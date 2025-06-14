Seit Ende Februar 2025 ist das Apple iPhone 16e als günstigstes Modell der 16er-Reihe auf dem Markt. Im April stellte auch Google seine neue Mittelklasse mit dem Modell Google Pixel 9a vor. Im Vergleich Google Pixel 9a vs. iPhone 16e zeigt freenet Dir die wichtigsten Unterschiede der beiden Modelle und ihre jeweiligen Stärken.

Ausstattung von Google Pixel 9a vs. iPhone 16e im Überblick

Merkmal Google Pixel 9a iPhone 16e Erscheinungsdatum April 2025 Februar 2025 Maße 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 146,7 x 71,5 x 7,8 mm Display 6,3 Zoll, 422 ppi 6,1 Zoll, 460 ppi Prozessor Tensor G4, 8 GB RAM A18, 8 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128/256/512 GB Akku 5.100 mAh 3.961 mAh Kamera Dual-Kamera (48 + 13 MP), 13-MP-Frontkamera Mono-Kamera (48 MP), 12-MP-Frontkamera Updates 7 Jahre 5 Jahre Gerätefarben Porcelain, Obsidian, Iris, Peony Schwarz, Weiß

Markantes Design mit Unterschieden



Sowohl Google als auch Apple bleiben ihrer Designlinie bei den beiden Mittelklasse-Modellen treu. Im Detail bedeutet das für das Pixel 9a von Google ein handliches Maß, einen sehr schmalen Rahmen und einen horizontal platzierten Kamerabalken. Außerdem wählst Du hier zwischen vier frischen Gerätefarben, nämlich Peony, Porcelaine, Iris und Obsidian. Lediglich Schwarz und Weiß stehen beim iPhone 16e zur Auswahl, das ebenfalls mit einem griffiges Format punktet. Der Rahmen ist ähnlich schmal wie beim Pixel 9a, die Kamera allerdings in einer runden Kamerainsel platziert.

Google Pixel 9a: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g, vier Farben

iPhone 16e: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 g, zwei Farben

Displays beim Google Pixel 9a vs. iPhone 16e

Während Googles Pixel 9a mit 6,3 Zoll ein etwas größeres Display hat, wirkt die Darstellung auf dem iPhone 16e aufgrund der höheren Pixeldichte von 460 ppi schärfer. Beim Google Pixel 9a erwarten Dich eine höhere Spitzenhelligkeit von 2.700 Nits und eine bessere Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das bringt eine bessere Ablesbarkeit bei Sonnenlicht und flüssigere Wiedergabe mit sich.

Google Pixel 9a: 6,3 Zoll, 422 ppi, 60 bis 120 Hz, 2.700 Nits

iPhone 16e: 6,1 Zoll, 460 ppi, 60 Hz, 1.200 Nits

Unterschiedliche Stärken bei der Performance

In beiden Smartphones stecken Prozessoren aus eigener Produktion. Google setzt beim Pixel 9a auf den Chip Tensor G4 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Seine Stärke ist die Optimierung für KI-Anwendungen. Apple spendiert dem iPhone 16e den A18-Chip und ebenfalls 8 GB RAM. Hier liegt der Fokus auf einer schnellen Performance, die sich vor allem für Gamingfans auszahlt.

Google Pixel 9a: Tensor G4, 8 GB RAM

iPhone 16e: A18-Chip, 8 GB RAM

Ausdauervergleich des iPhone 16e vs. Google Pixel 9a

Auf Augenhöhe befinden sich das iPhone 16e und Google Pixel 9a bei der Akkuleistung. Aufgrund der optimalen Energieeffizienz bringt es das iPhone 16e mit dem kleineren Akku von 3.961 mAh trotzdem auf eine etwas längere Laufzeit von 26 Stunden. Das Pixel 9a von Google bietet mit 5.100 mAh zwar eine etwas größere Akkukapazität, dafür jedoch nur 24 Stunden Laufzeit.

Google Pixel 9a: 5.100 mAh, 24 Stunden Laufzeit

iPhone 16e: 3.961 mAh, 26 Stunden Laufzeit

Kameras: Mono- trifft auf Dual-Kamera



Mit einer Auflösung von 48 Megapixeln und der Blende f/1.6 beim iPhone 16e sowie f/1.7 beim Pixel 9a sind die Voraussetzungen für gute Fotos auf den ersten Blick fast identisch. Eine zusätzliche Ultraweitwinkelkamera hat jedoch nur das Google Pixel 9a. Hier beträgt die Auflösung 13 Megapixel. Kaum Unterschiede zeigen sich zwischen den Frontkameras. Während das Google Pixel 9a mit 13 MP die etwas bessere Auflösung hat, wurde das iPhone 16e mit einer größeren Blende von f/1.9 ausgestattet. Im Kameraduell Google Pixel 9a vs. iPhone 16e hat das Google-Smartphone dank der zusätzlichen Ultraweitwinkellinse einen kleinen Vorteil.

Google Pixel 9a: Dual-Kamera mit 48 und 13 MP

iPhone 16e: 2-in-1 Fusion Kamera mit 48 MP

KI-Vergleich zwischen Google Pixel 9a und iPhone 16e

KI-Anwendungen spielen bei der alltäglichen Nutzung eines Smartphones eine immer wichtigere Rolle und erleichtern den Alltag. Sowohl auf dem iPhone 16e von Apple als auch auf dem Pixel 9a von Google erwartet Dich ein pralles KI-Paket, wobei beide Hersteller auf eigene KI-Features setzen. Intelligente Suche, KI-basierte Bildbearbeitung, eine Übersetzungsfunktion und vieles mehr kannst Du auf beiden Mittelklassemodellen nutzen.