Platz 1: Xiaomi 15 Zu den besten NFC Handys gehört das Xiaomi 15 mit einem ultrahellen Display von 6,36 Zoll und 3.200 Nits. Die Performance kann sich dank Snapdragon 8 Elite und 12 GB Arbeitsspeicher ebenfalls sehen lassen. Ein weiterer Pluspunkt beim Xiaomi 15 ist der ausdauernde Akku. Seine Kapazität beträgt 5.240 mAh und die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 90 Watt. Wie es sich für ein gutes NFC-fähiges Handy gehört, ist eine Triple-Kamera eingebaut, deren Linsen jeweils 50-MP-Auflösung bieten. Ergänzend gibt es eine 32-MP-Selfiekamera.

Platz 2: Samsung Galaxy S25 Edge Ausgestattet mit der NFC-Technologie ist auch das brandneue Spitzen-Smartphone von Samsung. Das Galaxy S25 Edge hebt sich mit seinem nur 5,8 Millimeter dicken Gehäuse von anderen Flaggschiffen ab. Im Inneren stecken der Prozessor Snapdragon 8 Elite und ein 3.900 mAh starker Akku. Mit einer Kombination aus 200-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera lassen sich gute Fotos schießen. Auch das Display des Samsung Galaxy S25 Edge überzeugt mit einer Pixeldichte von 513 ppi bei einer Größe von 6,7 Zoll.

Platz 3: iPhone 16 Pro Max

Das beste Handy mit NFC-Funktion aus dem Hause Apple ist das iPhone 16 Pro Max. Zu seiner starken technischen Ausstattung gehören der Apple-Chip A18, ein 4.674-mAh-Akku sowie eine Triple-Kamera mit 48, 48 und 12 MP Auflösung und eine Selfie-Kamera mit 12 MP. Mit einem 6,9-Zoll-Display und einer Pixeldichte von 460 ppi eignet es sich hervorragend zum Streamen von Serien oder für Games. Dank 120-Hertz-Bildwiederholrate und 2.000 Nits Spitzenhelligkeit ist das Display des iPhone 16 Pro Max für alle Situationen bestens gerüstet.

Platz 4: Sony Xperia 1 VI Im Sony Xperia 1 VI stecken der Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm, der eine solide Performance mitbringt, und ein Akku mit 5.000 mAh. Die Größe des Displays beträgt 6,5 Zoll, seine Auflösung liegt bei 2.340 x 1.080 Pixel. Eine Besonderheit des Sony Xperia 1 VI ist die Kameratechnik. Hier arbeitet der Hersteller mit dem Unternehmen Zeiss zusammen, das eine spezielle Beschichtung der Linsen beisteuert. Die Auflösung der Triple-Kamera liegt bei 52, 12 und 12 MP.

Platz 5: Google Pixel 9a

Dass Du gute NFC-Handys nicht nur unter den Flaggschiffen der großen Hersteller findest, zeigt das Google Pixel 9a. Als Mittelklasse-Modell bietet es eine starke Technik zum attraktiven Preis. Erwähnenswert sind hier das 6,3 Zoll große Display mit 422 ppi und 2.700 Nits sowie die 30 Stunden Laufzeit des Smartphones mit seinem 5.100 mAh Akku. Außerdem steckt im Google Pixel 9a der Google Tensor G4 mit 8 GB RAM. Zur Kameraausstattung gehören die Dual-Kamera mit 48 und 13 MP Auflösung sowie eine 13-MP-Frontkamera.

Platz 6: iPhone 16e

Ein weiteres Handy mit NFC-Funktion aus dem Mittelklasse-Segment ist das iPhone 16e. Mit einer Displaygröße von 6,1 Zoll ist dieses Apple-Smartphone sehr handlich. Die Pixeldichte kann mit 460 ppi ebenfalls überzeugen. Im Inneren ist der A18 Chip verbaut, der die KI-Funktionen von Apple Intelligence unterstützt. Mit der speziellen 2-in-1-Kamera liefert das iPhone 16e gelungene Fotos ab. Für den 3.961 mAh starken Akku gibt Apple eine Videowiedergabezeit von 17 Stunden an.

