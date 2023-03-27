Das neue Samsung Galaxy A14 5G

Wer auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone ist, kommt an der Galaxy-A-Serie von Samsung nicht vorbei. Brandneu präsentiert der Handy-Riese jetzt sein Galaxy A14 5G, das die Nachfolge des Bestseller-Modells Galaxy A13 antritt. Trotz schmalem Preis hat das Galaxy A14 5G laut seinem Datenblatt einiges zu bieten. Was Samsungs neuester Streich tatsächlich alles kann und auf welche Funktionen und Eigenschaften Du Dich freuen kannst, erfährst Du in unserem Überblick.

Samsung Galaxy A14 5G: Zeitloses Design mit zusätzlichen Extras

Rein optisch unterscheidet sich das neu erhältliche Galaxy A14 5G kaum von seinem Vorgänger, dem Galaxy A13. Mit den Maßen 167,7 x 78,0 x 9,1 mm und einem Seitenverhältnis von 20:9 setzt Samsung beim Galaxy A14 5G weiterhin auf ein längliches Design, das insgesamt zeitlos und schlicht gehalten ist. Durch sein Gewicht von rund 205 Gramm liegt das Modell außerdem gut in der Hand. Der Einschalter des Galaxy A14 5G gliedert sich am rechten Rand leicht vertieft an das Gehäuse und übernimmt gleichzeitig die Rolle des Fingerabdrucksensors. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Speicherkartenschacht.

Die Rückseite des Geräts ist aus Kunststoff gefertigt. Hier sticht in unserem Galaxy A14 5G Überblick direkt die strukturierte Oberfläche ins Auge, die einen besseren Grip verleiht und Fingerabdrücken vorbeugt. Doch auch der Rest der Handy-Rückseite kann sich sehen lassen: Den wohl auffälligsten Aspekt in puncto Design bildet hier der Bereich der Kamera. Bei seinen neuesten Modellen verzichtet Samsung auf eine Kamerainsel und verarbeitet stattdessen einzeln aufgesetzte Linsen auf der Rückseite, die den Geräten einen futuristischen Look verleihen. Die Frontseite des Galaxy A14 5G brilliert mit einem Display, das nahezu die gesamte vordere Fläche einnimmt – Notch und Rahmen schmiegen sich dabei unauffällig an.

Das Galaxy A14 5G von Samsung ist in drei Farben erhältlich :

Du magst es lieber schlicht? Dann setze auf zeitlose Eleganz in den Farben Black und Silver .

Alternativ zeigst Du Dein Gespür für natürlich-trendige Farben in der Ausführung Light Green.

Um Deinem Gerät das gewisse Etwas zu verleihen, bietet Samsung außerdem zwei perfekt auf das Galaxy A14 5G abgestimmte Cases an. Diese sorgen nicht nur für einen individuellen Touch, sondern schützen gleichzeitig auch Rahmen und Rückseite vor Kratzern sowie Stoßschäden. Bei den Samsung-Cases hast Du die Auswahl zwischen diesen beiden Varianten:

Card Slot Case (EF-OA146) : Das flexible Case ist mit einem praktischen Kartenfach ausgestattet und bietet einen komfortablen, griffigen Halt in den Händen. Erhältlich in Black und Light Green.

Clear Case (EF-QA146): Das Transparente und schlanke Case im schlichten Design bewahrt die Optik des Samsung Galaxy A14 5G. Die weiterentwickelte Beschichtung beugt Vergilben vor.

Bringt Deine Inhalte zum Strahlen: Das Display des Samsung Galaxy A14 5G im Überblick

Das Samsung Galaxy A14 5G kommt mit einem Display, das für Klarheit sorgt. Hinter der Bezeichnung Infinity-V-Display versteckt sich dabei ein 6,6 Zoll bzw. 167,2 mm großes LC-Display mit einer Full HD+ Auflösung von 2408x1080 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt bei erhöhten 90 Hz. Auf dem Infinity-V Display Deines Galaxy A14 5G genießt Du somit all Deine Fotos, Videos, Apps und Spiele in beeindruckender Schärfe. Ganze 16 Millionen Farben gibt das Display her, die Deinen Inhalten noch mehr Lebendigkeit verleihen. Bereits in puncto Display überzeugt uns das Samsung Galaxy A14 5G mit seinen Funktionen.