Nachdem Du die relevanten technischen Daten der iPhone 17-Reihe in der Tabelle aufgelistet siehst, folgt ein genauer Vergleich von Kamera, Akku, Performance, Display und mehr.

Am 9. September hat Apple die neue iPhone 17-Reihe vorgestellt. Worin sich das iPhone 17 vs. 17 Pro vs. 17 Pro Max vs. 17 Air unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten die neue iPhone-Generation hat, erfährst Du hier im__ iPhone 17-Reihe-Vergleich__ von freenet.

Mit einer Größe von 149,6 x 71,5 Millimetern ist das iPhone 17 das kleinste Modell der Reihe, hat mit fünf Varianten aber die größte Farbauswahl. Neue Maßstäbe setzt hingegen das iPhone 17 Air mit einer Dicke von 5,6 Millimetern und einem Gewicht von 165 Gramm. Die beiden Pro-Modelle der iPhone 17-Reihe erhältst Du jeweils in Silber, Tiefblau oder Cosmic Orange. Beim Material zeigen sich weitere Abweichungen. Das iPhone 17 kommt mit einem Aluminiumrahmen, das iPhone 17 Air hat einen Titanrahmen und für die beiden Pro-Modelle nutzt Apple einen Aluminium-Unibody.

Displays beim iPhone 17 vs. 17 Pro vs. 17 Pro Max vs. 17 Air



Bereits das Standardmodell iPhone 17 erhält ein 6,3 Zoll großes Display. Die gleiche Größe hat das Display des iPhone 17 Pro. Beim iPhone 17 Air erwartet Dich ein 6,5-Zoll-Display und das iPhone 17 Pro Max hat mit 6,9 Zoll das größte Display zu bieten. Für alle Modelle gilt eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, eine adaptive Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz sowie eine Pixeldichte von 460 ppi. Außerdem wird bei allen Geräten das extrem kratzfeste Ceramic Shield 2 verwendet.

iPhone 17: 6,3 Zoll, 460 ppi, 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits

iPhone 17 Air: 6,5 Zoll, 460 ppi, 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll, 460 ppi, 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll, 460 ppi, 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits

Unterschiedliche Performance der iPhone 17-Modelle

Das iPhone 17 hat mit 8 GB Arbeitsspeicher und dem A19-Chip die schwächste Performance. In allen anderen Modellen ist mit dem A19 Pro ein stärkerer Prozessor eingebaut und es stehen 12 GB RAM bereit. Allerdings wird der Unterschied nur Fans komplexer Games und Nutzern anspruchsvoller KI-Funktionen auffallen.

Kameratechnik: von Mono- bis Triple-Kamera



Ein besonders auffälliger Unterschied der iPhone 17-Reihe ist die Kameratechnik. Während das iPhone 17 eine Dual-Kamera hat, wurden das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Für das extrem schlanke iPhone 17 Air hat Apple eine Monokamera entwickelt. Bei allen Modellen löst die Hauptkamera mit 48 MP auf. Diese Kameraausstattung erwartet Dich bei der iPhone 17-Reihe:

Kamera iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Kameratyp Dual-Cam Mono-Cam Triple-Cam Triple-Cam Hauptkamera 48 MP 48 MP 48 MP 48 MP Ultraweitwinkel 48 MP nicht vorhanden 48 MP 48 MP Telekamera nicht vorhanden nicht vorhanden 48 MP 48 MP Video 4K mit 60 fps 4K mit 60 fps 4K mit 120 fps 4K mit 120 fps

Die neue Center Stage Frontkamera der iPhone 17-Reihe

Eine Gemeinsamkeit des iPhone 17 vs. 17 Pro vs. 17 Pro Max vs. 17 Air ist die Frontkamera. Für sie nutzt Apple die neue Technologie Center Stage. Damit verbunden ist eine verbesserte Auflösung von 18 Megapixeln. Außerdem kannst Du zukünftig Selfies sowohl im Hoch- als auch im Querformat machen, ohne das Smartphone drehen zu müssen. Das funktioniert dank intelligenter Kamerasteuerung. Neu ist auch die verbesserte Bildstabilisierung der Frontkamera bei Videoaufnahmen, die übrigens bei der iPhone 17-Reihe parallel mit der Front- und Rückkamera gemacht werden können.

Akkupower der iPhone 17-Reihe im Vergleich

Bei allen neuen iPhone-Modellen gibt es eine Steigerung der Akkuleistung gegenüber der 16. Generation. Möglich machen das ein besseres Wärmemanagement sowie die höhere Energieeffizienz der Chips. Zudem ist kabelloses Laden schneller möglich. Den besten Akku hat das iPhone 17 Pro Max mit bis zu 37 Stunden Videowiedergabe. Aufgrund der kompakten Gerätemaße bietet das iPhone 17 Air den schwächsten Akku, der allerdings trotzdem noch 27 Stunden Videowiedergabe schaffen soll.

iPhone 17: 30 Std. Videowiedergabe, 25 Watt kabellos

iPhone 17 Air: 27 Std. Videowiedergabe, 20 Watt kabellos

iPhone 17 Pro: 31 Std. Videowiedergabe, 25 Watt kabellos

iPhone 17 Pro Max: 37 Std. Videowiedergabe, 25 Watt kabellos

Gemeinsamkeiten der 17. iPhone-Generation

Alle Modelle kommen mit dem neuen Betriebssystem iOS 26, einer SOS-Funktion über Satellit und Unfallerkennung. Sie unterstützen zudem WLAN 7 und Bluetooth 6 als besonders schnelle Verbindungsstandards. Des Weiteren sind sie nach IP68 zertifiziert.