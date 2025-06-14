Google Pixel 9a vs. iPhone 16e: die Stars der Mittelklasse
freenet vergleicht die Mittelklasse-Smartphones iPhone 16e und Google Pixel 9a miteinander. Welches ist besser?
Seit Ende Februar 2025 ist das Apple iPhone 16e als günstigstes Modell der 16er-Reihe auf dem Markt. Im April stellte auch Google seine neue Mittelklasse mit dem Modell Google Pixel 9a vor. Im Vergleich Google Pixel 9a vs. iPhone 16e zeigt freenet Dir die wichtigsten Unterschiede der beiden Modelle und ihre jeweiligen Stärken.
|Merkmal
|Google Pixel 9a
|iPhone 16e
|Erscheinungsdatum
|April 2025
|Februar 2025
|Maße
|154,7 x 73,3 x 8,9 mm
|146,7 x 71,5 x 7,8 mm
|Display
|6,3 Zoll, 422 ppi
|6,1 Zoll, 460 ppi
|Prozessor
|Tensor G4, 8 GB RAM
|A18, 8 GB RAM
|Interner Speicher
|128/256 GB
|128/256/512 GB
|Akku
|5.100 mAh
|3.961 mAh
|Kamera
|Dual-Kamera (48 + 13 MP), 13-MP-Frontkamera
|Mono-Kamera (48 MP), 12-MP-Frontkamera
|Updates
|7 Jahre
|5 Jahre
|Gerätefarben
|Porcelain, Obsidian, Iris, Peony
|Schwarz, Weiß
Sowohl Google als auch Apple bleiben ihrer Designlinie bei den beiden Mittelklasse-Modellen treu. Im Detail bedeutet das für das Pixel 9a von Google ein handliches Maß, einen sehr schmalen Rahmen und einen horizontal platzierten Kamerabalken. Außerdem wählst Du hier zwischen vier frischen Gerätefarben, nämlich Peony, Porcelaine, Iris und Obsidian. Lediglich Schwarz und Weiß stehen beim iPhone 16e zur Auswahl, das ebenfalls mit einem griffiges Format punktet. Der Rahmen ist ähnlich schmal wie beim Pixel 9a, die Kamera allerdings in einer runden Kamerainsel platziert.
Google Pixel 9a: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g, vier Farben
iPhone 16e: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 g, zwei Farben
Während Googles Pixel 9a mit 6,3 Zoll ein etwas größeres Display hat, wirkt die Darstellung auf dem iPhone 16e aufgrund der höheren Pixeldichte von 460 ppi schärfer. Beim Google Pixel 9a erwarten Dich eine höhere Spitzenhelligkeit von 2.700 Nits und eine bessere Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das bringt eine bessere Ablesbarkeit bei Sonnenlicht und flüssigere Wiedergabe mit sich.
Google Pixel 9a: 6,3 Zoll, 422 ppi, 60 bis 120 Hz, 2.700 Nits
iPhone 16e: 6,1 Zoll, 460 ppi, 60 Hz, 1.200 Nits
In beiden Smartphones stecken Prozessoren aus eigener Produktion. Google setzt beim Pixel 9a auf den Chip Tensor G4 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Seine Stärke ist die Optimierung für KI-Anwendungen. Apple spendiert dem iPhone 16e den A18-Chip und ebenfalls 8 GB RAM. Hier liegt der Fokus auf einer schnellen Performance, die sich vor allem für Gamingfans auszahlt.
Google Pixel 9a: Tensor G4, 8 GB RAM
iPhone 16e: A18-Chip, 8 GB RAM
Auf Augenhöhe befinden sich das iPhone 16e und Google Pixel 9a bei der Akkuleistung. Aufgrund der optimalen Energieeffizienz bringt es das iPhone 16e mit dem kleineren Akku von 3.961 mAh trotzdem auf eine etwas längere Laufzeit von 26 Stunden. Das Pixel 9a von Google bietet mit 5.100 mAh zwar eine etwas größere Akkukapazität, dafür jedoch nur 24 Stunden Laufzeit.
