Samsung Galaxy A35 vs. A55: Der große Vergleich
Im Bereich der Mittelklassehandys mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sind das Galaxy A35 und das A55 einen Blick wert. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen?
Mit der Galaxy A-Serie verfolgt Samsung das Konzept, erschwingliche Smartphones mit hochwertigen Funktionen zu produzieren. Da bilden die Geräte A35 und A55 keine Ausnahme. Beide Modelle weisen eine solide Leistung, ein bestechend scharfes Display sowie umfassende Kamerafeatures auf.
Doch neben den Gemeinsamkeiten gibt es auch einige Unterschiede. freenet zeigt Dir, wo die Stärken und Schwächen der beiden Modelle im direkten Vergleich liegen.
Was die äußeren Abmessungen betrifft, sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich. Sie sind etwa 16 cm hoch, 7,8 cm breit und 8 cm tief. Damit bleibt Samsung dem gewohnten Grunddesign der A-Reihe treu. Mit einem Gewicht von 209 g ist das Galaxy A35 ein klein wenig leichter als das Galaxy A55. Doch dieser Unterschied ist in der Praxis kaum von Bedeutung.
Besonderes Highlight in der Optik sind die verglasten Rückseiten, die den Smartphones nicht nur einen schönen Glanz, sondern auch eine angenehme Haptik verleihen. Wem die Standardfarbe Blau zu langweilig ist, hat die Wahl zwischen den folgenden Farbtönen:
Awesome Iceblue
Awesome Navy
Awesome Lilac
Awesome Lemon
Mit einem Display von 6,6 Zoll in der Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 1.080 x 2.340 px erkennst Du jedes Detail auf Deinen Fotos oder Videos. Damit bewegen sich beide Geräte im Bereich von Full HD Plus.
Sowohl im Galaxy A35 als auch im Galaxy A55 kommt die eigens von Samsung entwickelte Super AMOLED-Technologie zum Einsatz. Mit diesen Features präsentieren die Displays sämtliche Inhalte in kontrastreicher und farbintensiver Optik.
Zudem erkennen die Geräte die äußerlichen Lichtverhältnisse und passen die Darstellungen entsprechend an. Durch die 120-Hz Bildwiederholrate kommt die Anzeige auch bei schnell bewegten Bildern nicht ins Stocken.
In der Performance hat das Galaxy A55 leicht die Nase vorn. Dafür verantwortlich zeigt sich der Prozessor Exynos 1480, der im Vergleich zum Exynos 1380, der im Galaxy A35 verbaut ist, eine höhere GPU-Leistung aufweist:
Galaxy A35: Octa-Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz)
Galaxy A55: Octa-Core (4 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz)
Durch die gesteigerte Leistung ist das Galaxy A55 etwas besser für grafikintensive Anwendungen wie Spiele oder Videobearbeitungen geeignet. Mit einem Arbeitsspeicher von je 8 GB sind jedoch beide Geräte für ressourcenintensive Anwendungen ausgestattet.
Inzwischen gehört es zum guten Ton der Handyhersteller, hochwertige Kameras in ihre Geräte zu integrieren. So warten sowohl das Galaxy A35 als auch das A55 mit einer Triple-Cam auf der Rückseite sowie einer Selfie-Kamera über dem Display auf. Beide Geräte sind in der Lage, Fotos und Videos in 4K-Qualität zu erstellen. Allerdings offenbaren sich die Objektive des Galaxy A55 als etwas performanter.
Kameralösungen des Galaxy A35:
Weitwinkelkamera: 50 MP
Ultra-Weitwinkelkamera: 8 MP
Makroobjektiv: 5 MP
Frontkamera: 13 MP
Kameralösungen Galaxy A55:
Weitwinkelkamera: 50 MP
Ultra-Weitwinkelkamera: 12 MP
Makroobjektiv: 5 MP
Frontkamera: 32 MP
Wer das Handy für die Erstellung hochwertiger Landschafts- oder Architekturaufnahmen nutzen möchte, ist mit dem Galaxy A55 besser bedient. Hiermit lassen sich auch Gruppenselfies besser realisieren.
Dennoch ist die Kameraleistung des Galaxy A35 nicht zu unterschätzen. Durch Software-Features wie den Nachtmodus, Panorama-, Zeitlupe- oder den Portraitmodus unterstützen beide Geräte auch ungeübte Fotografen bei der Produktion erstklassiger Aufnahmen.
Übrigens: Mit ihren Kamera-Setups finden sich beide Geräte unter den besten günstigen Handys mit guter Kamera wieder.
|Samsung Galaxy A35
|Samsung Galaxy A55
|Display
|6,6 Zoll Super-AMOLED
|6,6 Zoll Super-AMOLED
|Auflösung
|2.340 x 1.080 Pixel
|2.340 x 1.080 Pixel
|Bildwiederholrate
|Bis 120 Hz
|Bis 120 Hz
|Prozessor
|Exynos 1380
|Exynos 1480
|Arbeitsspeicher
|6 GB / 8 GB
|8 GB / 12 GB
|Interner Speicher
|128 GB / 256 GB
|128 GB / 256 GB
|Kamera
|50 MP / 8 MP / 5 MP
|50 MP / 12 MP / 5 MP
|Frontkamera
|13 MP
|32 MP
|Akkukapazität
|5.000 mAh
|5.000 mAh
|Abmessungen
|161,7 x 78 x 8,2 mm
|161,1 x 77,4 x 8,2 mm
|Gewicht
|209 g
|213 g
Beide Smartphones bieten eine solide Leistung und umfangreiche Funktionen im Bereich der Mittelklassemodelle.
Das Samsung Galaxy A55 bietet die besseren Kamerafeatures und einen besseren Prozessor.
Das Design der beiden Geräte unterscheidet sich kaum voneinander.
Mit dem Galaxy A55 richtet sich Samsung an Kunden, die einen etwas höheren Anspruch an das Gerät stellen und gleichzeitig einen erschwinglichen Preis erwarten.
Die beiden Geräte unterscheiden sich maßgeblich in den Bereichen Performance und Kamerafunktionen. Das Galaxy A55 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor sowie Objektive mit höheren Auflösungen.
Beide Modelle verfügen über eine Triple-Cam auf der Rückseite und eine Frontkamera über dem Display. Das Samsung Galaxy A55 bietet jedoch eine bessere Frontkamera (32 MP) und eine höhere Auflösung beim Ultra-Weitwinkel-Objektiv (12 MP).
Beide Geräte verfügen über ein 6,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Zudem sind die Anzeigeflächen beider Geräte FHD+-fähig und mit der Super AMOLED-Technologie ausgestattet. Auch bei der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz gibt es keine Unterschiede zwischen den Modellen.
Ja, beide Geräte unterstützen 5G. Alternativ kannst Du das 4G-Netz in den internen Einstellungen des Betriebssystems auswählen.
Foto:©Samsung