Seit September 2024 ist das iPhone 16 als Standardmodell der Flaggschiffreihe von Apple auf dem Markt. Google hat in der zweiten Augusthälfte 2025 nachgelegt und mit dem Pixel 10 eine starke Konkurrenz zum iPhone 16 herausgebracht, die in den vorab kursierenden Gerüchten als „iPhone-Killer“ bezeichnet wurde. Welche Gemeinsamkeiten hat das Google Pixel 10 mit dem iPhone 16 und welche wichtigen Unterschiede gibt es? Mehr darüber findest Du hier im Vergleich Google Pixel 10 vs. iPhone 16 heraus.

Erster Eindruck vom iPhone 16 vs. Google Pixel 10

Beim Design verfolgen beide Hersteller ihre eigenen Wege und bleiben ihren Designlinien treu. Eine Gemeinsamkeit beider Flaggschiff-Smartphones sind die hochwertigen Materialien, genauer gesagt ein Rahmen aus Aluminium und stoßfestes Glas für die Vorder- und Rückseite. Schon auf den ersten Blick ist jedoch ein Unterschied zu sehen: die Größe. Das Google Pixel 10 misst 152,8 x 72 x 8,6 Millimeter und wiegt 204 Gramm. Etwas kompakter fällt das iPhone 16 mit einer Größe von 147,6 x 71,6 x 7,8 Millimetern und einem Gewicht von 173 Gramm aus.

Google Pixel 10: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g, Gorilla Glass Victus 2

iPhone 16: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 173 g, Ceramic Shield Gen 2

Besseres Display beim Google Pixel 10



Ein erster Qualitätsunterschied wird beim Blick auf die Displays des Google Pixel 10 vs. iPhone 16 deutlich. Nicht nur, dass das neue Pixel-Smartphone mit 6,3 Zoll im Vergleich zu den 6,1 Zoll des iPhone 16 das größere Display hat. Auch die Bildwiederholrate und maximale Helligkeit fallen beim Google-Smartphone besser aus. Es erreicht eine Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz und eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Dadurch ist es deutlich heller, was die Ablesbarkeit bei Sonnenschein verbessert. Allerdings kann das Display des iPhone 16 mit einer höheren Auflösung punkten.

Google Pixel 10: 6,3 Zoll, 2.424 × 1.080 Pixel, 120 Hz, bis zu 3.000 Nits

iPhone 16: 6,1 Zoll, 2.556 x 1.179 Pixel, 60 Hz, maximal 2.000 Nits

Kameratest beim iPhone 16 vs. Google Pixel 10

Google geht hinsichtlich der Kameraausstattung beim Pixel 10 neue Wege. Neben einer 48-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkellinse ist erstmals zusätzlich eine Telelinse an Bord. Das iPhone 16 nutzt stattdessen die 2-in-1 Fusion Kamera mit 48 und 12 MP, ohne Telekamera. Bezogen auf die Ausstattung hat das Pixel 10 von Google also mehr zu bieten. Videografie ist bei beiden Modellen in 4K-Qualität mit 60 fps möglich.

Google Pixel 10: Triple-Kamera mit 48, 13 und 10,8 MP, 10,5-MP-Frontkamera

iPhone 16: Dual-Kamera mit 48 und 12 MP, 12-MP-Frontkamera

beide Modelle: 4K-Videos mit 60 fps

iPhone 16 vs. Google Pixel 10: Performance auf Augenhöhe

Unterschiedliche Technik, die eine etwa gleichwertige Leistung liefert, fällt beim Vergleich der Performance auf. Apple nutzt im iPhone 16 den eigenen A18-Chip und 8 GB RAM. Er ist bekannt für seine starke Performance und steckt auch in etlichen anderen iPhone-Modellen wie dem iPhone 16e und iPhone 16 Pro. Google nutzt bei der neuen Pixel-Generation erstmals einen selbst produzierten Chip, den brandneuen Tensor G5. Für ihn stehen beim Pixel 10 sogar 12 GB RAM bereit.

Google Pixel 10: Tensor G5 mit 12 GB RAM

iPhone 16: A18-Chip mit 8 GB RAM

Akkus im Google Pixel 10 vs. iPhone 16

Die Kapazität des Akkus im Google Pixel 10 beträgt 4.970 mAh, während der Akku des iPhone 16 lediglich 3.561 mAh erreicht. Da beide Smartphones eine ähnlich gute Energieeffizienz aufweisen, hat das Pixel 10 von Google die längere Akkulaufzeit. Beim Laden überzeugt es ebenfalls mehr, allerdings nur mit kleinem Vorsprung. Du kannst das Google Pixel 10 mit 29 Watt per Kabel oder 15 Watt kabellos mit der neuen Qi2-Technologie laden. Beim iPhone 16 ist eine kabelgebundene Aufladung mit bis zu 27 Watt möglich.

Google Pixel 10: 4.970 mAh, bis zu 29 Watt

iPhone 16: 3.561 mAh, maximal 27 Watt

Weitere Kriterien des Duells iPhone 16 vs. Google Pixel 10