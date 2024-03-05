Samsung Galaxy A15 vs. A25 - finde Deinen Favoriten im freenet-Vergleich
Auf der Suche nach einem neuen Smartphone kommt das A15 und das A25 für Dich infrage? Hier findest Du übersichtlich alle Unterschiede zwischen den neuen A-Modellen!
Zumindest auf den ersten Blick fallen die Unterschiede bei den beiden Mittelklasse-Smartphones Samsung Galaxy A15 und Samsung Galaxy A25 des Herstellers Samsung überschaubar aus. Beide Geräte sind knapp über 16 Zentimeter lang, etwa 7,7 Zentimeter breit und nur knapp über acht Millimeter dick. Das Gewicht beträgt in beiden Fällen etwa 200 Gramm.
In beiden Modellen setzt Samsung auf ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display. Dieses garantiert eine kontrastreiche Darstellung aller Inhalte, hierzu passt die hohe Auflösung von 1.080 x 2.340 Bildpunkten. Einen großen Unterschied gibt es aber bei der Bildwiederholfrequenz. Maximal 90 Hertz sind es beim Galaxy A15, im direkten Vergleich hat das A25 mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz hier die Nase vorn und sorgt für eine deutlich flüssigere Wiedergabe aller Inhalte.
Natürlich kannst Du bei der Auswahl Deines neuen Smartphones dem persönlichen Geschmack freien Lauf lassen. Die beiden Modelle von Samsung stehen Dir in verschiedenen Farben zur Auswahl.
Gehäusefarben des Samsung Galaxy A25:
Aura Blue (Mitternachtsblau)
Blue (Blau)
Yellow (Gelb)
Gehäusefarben des Samsung Galaxy A15:
Blue Black
Blue
Yellow
Dank leistungsstarker Hardware ermöglichen Dir beide Mittelklasse-Smartphones aus dem Hause Samsung eine effektive Nutzung. Dies gilt für einfaches Surfen, leichtes Multitasking oder 3D-Spiele gleichermaßen.
Dennoch zeigt sich mit Blick auf die verbaute Hardware im freenet-Vergleich mit dem Samsung Galaxy A25 ein klarer Favorit. So bietet das Modell unter anderem sechs statt vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Dies macht sich vor allem bei mehreren geöffneten Anwendungen auf Deinem Gerät bemerkbar. Auch der Exynos 1280 Prozessor des A25 ist im Vergleich zum MediaTek Dimensity 6100+ des A15 flotter unterwegs. Das Gesamtpaket überzeugt also beim Galaxy A25 im direkten Vergleich mehr.
Übrigens: Beide Modelle sind ab Werk mit 128 Gigabyte internem Speicher ausgestattet. Hier finden Deine Videos, Bilder und Dokumente also problemlos Platz. Und sollte die Kapazität doch nicht ausreichen, kannst Du bei beiden Modellen den integrierten Speicherplatz ganz einfach mit einer passenden Speicherkarte erweitern.
Du suchst ein Smartphone mit zeitgemäßer Kameratechnik für brillante Aufnahmen unterwegs? Dann triffst Du mit beiden Smartphones aus dem Hause Samsung eine gute Wahl. Hier setzt der Hersteller auf eine Triple-Kamera, also eine Kombination aus drei verschiedenen Linsen. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf und garantiert so feine Details. Dennoch hat auch bei der Kamera das Samsung Galaxy A25 die Nase vorn, da die Ultraweitwinkelkamera mit acht anstatt mit fünf Megapixeln auflöst.
Natürlich darf auch eine Frontkamera bei beiden Geräten nicht fehlen. Mit dieser kannst Du nicht nur einfache Selfies anfertigen, sondern auch die Displayentsperrung via Gesichtserkennung nutzen. Beide Geräte nutzen hier eine Frontkamera mit 13 Megapixeln Auflösung.
Möchtest Du mit Deinem Handytarif von freenet schnell im 5G-Netz surfen? Dies ist mit beiden Samsung-Modellen aus der A-Serie möglich. Allerdings musst Du beim A15 darauf achten, zum Modell Samsung Galaxy A15 5G zu greifen. Das A15-Modell ohne 5G bietet den neuen Mobilfunkstandard nicht. Bluetooth 5.3 und schnelle WLAN-Schnittstellen via WLAN-ac sind problemlos möglich.
