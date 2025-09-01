Hier in der Tabelle findest Du alle technischen Daten zum Samsung Galaxy A16 und A17 als schnelle Übersicht, bevor anschließend der ausführliche Vergleich folgt.

Mit der Modellreihe Galaxy A bedient Samsung die Einsteiger- und Mittelklasse. Der nachfolgende Vergleich stellt das günstigste Modell aus dem Vorjahr, das Samsung Galaxy A16 , dem Nachfolger Samsung Galaxy A17 aus dem August 2025 gegenüber. Welche Leistungssteigerungen gibt es und in welchen Bereichen setzt Samsung auf bewährte Technik? Mehr dazu erfährst Du im Duell Samsung Galaxy A16 vs. Galaxy A17 von freenet.

Design und Größe des Galaxy A16 und A17

Während die Höhe von 164,4 Millimetern und die Breite von 77,9 Millimetern unverändert sind, überrascht das Galaxy A17 mit einem schlankeren Gehäuse. Es misst lediglich 7,5 statt 7,9 Millimeter. Dadurch reduziert sich auch das Gewicht von 200 auf 192 Gramm, was das Galaxy A17 handlicher macht. Für das Gehäuse wird in beiden Fällen Kunststoff verwendet. Die Farbauswahl beim Galaxy A16 umfasst Schwarz, Hellgrau und Light Green, während Du beim Galaxy A17 zwischen Blau, Grau und Schwarz wählen kannst.

Galaxy A16: 77,9 x 164,4 x 7,9 mm, 200 g, Schwarz, Hellgrau, Light Green

Galaxy A17: 77,9 x 164,4 x 7,5 mm, 192 g, Blau, Grau, Schwarz

Was unterscheidet die Displays des Galaxy A16 und A17?

Beim Displayvergleich des Samsung Galaxy A16 vs. Galaxy A17 fallen verschiedene Gemeinsamkeiten auf. Sie messen jeweils 6,7 Zoll und haben eine Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln. Das entspricht etwa 387 ppi, was für diese Preisklasse ein guter Wert ist. Außerdem haben die Displays der Einsteiger-Smartphones von Samsung eine statische Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz.

Wie gut sind die Kameras des Samsung A16 vs. A17?



Lediglich kleine Designunterschiede zeigt der Modellvergleich bei der Kameraausstattung. Die beiden Smartphones haben eine Triple-Kamera auf der Rückseite. Neben einer 50-MP-Hauptkamera gehören auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 5 MP und eine Telekamera mit 2 MP dazu. Für Selfies gibt es beim Galaxy A17 und A16 eine Frontkamera mit 13 MP Auflösung.

Samsung Galaxy A16 vs. Galaxy A17 ohne Performanceunterschied

Eine identische Ausstattung bieten das Galaxy A16 und A17 auch hinsichtlich der Performance. In beiden steckt der Prozessor Exynos 1330, der aus eigener Entwicklung von Samsung stammt. Während er klassische Anwendungen meistert, stößt er bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem Gaming oder gewissen KI-Funktionen an seine Grenzen. Das ist für ein derart günstiges Einsteigermodell jedoch üblich und daher kein Kritikpunkt.

Speichervarianten beim Samsung A16 vs. A17

Ebenfalls kein Upgrade gibt es bei den Speichervarianten des neuen Galaxy A17. Wie schon im Vorgängermodell stehen zwei Optionen zur Auswahl: 128 GB Gerätespeicher mit 4 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Gerätespeicher mit 8 GB Arbeitsspeicher. Du hast allerdings bei beiden Modellen die Möglichkeit, den Speicherplatz durch eine Speicherkarte zu vergrößern. Das geht jedoch nur, wenn Du keine zweite SIM-Karte nutzen möchtest, da nur ein Steckplatz vorhanden ist.

Gerätespeicher: 128 oder 256 GB (erweiterbar)

Arbeitsspeicher: 4 oder 8 GB RAM

Akku: Kapazität und Ladegeschwindigkeit ohne Unterschiede

Auch was die Leistung der Akkus und die Möglichkeiten zum Aufladen betrifft, geht Samsung beim Galaxy A17 den bereits vom Vorgängermodell bekannten Weg. Der Akku im Galaxy A17 hat eine Kapazität von 5.000 mAh und eine Laufzeit von rund 16 Stunden. Aufladen lassen sich beide Modelle mit maximal 25 Watt, wobei kabelloses Laden weder beim Galaxy A16 noch beim Galaxy A17 möglich ist.

Akkukapazität: 5.000 mAh

Laufzeit: rund 16 Stunden

Aufladen: nur per Kabel mit maximal 25 Watt

Software, Updates und KI beim Samsung A16 vs. A17

Das Galaxy A16 wird ab Werk mit Android 14 angeboten. Auf dem neueren Galaxy A17 ist bereits die Folgegeneration Android 15 installiert. Für beide Modelle stellt Samsung sechs Jahre lang Sicherheits-Updates und bis zu sechs große Updates für das Betriebssystem bereit. Auch KI ist auf den günstigen Einsteigermodellen nutzbar, da sie mit Gemini ausgestattet sind.