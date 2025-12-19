Erfahre bei freenet, was das große Android Update bringt, welche aktuelle Android Version Dein Smartphone erhält – und wie lange Hersteller wie Samsung, Google oder Xiaomi künftig Updates garantieren.

Seit Juni 2025 ist Android 16, die neueste Android-Version, offiziell verfügbar. Zuerst wird das Update auf den Google Pixel-Smartphones ausgerollt, aber auch Hersteller wie Samsung und Xiaomi haben damit begonnen, ihre Modelle mit Android 16 zu versorgen. Weitere Marken folgen bald. Das große Update bringt viele Verbesserungen und neue Funktionen, die das Nutzererlebnis auf Android-Smartphones noch vielseitiger gestalten. Bei freenet erfährst Du alles, was Du über das Android Update wissen musst! Android 16 Update: Das Wichtigste in Kürze Verfügbarkeit: Android 16 ist seit Juni 2025 verfügbar und wird in Phasen ausgerollt.

Erste Geräte mit dem Update: Google Pixel 10 und weitere Pixel-Modelle, Samsung Galaxy Z Flip und Fold 7, Xiaomi 15.

Wichtige neue Features: Material 3 Expressive Design, Live Updates, KI-basierter Echtzeit-Betrugsschutz und neue Widgets auf dem Sperrbildschirm.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen: KI-gestützter Schutz vor Betrügern, erweiterter Sicherheitsmodus, Verbesserte Datenschutzfunktionen und KI-Integration in das System. Android Update bei Google Google hat den Rollout von Android 16 bereits im Juni 2025 gestartet – wie gewohnt zuerst auf den eigenen Pixel-Smartphones. Inzwischen sind fast alle aktuellen Modelle, von der Pixel-8-Serie bis hin zum neuen Pixel 10, mit dem Update auf die neueste Android-Version versorgt. Modell Android-Updates Sicherheitsupdates Pixel 10 -Serie 7 Jahre 7 Jahre Pixel 9a 7 Jahre 7 Jahre Pixel 9 -Serie 7 Jahre 7 Jahre Pixel Fold und Pixel 9 Pro Fold 7 Jahre 7 Jahre Pixel 8, 8 Pro, 8a 7 Jahre 7 Jahre Pixel 7, 7 Pro, 7a 5 Jahre 5 Jahre Pixel 6, 6 Pro, 6a 5 Jahre 5 Jahre

Google Pixel 10 128 GB Frost Akku Ausstattung Display Online bestellbar Details 899.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Google Pixel 9 Pro Fold 256 GB Porcelain Ausstattung Display Kamera Online bestellbar Details 1899.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Google Pixel 9a 128 GB Obsidian Design Preis-/ Leistungsverhältnis Akku Online bestellbar Details 549.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB Blue Shadow Akku Display Performance Online bestellbar Details 1199.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Gray Ausstattung Display Performance Online bestellbar Details 1449.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Android Update bei Xiaomi Xiaomi verteilt Android 16 in Form von HyperOS 3.0 (Xiaomis Oberfläche basierend auf Android 16). Seit Ende September 2025 sind Liste und Zeitplan offiziell; der globale Rollout läuft in Wellen bis Anfang 2026. Zu den unterstützten Smartphones gehören unter anderem: Modell Android-Updates Sicherheitsupdates Xiaomi 15 -Serie und 15T -Serie 6 Jahre 6 Jahre Xiaomi 14 -Serie 4 Jahre 5 Jahre Redmi Note 14 4 Jahre 6 Jahre Redmi Note 14 Pro / Pro+ 3 Jahre 4 Jahre Redmi Note 14 5G 2 Jahre 4 Jahre Poco X7 / X7 Pro 3 Jahre 4 Jahre

Xiaomi 15 Ultra 512 GB Dual SIM Black Display Kamera Bedienung Online bestellbar Details 1499.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB Coral Green Akku Preis-Leistungs-Verhältnis Display Online bestellbar Details 299.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Honor, Motorola und Fairphone: Android 16 Update-Übersicht Auch die Hersteller Honor, Motorola und Fairphone sind Teil der Android-16-Runde und versorgen ihre wichtigsten Modelle mit dem neuen Betriebssystem. Android Update bei Honor Modell Android-Updates Sicherheitsupdates Magic 7 Pro 7 Jahre 7 Jahre 400 / 400 Pro / 400 Lite 6 Jahre 6 Jahre Magic 6 Pro / Magic V2 4 Jahre 5 Jahre Magic 5 Pro / Magic Vs / 200-Serie 3 Jahre 4 Jahre 50 / 70 / 90 / 6 Lite 2 Jahre 3 Jahre 200 Smart 2 Jahre 2 Jahre Android Update bei Motorola Modell Android-Updates Sicherheitsupdates Motorola Edge 60 -Serie 3 Jahre 4 Jahre Motorola Razr 50 (Ultra), Motorola Razr 60 (Ultra) 3 Jahre 4 Jahre Motorola Edge 50-Serie 3 Jahre 4 Jahre Moto G-Reihe, darunter die Modelle Motorola G35, G45, G55, G75, G85 1 Jahr 2 Jahre

motorola edge 60 fusion 256 GB PANTONE Amazonite Design Preis-/ Leistungsverhältnis Display Online bestellbar Details 329.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Android Update bei Fairphone Modell Android-Updates Sicherheitsupdates Fairphone 6 (langfristige Planung, inkl. 7 Upgrade-Generationen) 8 Jahre Fairphone 5 Bis Android 18 (~5 Jahre) 8 Jahre Fairphone 4 Bis Android 15 Bis 2026 Fairphone 3+, 2 Keine Updates mehr Keine Updates mehr

