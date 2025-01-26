Mit dem Samsung S25, dem Samsung S25 Plus und dem Samsung S25 Ultra mischt der marktführende Hersteller aus Südkorea den Smartphonemarkt auf. Alle drei Geräte wurden bei einem großen Event am 22. Januar vorgestellt und sind die direkten Nachfolger des Samsung S24, Samsung S24 Plus und Samsung S24 Ultra. Was unterscheidet die brandneuen Modelle voneinander und welches Gerät liefert die besten Werte im großen Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra ?

Display: Samsung Galaxy S25 Ultra vs. S25 Plus vs. S25

Das Samsung S25 nutzt ein 6,2 Zoll großes Display. Mit 6,7 Zoll fällt das Display des Samsung S25 Plus bereits deutlich größer aus. Spitzenreiter in Sachen Displaygröße ist jedoch das Samsung S25 Ultra mit 6,9 Zoll Displaygröße. Neben dem Größenunterschied zeigen sich im Duell Samsung S25 Ultra vs. S25 Plus vs. S25 jedoch vor allem Gemeinsamkeiten bei der Displaytechnologie. Du kannst Dich bei allen drei Modellen auf bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits freuen.

Spezifikation Samsung S25 Samsung S25 Plus Samsung S25 Ultra Displaygröße 6,2 Zoll 6,7 Zoll 6,9 Zoll Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz Spitzenhelligkeit 2.600 Nits 2.600 Nits 2.600 Nits

Performancevergleich: Samsung Galaxy S25 vs. S25 Ultra vs. S25 Plus

Die Performance entscheidet maßgeblich über den Benutzerkomfort eines Smartphones und hier kann die neue S25-Reihe definitiv glänzen. Alle drei Geräte sind mit dem Snapdragon 8 Elite for Galaxy ausgestattet. Dabei handelt sich um das neue Top-Modell von Qualcomm und eine wichtige Neuerung gegenüber der S24-Reihe. Hier wurde nämlich nur das S24 Ultra mit einem Qualcomm-Prozessor bestückt. Identisch sind auch die Taktung von 2 Mal 4.47 GHz und 6 Mal 3.5 GHz sowie die Größe des Arbeitsspeichers von 12 GB. Hinsichtlich der Performance gibt es also keine Unterschiede beim Samsung S25, S25 Ultra und S25 Plus.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy in allen Geräten

Achtkerner mit Taktung 2 mal 4.47 GHz und 6 mal 3.5 GHz

12 GB Arbeitsspeicher

Samsung S25, S25 Plus und S25 Ultra bieten unterschiedliche Akkuleistung

Deutliche Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der Akkus im Samsung S25 Plus vs. S25 Ultra vs. S25. Das günstigste Gerät, das Galaxy S25, wird mit einem 4.000 mAh starken Akku angeboten, den Du mit maximal 25 Watt in 80 Minuten vollständig laden kannst. Deutlich besser ist die Akkuleistung beim S25 Plus, denn in ihm steckt ein 4.900 mAh starker Akku. Ihn kannst Du mit bis zu 45 Watt innerhalb von 68 Minuten vollständig laden. Das Galaxy S25 Ultra lässt sich ebenfalls mit bis zu 45 Watt laden und bietet einen 5.000 mAh starken Akku.

Modell Akku-Kapazität Ladegeschwindigkeit Samsung S25 4.000 mAh 25 Watt Samsung S25 Plus 4.900 mAh 45 Watt Samsung S25 Ultra 5.000 mAh 45 Watt

Identische Software in Geräten der S25-Reihe von Samsung

Alle drei neuen Modelle kommen mit dem gleichen Software-Paket auf den Markt. Sie sind ab Werk mit Android 15 als Betriebssystem ausgestattet. Hinzu kommt One UI 7.0 als Benutzeroberfläche. Dadurch unterscheiden sich Darstellung und Funktionsumfang etwas von den Modellen der Galaxy S24-Reihe. Sie wurde mit Android 14 und One UI 6.1 ausgeliefert.

Samsung S25 vs. S25 Plus vs. S25 Ultra: Kamera-Duell

Während der Vergleich Samsung S25 vs. S25 Plus keine Unterschiede bei der Kameratechnik aufzeigt, wird es im Duell Samsung S25 vs. S25 Ultra spannend. Hier zeigt sich ein deutlicher Leistungsunterschied, weshalb das Samsung S25 Ultra für begeisterte Hobbyfotografen und Filmer die beste Wahl darstellt. Die Kameradaten der S25-Reihe von Samsung im Detail: