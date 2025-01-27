Ende Januar 2024 hat Samsung die Galaxy-S24-Reihe präsentiert. Darunter befand sich auch das Galaxy S24 Ultra mit überzeugender Kameratechnik und beeindruckender Performance. Wie bereits im Vorjahr nutzt Samsung auch im Jahr 2025 den späten Januar, um die neuen Spitzenmodelle zu präsentieren. Mit dem Galaxy S25 Ultra hat der südkoreanische Smartphonehersteller ein neues Topmodell vorgestellt, das sich sehen lassen kann. Der große Vergleich Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra zeigt Dir, welche Neuheiten das Galaxy S25 Ultra mitbringt und wo Samsung auf bewährte Technik setzt. Hier findest Du die technischen Daten von Samsung Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra im Überblick: Spezifikation Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S24 Display 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Auflösung 3.120 x 1.440 Pixel 3.120 x 1.440 Pixel Bildwiederholrate 1-120 Hz adaptiv 1-120 Hz adaptiv Spitzenhelligkeit 2.600 Nits 2.600 Nits Prozessor Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 12 GB 12 GB Speicher 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Kamera 200 MP Hauptkamera (f/1.7), 50 MP Ultraweitwinkel (f/1.9), 10 MP 3x Teleobjektiv (f/2.4), 50 MP 5x Teleobjektiv (f/3.4), 12 MP Frontkamera (f/2.2) 200 MP Hauptkamera (f/1.7), 12 MP Ultraweitwinkel (f/2.2), 10 MP 3x Teleobjektiv (f/2.4), 12 MP 5x Teleobjektiv (f/3.4), 12 MP Frontkamera (f/2.2) Akku 5.000 mAh 5.000 mAh Schnellladen 45W kabelgebunden 45W kabelgebunden Wireless-Laden 15W 15W Betriebssystem Android 15 Android 14 (updatebar auf 15) Maße 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Gewicht 218 g 232 g Schutzklasse IP68 IP68 Design und Maße beim Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra Auf den ersten Blick fallen kaum Unterschiede im Vergleich Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra auf, denn beide Modelle haben ein beinahe identisches Design. Hinsichtlich der Gerätemaße gibt es kleine Abweichungen, die das neuere Galaxy S25 Ultra etwas schlanker, höher und leichter machen. Maße Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Breite 79 mm 77,6 mm Höhe 162,3 mm 162,8 mm Dicke 8,6 mm 8,2 mm Gewicht 232 g 219 g Beim Material zeigt sich ebenfalls kein Unterschied zwischen den beiden Generationen. Hier setzt Samsung auf eine Kombination aus kratzfestem Corning Gorilla Glass Armor und Titan.

Display-Vergleich von S24 Ultra und S25 Ultra Aufgrund der sehr ähnlichen Gerätemaße zeigen sich auch beim Display-Duell Samsung S24 Ultra vs. S25 Ultra nur kleine Unterschiede. Während das S24 Ultra ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display vorweist, fällt das Display beim S25 Ultra mit 6,86 Zoll minimal größer aus. Die Auflösung beträgt bei beiden Modellen 1.440 x 3.120 Pixel und die dynamische Bildwiederholrate reicht von 24 bis 120 Hertz. Eine deutliche Verbesserung ist bei der Spitzenhelligkeit zu verbuchen. Während es das Galaxy S24 Ultra hier noch auf maximal 1.200 Nits brachte, kann das Galaxy S25 Ultra mit 2.600 Nits punkten. Samsung Galaxy S25 Ultra mit neuem Prozessor Der sicherlich wichtigste Unterschied zwischen dem Galaxy S25 Ultra und dem S24 Ultra betrifft den Prozessor: Das im Januar 2025 vorgestellte Galaxy S25 Ultra kommt mit dem neuesten Prozessor von Qualcomm auf den Markt, dem Snapdragon 8 Elite. Seine Performance übertrifft die des Snapdragon 8 Gen3 im Galaxy S24 Ultra. Unverändert sind die Speicheroptionen. Beiden Modellen stehen 12 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Außerdem ist der Gerätespeicher beim S25 Ultra und S24 Ultra in den Optionen 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. Samsung S24 Ultra mit Snapdragon 8 Gen3 und 12 GB RAM

