x 50 MP), Selfie-Kamera 32 MP
Akku4.610 mAh, 90 Watt, kabelloses Laden5.000 mAh, 67 Watt, kabelloses Laden
BetriebssystemAndroid 14Android 14, AI-Funktionen wie Google Gemini
Preis1.099 Euro (UVP)649 Euro (UVP)

Duell Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T: Was unterscheidet die Displays?

Ein wichtiges Vergleichskriterium sind die Displays von Smartphones, schließlich haben sie erheblichen Einfluss auf die Handhabung. Hier zeigt sich bereits der erste markante Unterschied beim Xiaomi 14 vs. 14T. Während das ältere Xiaomi 14 ein 6,36 Zoll großes AMOLED-Display hat, fällt das Display beim neueren Xiaomi 14T genau wie bereits beim Xiaomi 13T mit 6,67 Zoll größer aus. Identisch sind die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und die maximale Helligkeit von 4.000 Nits bei beiden Geräten.

FeatureXiaomi 14Xiaomi 14T
Displaygröße6,36 Zoll6,67 Zoll
Auflösung1.200 x 2.670 Pixel1.200 x 2.670 Pixel
Bildwiederholfrequenz120 Hz144 Hz
Max. Helligkeit4.000 Nits4.000 Nits

Unterschied Xiaomi 14T vs. 14 beim Prozessor und Speicher

In beiden Fällen setzt der chinesische Hersteller einen Octa-Core-Prozessor ein. Allerdings handelt es sich um verschiedene Modelle. Das Xiaomi 14 ist im Februar mit dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm auf den Markt gekommen. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Prozessor, welcher auch in Smartphones von Samsung und anderen Herstellern verwendet wird.

Im jüngeren Xiaomi 14T steckt hingegen der Dimensity 8300 Ultra von MediaTek. Identisch ist der vorhandene Arbeitsspeicher. Er beträgt bei beiden Xiaomi-Smartphones 12 GB. Der angebotene Gerätespeicher zeigt einen weiteren Unterschied beim Xiaomi 14T vs. 14. Das Xiaomi 14 erhältst Du in einer Variante mit 256 GB und einer Variante mit 512 GB Speicher, wobei die größere Speicherversion einhundert Euro teurer ist. Das Xiaomi 14T wird nur mit 256 GB Gerätespeicher angeboten.

FeatureXiaomi 14Xiaomi 14T
ProzessorSnapdragon 8 Gen 3Dimensity 8300 Ultra
RAM12 GB12 GB
Speicheroptionen256 GB oder 512 GB256 GB

Besserer Akku für das neuere Xiaomi 14T

Spannend ist auch die Frage: Wer schneidet beim Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14 hinsichtlich der Akkuleistung besser ab? Im Xiaomi 14 steckt ein 4.610 mAh starker Akku. Seine Ladegeschwindigkeit liegt bei 90 Watt und induktives Laden wird unterstützt. Damit hast Du jede Menge Power zum Ansehen von Videos, für Games und andere Nutzungsmöglichkeiten. Das Xiaomi 14T überrascht mit einem noch leistungsstärkeren Akku mit 5.000 mAh. Hier beträgt die maximale Ladegeschwindigkeit 67 Watt. Allerdings unterstützt das Xiaomi 14T kein kabelloses Laden.

FeatureXiaomi 14Xiaomi 14T
Akkukapazität4.610 mAh5.000 mAh
Ladegeschwindigkeit90 Watt67 Watt
Induktives LadenJaJa

Kein Unterschied beim Xiaomi 14 vs. 14T bezüglich der Kamera


Sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet, deren technische Daten gleichauf liegen. Im Detail bedeutet das:
Die hohe Auflösung der Kameras sorgt für erstklassige Bildergebnisse auch in schwierigen Situationen wie etwa bei Dunkelheit. Hinzu kommen umfangreiche Möglichkeiten der Bildbearbeitung, auch mithilfe von KI-Tools.

