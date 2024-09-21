21.09.2024

iPhone 16 vs. Google Pixel 9: großer Vergleich aller wichtigen Funktionen

Erfahre im Duell iPhone 16 vs. Google Pixel 9 welches Smartphone für Dich besser geeignet ist und wo die Unterschiede liegen!

iPhone 16 vs. Google Pixel 9
Inhalt

Die Entscheidung zwischen dem iPhone 16 und dem Google Pixel 9 könnte schwieriger sein als gedacht. Beide Smartphones gehören zu den Spitzenmodellen ihrer jeweiligen Marken und bieten eine beeindruckende Ausstattung. Egal, ob Du Wert auf ein brillantes Display, eine leistungsstarke Kamera oder einen langlebigen Akku legst – hier erfährst Du, welches der beiden Geräte besser zu Deinen Bedürfnissen passt. In unserem Vergleich zeigen wir Dir die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Top-Smartphones, damit Du die richtige Wahl treffen kannst.

Merkmal iPhone 16 Google Pixel 9
Displaygröße6,1 Zoll6,3 Zoll
ProzessorA18 Bionic ChipTensor 4 mit 12 GB RAM
Kamera48 MP, 12 MP, 12 MP50 MP, 48 MP, 10 MP
Akkulaufzeit (Video)22 Stunden24 Stunden
Speicheroptionen(Basismodell) 128 GB, 256 GB, 512 GB128 GB, 256 GB
BetriebssystemiOS 18Android 14
Preis (UVP)949 Euro899 Euro

Display: Google Pixel 9 schlägt iPhone 16

Ein Vergleich der Displays von iPhone 16 vs. Google Pixel 9 bringt einen deutlichen Sieger hervor: das Pixel 9 von Google. Es ist mit einem 6,3 Zoll großen OLED-Display ausgestattet, das eine maximale Helligkeit von 2.700 Nits und eine dynamische Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz mitbringt. Dagegen fallen die Werte von 2.000 Nits und 60 Hertz bei einer Größe von 6,1 Zoll des iPhone 16 schlechter aus. Die flüssige Wiedergabe von Games und die Ablesbarkeit des Displays bei intensivem Sonnenlicht gelingen mit dem Google Pixel 9 besser.

MerkmaliPhone 16Google Pixel 9
Displaygröße6,1 Zoll6,3 Zoll
Maximale Helligkeit2.000 Nits2.700 Nits
Bildwiederholrate60 Hertz120 Hertz

Prozessor: iPhone 16 performt besser als Pixel 9 von Google

Das kürzlich präsentierte iPhone 16 wird mit einem A18 Bionic Chip ausgeliefert, bei dem es sich um einen Top-Performer handelt. Ein noch leistungsstärkerer Chip steckt mit dem A18 Pro lediglich im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Der im Google Pixel 9 verbaute Tensor 4 mit 12 GB Arbeitsspeicher fällt etwas schwächer aus, kann jedoch ebenfalls in vielen Anwendungsfällen überzeugen. Der Performanceunterschied zwischen dem iPhone 16 und Google Pixel 9 macht sich in erster Linie bei komplexen Anwendungen bemerkbar.

ProzessoriPhone 16Google Pixel 9
ChipA18 Bionic ChipTensor 4 mit 12 GB RAM

Kamera: ähnliches Set-up und Unterschiede im Detail

Beide Smartphones haben eine Dual-Kamera auf der Geräterückseite. Zur Kameraausstattung des iPhone 16 gehören eine Weitwinkelkamera mit 48 MP Auflösung, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP und eine Selfie-Kamera mit ebenfalls 12 MP Auflösung. Das Google Pixel 9 hat mit 50 MP bei der Weitwinkelkamera und 48 MP bei der Ultraweitwinkelkamera die bessere Auflösung. Das gilt allerdings nicht für die 10-MP-Frontkamera.

Beide Geräte unterstützen eine Zoom-Funktion und sind mit einem Bildstabilisator ausgestattet. Alleinstellungsmerkmal des iPhone 16 ist die zusätzliche Kamerataste, welche die Bedienung deutlich komfortabler gestaltet. Das Google Pixel 9 ist hingegen ideal für Hobbyfotografen geeignet, die die umfangreichen Möglichkeiten der KI-basierten Bildbearbeitung nutzen möchten.

iPhone 16Google Pixel 9
Weitwinkelkamera48 MP50 MP
Ultraweitwinkelkamera12 MP48 MP
Frontkamera12 MP10 MP
ZusatzfunktionKameratasteKI-gestützte Bildbearbeitung

Akku: iPhone 16 vs. Google Pixel 9 gleichauf

Wie lange halten die Akkus der beiden Top-Smartphones von Apple und Google durch? Apple gibt für das iPhone 16 eine Videowiedergabe von bis zu 22 Stunden an. Google kann diesen Wert mit dem Pixel 9 überbieten, denn hier beträgt die Wiedergabezeit 24 Stunden. Der Vergleich iPhone 16 vs.

