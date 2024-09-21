Ein Vergleich der Displays von iPhone 16 vs. Google Pixel 9 bringt einen deutlichen Sieger hervor: das Pixel 9 von Google. Es ist mit einem 6,3 Zoll großen OLED-Display ausgestattet, das eine maximale Helligkeit von 2.700 Nits und eine dynamische Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz mitbringt. Dagegen fallen die Werte von 2.000 Nits und 60 Hertz bei einer Größe von 6,1 Zoll des iPhone 16 schlechter aus. Die flüssige Wiedergabe von Games und die Ablesbarkeit des Displays bei intensivem Sonnenlicht gelingen mit dem Google Pixel 9 besser.

Die Entscheidung zwischen dem iPhone 16 und dem Google Pixel 9 könnte schwieriger sein als gedacht. Beide Smartphones gehören zu den Spitzenmodellen ihrer jeweiligen Marken und bieten eine beeindruckende Ausstattung. Egal, ob Du Wert auf ein brillantes Display, eine leistungsstarke Kamera oder einen langlebigen Akku legst – hier erfährst Du, welches der beiden Geräte besser zu Deinen Bedürfnissen passt. In unserem Vergleich zeigen wir Dir die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Top-Smartphones, damit Du die richtige Wahl treffen kannst.

Prozessor: iPhone 16 performt besser als Pixel 9 von Google

Das kürzlich präsentierte iPhone 16 wird mit einem A18 Bionic Chip ausgeliefert, bei dem es sich um einen Top-Performer handelt. Ein noch leistungsstärkerer Chip steckt mit dem A18 Pro lediglich im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Der im Google Pixel 9 verbaute Tensor 4 mit 12 GB Arbeitsspeicher fällt etwas schwächer aus, kann jedoch ebenfalls in vielen Anwendungsfällen überzeugen. Der Performanceunterschied zwischen dem iPhone 16 und Google Pixel 9 macht sich in erster Linie bei komplexen Anwendungen bemerkbar.

Prozessor iPhone 16 Google Pixel 9 Chip A18 Bionic Chip Tensor 4 mit 12 GB RAM

Kamera: ähnliches Set-up und Unterschiede im Detail

Beide Smartphones haben eine Dual-Kamera auf der Geräterückseite. Zur Kameraausstattung des iPhone 16 gehören eine Weitwinkelkamera mit 48 MP Auflösung, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und eine Selfie-Kamera mit ebenfalls 12 MP Auflösung. Das Google Pixel 9 hat mit 50 MP bei der Weitwinkelkamera und 48 MP bei der Ultraweitwinkelkamera die bessere Auflösung. Das gilt allerdings nicht für die 10-MP-Frontkamera.

Beide Geräte unterstützen eine Zoom-Funktion und sind mit einem Bildstabilisator ausgestattet. Alleinstellungsmerkmal des iPhone 16 ist die zusätzliche Kamerataste, welche die Bedienung deutlich komfortabler gestaltet. Das Google Pixel 9 ist hingegen ideal für Hobbyfotografen geeignet, die die umfangreichen Möglichkeiten der KI-basierten Bildbearbeitung nutzen möchten.

iPhone 16 Google Pixel 9 Weitwinkelkamera 48 MP 50 MP Ultraweitwinkelkamera 12 MP 48 MP Frontkamera 12 MP 10 MP Zusatzfunktion Kamerataste KI-gestützte Bildbearbeitung

Akku: iPhone 16 vs. Google Pixel 9 gleichauf

Wie lange halten die Akkus der beiden Top-Smartphones von Apple und Google durch? Apple gibt für das iPhone 16 eine Videowiedergabe von bis zu 22 Stunden an. Google kann diesen Wert mit dem Pixel 9 überbieten, denn hier beträgt die Wiedergabezeit 24 Stunden. Der Vergleich iPhone 16 vs.

Google Pixel 9 zeigt außerdem einen Unterschied bei der Ladegeschwindigkeit. Das Google Pixel 9 kannst Du kabellos mit maximal 15 Watt laden. In diesem Punkt setzt sich das iPhone 16 erneut vor das Pixel-Smartphone, denn bei ihm beträgt die maximale Ladekapazität 25 Watt.

iPhone 16 Google Pixel 9 Akkukapazität 3.349 mAh 4.700 mAh Akkulaufzeit (Videowiedergabe) 22 Stunden 24 Stunden Kabelloses Laden 25 Watt 15 Watt

Design des iPhone 16 und Google Pixel 9

Unterschiede des Designs finden sich unter anderem bei der Kamerainsel. Die Linsen des Google Pixel 9 sind horizontal angeordnet, die des iPhone 16 vertikal. Außerdem verfügt das neue iPhone über gleich zwei zusätzliche Tasten: den Action-Button und die Kamerataste.

Farblich weichen die beiden Smartphones hingegen nur geringfügig voneinander ab. Während Apple das iPhone 16 in Schwarz, Weiß, Pink, Blau und Grün anbietet, lässt Google Dir beim Pixel 9 die Wahl zwischen Weiß, Schwarz, Pink und Grün.

iPhone 16 Google Pixel 9 Kameraanordnung Vertikal Horizontal Farboptionen Schwarz, Weiß, Pink, Blau, Grün Schwarz, Weiß, Pink, Grün Zusätzliche Tasten Action-Button, Kamerataste Keine

Weitere Vergleichspunkte im Duell iPhone 16 vs. Google Pixel 9