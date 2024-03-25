25.03.2024

Samsung Galaxy A35 vs. A55: Der große Vergleich

Im Bereich der Mittelklassehandys mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sind das Galaxy A35 und das A55 einen Blick wert. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen?

DR: Samsung Galaxy A35 vs. A55
Inhalt

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB Awesome Navy

Display
Kamera
Design
Online bestellbar
379.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Samsung Galaxy A55 5G 128 GB Awesome Navy

Performance
Kamera
Speicher
Online bestellbar
439.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Mit der Galaxy A-Serie verfolgt Samsung das Konzept, erschwingliche Smartphones mit hochwertigen Funktionen zu produzieren. Da bilden die Geräte A35 und A55 keine Ausnahme. Beide Modelle weisen eine solide Leistung, ein bestechend scharfes Display sowie umfassende Kamerafeatures auf.

Doch neben den Gemeinsamkeiten gibt es auch einige Unterschiede. freenet zeigt Dir, wo die Stärken und Schwächen der beiden Modelle im direkten Vergleich liegen.

Samsung Galaxy A35 vs. A55: Maße und Design

Was die äußeren Abmessungen betrifft, sehen sich die beiden Geräte sehr ähnlich. Sie sind etwa 16 cm hoch, 7,8 cm breit und 8 cm tief. Damit bleibt Samsung dem gewohnten Grunddesign der A-Reihe treu. Mit einem Gewicht von 209 g ist das Galaxy A35 ein klein wenig leichter als das Galaxy A55. Doch dieser Unterschied ist in der Praxis kaum von Bedeutung.

Besonderes Highlight in der Optik sind die verglasten Rückseiten, die den Smartphones nicht nur einen schönen Glanz, sondern auch eine angenehme Haptik verleihen. Wem die Standardfarbe Blau zu langweilig ist, hat die Wahl zwischen den folgenden Farbtönen:

  • Awesome Iceblue

  • Awesome Navy

  • Awesome Lilac

  • Awesome Lemon

Galaxy A35 vs. A55: Display

Mit einem Display von 6,6 Zoll in der Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 1.080 x 2.340 px erkennst Du jedes Detail auf Deinen Fotos oder Videos. Damit bewegen sich beide Geräte im Bereich von Full HD Plus.

Sowohl im Galaxy A35 als auch im Galaxy A55 kommt die eigens von Samsung entwickelte Super AMOLED-Technologie zum Einsatz. Mit diesen Features präsentieren die Displays sämtliche Inhalte in kontrastreicher und farbintensiver Optik.

Zudem erkennen die Geräte die äußerlichen Lichtverhältnisse und passen die Darstellungen entsprechend an. Durch die 120-Hz Bildwiederholrate kommt die Anzeige auch bei schnell bewegten Bildern nicht ins Stocken.

Galaxy A35 vs. A55: Prozessor und Speicherplatz

In der Performance hat das Galaxy A55 leicht die Nase vorn. Dafür verantwortlich zeigt sich der Prozessor Exynos 1480, der im Vergleich zum Exynos 1380, der im Galaxy A35 verbaut ist, eine höhere GPU-Leistung aufweist:

  • Galaxy A35: Octa-Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz)

  • Galaxy A55: Octa-Core (4 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz)

Durch die gesteigerte Leistung ist das Galaxy A55 etwas besser für grafikintensive Anwendungen wie Spiele oder Videobearbeitungen geeignet. Mit einem Arbeitsspeicher von je 8 GB sind jedoch beide Geräte für ressourcenintensive Anwendungen ausgestattet.

Verwandte Artikel

Galaxy A35 vs. A55: Kamera-Setup

Inzwischen gehört es zum guten Ton der Handyhersteller, hochwertige Kameras in ihre Geräte zu integrieren. So warten sowohl das Galaxy A35 als auch das A55 mit einer Triple-Cam auf der Rückseite sowie einer Selfie-Kamera über dem Display auf. Beide Geräte sind in der Lage, Fotos und Videos in 4K-Qualität zu erstellen. Allerdings offenbaren sich die Objektive des Galaxy A55 als etwas performanter.

