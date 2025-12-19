19.12.2025

Android Update: Garantien und Laufzeiten für die aktuelle neue Version Android 16

Erfahre bei freenet, was das große Android Update bringt, welche aktuelle Android Version Dein Smartphone erhält – und wie lange Hersteller wie Samsung, Google oder Xiaomi künftig Updates garantieren.

Betriebssystem Update Android Hedaerbild Quelle Google Pixel
Seit Juni 2025 ist Android 16, die neueste Android-Version, offiziell verfügbar. Zuerst wird das Update auf den Google Pixel-Smartphones ausgerollt, aber auch Hersteller wie Samsung und Xiaomi haben damit begonnen, ihre Modelle mit Android 16 zu versorgen. Weitere Marken folgen bald. Das große Update bringt viele Verbesserungen und neue Funktionen, die das Nutzererlebnis auf Android-Smartphones noch vielseitiger gestalten. Bei freenet erfährst Du alles, was Du über das Android Update wissen musst!

Android 16 Update: Das Wichtigste in Kürze

  • Verfügbarkeit: Android 16 ist seit Juni 2025 verfügbar und wird in Phasen ausgerollt.

  • Erste Geräte mit dem Update: Google Pixel 10 und weitere Pixel-Modelle, Samsung Galaxy Z Flip und Fold 7, Xiaomi 15.

  • Wichtige neue Features: Material 3 Expressive Design, Live Updates, KI-basierter Echtzeit-Betrugsschutz und neue Widgets auf dem Sperrbildschirm.

  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen: KI-gestützter Schutz vor Betrügern, erweiterter Sicherheitsmodus, Verbesserte Datenschutzfunktionen und KI-Integration in das System.

Android Update bei Google

Google hat den Rollout von Android 16 bereits im Juni 2025 gestartet – wie gewohnt zuerst auf den eigenen Pixel-Smartphones. Inzwischen sind fast alle aktuellen Modelle, von der Pixel-8-Serie bis hin zum neuen Pixel 10, mit dem Update auf die neueste Android-Version versorgt.

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Pixel 10-Serie7 Jahre7 Jahre
Pixel 9a7 Jahre7 Jahre
Pixel 9-Serie7 Jahre7 Jahre
Pixel Fold und Pixel 9 Pro Fold7 Jahre7 Jahre
Pixel 8, 8 Pro, 8a7 Jahre7 Jahre
Pixel 7, 7 Pro, 7a5 Jahre5 Jahre
Pixel 6, 6 Pro, 6a5 Jahre5 Jahre

Android Update bei Samsung

Samsung liefert Android 16 mit One UI 8. Der offizielle Rollout begann am 15. September 2025; zunächst S- und Z-Serien sowie ausgewählte A-Modelle. Ein Highlight von Android 16 auf Samsung-Geräten ist der neue Desktop-Windowing-Mode, der echtes Multitasking mit mehreren App-Fenstern ermöglicht, die sich verschieben und in der Größe anpassen lassen. Die ersten Geräte, die die stabile Version von One UI 8 erhalten, sind das Galaxy Z Fold 7, das Galaxy Z Flip 7 sowie das Galaxy Z Flip 7 FE, die bereits mit dieser Version ausgeliefert werden. Die neueste Android-Version wird auch auf anderen Samsung-Geräten wie folgt unterstützt:

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE7 Jahre7 Jahre
Galaxy S25-Serie (inkl. Edge)7 Jahre7 Jahre
Galaxy Z Flip 6 / Fold 67 Jahre7 Jahre
Galaxy S24-Serie7 Jahre7 Jahre
Galaxy A16 und A17, Galaxy A36, Galaxy A567 Jahre6 Jahre
Galaxy A55, A35, A154 Jahre5 Jahre
Ältere Modelle (S21+)4 Jahre5 Jahre

Diese Liste ist noch nicht endgültig und es ist gut möglich, dass manche Geräte das Update früher erhalten als andere.

Verwandte Artikel

Android Update bei Xiaomi

Xiaomi verteilt Android 16 in Form von HyperOS 3.0 (Xiaomis Oberfläche basierend auf Android 16). Seit Ende September 2025 sind Liste und Zeitplan offiziell; der globale Rollout läuft in Wellen bis Anfang 2026.

Zu den unterstützten Smartphones gehören unter anderem:

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Xiaomi 15-Serie und 15T-Serie6 Jahre6 Jahre
Xiaomi 14-Serie4 Jahre5 Jahre
Redmi Note 144 Jahre6 Jahre
Redmi Note 14 Pro / Pro+3 Jahre4 Jahre
Redmi Note 14 5G2 Jahre4 Jahre
Poco X7 / X7 Pro3 Jahre4 Jahre

Honor, Motorola und Fairphone: Android 16 Update-Übersicht

Auch die Hersteller Honor, Motorola und Fairphone sind Teil der Android-16-Runde und versorgen ihre wichtigsten Modelle mit dem neuen Betriebssystem.

