Das neue Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G: Alle Funktionen
Mit dem Galaxy A14 5G präsentiert Samsung seinen nächsten Preishit. Erfahre hier alle Infos zum neuen Einsteiger-Smartphone.
Wer auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone ist, kommt an der Galaxy-A-Serie von Samsung nicht vorbei. Brandneu präsentiert der Handy-Riese jetzt sein Galaxy A14 5G, das die Nachfolge des Bestseller-Modells Galaxy A13 antritt. Trotz schmalem Preis hat das Galaxy A14 5G laut seinem Datenblatt einiges zu bieten. Was Samsungs neuester Streich tatsächlich alles kann und auf welche Funktionen und Eigenschaften Du Dich freuen kannst, erfährst Du in unserem Überblick.
Rein optisch unterscheidet sich das neu erhältliche Galaxy A14 5G kaum von seinem Vorgänger, dem Galaxy A13. Mit den Maßen 167,7 x 78,0 x 9,1 mm und einem Seitenverhältnis von 20:9 setzt Samsung beim Galaxy A14 5G weiterhin auf ein längliches Design, das insgesamt zeitlos und schlicht gehalten ist. Durch sein Gewicht von rund 205 Gramm liegt das Modell außerdem gut in der Hand. Der Einschalter des Galaxy A14 5G gliedert sich am rechten Rand leicht vertieft an das Gehäuse und übernimmt gleichzeitig die Rolle des Fingerabdrucksensors. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Speicherkartenschacht.
Die Rückseite des Geräts ist aus Kunststoff gefertigt. Hier sticht in unserem Galaxy A14 5G Überblick direkt die strukturierte Oberfläche ins Auge, die einen besseren Grip verleiht und Fingerabdrücken vorbeugt. Doch auch der Rest der Handy-Rückseite kann sich sehen lassen: Den wohl auffälligsten Aspekt in puncto Design bildet hier der Bereich der Kamera. Bei seinen neuesten Modellen verzichtet Samsung auf eine Kamerainsel und verarbeitet stattdessen einzeln aufgesetzte Linsen auf der Rückseite, die den Geräten einen futuristischen Look verleihen. Die Frontseite des Galaxy A14 5G brilliert mit einem Display, das nahezu die gesamte vordere Fläche einnimmt – Notch und Rahmen schmiegen sich dabei unauffällig an.
Das Galaxy A14 5G von Samsung ist in drei Farben erhältlich:
Du magst es lieber schlicht? Dann setze auf zeitlose Eleganz in den Farben Black und Silver.
Alternativ zeigst Du Dein Gespür für natürlich-trendige Farben in der Ausführung Light Green.
Um Deinem Gerät das gewisse Etwas zu verleihen, bietet Samsung außerdem zwei perfekt auf das Galaxy A14 5G abgestimmte Cases an. Diese sorgen nicht nur für einen individuellen Touch, sondern schützen gleichzeitig auch Rahmen und Rückseite vor Kratzern sowie Stoßschäden. Bei den Samsung-Cases hast Du die Auswahl zwischen diesen beiden Varianten:
Card Slot Case (EF-OA146): Das flexible Case ist mit einem praktischen Kartenfach ausgestattet und bietet einen komfortablen, griffigen Halt in den Händen. Erhältlich in Black und Light Green.
Clear Case (EF-QA146): Das Transparente und schlanke Case im schlichten Design bewahrt die Optik des Samsung Galaxy A14 5G. Die weiterentwickelte Beschichtung beugt Vergilben vor.
Das Samsung Galaxy A14 5G kommt mit einem Display, das für Klarheit sorgt. Hinter der Bezeichnung Infinity-V-Display versteckt sich dabei ein 6,6 Zoll bzw. 167,2 mm großes LC-Display mit einer Full HD+ Auflösung von 2408x1080 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt bei erhöhten 90 Hz. Auf dem Infinity-V Display Deines Galaxy A14 5G genießt Du somit all Deine Fotos, Videos, Apps und Spiele in beeindruckender Schärfe. Ganze 16 Millionen Farben gibt das Display her, die Deinen Inhalten noch mehr Lebendigkeit verleihen. Bereits in puncto Display überzeugt uns das Samsung Galaxy A14 5G mit seinen Funktionen.