FeatureXiaomi 14Xiaomi 14T
Hauptkamera50 MP, opt. Bildstabilisator50 MP, opt. Bildstabilisator
Ultraweitwinkelkamera50 MP, 2x opt. Zoom50 MP, 2x opt. Zoom
Telelinse50 MP, 2x opt. Zoom50 MP, 2x opt. Zoom
Selfie-Kamera32 MP32 MP

Betriebssystem, Konnektivität und mehr beim Xiaomi 14 und 14T

Xiaomi hat für das neue Xiaomi 14T umfangreiche AI-Features beworben. Das Smartphone unterstützt Google Gemini, einen AI-Untertitel und verschiedene AI-Funktionen für Fotos und Videos. Das Xiaomi 14 war zwar nicht ab Werk mit HyperOS verfügbar, die umfangreichen KI-Features wurden jedoch nachträglich auch für dieses Modell ausgerollt.

Außerdem gibt es noch einige Gemeinsamkeiten beider Modelle wie zum Beispiel Android 14 als Betriebssystem. Hinsichtlich der Konnektivität bieten Dir sowohl das Xiaomi 14 als auch das Xiaomi 14T LTE, 5G und WLAN. Beide Geräte kannst Du auf Wunsch als Dual-SIM-Smartphone verwenden und dadurch private von geschäftlicher Kommunikation trennen.

FeatureXiaomi 14Xiaomi 14T
BetriebssystemAndroid 14Android 14
Konnektivität5G, WLAN, LTE5G, WLAN, LTE
Dual-SIMJaJa
Fazit des freenet-Vergleichs Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14T

Im Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14 kommen einige Gemeinsamkeiten wie etwa das Kamera-Set-up zum Vorschein. Wichtige Unterschiede beim Xiaomi 14 vs. 14T gibt es jedoch auch, denn das neuere Xiaomi 14T hat einen besseren Akku, ein größeres Display und kommt mit einem anderen Prozessor auf den Markt. Vor allem der Größenunterschied des Displays steigert den Komfort bei der alltäglichen Benutzung. Außerdem ist das Xiaomi 14T mit 649 Euro deutlich günstiger als der UVP von 1.099 Euro für das Xiaomi 14, in dem jedoch der erprobtere Prozessor steckt und für das es mehr Speichervarianten gibt.

FAQ zum Duell Xiaomi 14T vs. Xiaomi 14

Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Xiaomi 14 und dem Xiaomi 14T?

Das Xiaomi 14T hat ein etwa 0,3 Zoll größeres Display, einen ausdauernderen Akku und statt dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 den Dimensity 8300 Ultra als Prozessor. Dafür ist das Xiaomi 14 kompakter und in zwei Speicherversionen erhältlich.

Wie unterscheiden sich die Kameras beim Xiaomi 14 und Xiaomi 14T?

Beide Modelle bieten Dir ein gleichwertiges Kamera-Set-up mit jeweils 50 MP Auflösung bei den rückseitigen Kameras und 32 MP bei der Selfie-Kamera.

In welchen Bereichen unterscheiden sich die Display-Qualitäten des Xiaomi 14 und Xiaomi 14T?

Bildwiederholfrequenz und maximale Helligkeit liegen bei beiden Modellen gleichauf. Es gibt jedoch einen wichtigen Größenunterschied. Das Display des Xiaomi 14 misst 6,36 Zoll, das des Xiaomi 14T hingegen 6,67 Zoll.

Für welchen Nutzer ist das Xiaomi 14 besser geeignet im Vergleich zum Xiaomi 14T?

Wer Wert auf kompakte Gerätemaße für eine einfachere Handhabung legt, der wird mit dem Xiaomi 14 mehr Freude haben. Es ist etwas kleiner und leichter als das Xiaomi 14T und wird vom leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben. Außerdem erhältst Du das Xiaomi 14 zusätzlich zur Version mit 128 GB auch mit 512 GB Speicher.

Foto: ©Xiaomi

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