Kameralösungen des Galaxy A35:

  • Weitwinkelkamera: 50 MP

  • Ultra-Weitwinkelkamera: 8 MP

  • Makroobjektiv: 5 MP

  • Frontkamera: 13 MP

Kameralösungen Galaxy A55:

  • Weitwinkelkamera: 50 MP

  • Ultra-Weitwinkelkamera: 12 MP

  • Makroobjektiv: 5 MP

  • Frontkamera: 32 MP

Wer das Handy für die Erstellung hochwertiger Landschafts- oder Architekturaufnahmen nutzen möchte, ist mit dem Galaxy A55 besser bedient. Hiermit lassen sich auch Gruppenselfies besser realisieren.

Dennoch ist die Kameraleistung des Galaxy A35 nicht zu unterschätzen. Durch Software-Features wie den Nachtmodus, Panorama-, Zeitlupe- oder den Portraitmodus unterstützen beide Geräte auch ungeübte Fotografen bei der Produktion erstklassiger Aufnahmen.

Übrigens: Mit ihren Kamera-Setups finden sich beide Geräte unter den besten günstigen Handys mit guter Kamera wieder.

Galaxy A35 vs. A55: Daten und Fakten

Samsung Galaxy A35Samsung Galaxy A55
Display6,6 Zoll Super-AMOLED6,6 Zoll Super-AMOLED
Auflösung2.340 x 1.080 Pixel2.340 x 1.080 Pixel
BildwiederholrateBis 120 HzBis 120 Hz
ProzessorExynos 1380Exynos 1480
Arbeitsspeicher6 GB / 8 GB8 GB / 12 GB
Interner Speicher128 GB / 256 GB128 GB / 256 GB
Kamera50 MP / 8 MP / 5 MP50 MP / 12 MP / 5 MP
Frontkamera13 MP32 MP
Akkukapazität5.000 mAh5.000 mAh
Abmessungen161,7 x 78 x 8,2 mm161,1 x 77,4 x 8,2 mm
Gewicht209 g213 g

Galaxy A35 vs. A55: Das Fazit

  • Beide Smartphones bieten eine solide Leistung und umfangreiche Funktionen im Bereich der Mittelklassemodelle.

  • Das Samsung Galaxy A55 bietet die besseren Kamerafeatures und einen besseren Prozessor.

  • Das Design der beiden Geräte unterscheidet sich kaum voneinander.

  • Mit dem Galaxy A55 richtet sich Samsung an Kunden, die einen etwas höheren Anspruch an das Gerät stellen und gleichzeitig einen erschwinglichen Preis erwarten.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy A35 und dem A55?

Die beiden Geräte unterscheiden sich maßgeblich in den Bereichen Performance und Kamerafunktionen. Das Galaxy A55 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor sowie Objektive mit höheren Auflösungen.

Welches Modell bietet eine bessere Kameraqualität, das Galaxy A35 oder das A55?

Beide Modelle verfügen über eine Triple-Cam auf der Rückseite und eine Frontkamera über dem Display. Das Samsung Galaxy A55 bietet jedoch eine bessere Frontkamera (32 MP) und eine höhere Auflösung beim Ultra-Weitwinkel-Objektiv (12 MP).

Welches Gerät verfügt über ein überlegenes Display, das Galaxy A35 oder das A55?

Beide Geräte verfügen über ein 6,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Zudem sind die Anzeigeflächen beider Geräte FHD+-fähig und mit der Super AMOLED-Technologie ausgestattet. Auch bei der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz gibt es keine Unterschiede zwischen den Modellen.

Unterstützen das Galaxy A35 und das A55 den 5G-Mobilfunkstandard?

Ja, beide Geräte unterstützen 5G. Alternativ kannst Du das 4G-Netz in den internen Einstellungen des Betriebssystems auswählen.

Foto:©Samsung

Mia

Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn.

Alle Artikel aufrufen
Weitere Beiträge zu diesen Themen
Samsung Neuheiten Android
Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus
Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus
Smartphone-Insights
09.01.2026
Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15
Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15: Xiaomis Flaggschiff gegen Budget-Modell
Smartphone-Insights
09.01.2026
Neue Smartphones 2026
Smartphones 2026: Vorschau auf die neuen Handys 2026
Smartphone-Insights
05.01.2026