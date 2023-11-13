Wann sind Handys am günstigsten?

Dasselbe gilt herstellerübergreifend auch für Mittelklasse-Handys, denn dieses Segment ist grundsätzlich sehr hart umkämpft. Das hat zur Folge, dass Hersteller gerne auch mal spontan mit einem Rabatt reagieren, zum Beispiel, wenn die Konkurrenz ein neues Low-Budget-Modell auf den Markt gebracht hat.

Im Falle von Xiaomi sieht die Sache etwas anders aus: Der Hersteller aus dem Reich der Mitte lockt unter anderem an Feiertagen wie dem chinesischen Neujahr mit Rabattaktionen, doch davon abgesehen gibt es (noch) keine kalkulierbare Dynamik bei der Preisentwicklung.

während es bei den Google-Pixel-Modellen im Oktober so weit ist.

Bei Apple erscheinen die Flagships traditionell im September, weshalb der Preis für den Vorgänger in dieser Zeit oder in den Wochen danach (leicht) sinkt.

Damit Du in den Genuss einer möglichst aktuellen Technik kommst und gleichzeitig bares Geld sparst, solltest Du also stets die Release-Routinen des jeweiligen Herstellers im Blick behalten. Wann also sind die Handys der verschiedenen Hersteller am günstigsten?

Wenn Du nicht unbedingt das allerneueste Handymodell besitzen musst, empfehlen wir Dir, auf das Vorgängermodell Deines Favoriten zu setzen. Häufig ist dieses kaum schlechter ausgestattet und dennoch für einen verhältnismäßig günstigen Preis zu haben. Auffällig ist dabei, dass der Preis bei Android-Handys deutlich stärker fällt als beim Apple iPhone.

Der Kauf eines neuen Smartphones kann ein ordentliches Loch ins Portemonnaie reißen. Wenn Du genau das vermeiden willst, solltest Du auf das richtige Timing achten. Wann sind Handys am günstigen bzw. wann werden Smartphones günstiger? freenet gibt Dir hilfreiche Ratschläge dazu und verrät Dir außerdem, wie Du sonst noch bei der Anschaffung eines neuen Geräts sparen kannst.

Tipp Nr. 2: Warte, bis der Preis sinkt

Egal, welches Smartphone-Modell Du favorisierst: Du kannst Dich darauf verlassen, dass der Preis mit der Zeit sinkt. Das ist nur logisch, denn natürlich reduziert sich im Verlauf der Zeit auch der Wert. Kurz bevor das jeweilige Gerät vom Markt verschwindet, ist der Preis somit am günstigsten. Ergo: Wenn Du Dir ein echtes Schnäppchen gönnen willst, ist Geduld angesagt.

Allerdings solltest Du auch nicht zu lange warten. Zum einen, weil die Technik ab einem gewissen Zeitpunkt veraltet sein könnte, zum anderen, weil Dein Wunschprodukt dann möglicherweise gar nicht mehr verfügbar ist. Einige Hersteller, wie zum Beispiel Apple oder Samsung, nehmen ihre Geräte nach nicht einmal zwei Jahren vom Markt.

Hinzu kommt, dass Dir der jeweilige Hersteller nur für einen begrenzten Zeitraum Sicherheits-Updates zur Verfügung stellt. Daher solltest Du Dich vor dem Kauf Deines neuen Smartphones informieren, wie lange Du noch mit Aktualisierungen rechnen kannst. Dieser Faktor ist durchaus wichtig, denn ohne Updates können technische Probleme und Sicherheitslücken auftreten.

Tipp Nr. 3: Schlag am Black Friday zu

Sparfüchse dürften sich den Black Friday bereits rot im Kalender markiert haben. Denn an diesem Event, der traditionell auf den vierten Freitag im November fällt, gibt es unzählige Technik-Juwele zum unschlagbaren Schnäppchenpreis. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich sogar dafür, eine ganze Woche als „Black Week“ zu zelebrieren.

Auch bei freenet findest Du in der Black Week wieder attraktive Sparangebote. Wenn Du also ein neues High-End-Smartphone mit ordentlich Rabatt absahnen willst, solltest Du im November unbedingt die Augen offenhalten.

Ein weiterer Aktionstag mit vielen verlockenden Deals ist der Cyber Monday, der Montag nach Thanksgiving. Das Event läutet traditionell das (Online-) Weihnachtsgeschäft ein, hat in Deutschland allerdings noch nicht dieselbe Bedeutung wie in den USA. Gleichwohl kannst Du in den Wochen vor (und nach) Weihnachten auch hierzulande mit weiteren Schnäppchen rechnen.

Tipp Nr. 4: Wähle ein Mittelklasse-Smartphone

Ein gutes Smartphone für den Alltagsgebrauch muss nicht viel kosten. Häufig bekommst Du ein solides Modell für unter 500 Euro – ein High-End-Modell von Apple, Samsung und Co. kostet mittlerweile das Doppelte. Und die Qualitätsabstriche sind überschaubar: In der Regel werkelt der Prozessor ein klein wenig langsamer als bei einem Oberklasse-Handy oder es fehlt ein Teleobjektiv.

Preiswerte Smartphones wie das Samsung Galaxy A54, das Nothing Phone (2) oder das Nokia X30 haben im Test allesamt überzeugen können und generieren nicht umsonst hohe Verkaufszahlen. Tipp: Im Mittelklasse-Handy-Ranking findest Du noch weitere Midrange-Geräte, bei denen Du erstklassige Technik für wenig Geld bekommst.