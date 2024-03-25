Mit der Galaxy A-Serie verfolgt Samsung das Konzept, erschwingliche Smartphones mit hochwertigen Funktionen zu produzieren. Da bilden die Geräte A35 und A55 keine Ausnahme. Beide Modelle weisen eine solide Leistung, ein bestechend scharfes Display sowie umfassende Kamerafeatures auf.

Doch neben den Gemeinsamkeiten gibt es auch einige Unterschiede. freenet zeigt Dir, wo die Stärken und Schwächen der beiden Modelle im direkten Vergleich liegen.

Samsung Galaxy A35 vs. A55: Maße und Design

Was die äußeren Abmessungen betrifft, sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich. Sie sind etwa 16 cm hoch, 7,8 cm breit und 8 cm tief. Damit bleibt Samsung dem gewohnten Grunddesign der A-Reihe treu. Mit einem Gewicht von 209 g ist das Galaxy A35 ein klein wenig leichter als das Galaxy A55. Doch dieser Unterschied ist in der Praxis kaum von Bedeutung.

Besonderes Highlight in der Optik sind die verglasten Rückseiten, die den Smartphones nicht nur einen schönen Glanz, sondern auch eine angenehme Haptik verleihen. Wem die Standardfarbe Blau zu langweilig ist, hat die Wahl zwischen den folgenden Farbtönen:

Awesome Iceblue

Awesome Navy

Awesome Lilac

Awesome Lemon

Galaxy A35 vs. A55: Display

Mit einem Display von 6,6 Zoll in der Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 1.080 x 2.340 px erkennst Du jedes Detail auf Deinen Fotos oder Videos. Damit bewegen sich beide Geräte im Bereich von Full HD Plus.

Sowohl im Galaxy A35 als auch im Galaxy A55 kommt die eigens von Samsung entwickelte Super AMOLED-Technologie zum Einsatz. Mit diesen Features präsentieren die Displays sämtliche Inhalte in kontrastreicher und farbintensiver Optik.

Zudem erkennen die Geräte die äußerlichen Lichtverhältnisse und passen die Darstellungen entsprechend an. Durch die 120-Hz Bildwiederholrate kommt die Anzeige auch bei schnell bewegten Bildern nicht ins Stocken.

Galaxy A35 vs. A55: Prozessor und Speicherplatz

In der Performance hat das Galaxy A55 leicht die Nase vorn. Dafür verantwortlich zeigt sich der Prozessor Exynos 1480, der im Vergleich zum Exynos 1380, der im Galaxy A35 verbaut ist, eine höhere GPU-Leistung aufweist:

Galaxy A35: Octa-Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz)

Galaxy A55: Octa-Core (4 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz)

Durch die gesteigerte Leistung ist das Galaxy A55 etwas besser für grafikintensive Anwendungen wie Spiele oder Videobearbeitungen geeignet. Mit einem Arbeitsspeicher von je 8 GB sind jedoch beide Geräte für ressourcenintensive Anwendungen ausgestattet.