Auf tolle Fotos möchtest Du bei Deinem neuen Smartphone nicht verzichten? Trotz schmalem Preis von 229 Euro ist das Galaxy A14 5G laut Datenblatt mit einer Kameratechnik ausgestattet, die die hohen Erwartungen an den Smartphone-Riesen Samsung durchaus erfüllt. Für Deine Aufnahmen bietet das Modell eine Triple-Kamera mit folgendem Setup:
Eine Hauptkamera in einer 50 MP Auflösung für detailreiche Fotos.
Eine 2-MP-Hilfslinse für Tiefeninformationen unterstützt zusätzlich bei der Berechnung von unscharfen Hintergründen im Porträt-Modus.
Zusätzlich reiht sich noch eine 2-MP-Makrolinse mit in das Dreiergespann.
Auf der Vorderseite garantiert Dir außerdem die 13-MP-Frontkamera brillante Selfie-Ergebnisse. Durch verschiedene Aufnahmemodi wie Pro, Nacht, Essen, Panorama, Zeitlupe, Hyperlapse oder Makro kannst Du Deiner Kreativität mit dem Galaxy A24 5G freien Lauf lassen. Eine gute Handykamera ist Dir besonders wichtig? In unserer Übersicht findest Du die besten Kamerahandys.
Für Antrieb sorgt beim Galaxy A14 5G der Achtkern-Prozessor MediaTek Dimensity 700. Dieser übertrifft das Tempo des Vorgängers deutlich und verringert Aussetzer und Ruckler im Alltagsbetrieb. In Kombination mit dem Speicher, verblüfft das Galaxy A14 5G für seinen günstigen Preis mit überraschend viel Stauraum. Durch den 64 Gigabyte Gerätespeicher musst Du Dich nicht so schnell von liebgewonnenen Fotos, Videos oder Musiktiteln verabschieden. Der interne Speicher bietet ausreichend Platz für all Deine Inhalte. Sollte es doch mal eng werden, lässt sich der Speicherplatz mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. In unserem Beitrag erfährst Du außerdem, wie Du durch Cleaner-Apps freien Speicher auf deinem Handy schaffst.
Prozessor und Speicher des Samsung Galaxy A14 5G warten insgesamt mit folgenden technischen Daten auf Dich:
Interner Speicher: 64 GB
Frei verfügbarer Speicher: ca. 46,1 GB
Speichertyp: UFS
Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB
Arbeitsspeichertyp: LPDDR4X
RAM-Geschwindigkeit: 2.133 MHz
Speichererweiterung: microSD (bis zu 1 TB)
Schnittstelle: UHS-I
Akku-Typ: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5.000 mAh
Das Samsung Galaxy A14 5G und seine technischen Daten überzeugen mit einem 5.000 mAh-Akku, mit der die nächste Ladepause noch etwas länger warten kann. Der große Akku lässt Dich beim stundenlangen Chatten, Streamen oder Gamen nicht im Stich. Das Samsung Galaxy A14 5G begleitet Dich somit als ideales Einsteiger-Handy durch Deinen ganzen Tag und schont gleichzeitig Dein Portemonnaie.
Preisgünstig aber oho – mit der internationalen Veröffentlichung des Samsung Galaxy A14 5G Anfang April steht ein neues Einsteiger-Smartphone in den Startlöchern. In unserer Übersicht punktet das Samsung Galaxy A14 5G mit verschiedenen Eigenschaften und Funktionen. Wir haben die wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst:
Das Samsung Galaxy A14 5G kostet 229 Euro (64 GB).
Das Infinity V-Display kommt in den Maßen 6,6 Zoll bzw. 167,2 mm und der Auflösung 2408 x 1080 px.
Das Samsung Galaxy A14 5G ist in den Farben Black, Silver und Light Green erhältlich.
Die Triple-Kamera knipst detailreich Fotos mit bis zu 50 MP.
Der 64 GB Gerätespeicher lässt sich durch eine microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern.
Mit großem Akku und langer Laufzeit ermöglicht das Samsung Galaxy A14 5G stundenlanges Gamen, Streamen oder Chatten.
Foto: © Samsung