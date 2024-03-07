Die gute Nachricht vorweg: Du kannst sowohl das Xiaomi 14 als auch das Samsung Galaxy S24 online und in Stores kaufen. Ein Blick auf den Preis der beiden Flaggschiffe zeigt, dass Du für die 256-GB-Variante beider Modelle beinahe den selben Preis bezahlst. Das Xiaomi 14 hat einen UVP von 999 Euro , das Samsung Galaxy S24 von 1009 Euro . Allerdings hat Samsungs Flaggschiff den Vorteil, dass der Preis seit dem Marktstart im Januar bereits deutlich gefallen ist und Du das Galaxy S24 sogar etwas günstiger als das Xiaomi 14 bekommst.

Während Samsungs neues Flaggschiff, das Galaxy S24 bereits im Januar auf den Markt kam, wurde die Vorstellung des neuen Xiaomi 14 mit Spannung auf dem MWC in Barcelona erwartet. freenet hat beide Modelle der beliebten Hersteller genau unter die Lupe genommen und präsentiert Dir alle wichtigen Fakten rund um die angesagten Flaggschiffe. Xiaomi 14 vs. Samsung Galaxy S24 : Welches ist das bessere Smartphone? Auf genau diese Frage findest Du hier ausführliche Antworten.

Xiaomi 14 vs. Samsung Galaxy S24: das Design und Display

Schon beim ersten Blick auf die beiden Geräte wird deutlich, dass hier die bereits etablierte Designsprache der Hersteller erneut bedient wird. Während beim Samsung Galaxy S24 die freistehende Triple-Kamera die Rückseite prägt, findest Du beim Xiaomi 14 die bekannte Kamerainsel vor, ebenfalls mit drei Linsen ausgestattet. Beide Geräte weisen eine Hauptkamera mit 50 MP vor, allerdings führt das Kamerasystem des Xiaomi 14 leicht, da es Brennweiten von 14 mm bis 75 mm abdeckt und eine Selfie-Kamera mit ganzen 32 MP beinhaltet.

Unterschiede zeigen sich vor allem beim Display. Das Galaxy S24 von Samsung hat eine Displaygröße von 6,2 Zoll und bringt eine Auflösung von 2.340 x 1.080 px mit. Mit 6,36 Zoll Größe und 2.670 x 1.200 px Auflösung ist das Display des Xiaomi 14 etwas großzügiger. Wiederum gemeinsam haben die Smartphones eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Während Samsung beim Material für das Display komplett auf Gorilla Glass Armor und für sein Gehäuse weltraumtaugliches Aluminium setzt, verwendet Xiaomi 14 das etwas ältere Gorilla Glass Victus mit einem Gehäuse aus Aluminium und Glas.

Dank der IP68-Zertifizierung beider Geräte, brauchst Du Dir aber über Staub und Wasser kaum Gedanken zu machen.

Hardware: Xiaomi 14 vs. Samsung Galaxy S24

In Sachen Hardware kann das Xiaomi 14 im großen Vergleich von Samsung Galaxy S24 und Xiaomi 14 überzeugen, denn hier kommt der neueste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz. Außerdem stehen 12 GB Arbeitsspeicher sowie 256 oder 512 GB Gerätespeicher zur Verfügung. Das Galaxy S24 von Samsung hingegen setzt auf den etwas älteren Prozessor Exynos 2400, bringt 8 GB Arbeitsspeicher mit und hat wahlweise einen Speicher von 128 oder 256 GB. Trotz der unterschiedlichen Prozessoren zeigen erste Benchmark-Tests kaum Unterschiede in der Performance. Lediglich wenn Du begeisterter Gamer bist, bietet Dir das Xiaomi 14 die spürbar bessere Performance.

Software: Xiaomi 14 vs. Samsung Galaxy S24

Bereits in der Vergangenheit hat sich der südkoreanische Hersteller Samsung den Spitzenplatz in Sachen Software unter den Android-Smartphones erobert. Diesem Anspruch wird auch das neue Galaxy S24 gerecht, denn darauf läuft Android 14 mit Overlay OneUI 6.1, wohingegen Xiaomi auf Android 14 und HyperOS setzt.

Beeindruckend umfangreich sind auch die Funktionen von Galaxy AI. In Sachen Updates und Service hat Samsung ebenfalls die Nase vorne. Sowohl wichtige Sicherheits-Patches als auch Updates für das Betriebssystem Android werden sieben Jahre lang bereitgestellt. Xiaomi hingegen bietet vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Patches.

Kameravergleich zwischen Xiaomi 14 und Samsung Galaxy S24

Neuerungen in Sachen Kameratechnik hast Du beim Galaxy S24 von Samsung leider nicht zu erwarten, denn der Hersteller setzt hier auf die bereits bekannte Leistung des Samsung Galaxy S23. In Zahlen bedeutet das für das Galaxy S24:

eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 MP und der Blende f/1.8

das dreifache Teleobjektiv mit 10 MP Auflösung und f/2.4-Blende

eine Ultraweitwinkelkamera mit einer Auflösung von 12 MP sowie f/2.2-Blende

die Selfie-Kamera mit 12 MP und f/2.2

Das Xiaomi 14 bietet in Sachen Kameratechnik etwas mehr, nämlich:

eine Hauptkamera mit 50 MP Auflösung und der Blende f/1.6

ein 3,2-faches Teleobjektiv mit 50 MP und der Blende f/2.0

eine Ultraweitwinkelkamera mit ebenfalls 50 MP und der Blende f/2.0

eine Selfie-Kamera mit 32 MP Auflösung und einer f/2.0-Blende

Beim Vergleich Xiaomi 14 vs. Samsung Galaxy S24 schneidet das neue Flaggschiff von Xiaomi in Sachen Kameraleistung daher etwas besser ab und ist in der Lage Brennweiten von 14 mm bis 75 mm abzubilden.

Vergleich Xiaomi 14 und Samsung Galaxy S24: Akku und Ladedauer

Der letzte Punkt im freenet-Vergleich von Xiaomi 14 und Samsung Galaxy S24 stellt die Akkus auf den Prüfstand. Hier spielt Xiaomi seine bekannte Stärke aus und stattet das Xiaomi 14 mit 4.610 mAh Akkukapazität aus. Dank mitgeliefertem Charger von 90 W Leistung lädt das Gerät innerhalb kurzer Zeit – auf Wunsch auch mit 50 W kabellos. Samsungs Galaxy S24 verfügt über eine Akkukapazität von 4.000 mAh und 25 W.