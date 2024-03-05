Samsung Galaxy A15 vs A25: Abmessungen, Design & Display

Zumindest auf den ersten Blick fallen die Unterschiede bei den beiden Mittelklasse-Smartphones Samsung Galaxy A15 und Samsung Galaxy A25 des Herstellers Samsung überschaubar aus. Beide Geräte sind knapp über 16 Zentimeter lang, etwa 7,7 Zentimeter breit und nur knapp über acht Millimeter dick. Das Gewicht beträgt in beiden Fällen etwa 200 Gramm.

In beiden Modellen setzt Samsung auf ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display. Dieses garantiert eine kontrastreiche Darstellung aller Inhalte, hierzu passt die hohe Auflösung von 1.080 x 2.340 Bildpunkten. Einen großen Unterschied gibt es aber bei der Bildwiederholfrequenz. Maximal 90 Hertz sind es beim Galaxy A15, im direkten Vergleich hat das A25 mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz hier die Nase vorn und sorgt für eine deutlich flüssigere Wiedergabe aller Inhalte.

Natürlich kannst Du bei der Auswahl Deines neuen Smartphones dem persönlichen Geschmack freien Lauf lassen. Die beiden Modelle von Samsung stehen Dir in verschiedenen Farben zur Auswahl.

Gehäusefarben des Samsung Galaxy A25:

Aura Blue (Mitternachtsblau)

Blue (Blau)

Yellow (Gelb)

Gehäusefarben des Samsung Galaxy A15:

Blue Black

Blue

Yellow

Samsung Galaxy A15 vs A25: Prozessor, Speicherplatz & RAM

Dank leistungsstarker Hardware ermöglichen Dir beide Mittelklasse-Smartphones aus dem Hause Samsung eine effektive Nutzung. Dies gilt für einfaches Surfen, leichtes Multitasking oder 3D-Spiele gleichermaßen.

Dennoch zeigt sich mit Blick auf die verbaute Hardware im freenet-Vergleich mit dem Samsung Galaxy A25 ein klarer Favorit. So bietet das Modell unter anderem sechs statt vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Dies macht sich vor allem bei mehreren geöffneten Anwendungen auf Deinem Gerät bemerkbar. Auch der Exynos 1280 Prozessor des A25 ist im Vergleich zum MediaTek Dimensity 6100+ des A15 flotter unterwegs. Das Gesamtpaket überzeugt also beim Galaxy A25 im direkten Vergleich mehr.

Übrigens: Beide Modelle sind ab Werk mit 128 Gigabyte internem Speicher ausgestattet. Hier finden Deine Videos, Bilder und Dokumente also problemlos Platz. Und sollte die Kapazität doch nicht ausreichen, kannst Du bei beiden Modellen den integrierten Speicherplatz ganz einfach mit einer passenden Speicherkarte erweitern.