Android Update bei Honor

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Magic 7 Pro7 Jahre7 Jahre
400 / 400 Pro / 400 Lite6 Jahre6 Jahre
Magic 6 Pro / Magic V24 Jahre5 Jahre
Magic 5 Pro / Magic Vs / 200-Serie3 Jahre4 Jahre
50 / 70 / 90 / 6 Lite2 Jahre3 Jahre
200 Smart2 Jahre2 Jahre

Android Update bei Motorola

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Motorola Edge 60-Serie3 Jahre4 Jahre
Motorola Razr 50 (Ultra), Motorola Razr 60 (Ultra)3 Jahre4 Jahre
Motorola Edge 50-Serie3 Jahre4 Jahre
Moto G-Reihe, darunter die Modelle Motorola G35, G45, G55, G75, G851 Jahr2 Jahre

Android Update bei Fairphone

ModellAndroid-UpdatesSicherheitsupdates
Fairphone 6(langfristige Planung, inkl. 7 Upgrade-Generationen)8 Jahre
Fairphone 5Bis Android 18 (~5 Jahre)8 Jahre
Fairphone 4Bis Android 15Bis 2026
Fairphone 3+, 2Keine Updates mehrKeine Updates mehr

Nach dem Update auf Android 16: Smarte Features und erweiterte Sicherheitsfunktionen

Android 16 bringt neben einem modernen Design zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen:

  • Material 3 Expressive – das neue Look & Feel: Mit Android 16 führt Google das Material 3 Expressive Design ein. Dieses bringt intensivere, anpassbare Farben, sanfte Animationen und haptisches Feedback. Auch die Benachrichtigungsleiste bekommt einen Unschärfeeffekt für mehr Tiefe, und die Schnelleinstellungen werden flexibler: Du kannst Kachelgrößen anpassen und hast neue Schalter für WLAN und Bluetooth.

  • Live Updates: Android 16 zeigt wichtige Informationen von Apps live auf Deinem Bildschirm an. Ob Navigation oder Lieferstatus – so hast Du alle Infos immer im Blick, ohne die App extra öffnen zu müssen.

  • Battery Health: Neu ist die Funktion Battery Health, die Dir zeigt, wie fit Dein Akku ist, inklusive Lebensdauer und Produktionsdatum. Aktuell funktioniert das vor allem auf neueren Pixel-Modellen, weitere Gerätehersteller könnten folgen. Aktuell funktioniert diese Funktion vor allem auf neueren Pixel-Modellen, und weitere Gerätehersteller könnten folgen.

  • Widgets zurück auf dem Sperrbildschirm: Endlich kannst Du Widgets auch wieder auf dem Sperrbildschirm nutzen – natürlich nur mit Entsperrungsschutz.

  • Hintergründe mit Effekten: Android 16 ermöglicht es Dir, Deine Hintergrundbilder individueller zu gestalten – inklusive neuer visueller Effekte wie animiertem Regen direkt auf dem Startbildschirm.

  • Verbesserte Gesundheitsdatenverwaltung mit Health Connect: Android 16 unterstützt den Austausch medizinischer Daten im FHIR-Standard, wobei Apps immer Deine Zustimmung benötigen.

  • Kamera- und Medien-Features: Android 16 bringt standardisierte Motion-Fotos, eine API zur automatischen Aktivierung des Nachtmodus in Drittanbieter-Apps und eine verbesserte Steuerung von Belichtung, Farbtemperatur und Farbstich für Videos.

  • Smarter Umgang mit Benachrichtigungen: Die neue Notification Cooldown-Funktion dämpft die Lautstärke ähnlicher Benachrichtigungen bei hoher Frequenz, um Dich vor Spam zu schützen, ohne wichtige Anrufe oder Alarme zu beeinträchtigen.

So installierst Du das Android-Update

  • Öffne die Einstellungen: Zahnradsymbol in der App-Übersicht.

  • Navigiere zu „System“ oder „Über das Telefon/Tablet“.

  • Wähle „Softwareupdate“ oder „Systemupdate“: Suche nach verfügbaren Updates.

  • Installiere das Update: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp: Falls es Probleme gibt, starte Dein Gerät neu oder lade das Update manuell über Deinen PC, sofern Dein Smartphone diese Option unterstützt.

Fazit: Warum Du Dein Android-Update nicht verpassen solltest

Android 16 bringt viele praktische Features, Sicherheitsverbesserungen und eine optimierte Nutzererfahrung. Gerade wenn Du ein Pixel-, Samsung- oder Xiaomi-Gerät hast, lohnt sich das Update schnell. Überprüfe regelmäßig, ob für Dein Smartphone ein Update bereitsteht – so bleibt Dein Gerät sicher, schnell und auf dem neuesten Stand. Besonders die Verbesserungen im Bereich Datenschutz und die Einführung smarter Funktionen wie Gemini Live und der Desktop-Modus auf Tablets und Foldables machen Android 16 zu einem empfehlenswerten Update.

FAQ – Häufige Fragen zu Android-Updates

Was ist die aktuelle Android-Version?

Die aktuelle Android-Version ist Android 16. Google veröffentlichte die stabile Version am 10. Juni 2025. Android 16 ist die sechzehnte Hauptversion des mobilen Betriebssystems und bringt zahlreiche Neuerungen in den Bereichen Sicherheit, Benutzererfahrung und Produktivität.

Wie lange erhält mein Smartphone Updates?

Das variiert je nach Hersteller. Google bietet bis zu 7 Jahre, Samsung ähnlich lange Supportzeiten.

Wie prüfe ich, ob ein Update verfügbar ist?

Um die Verfügbarkeit von Android Updates zu prüfen, öffnest Du die Einstellungen auf Deinem Smartphone, wählst den Punkt „Sicherheit & Datenschutz“ aus und tippst dann auf „System & Updates“.

Warum sind Updates nicht für alle Geräte gleichzeitig verfügbar?

Hersteller passen Android für verschiedene Geräte an, das braucht Zeit.

Wie lange wird Android 9 noch unterstützt?

Für die im Jahr 2018 erschienene Version Android 9 gibt es keinen Support mehr. In einigen Fällen ist ein Update auf eine neuere Version möglich.