Die ausdauernden 5.000-mAh-Akkus ermöglichen Dir eine problemlose Nutzung über den gesamten Tag hinweg. Für das A25 gibt der Hersteller die Laufzeit bei einer Videowiedergabe mit 21 Stunden an. Trotz identischer Kapazität beträgt die maximale Laufzeit beim A15 nur 20 Stunden, hier macht sich also der effizientere Prozessor beim A25 klar bemerkbar. Beide Geräte sind mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet, die ein schnelles Aufladen ermöglicht.
Auch die weiteren Features moderner Smartphones sind bei den beiden Mittelklasse-Geräten aus dem Haus Samsung mit an Bord. Dies gilt etwa für NFC, eine kabellose Schnittstelle, die beispielsweise für kontaktloses Bezahlen via Google Pay zum Einsatz kommt. Auch eine Ortung via GPS ist natürlich ohne Probleme möglich, etwa für die bequeme Navigation unterwegs. Durch die praktische Dual-SIM-Funktion kannst Du problemlos zwei SIM-Karten nutzen, etwa für eine private und für eine geschäftliche Rufnummer. Auch diese Funktion ist bei beiden Modellen direkt mit an Bord.
|Samsung Galaxy A25
|Samsung Galaxy A15
|Display
|Super-AMOLED
|Super-AMOLED
|Displaygröße
|6,5 Zoll
|6,5 Zoll
|Auflösung
|2.340 x 1.080 Pixel
|2.340 x 1.080 Pixel
|Bildwiederholrate
|120 Hz
|90 Hz
|Prozessor
|Exynos 1280
|MediaTek Dimensity 6100+
|Arbeitsspeicher
|6 GB
|4 GB
|Interner Speicher
|128 GB (erweiterbar)
|128 GB (erweiterbar)
|Kamera
|50 MP / 8 MP / 2 MP
|50 MP / 5 MP / 2 MP
|Frontkamera
|13 MP
|13 MP
|Abmessungen
|161,0 x 76,5 x 8,3 mm
|160,1 x 76,8 x 8,4 mm
|Gewicht
|197 g
|200 g
|Farben
|Aura Blue (Mitternachtsblau), Blue (Blau), Yellow (Gelb)
|Blue Black, Blue, Yellow
Technisch ist das Samsung Galaxy A25 in vielen Disziplinen besser als das A15, etwa bei der Kamera, der Bildwiederholrate oder was den Prozessor angeht.
Praktisch: Bei beiden Geräten kannst Du den internen Speicher per SD-Karte ganz einfach erweitern.
Dank verschiedener Farben kannst Du Dich beim Kauf individuell für die passende Variante entscheiden.
Durch das vorinstallierte Android-Betriebssystem stehen zahlreiche Apps und Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Samsung verspricht für die kommenden Jahre regelmäßige Updates, etwa mit neuen Funktionen oder für ein höheres Sicherheitsniveau.
Die größten Unterschiede zwischen den beiden Smartphones zeigen sich mit Blick auf die Bildwiederholrate, das Kamera-Setup und die Hardware. So ist das A25 etwa mit einem deutlich stärkeren Prozessor und mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet.
Das Samsung Galaxy A25 hat ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display. Dieses kommt auch bei dem A15 zum Einsatz, allerdings beträgt die Bildwiederholfrequenz hier maximal 90 Hertz. Beim A25 erfolgt die Darstellung dank 120 Hertz Bildwiederholfrequenz deutlich flüssiger.
Beide Modelle sind mit einer praktischen Triple-Kamera ausgestattet. Diese ermöglichen brillante Aufnahmen. Die Auflösung der Hauptkamera beträgt bei beiden Varianten 50 Megapixel, allerdings bietet das A25 mit einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera noch mehr Detailreichtum.
Durch mehr Arbeitsspeicher und einen schnelleren Prozessor kann das Samsung Galaxy A25 eine deutlich bessere Performance vorweisen. Das Betriebssystem reagiert somit deutlich flotter und gerade für die langfristige Nutzung über einen längeren Zeitraum hinweg stellt das A25 eine deutlich bessere Wahl dar.
Foto: ©Samsung