Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Vergleich S24 FE vs. S25 FE siehst Du hier: kompakteres Design und geringeres Gewicht beim Galaxy S25 FE Samsung S25 FE mit etwas besserer Performance höhere Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit beim Galaxy S25 FE In der Tabelle erhältst Du einen Überblick zu den technischen Daten des Galaxy S25 FE vs. S24 FE, bevor im Anschluss der ausführliche Vergleich folgt.

Im Oktober 2024 hat Samsung bei der letzten großen Präsentation des Jahres das Galaxy S24 FE vorgestellt. In diesem Jahr war der Smartphonehersteller aus Südkorea mit dem Release der Fan Edition etwas früher dran, denn das Galaxy S25 FE wurde bereits Anfang September vorgestellt. Wie groß sind die Änderungen zwischen den beiden Generationen und lohnt es sich, jetzt das neue Modell zu kaufen? Das erfährst Du im Vergleich Samsung Galaxy S24 FE vs. S25 FE.

Design: Samsung bleibt Designlinie treu



Was typisch für die Fan Edition von Samsung ist, ist der etwas breitere Rahmen um das Display, als es bei anderen Modellen der Reihe Galaxy S25, wie beispielsweise dem Samsung Galaxy S25, der Fall ist. Verändert hat sich allerdings die Auswahl der Gerätefarben. Wurde das Galaxy S24 FE noch eher in dezenten Farbtönen wie Hellblau, Hellgrün, Hellgelb und dem klassischen Schwarz angeboten, erhältst Du das S25 FE in Dunkelblau, Icyblue, Weiß und Schwarz.

Gerätefarben Samsung Galaxy S24 FE: Schwarz, Hellgelb, Hellgrün, Hellblau

Gerätefarben Samsung Galaxy S25 FE: Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Icyblue

beide Modelle: markant breiter Rahmen um das Display



Größen- und Gewichtsunterschied beim Galaxy S24 FE vs. S25 FE

Samsung hat dem Galaxy S25 FE eine Schlankheitskur verpasst, denn die neue Fan Edition ist sowohl in der Länge und Breite als auch in der Dicke kompakter als ihr Vorgänger. Daraus ergibt sich ein Gewichtsverlust von mehr als 20 Gramm auf nur noch 190 Gramm. Im Vergleich Galaxy S24 FE vs. S25 FE wirken sich das kompaktere Maß und geringere Gewicht positiv auf den Bedienkomfort des Galaxy S25 FE aus.

Samsung Galaxy S24 FE: 213 g, 162,1 x 77,4 x 8 mm

Samsung Galaxy S25 FE: 190 g, 161,3 x 76,6 x 7,4 mm

Displaytechnik der Fan Edition bleibt unverändert

In ihrer Größe sind die beiden Displays des Galaxy S24 FE und S25 FE mit 6,7 Zoll identisch. Auch die Auflösung bleibt in der neuen Generation unverändert bei 2.340 x 1.080 Pixeln. Ebenso verhält es sich mit der Spitzenhelligkeit, die bei beiden Generationen 1.900 Nits beträgt. Im Displayduell Samsung Galaxy S24 FE vs. S25 FE gibt es daher keinen Sieger.

Displaygröße: 6,7 Zoll bei beiden Modellen

Displaytechnik: 2.340 x 1.080 Pixel Auflösung, 1.900 Nits Spitzenhelligkeit

Kleiner Sprung nach vorn bei der Performance

Das Galaxy S25 FE wird von einem Exynos 2400 aus eigener Produktion von Samsung angetrieben. Im Galaxy S24 FE steckt der Prozessor Exynos 2400e. Er hat eine etwas niedrigere Taktung, woraus sich eine schwächere Performance ergibt. Mit jeweils 8 GB ist der Arbeitsspeicher bei beiden Generationen identisch.

Samsung Galaxy S24 FE: Exynos 2400e

Samsung Galaxy S25 FE: Exynos 2400

S24 FE vs. S25 FE: Welche Kamera ist besser?

Bei der Triple-Kamera auf der Rückseite der beiden Generationen fallen außer dem Design keine Unterschiede auf. Sie bieten jeweils eine Hauptkamera mit 50-MP-Auflösung, eine 12 MP starke Ultraweitwinkelkamera und ein Teleobjektiv mit 8 MP. Ein Unterschied im Vergleich Samsung Galaxy S25 FE vs. S24 FE zeigt sich jedoch bei den Frontkameras für Selfies. Lag die Auflösung beim S24 FE noch bei 10 Megapixeln, steigt sie beim S25 FE auf 12 Megapixel.

Samsung Galaxy S24 FE: Triple-Kamera (50, 12, 8 MP), Frontkamera mit 10 MP

Samsung Galaxy S25 FE: Triple-Kamera (50, 12, 8 MP), Frontkamera mit 12 MP

Im Akkuvergleich: Samsung S25 FE vs. S24 FE

Was die Akkus beim S24 FE vs. S25 FE von Samsung betrifft, hat die neue Fan Edition mehr zu bieten. Hier beträgt die Akkukapazität 4.900 mAh, statt der 4.700 mAh beim S24 FE. Zudem gibt es eine Steigerung der Ladegeschwindigkeit. Konntest Du das Galaxy S24 FE nur mit 25 Watt aufladen, ist das Laden per Kabel beim S25 FE sogar mit 45 Watt möglich. Somit bietet Dir das Samsung Galaxy S25 FE eine längere Akkulaufzeit und kürzere Ladezeit.