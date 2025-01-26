26.01.2025

Samsung Galaxy Galaxy S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra

Wer gewinnt den Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus und welche Unterschiede gibt es beim Samsung S25 vs. S25 Ultra?

Samsung Galaxy S25 vs. S25+ vs. S25 Ultra
Inhalt

Mit dem Samsung S25, dem Samsung S25 Plus und dem Samsung S25 Ultra mischt der marktführende Hersteller aus Südkorea den Smartphonemarkt auf. Alle drei Geräte wurden bei einem großen Event am 22. Januar vorgestellt und sind die direkten Nachfolger des Samsung S24, Samsung S24 Plus und Samsung S24 Ultra. Was unterscheidet die brandneuen Modelle voneinander und welches Gerät liefert die besten Werte im großen Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra?

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten technischen Daten in der Übersicht:

Spezifikation Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra
Display6,2" FHD+ AMOLED6,7" QHD+ AMOLED6,9" QHD+ AMOLED
ProzessorSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite
RAM12 GB12 GB12 GB
Speicher128/256/512 GB256/512 GB256/512 GB/1 TB
Hauptkamera50 MP, f/1.850 MP, f/1.8200 MP, f/1.7
Akku4.000 mAh4.900 mAh5.000 mAh
Laden25W kabelgebunden45W kabelgebunden45W kabelgebunden
BetriebssystemAndroid 15, One UI 7Android 15, One UI 7Android 15, One UI 7
Gewicht162 g190 g218 g

Display: Samsung Galaxy S25 Ultra vs. S25 Plus vs. S25

Das Samsung S25 nutzt ein 6,2 Zoll großes Display. Mit 6,7 Zoll fällt das Display des Samsung S25 Plus bereits deutlich größer aus. Spitzenreiter in Sachen Displaygröße ist jedoch das Samsung S25 Ultra mit 6,9 Zoll Displaygröße. Neben dem Größenunterschied zeigen sich im Duell Samsung S25 Ultra vs. S25 Plus vs. S25 jedoch vor allem Gemeinsamkeiten bei der Displaytechnologie. Du kannst Dich bei allen drei Modellen auf bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits freuen.

SpezifikationSamsung S25Samsung S25 PlusSamsung S25 Ultra
Displaygröße6,2 Zoll6,7 Zoll6,9 Zoll
Bildwiederholratebis zu 120 Hertzbis zu 120 Hertzbis zu 120 Hertz
Spitzenhelligkeit2.600 Nits2.600 Nits2.600 Nits

Performancevergleich: Samsung Galaxy S25 vs. S25 Ultra vs. S25 Plus

Die Performance entscheidet maßgeblich über den Benutzerkomfort eines Smartphones und hier kann die neue S25-Reihe definitiv glänzen. Alle drei Geräte sind mit dem Snapdragon 8 Elite for Galaxy ausgestattet. Dabei handelt sich um das neue Top-Modell von Qualcomm und eine wichtige Neuerung gegenüber der S24-Reihe. Hier wurde nämlich nur das S24 Ultra mit einem Qualcomm-Prozessor bestückt. Identisch sind auch die Taktung von 2 Mal 4.47 GHz und 6 Mal 3.5 GHz sowie die Größe des Arbeitsspeichers von 12 GB. Hinsichtlich der Performance gibt es also keine Unterschiede beim Samsung S25, S25 Ultra und S25 Plus.

  • Snapdragon 8 Elite for Galaxy in allen Geräten

  • Achtkerner mit Taktung 2 mal 4.47 GHz und 6 mal 3.5 GHz

  • 12 GB Arbeitsspeicher

Samsung S25, S25 Plus und S25 Ultra bieten unterschiedliche Akkuleistung

Deutliche Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der Akkus im Samsung S25 Plus vs. S25 Ultra vs. S25. Das günstigste Gerät, das Galaxy S25, wird mit einem 4.000 mAh starken Akku angeboten, den Du mit maximal 25 Watt in 80 Minuten vollständig laden kannst. Deutlich besser ist die Akkuleistung beim S25 Plus, denn in ihm steckt ein 4.900 mAh starker Akku. Ihn kannst Du mit bis zu 45 Watt innerhalb von 68 Minuten vollständig laden. Das Galaxy S25 Ultra lässt sich ebenfalls mit bis zu 45 Watt laden und bietet einen 5.000 mAh starken Akku.