Platz 7: Samsung Galaxy A56 Samsung bietet im Bereich der Mittelklasse ebenfalls ein überzeugendes Handy mit NFC-Funktion an. Das Galaxy A56 kommt mit dem Prozessor Exynos 1580 und 8-GB-Arbeitsspeicher. Sein Display misst 6,7 Zoll, erreicht bis zu 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz und 1.200 Nits Spitzenhelligkeit. Ebenfalls an Bord ist eine Triple-Kamera, deren Auflösung bei 50, 12 und 5 Megapixeln liegt. Beim Akku setzt Samsung auf ein Modell mit 5.000 mAh, dass Du mit maximal 45 Watt laden kannst.

Platz 8: Motorola Edge 60 Auch der Hersteller Motorola hat NFC-fähige Handys im Angebot. Zu den Besten unter ihnen gehört das Motorola Edge 60 mit seinem 6,67 Zoll Display und einem 5.200 mAh starken Akku. Er lässt sich mit beachtlichen 68 Watt im Schnelllademodus aufladen. Für die Performance sorgt der MediaTek Dimensity 7300, dem wahlweise 8 oder 12 GB RAM zur Verfügung stehen. Zudem eignet sich das Motorola Edge 60 hervorragend für die Fotografie. Es verfügt über eine Triple-Kamera mit einer Auflösung von 50/50/10 MP.

Platz 9: Nothing Phone (3a) Pro Ebenfalls ins Ranking der besten NFC Handys schafft es das Nothing Phone (3a) Pro. Es ist mit einem 6,77 Zoll großen Display bestückt, das eine Bildwiederholfrequenz von maximal 120 Hertz erreicht. Sehen lassen kann sich auch der Snapdragon 7s Gen 3 als Prozessor mit 12-GB-Arbeitsspeicher. Mit einem 5.000-mAh-Akku hält das Nothing Phone (3a) Pro lange durch. Dank 45 Watt im Schnelllademodus ist es außerdem innerhalb kurzer Zeit wieder aufgeladen. Zur weiteren Ausstattung gehört eine Triple-Kamera. Die Auflösung der Linsen beträgt 50, 50 und 8 Megapixel. Beeindruckend ist zudem die 50-MP-Selfie-Kamera.

Platz 10: Samsung Galaxy A36 Mit dem Galaxy A36 bietet Samsung ein NFC-fähiges Handy für Einsteiger an, dessen Preis besonders attraktiv ist. Auf eine solide Technik musst Du auch bei diesem NFC Handy nicht verzichten, denn es kommt mit einem 6,7 Zoll messenden Display und nutzt den Prozessor Snapdragon 6 Gen 3. Genug Power für den ganzen Tag kommt beim Galaxy A36 von einem 5.000 mAh starken Akku. Für diese Preisklasse ungewöhnlich ist die Triple-Kamera, deren Linsen mit 50, 8 und 5 MP auflösen.

FAQ zu NFC Handys Ist NFC auf iPhones und Android-Geräten unterschiedlich? Ja, es gibt Unterschiede zwischen Apple-Smartphones und Android-Smartphones mit NFC. Während bei iPhones die NFC-Funktion nicht deaktiviert werden kann, ist das bei Android-Smartphones möglich. Letztere bieten zudem mehr Anwendungsmöglichkeiten für die NFC-Technologie. Wie kann ich prüfen, ob mein Handy NFC hat? Ob Dein Handy NFC-fähig ist, findest Du über die Einstellungen und den Punkt „Netzwerk & Internet“ oder „Verbindungen“ heraus. Hast Du ein NFC-Handy, ist dort die Option „NFC“ aufgelistet. Haben alle Handys NFC? Nicht alle Handys sind mit der NFC-Technologie ausgestattet. Die meisten Modelle ab dem iPhone 6 oder der Version Android 4 sind jedoch NFC-fähig. Wofür wird NFC im Alltag verwendet? Du kannst per NFC kontaktlos Zahlungen tätigen, Daten an andere Geräte übertragen, die Funktion für Zugangskontrollen nutzen oder ein Smart-Home-System steuern. Foto: ©Xiaomi, ©Samsung, ©Apple, ©Google