Samsung S25 Ultra mit Snapdragon 8 Elite und 12 GB RAM Samsung S24 Ultra vs. S25 Ultra: Bewährte Kameratechnik Das Samsung S24 Ultra konnte sich im letzten Jahr einen Namen als erstklassiges Kamerahandy machen. Setzt der Nachfolger in Sachen Kameratechnik noch einen drauf, oder fällt das Kamera-Duell Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra unentschieden aus? Ein entscheidender Unterschied wird beim Blick auf die Ultraweitwinkelkamera deutlich. Bietet das Samsung S24 Ultra hier noch eine Auflösung von 12 MP mit der Blende ƒ/ 2.2, überzeugt das S25 Ultra mit einer Auflösung von 50 MP und der Blende ƒ/ 1.9. Die übrige Kameratechnik ist identisch: Hauptkamera: 200 MP Auflösung und Blende ƒ/ 1.7

Teleobjektiv + Hochformat: 50 MP Auflösung und Blende ƒ/ 2.4

Teleobjektiv: 10 MP Auflösung und Blende ƒ/ 3.4

Selfiekamera: 12 MP Auflösung und Blende ƒ/ 2.2 Identische Akkuleistung beim S25 Ultra und S24 Ultra Einen Sieger im Duell Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra gibt es beim Akkuvergleich nicht. Hier sind beide Modelle mit der gleichen technischen Leistung ausgestattet. Im S24 Ultra und S25 Ultra steckt ein 5.000 mAh starker Akku. Er lässt sich mit bis zu 45 Watt aufladen. Außerdem unterstützen beide Modelle kabelloses Laden. Software und Konnektivität beim S24 Ultra und S25 Ultra Du erhältst das Samsung Galaxy S25 Ultra ab Werk mit der neuesten Software Android 15. Für das ältere S24 Ultra ist nun allerdings ein Update auf die neue Android-Version möglich. Bei der Konnektivität bieten beide Modelle identische Funktionen. Zu ihnen gehören: WiFi 6

Bluetooth 5.3

Dual-SIM-Unterstützung und eSIM

Fazit im Duell Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra Zwar gibt es nur wenige markante Unterschiede im Duell Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra, diese wirken sich jedoch auf die Performance und Nutzungsmöglichkeiten aus. Deshalb hat das neuere Samsung S25 Ultra die Nase im direkten Vergleich vorn. Es bietet Dir noch mehr technische Features: mit Snapdragon 8 Elite den stärkeren Prozessor.

eine bessere Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP Auflösung.

mit 6,86 Zoll ein etwas größeres und mit 2.600 Nits deutlich helleres Display.

neuere Software mit Android 15 ab Werk.

etwas geringeres Gerätegewicht. FAQ Was ist besser, Samsung Galaxy S24 Ultra oder S25 Ultra? Das Galaxy S25 Ultra von Samsung bietet mit dem Prozessor Snapdragon 8 Elite eine bessere Performance als das S24 Ultra aus dem Vorjahr. Hinzu kommen das mit 6,86 Zoll etwas größer ausfallende und deutlich hellere Display sowie die deutlich leistungsstärkere Ultraweitwinkelkamera beim Samsung Galaxy S25 Ultra. Wo liegt der Unterschied zwischen Samsung Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra? Das neuere Samsung S25 Ultra ist etwas flacher, höher und leichter als das Vorgängermodell. In ihm steckt zudem die neueste Prozessor-Generation Snapdragon 8 Elite von Qualcomm. Für noch bessere Fotos sorgt die Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP Auflösung. Was ist neu beim Galaxy S25 Ultra? Zu den wichtigen Neuerungen beim Samsung S25 Ultra gehören die neueste Prozessorgeneration Snapdragon 8 Elite sowie ein etwas dünneres, höheres Gerätemaß, aus dem ein etwas niedrigeres Gewicht resultiert. Neu ist außerdem die Leistung der Ultraweitwinkelkamera, deren Auflösung von 12 MP beim S24 Ultra auf stattliche 50 MP steigt. Foto: ©Samsung

