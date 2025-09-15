Samsung hat im März 2025 die Reihe Galaxy S25 mit dem Flaggschiff Galaxy S25 vorgestellt. Anfang September legte Apple nach und präsentierte das iPhone 17 als aktuelles Flaggschiff. Im großen Vergleich Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 17 erfährst Du, welche jeweiligen Stärken die Smartphones der beiden Marktführer haben und wo die Leistungsunterschiede liegen.

Wie unterschiedlich ist das Design beim iPhone 17 vs. Galaxy S25?



Sowohl Apple als auch Samsung haben ihre eigene, typische Designlinie. Dieser bleiben die Hersteller bei ihren aktuellen Flaggschiffen treu. Unterschiede gibt es daher bei der Gestaltung der Kamerainsel auf der Rückseite der Smartphones sowie der Auswahl von Tasten. Samsung bietet das Galaxy S25 in den Farben Mint, Icyblue, Navy und Silver Shadow an. Noch mehr Gerätefarben stehen Dir beim iPhone 17 zur Auswahl, nämlich neben Schwarz und Weiß auch Hellblau, Lavendel und Salbei.

Displays des Galaxy S25 vs. iPhone 17

Beim Vergleich der Displays zeigen sich ebenfalls kleine Unterschiede. Besonders interessant ist hierbei der Größenunterschied, denn das Display des Galaxy S25 misst 6,2 Zoll, das des iPhone 17 sogar 6,3 Zoll. In ihrer Bildwiederholfrequenz unterscheiden sie sich nicht und erreichen bis zu 120 Hertz. Allerdings sind sowohl die Pixeldichte (460 ppi) als auch die Spitzenhelligkeit (3.000 Nits) beim iPhone 17 besser.

Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 17: Wer hat die bessere Kamera?



Hinsichtlich der Kameraausstattung gehen Apple und Samsung unterschiedliche Wege. Wie bereits bei den Vorgängermodellen treten im Duell Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 17 eine Triple-Kamera und eine Dual-Kamera gegeneinander an. Zur Kameraausstattung des iPhone 17 gehören eine 48-MP-Hauptkamera und eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. Das Galaxy S25 bietet neben der 50-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zusätzlich eine Telekamera mit 10 MP Auflösung. Ein starker Vorteil ist die Frontkamera des iPhone 17, die mit 18 Megapixeln auflöst. Das Galaxy S25 bietet hierbei nur 12 MP.

Performance: Liefert das Galaxy S25 oder iPhone 17 besser ab?

Samsung hat im Galaxy S25 den Prozessor Snapdragon 8 Elite von Qualcomm verbaut und ihm 12 GB Arbeitsspeicher spendiert. Apple setzt hingegen traditionell auf einen eigenen Chip und stattet das iPhone 17 mit der neuen Generation A19 und 8 GB Arbeitsspeicher aus. In ihrer Performance unterscheiden sich die beiden Flaggschiffe nur geringfügig voneinander, wobei das Galaxy S25 einen kleinen Vorteil durch den größeren Arbeitsspeicher hat. Diesen dürftest Du allerdings nur bei komplexen Games und KI-Funktionen bemerken.

Speichervarianten des Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 17

Samsung bietet das Galaxy S25 mit zwei Speichervarianten an: 128 und 256 GB. Das iPhone 17 kannst Du mit 256 oder 512 GB Gerätespeicher kaufen. Bei beiden Spitzenmodellen lässt sich der Speicher nicht erweitern. Ist Dir ein großer Gerätespeicher für Deine Daten wichtig, kommt daher eher das iPhone 17 für Dich infrage.

Wie ist die Akkuleistung beim iPhone 17 vs. Galaxy S25?

Der Unterschied bei den Akkus des iPhone 17 und Galaxy S25 fällt geringer aus, als bei den Vorgängermodellen. Auf dem iPhone 17 sind 30 Stunden Videowiedergabe möglich, beim Galaxy S25 29 Stunden. Beide Flaggschiffe unterstützen kabelloses Laden, wobei das iPhone 17 mit maximal 25 Watt schneller ohne Kabel geladen ist.