ModellAkku-KapazitätLadegeschwindigkeit
Samsung S254.000 mAh25 Watt
Samsung S25 Plus4.900 mAh45 Watt
Samsung S25 Ultra5.000 mAh45 Watt

Identische Software in Geräten der S25-Reihe von Samsung

Alle drei neuen Modelle kommen mit dem gleichen Software-Paket auf den Markt. Sie sind ab Werk mit Android 15 als Betriebssystem ausgestattet. Hinzu kommt One UI 7.0 als Benutzeroberfläche. Dadurch unterscheiden sich Darstellung und Funktionsumfang etwas von den Modellen der Galaxy S24-Reihe. Sie wurde mit Android 14 und One UI 6.1 ausgeliefert.

Samsung S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra: Kamera-Duell

Während der Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus keine Unterschiede bei der Kameratechnik aufzeigt, wird es im Duell Samsung S25 vs. S25 Ultra spannend. Hier zeigt sich ein deutlicher Leistungsunterschied, weshalb das Samsung S25 Ultra für begeisterte Hobbyfotografen und Filmer die beste Wahl darstellt. Die Kameradaten der S25-Reihe von Samsung im Detail:

KameraS25S25 PlusS25 Ultra
Hauptkamera50 MP, f/1.850 MP, f/1.8200 MP, f/1.7
Ultraweitwinkel12 MP, f/2.212 MP, f/2.250 MP, f/1.9
Teleobjektiv 110 MP, f/2.410 MP, f/2.450 MP, f/3.4
Teleobjektiv 2--10 MP, f/2.4
Frontkamera12 MP, f/2.212 MP, f/2.212 MP, f/2.2
Fazit beim Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra

Unterm Strich zeigt der Vergleich Samsung S25 vs. S25 Ultra vs. S25 Plus, dass das Top-Modell S25 Ultra beim Vergleich von Kamera, Display und Akku die Nase vorn hat. Der wichtigste Unterschied im Duell Samsung S25 vs. S25 Plus ist die Displaygröße, welche 6,2 Zoll beim S25 und 6,7 Zoll beim S25 Plus beträgt. Der Prozessor und Arbeitsspeicher sowie die Software sind bei allen drei Modellen identisch.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen Samsung Galaxy S25 Ultra und S25 Plus?

Das S25 Ultra hebt sich vom S25 Plus in erster Linie durch ein 0,2 Zoll größeres Display, einen etwas stärkeren Akku und eine bessere Kameraausstattung ab.

Lohnt sich das Samsung Galaxy S25 Ultra?

Aufgrund des größeren Displays, der besseren Akkukapazität, der leistungsstärkeren Kamera und des größeren Speichers lohnt sich das Galaxy S25 Ultra für alle, die häufig Fotos machen, Games spielen oder denen eine lange Akkulaufzeit wichtig ist.

Wie viel Speicher hat das Samsung Galaxy S25 Ultra?

Für das Samsung Galaxy S25 Ultra stehen drei Speichervarianten zur Auswahl: 256 GB, 512 GB und 1 TB. Damit bietet es den größten Speicher aller Modelle der S25-Reihe von Samsung.

Welches Samsung Galaxy S25 hat die beste Kamera?

Während die Kameras des S25 und S25 Plus identisch sind, setzt sich die Ausstattung des S25 Ultra deutlich ab. Das zeigt sich besonders bei der 200 MP starken Hauptkamera und dem zweiten Teleobjektiv. Begeisterte Fotografen erhalten mit dem Samsung S25 Ultra das leistungsstärkste Smartphone.

Foto: ©Samsung