Google Pixel 9 zeigt außerdem einen Unterschied bei der Ladegeschwindigkeit. Das Google Pixel 9 kannst Du kabellos mit maximal 15 Watt laden. In diesem Punkt setzt sich das iPhone 16 erneut vor das Pixel-Smartphone, denn bei ihm beträgt die maximale Ladekapazität 25 Watt.

iPhone 16Google Pixel 9
Akkukapazität3.349 mAh4.700 mAh
Akkulaufzeit (Videowiedergabe)22 Stunden24 Stunden
Kabelloses Laden25 Watt15 Watt

Design des iPhone 16 und Google Pixel 9

Unterschiede des Designs finden sich unter anderem bei der Kamerainsel. Die Linsen des Google Pixel 9 sind horizontal angeordnet, die des iPhone 16 vertikal. Außerdem verfügt das neue iPhone über gleich zwei zusätzliche Tasten: den Action-Button und die Kamerataste.

Farblich weichen die beiden Smartphones hingegen nur geringfügig voneinander ab. Während Apple das iPhone 16 in Schwarz, Weiß, Pink, Blau und Grün anbietet, lässt Google Dir beim Pixel 9 die Wahl zwischen Weiß, Schwarz, Pink und Grün.

iPhone 16Google Pixel 9
KameraanordnungVertikalHorizontal
FarboptionenSchwarz, Weiß, Pink, Blau, GrünSchwarz, Weiß, Pink, Grün
Zusätzliche TastenAction-Button, KameratasteKeine

Weitere Vergleichspunkte im Duell iPhone 16 vs. Google Pixel 9

  • Gerätespeicher: beide Modelle mit 128 GB und 256 GB, iPhone 16 zusätzlich mit 512 GB verfügbar

  • Preis: UVP von 949 Euro beim iPhone 16 und 899 Euro beim Google Pixel 9

  • Gewicht: Pixel 9 mit 198 Gramm deutlich schwerer als iPhone 16 mit 170 Gramm

  • Betriebssystem: iOS 18 beim iPhone 16 und Android 14 beim Pixel 9

  • Schutzklasse: IP68 bei beiden Smartphones

Fazit des Duells iPhone 16 vs. Google Pixel 9

Der ausführliche freenet-Vergleich iPhone 16 vs. Google Pixel 9 zeigt: sowohl das iPhone 16 als auch das Google Pixel 9 werden den hohen Ansprüchen an ein Top-Smartphone gerecht. Pluspunkte sammelt das Pixel 9 von Google bei der Ultraweitwinkelkamera, der Akkulaufzeit und dem Display. Dagegen schneidet das iPhone 16 bei der Frontkamera, dem Prozessor und der Bedienbarkeit der Kameras besser ab.

FAQ zum Google Pixel 9 und iPhone 16

Welche Kamerafunktionen bieten das iPhone 16 und das Google Pixel 9?

Das Google Pixel 9 hat mit 48 MP Auflösung die stärkere Ultraweitwinkelkamera, das iPhone 16 dafür mit 12 MP die bessere Selfie-Kamera. Praktisch ist außerdem die Kamerataste des iPhone 16 für eine einfachere Handhabung. Dafür bietet Dir Google beim Pixel 9 mehr Möglichkeiten der KI-gestützten Bildbearbeitung.

Wie sieht es mit der Akkulaufzeit des iPhone 16 im Vergleich zum Google Pixel 9 aus?

Das Google Pixel 9 hat den ausdauernderen Akku mit einer Videowiedergabezeit von 24 Stunden. Dagegen bietet das iPhone 16 bis zu 22 Stunden Wiedergabe von Videos. Allerdings kannst Du das iPhone 16 mit bis zu 25 Watt kabellos aufladen, das Pixel 9 nur mit 15 Watt.

Welche neuen Technologien sind im iPhone 16 und Google Pixel 9 integriert?

Auf dem Google Pixel 9 stehen die Funktionen von Google AI in vollem Umfang zur Verfügung. Das iPhone 16 bringt zwar die Voraussetzungen für Apple Intelligence mit, dies ist für Europa jedoch bislang nicht verfügbar.

Welche Farboptionen sind für das iPhone 16 und das Google Pixel 9 verfügbar?

Beim Kauf eines iPhone 16 wählst Du zwischen Weiß, Schwarz, Pink, Blau und Grün als Gerätefarbe. Das Google Pixel 9 ist in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink erhältlich.

Foto: ©Apple, Google

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

