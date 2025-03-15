Was auf den ersten Blick relativ identisch wirkt, unterscheidet sich im Detail doch enorm. Zwar haben iPhone 16e und SE 3 anders als zum Beispiel das iPhone 16 nur eine Rückkamera , ihre Leistung zeigt jedoch große Differenzen. Das ältere iPhone SE 3 bietet Dir eine Hauptlinse mit 12 Megapixeln Auflösung. Das iPhone 16e hingegen hat eine Auflösung von 48 MP . Auch für Selfies ist das iPhone 16e mit seiner 12-MP-Frontkamera im Vergleich zu 7 MP Auflösung beim iPhone SE 3 deutlich besser geeignet. Was im Vergleich zu den Spitzenmodellen wie dem iPhone 16 jedoch fehlt, sind die praktische Kameratasten und die Option für 3D-Videos.

Legst Du beide Smartphones nebeneinander, zeigt sich eine massive Weiterentwicklung des Designs . Beim iPhone SE 3 fallen die beiden Balken oberhalb und unterhalb des Displays auf. Diese fehlen beim iPhone 16e. Hier gibt es im oberen Bereich eine Aussparung für die Kameralinse und den Sensor für FaceID. Allerdings kam das iPhone SE 3 neben den Standardfarben Schwarz und Weiß auch in einem leuchtenden Rot auf den Markt. Diese dritte Farboption fehlt beim iPhone 16e .

Schon auf den ersten Blick zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden iPhones, nämlich beim Display. Die technischen Werte im Detail sind:

Ende Februar 2025 war es so weit und Apple hat mit dem iPhone 16e die neue Generation der Mittelklasse vorgestellt. Es ist der direkte Nachfolger des iPhone SE 3 und bringt spannende Neuerungen mit. Die Details der technischen Weiterentwicklung hat das freenet-Team im Duell iPhone 16e vs. SE 3 für Dich zusammengefasst.

iPhone 16e vs. SE 3 im Akkuvergleich

Die vielleicht größte Leistungssteigerung wird beim Blick auf die Akkulaufzeit des neuen iPhone 16e deutlich. Laut Hersteller kannst Du mit ihm bis zu 90 Stunden Musik hören oder 26 Stunden Videos ansehen. Das iPhone SE 3 schafft hingegen maximale 15 Stunden Videowiedergabe. Was das Laden beider iPhones betrifft, gibt es einige Gemeinsamkeiten. Eine Aufladung um 50 Prozent ist in beiden Fällen innerhalb von 30 Minuten möglich. Kabelloses Laden wurde bereits beim iPhone SE 3 unterstützt und ist auch beim iPhone 16e möglich.

Neuer Prozessor für bessere Performance beim iPhone 16e

Ein weiterer wichtiger Vergleichspunkt im Duell iPhone 16e vs. SE 3 ist die Performance. Im älteren iPhone SE 3 steckt der bewährte Chip A15 Bionic, der für seine solide Leistung bekannt ist. Das iPhone 16e hingegen bekommt ein neueres Modell, nämlich den Chip A18 mit noch mehr Power, selbst bei komplexen Anwendungen. Neu sind auch die Auswahlmöglichkeiten für den Gerätespeicher. War das iPhone SE 3 noch in den Varianten 64 GB, 128 GB und 256 GB erhältlich, fällt beim iPhone 16e die Version mit 64 GB weg und dafür gibt es das Gerät zusätzlich mit 512 GB Speicherplatz.

Deutlicher Preissprung vom iPhone SE 3 zum iPhone 16e

Für das aktuelle iPhone 16e ruft Apple einen UVP von 699 Euro auf, wenn Du Dich für die Variante mit 128 GB Speicher entscheidest. Für den gleichen Gerätespeicher das beim iPhone SE 3 nur 569 Euro gekostet. Dieser deutliche Anstieg des Preises lässt sich jedoch mit den vielfältigen technischen Weiterentwicklungen und der damit verbundenen Leistungssteigerung erklären. Außerdem kommt das iPhone 16e in vielen Vergleichspunkten deutlich näher an das Flaggschiff iPhone 16, als es beim SE 3 und dem damals aktuellen iPhone 13 der Fall war.

Fazit im Vergleich iPhone 16e vs. SE 3

Das iPhone 16e begeistert mit vielen Verbesserungen im Vergleich zum iPhone SE 3. Sowohl bei der Kameratechnik als auch bei der Akkulaufzeit und der Performance macht das Apple-Smartphone einen Sprung nach vorn. Auffällig ist zudem das deutlich größere Display, welches heller, kontrastreicher und farbintensiver ist. Einziger Nachteil des neuen Modells ist der Preisanstieg. Deshalb ist das iPhone 16e klarer Sieger des Duells iPhone SE 3 vs. 16e.

FAQ zum iPhone 16e und iPhone SE 3

Ist das iPhone 16e besser als das iPhone SE 3?

Das iPhone 16e ist in fast allen Vergleichspunkten besser als das inzwischen rund drei Jahre alte iPhone SE 3. Es hat ein größeres und technisch besseres Display, eine hochwertigere Kameraausstattung, einen leistungsfähigeren Prozessor und mehr Ausdauer beim Akku. Allerdings ist es auch größer und teurer.

Welche Verbesserungen gibt es vom iPhone SE 3 zum iPhone 16e?

Verbesserungen sind beim neuen iPhone 16e in fast allen Bereichen zu verzeichnen. Es hat einen leistungsfähigeren Chip, ein größeres und helleres Display, besser auflösende Kameras und der Akku weist eine deutlich längere Laufzeit auf.

Ist das iPhone 16e das neue SE?

Seit dem Jahr 2016 hat Apple mehrmals iPhones mit der Modellbezeichnung SE auf den Markt gebracht. Beim iPhone 16e handelt es sich um den Nachfolger des iPhone SE 3. Ein iPhone SE 4 wird es daher nicht geben.

Wie viel kostet das iPhone 16e?

Für 699 Euro erhältst Du das iPhone 16e in der Variante mit 128 GB Speicher. Bei einer Speichergröße von 256 GB werden 829 Euro fällig und für die größte Speicherkapazität von 512 GB musst Du laut UVP 1.079 Euro investieren.

Foto: ©Apple