Google Pixel 9a: 5.100 mAh, 24 Stunden Laufzeit
iPhone 16e: 3.961 mAh, 26 Stunden Laufzeit
Mit einer Auflösung von 48 Megapixeln und der Blende f/1.6 beim iPhone 16e sowie f/1.7 beim Pixel 9a sind die Voraussetzungen für gute Fotos auf den ersten Blick fast identisch. Eine zusätzliche Ultraweitwinkelkamera hat jedoch nur das Google Pixel 9a. Hier beträgt die Auflösung 13 Megapixel. Kaum Unterschiede zeigen sich zwischen den Frontkameras. Während das Google Pixel 9a mit 13 MP die etwas bessere Auflösung hat, wurde das iPhone 16e mit einer größeren Blende von f/1.9 ausgestattet. Im Kameraduell Google Pixel 9a vs. iPhone 16e hat das Google-Smartphone dank der zusätzlichen Ultraweitwinkellinse einen kleinen Vorteil.
Google Pixel 9a: Dual-Kamera mit 48 und 13 MP
iPhone 16e: 2-in-1 Fusion Kamera mit 48 MP
KI-Anwendungen spielen bei der alltäglichen Nutzung eines Smartphones eine immer wichtigere Rolle und erleichtern den Alltag. Sowohl auf dem iPhone 16e von Apple als auch auf dem Pixel 9a von Google erwartet Dich ein pralles KI-Paket, wobei beide Hersteller auf eigene KI-Features setzen. Intelligente Suche, KI-basierte Bildbearbeitung, eine Übersetzungsfunktion und vieles mehr kannst Du auf beiden Mittelklassemodellen nutzen.
Google Pixel 9a: umfangreiche KI-Funktionen unter Gemini
iPhone 16e: zahlreiche KI-Features durch Apple Intelligence
Weder das Google Pixel 9a noch das iPhone 16e von Apple müssen sich vor den großen Flaggschiffen verstecken. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen die Geräte auf ganzer Linie. Die Stärken des Pixel 9a von Google liegen beim etwas größeren und helleren Display, der umfangreicheren Kameraausstattung und größeren Farbauswahl. Bei der Performance und Akkulaufzeit sowie der Kompaktheit des Gehäuses kann hingegen das iPhone 16e von Apple seine Stärken ausspielen. Unter dem Strich lässt sich im Vergleich Google Pixel 9a vs. iPhone 16e festhalten, dass beide Mittelklasse-Smartphones für etwas unterschiedliche Nutzerbedürfnisse optimiert wurden.
Im Vergleich Google Pixel 9a vs. iPhone 16e treten zwei Mittelklasse-Smartphones mit hochwertiger Ausstattung gegeneinander an. Die wichtigsten Unterschiede sind neben den verschiedenen Betriebssystemen das größere Display und die Dual-Kamera beim Google Pixel 9a sowie die etwas bessere Performance für Gamer, das kompaktere Gerätemaß und die längere Akkulaufzeit beim iPhone 16e.
Lange Software-Updates und Sicherheits-Patches wurden sowohl für das iPhone 16e als auch für das Pixel 9a angekündigt. Apple garantiert Updates für fünf Jahre. Google übertrifft dies sogar, denn das Pixel 9a soll sieben Jahre lang Updates erhalten.
Das Google Pixel 9a hat eine Dual-Kamera mit 48- und 13-MP-Auflösung. Damit bietet es eine etwas bessere Kameratechnik als das iPhone 16e mit seiner 2-in-1 Fusion-Kamera.
Laut Herstellerangabe hat das iPhone 16e eine Videowiedergabezeit von 26 Stunden. Damit schlägt es das Google Pixel 9a, das laut Hersteller bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit hat.