Fairphone 6 5G 256 GB Cloud White Akku Design CO2-Neutralität Online bestellbar Details 599.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Nach dem Update auf Android 16: Smarte Features und erweiterte Sicherheitsfunktionen Android 16 bringt neben einem modernen Design zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen: Material 3 Expressive – das neue Look & Feel : Mit Android 16 führt Google das Material 3 Expressive Design ein. Dieses bringt intensivere, anpassbare Farben, sanfte Animationen und haptisches Feedback. Auch die Benachrichtigungsleiste bekommt einen Unschärfeeffekt für mehr Tiefe, und die Schnelleinstellungen werden flexibler: Du kannst Kachelgrößen anpassen und hast neue Schalter für WLAN und Bluetooth.

Live Updates : Android 16 zeigt wichtige Informationen von Apps live auf Deinem Bildschirm an. Ob Navigation oder Lieferstatus – so hast Du alle Infos immer im Blick, ohne die App extra öffnen zu müssen.

Battery Health : Neu ist die Funktion Battery Health, die Dir zeigt, wie fit Dein Akku ist, inklusive Lebensdauer und Produktionsdatum. Aktuell funktioniert das vor allem auf neueren Pixel-Modellen, weitere Gerätehersteller könnten folgen. Aktuell funktioniert diese Funktion vor allem auf neueren Pixel-Modellen, und weitere Gerätehersteller könnten folgen.

Widgets zurück auf dem Sperrbildschirm : Endlich kannst Du Widgets auch wieder auf dem Sperrbildschirm nutzen – natürlich nur mit Entsperrungsschutz.

Hintergründe mit Effekten : Android 16 ermöglicht es Dir, Deine Hintergrundbilder individueller zu gestalten – inklusive neuer visueller Effekte wie animiertem Regen direkt auf dem Startbildschirm.

Verbesserte Gesundheitsdatenverwaltung mit Health Connect : Android 16 unterstützt den Austausch medizinischer Daten im FHIR-Standard, wobei Apps immer Deine Zustimmung benötigen.

Kamera- und Medien-Features : Android 16 bringt standardisierte Motion-Fotos, eine API zur automatischen Aktivierung des Nachtmodus in Drittanbieter-Apps und eine verbesserte Steuerung von Belichtung, Farbtemperatur und Farbstich für Videos.

Smarter Umgang mit Benachrichtigungen: Die neue Notification Cooldown-Funktion dämpft die Lautstärke ähnlicher Benachrichtigungen bei hoher Frequenz, um Dich vor Spam zu schützen, ohne wichtige Anrufe oder Alarme zu beeinträchtigen. So installierst Du das Android-Update Öffne die Einstellungen: Zahnradsymbol in der App-Übersicht. Navigiere zu „System“ oder „Über das Telefon/Tablet“. Wähle „Softwareupdate“ oder „Systemupdate“: Suche nach verfügbaren Updates. Installiere das Update: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Tipp: Falls es Probleme gibt, starte Dein Gerät neu oder lade das Update manuell über Deinen PC, sofern Dein Smartphone diese Option unterstützt. Fazit: Warum Du Dein Android-Update nicht verpassen solltest Android 16 bringt viele praktische Features, Sicherheitsverbesserungen und eine optimierte Nutzererfahrung. Gerade wenn Du ein Pixel-, Samsung- oder Xiaomi-Gerät hast, lohnt sich das Update schnell. Überprüfe regelmäßig, ob für Dein Smartphone ein Update bereitsteht – so bleibt Dein Gerät sicher, schnell und auf dem neuesten Stand. Besonders die Verbesserungen im Bereich Datenschutz und die Einführung smarter Funktionen wie Gemini Live und der Desktop-Modus auf Tablets und Foldables machen Android 16 zu einem empfehlenswerten Update. FAQ – Häufige Fragen zu Android-Updates Was ist die aktuelle Android-Version? Die aktuelle Android-Version ist Android 16. Google veröffentlichte die stabile Version am 10. Juni 2025. Android 16 ist die sechzehnte Hauptversion des mobilen Betriebssystems und bringt zahlreiche Neuerungen in den Bereichen Sicherheit, Benutzererfahrung und Produktivität. Wie lange erhält mein Smartphone Updates? Das variiert je nach Hersteller. Google bietet bis zu 7 Jahre, Samsung ähnlich lange Supportzeiten. Wie prüfe ich, ob ein Update verfügbar ist? Um die Verfügbarkeit von Android Updates zu prüfen, öffnest Du die Einstellungen auf Deinem Smartphone, wählst den Punkt „Sicherheit & Datenschutz“ aus und tippst dann auf „System & Updates“. Warum sind Updates nicht für alle Geräte gleichzeitig verfügbar? Hersteller passen Android für verschiedene Geräte an, das braucht Zeit. Wie lange wird Android 9 noch unterstützt? Für die im Jahr 2018 erschienene Version Android 9 gibt es keinen Support mehr. In einigen Fällen ist ein Update auf eine neuere Version möglich. Foto: ©Android

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen